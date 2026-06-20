19 добрых историй о семейных традициях, которые держат крепче клея

Истории
20.06.2026
19 добрых историй о семейных традициях, которые держат крепче клея

Так приятно, когда в мире есть что-то постоянное — место, где все знакомо, каждое воскресенье пахнет теплыми блинчиками, а на комоде стоят фото, с которых по-доброму улыбаются родные лица. Даже от одних воспоминаний об уютных семейных традициях, привычных с детства, сладко щемит сердце от ностальгии. И так хочется, чтобы эти простые маленькие радости длились как можно дольше!

  • У нас с мужем есть маленькая семейная традиция. Когда мы куда-то ходим друг без друга, то частенько приносим друг другу маленькие сюрпризы. Сегодня мне нужно было сходить на почту, а на обратном пути я забежала в магазин за любимой шоколадкой мужа. Сколько же радости было! Этот огромный бородатый дядя радуется гостинцам «от зайчика» каждый раз, как ребенок.
cmokva
  • 16 декабря была свадьба, 15 декабря мы должны были расписаться, а я потеряла свое удостоверение. В итоге официально мы поженились в апреле. Родители мужа тоже потеряли документы перед свадьбой и официально зарегистрировались после самой свадьбы. Вот такая у нас семейная традиция — терять документы. А у вас?
merey_muse
  • У нас в начале семейной жизни состоялся диалог с женой. Я предложил приготовить на ужин жареную картошку с кальмарами. Жена сказала, что я не в себе, и никто так никогда не делает. Я настоял на своем, сказав, что мы дома с родителями всегда так ели, и ты попробуй — тебе понравится. Пожарили — понравилось. И только потом, поговорив с несколькими людьми, я с удивлением обнаружил, что никто так не готовит жареную картошку. А мама позже рассказала, что отец так любил готовить, потому что они в общаге мореходки часто так делали. Для него это было как в юность вернуться.

«Мы не привозим в подарок магнитики из путешествий, мы отправляем открытку. Их нужно чем-то крепить — пришлось вышивать помощников»

  • Раз в месяц я сам выхожу за кассу. Недавно стою, обслуживаю гостей. Парень заказывает пиццу. Я тянусь за кусочком, он смеется: «Всю давайте». Разговорились, оказалось, он приходит к нам каждую неделю. Говорит, это их семейная традиция. Они берут пиццу домой, фотографируются — он с пиццей, ребенок с кусочком.
    И в этот момент я поймал себя на мысли. Когда мы открывались, я переживал о выручке, себестоимости, аренде. Я вообще не думал, что где-то в чьем-то доме будет стоять наша коробка и что кто-то будет строить вокруг нашей пиццы свои маленькие семейные ритуалы.
rakouven
  • Любимая летняя традиция — наварить кукурузы, выйти на крыльцо и сидеть всей семьей — есть эту невероятную вкуснятину. Так было до 10 лет, потом переехали, и в новом доме крыльцо уже не то. Я уже давно не живу с родителями. Но когда у нас появится свое крыльцо, будем так же делать!
_sayitnow_
  • Я каждый раз с радостью жду конца недели, потому что у нас есть семейная традиция. Наш дядя каждое субботнее утро готовит яичницу с помидорами в большой такой сковородке, и к нему можно прийти без предупреждения. Начинает где-то в 7 утра, к 8 надо уже быть на месте. Можно посидеть вместе, поболтать по душам. Очень рад, что такое у меня есть.
dr_gadmilov

«У нашей семьи, помимо оливье и селедки под шубой, есть одна интересная новогодняя традиция: каждый Новый год делать спил с очередной елки»

  • Все началось в первом классе. Тогда для меня, маленькой девочки, высшей наградой за отличную неделю была поездка с бабушкой в центр города, чтобы зайти в кафе и взять горячий слоеный хачапури. Однажды, возвращаясь домой после такого праздника, я увидела старый «Икарус». В окне мелькнула девушка с косичками — она что-то увлеченно рассказывала в микрофон. В конце 90-х для Грузии это было редкое, почти сказочное зрелище. Я замерла и сказала: «Я тоже так хочу!»
    Сказала и забыла на долгие годы. Прошло много времени. И вот однажды я ехала из Махунцети, ведя экскурсию. В какой-то момент я поймала свой взгляд в зеркале и увидела ту самую девушку с косичками, которая вещает в микрофон.
    Круг замкнулся. Оказалось, я уже давно живу в своей детской мечте, просто не сразу это осознала. К чему я это все? Вчера в Батуми я зашла в маленькое кафе. Там до сих пор все точно так же, как в те годы, и на мгновение я снова стала той первоклашкой.
madlen131313
  • Мы с мужем каждому из троих детей делаем ко дню рождения видео на 3-7 минут со значимыми моментами из жизни, которые происходили в течение года. К 18 годам получится полуторачасовой фильм с рождения до 18 лет.
anastasiya_dzi

«Из каждой командировки дочке привожу маленького котика. В этот раз привезу вот такого забавного кота из Воронежа»

  • У нас семейная традиция называть питомцев чем-то съедобным. Паштет, Финик, Лимон, Укроп, и вот теперь у меня появился Батончик. Надеюсь, ему с нами будет хорошо.
utkina.blog
  • Мы с парнем начали друг другу читать вслух на третьем свидании, под большим миндальным деревом, лежа на душистой траве в заброшенном саду. С тех пор было прочитано много книг, некоторые из них записывались на диктофон, если мы были в разлуке. Последние книги прочтены в кровати перед сном или на кухне за обедом. В моем восприятии чтение стало неразрывно связано с любимым человеком.
affect.art
  • У моей семьи в Сибири есть уютная традиция — каждую зиму лепить пельмени. Мы вместе усаживаемся за кухонный стол, кто-то раскатывает тесто, кто-то лепит. Мы очень много шутим, боремся вилочками за начинку, смеемся и обязательно сравниваем, чьи пельмени красивее.
    Вот уже несколько месяцев я живу в Коста-Рике. Другая страна, другой образ жизни. Но где бы я ни была, теплая семейная традиция навсегда со мной. Сибирской душе подавай зиму и пельмени! Ладно, зима ситуативно, но пельмени обязательно!
the.bluiris

«С детства лепил пельмени с мамой и папой под их веселые истории. Традиция перешла и в мою семью»

  • — Мам, пришли рецепт бабулиного смородинового пирога.
    — Это который с малиной?
    Понимаю, что чего-то не понимаю.
    — Нет, который с белковым кремом и со смородиной она делала.
    — Да, изначально она делала его с малиной.
    Присылает рецепт — «Пирог с клюквой».
    Я:
    — А почему он записан, как с клюквой?
    — Ну так клюкву она еще до малины клала!
    Все логично.
  • Мой отец всю жизнь проработал в международной компании, и именно его чаще всего отправляли на переговоры в различные города и страны. Мы с сестрой каждый раз с нетерпением ждали папу, потому что знали, что из каждой поездки он нам привезет что-то интересное. И всегда, каждый раз, он нам привозил конфетки — называются «Самолетики». Они в форме самолетов, и такие вкуснючие! И так продолжалось не только в детстве, нам с сестрой уже обеим за 20, а мне вообще за 25.
    Папа ушел с работы 4 года назад, и то по состоянию здоровья, так бы до сих пор работал и баловал нас вкусностями. Он очень любил и компанию, и коллег, и то, чем он занимается. Но сильно он не расстроен, потому что его место заняла я. Начальник сам предложил отцу, а я не отказалась. Работа реально крутая. Так вот теперь именно я привожу эти самые конфетки для сестры и папы с мамой. Они теперь как традиция нашей семьи.
  • Муж часто ездит на всякие «сходки» с руководителями, они там обсуждают планы на последующий месяц, всякие там стратегии придумывают. На такие встречи он собирается, как я на свадьбу 7 лет назад. И костюм, и брючки, и чуть ли не укладка. И вот он как соберется, всегда подходит ко мне уже наряженный, причесанный и спрашивает: «Зай, ты б со мной на свидание пошла?» Если я отвечаю, что да, то он целует меня и идет довольный на встречу. Если нет, то идет переодеваться — это знак, что с образом что-то не так. Это у нас уже как традиция. Как говорится, в каждой семье свои приколы.

«Вот уже несколько лет поддерживаем семейную традицию — делать к Новому году пряничный домик. 2014 и 2025 для сравнения»

  • Мой брат постоянно ворчал на жену за то, что она плохо жарит картошку. Нам мама всегда готовила с поджаркой, а в семье жены делали рассыпчатую, бледную. И вот свершилось — брат похвалил жену: «Наконец-то научилась!» А она такая: «Я просто забыла про нее, и она подгорела». Про различия в семейных традициях готовки жареной картошки мы уже выяснили позже этого события. А брат ел «неправильную» картошку 15 лет.
  • Пять лет подряд сестра мне дарила ежедневники на день рождения. И вот очередной ДР, забираю сверток в постамате. Открываю — там дорогие спортивные часы. Удивилась. Прошел месяц, часы лежат. Решила спросить сестру: «Почему часы?» А она вдруг: «Какие часы?» Стали разбираться. Нашли фотку, которую я делала около постамата в день получения. Нам повезло! На фотке была видна наклейка с идентификатором заказа. ФИО и адрес были не мои, а номер заказа совпадал с моим.
    Первым делом обратились в службу доставки, но эти товарищи решать проблему не спешили, хотя ошибку подтвердили. Поэтому пришлось действовать самим. По фамилии и названию города мы нашли предполагаемого человека. Написали ему о ситуации, он нам выслал чек на покупку для подтверждения личности. Параллельно мы общались со службой доставки и выпросили у них возможность через них же отправить часы нужному адресату.
    К слову сказать, адресат вел себя довольно пассивно. Часы мы ему отправили, и что вы думаете? Служба доставки их снова потеряла, и молодой человек написал мне: «Могли бы догадаться отправить курьером!» А вот моего ежедневника у него не оказалось. В доставке сказали, что он ушел вообще неизвестно куда.
ekaterina.pravoblog
  • Каждое лето муж тащит в дом кукурузные палочки и сгущенку, а дети и рады налопаться сладостей. А я стараюсь им побольше овощей и фруктов впихивать, пока сезон. Изощрилась, сделала десерт из клубники со сметаной — жуют с кислыми минами. Обиделась, ушла. Через час зовут. Зашла на кухню и чуть не прыснула — в красивых маминых креманках лежит консервированная кукуруза, политая йогуртом и медом. Вот, мол, здоровая версия нашего любимого десерта!
ADME

«У нас в семье есть традиция: каждый новый год мы дарим родным и друзьям самодельные елочные игрушки. Например, вот такие поросята к году Свиньи»

  • Каждое лето папа делает фирменный шашлык по секретному рецепту от кавказского шеф-повара. Мясо тает во рту, соседи умоляют выдать тайну. Я решила подсмотреть за процессом маринования через окно. Смотрю и глаза на лоб лезут — папа достает бутыль газировки «Тархун» и щедро заливает мясо! Заметив меня в окне, батя заговорщически подмигнул: «Тсс, доча! Тайна должна оставаться тайной!» Шашлык, конечно, остался легендарным, но теперь мы хихикаем вдвоем.
ADME
  • Мама дарит мне на каждый день рождения по книге классиков — это наша традиция. А их складываю на полку, обещая почитать «как-нибудь потом». Вчера решила наконец прочесть томик Чехова, подаренный три года назад. Открываю, а из книги выпадает плотный конверт. Открываю, а там лежат два билета на концерт моей любимой рок-группы, который прошел... два года назад! И записка от мамы: «Кто не читает классику, тот пропускает самое интересное в жизни». Самое смешное, что на тот концерт я тогда все-таки ходила, купив билет сама. Но Чехова теперь перечитываю регулярно и очень внимательно.
ADME

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее