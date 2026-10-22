15 историй и фото из аэропортов, где слышен звук взлетающих самолетов и на каждом углу пахнет кофе

Аэропорты во всем мире ежедневно принимают миллионы людей. Не удивительно, что там всегда найдется место забавной истории или событию, о котором невозможно забыть. Причем, произойти это может в любом месте, хоть на паспортном контроле, хоть в кустах, растущих поблизости... А в конце статьи вас ждет очаровательный бонус с рассказом о команде сотрудников одного аэропорта, которые выкладываются по полной для того, чтобы в терминалах никто не грустил.

Мама рассказывала. Надо было ей лететь куда-то. А дома кошка, оставить не с кем. Так она в аэропорту ее в сумку посадила и сосиску дала, чтоб та не мяукала... и сумку на ленту.. Говорит, там проверяющая аж прыснула от смеха. Охрана подзывает мать, а на мониторе — скелет сосиску трескает. Я не знаю как, но они посмеялись и пропустили маму с этой сумкой. © Lacosta2610 / Pikabu Котёнок по имени Кусь только что Это по какой логике сосиска (органика) на мониторе видна как сосиска, а кошка (тоже органика) видна только как скелет? Ответить

Автор фото нашел этого малыша в кустах на территории аэропорта. В итоге он пропустил свой рейс, чтобы отвезти новоиспеченного члена семьи домой. Никогда не знаешь где тебя поджидает пушистая судьба

Летим с мужем в командировку — археологическая разведка. На двоих один баул вьючный. На входе в аэропорт, на просвечивании нас спросили:

— О, а что это у вас?

— Что именно?

Мужа зовут поближе к экрану.

— Вот это.

— Это пикеровка. Ну, мастерок.

— А это?

— Кисточки

— А ЭТО ЧТО?

— Лопата...

— А зачем это все?

— На работу летим, археологи мы...

— А вы что, ЛЕТАЕТЕ??? Эх, интересно то как... я тоже после школы на истфак хотел... Погрустнел безопасник. В сумку быстренько заглянули и пожелали доброго пути. © Alisa2K / Pikabu

В одном из японских аэропортов разместили гигантскую бутафорскую тарелку с суши прямо на багажной ленте. По всей видимости, это помогает отделить начало и конец маршрута багажа, ну и выглядит прикольно

В прошлом месяце летал за границу. Помню, как в аэропорту одна женщина опаздывала на самолет. Я подошел к ней, схватил чемодан и побежал к воротам, откуда отправлялся ее самолет. Она мне сама показала билет. Бежал изо всех сил, а она за мной, еще и благодарности кричала в спину. Я так думал. Добежал с ее тяжеленым чемоданом к нужным воротам, попрощался и ушел, а она почему-то была очень недовольна. Только недавно я понял, что она прибыла в аэропорт, а не отправлялась из него. Ей нужно было вынести чемодан к выходу, где таксисты стоят, а я наоборот донес его вглубь аэропорта. Пора учить английский... © Не все поймут / VK Котёнок по имени Кусь только что Именно для защиты от таких идиотов ворота на выход на посадку и зона получения багажа разделены так, что из одного в другое никак не попасть. Короче, опять чьи-то выдумки Ответить

Этого сладкого пирожочка зовут Джед. Он не просто милаш, а еще и собака-волонтер в аэропорту Альбукерке. Он помогает ожидающим пассажирам справиться с тревогами и погладить его может любой желающий

На досмотре передо мной стояла пожилая женщина. Когда ее сумку отсканировали, сотрудник увидел какую-то непонятную штуку и спросил у нее, что это такое? Она достает предмет, завернутый в фольгу и выдает на голубом глазу: «А это я вам не отдам! Это для моего внучка Сереженьки. Он меня будет встречать и я ему пирожков теплых везу. Специально завернула в фольгу, чтобы сильно остыть не успели». Сотрудник безопасности оказался непреклонен и в итоге она эти пирожки ему отдала. А где-то на уральских просторах остался один Сережа, который не поел бабушкиных пирожков. ADME Anastasia Krivoshanova только что Провоз еды не запрещен, уже которая по счету история. Если она не пахнет плохо и не течет, например. Тут же "авторы" просто создали драму на ровном месте. Ответить

Для туристов, которые путают Австралию и Австрию, в аэропорту Вены продают сувениры с надписью «В Австрии нет никаких кенгуру»

© Neponyatnuychel / Reddit Эхо Ночи только что Сестра на эту тему историю рассказала. Тогда в Вене, кажется жила, и из зоопарка кенгуру сбежал у них. Местные шутили что теперь точно Австрию и Австралию все будут путать. Ответить

Поехал встречать друга в аэропорт. Самолет приземлился, звонил в справочную — выдают багаж, а у него телефон не отвечает. Я пять кругов по стоянке сделал, деньги с карточки ему на телефон кинул, поднял на уши весь аэропорт, по громкой связи объявляли, что его ищут, везде проверили. Даже родителям позвонил в 5:20 утра. Вскоре выяснилось, что он прилетает завтра... © Подслушано / Ideer

Автор фото обожает плюшевых акул и эту захватил с собой в полет. Этим он очень порадовал маленькую девочку в аэропорту, которая пришла в восторг от игрушки

Абсолютно непридуманная история. Летел как-то в столицу Забайкалья, стою в очереди, в аэропорту, на кассе. Кассир такая молодая, симпатичная девушка, лет 25. Я ей говорю:

— Мне, пожалуйста, билет до Читы.

— Загранпаспорт, пожалуйста.

— ???

Кассир требователельно:

— Молодой человек, загранпаспорт, пожалуйста!

— Зачем?

— Ну Чита — это же Китай! © ILyaMinor / Pikabu Nǐ hǎo только что В каждой шутке есть доля шутки ( Ответить

Девушка рассказала, что когда она была маленькой ее папа надевал эти штаны в аэропорт. Так она всегда могла узнать его в толпе

Лет 10 назад сижу в ресторанчике и вижу, как из аэропорта выбегает восторженная толпа фанаток певца Гарри Стайлза. Девчонки бежали с кучей плакатов, помпонов и прочей нарядной атрибутики. Следом вышла группа телохранителей, а с ними Эминем. Мы случайно пересекаемся взглядом и я такой: «А это не ваши фанатки что-ли?» Он в ответ: «Надеюсь, что нет! Они же совсем безбашенные!» © Impossible_Taro_950 / Reddit Гороухща не сдаёцца только что Он в ресторанчике, пивчина в аэропорту, а общаются они телепатически Ответить

У парня выдался не самый легкий день. Сначала ему пришлось заново оформлять бронь на рейс, потом он побежал не к тому выходу через весь аэропорт, а в конце уронил паспорт в эту щель...

В аэропорту в Париже отправили меня на досмотр чемодана. А я знакомой везла баночку грибов. Нашли у меня эту банку и давай спрашивать, что это? А я от волнения забыла, как на английском грибы. Стою ни бэ ни мэ. Мне уже серьезнее, мол, дамочка, что это? И тут я как ляпну: «Вы играли в Марио?» Он: «Да». Я ему: «Так вот, он там их собирал». © Подслушано / Ideer

Бонус

В аэропорту Сан-Франциско работает необычная команда волонтеров под названием «Хвостатая бригада». Ее сотрудники выполняют очень важную задачу — помогают людям расслабиться и повеселиться перед полетом. Животные спокойно прогуливаются по терминалам в специальной форме, на которой написано «Погладь меня». Поиграть с ними могут не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта, а так же члены экипажей лайнеров. Эти дружелюбные милахи с готовностью осчастливят любого, кто захочет их потискать.

sfowagbrigade Рамбацамба только что Кажись, кролик босс этой троицы Ответить

На фото ниже — одна из главных звездочек программы, собака по имени Нудлс. Это девочка породы лабрадудль, в которой удачно сочетаются черты лабрадора и пуделя. Ее спасли в Сан-Франциско, когда она была совсем щенком, а сейчас она со всей ответственностью работает в «Хвостатой бригаде». Нудлс невероятно позитивная малышка, которая обожает новые знакомства и дарит позитив всем вокруг.

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А это первый кот, присоединившийся к команде. Его зовут Дюк Эллингтон Моррис. Когда-то он жил на улице, а сейчас этот кот — сертифицированный специалист (у него действительно есть сертификат животного-терапевта), который помогает людям справляться со стрессом и неизменно вызывает улыбки на лицах.

sfowagbrigade Лапуша только что Просто Ди Каприо из "Поймай меня если сможешь"! Ответить

В бригаде есть и очаровательная Лилу, которая стала первой свинкой-терапевтом в мире. У нее замечательный характер, а еще она любит наряжаться и щеголять с накрашенными копытцами. Лилу очень умная свинка, которая показывает посетителям аэропорта разные трюки, например, протягивает копытце для рукопожатия или может сыграть на игрушечном пианино. Все это она делает с милой улыбкой на мордочке и не забывает при этом вилять хвостиком.