15 колоритных историй о поездках по миру, которые запомнились на всю жизнь

Теплые воспоминания, которые люди привозят с собой из поездок в новые страны, не тускнеют даже с годами. Путешествия дарят нам возможность с головой окунуться в чужую культуру, завести знакомства с местными жителями, попробовать новую еду и взглянуть на мир совсем другими глазами.