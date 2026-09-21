Так вкус у героини, наверное, есть, а не в том дело, где она кутули набивает
15 колоритных историй о поездках по миру, которые запомнились на всю жизнь
Истории
21.09.2026
Теплые воспоминания, которые люди привозят с собой из поездок в новые страны, не тускнеют даже с годами. Путешествия дарят нам возможность с головой окунуться в чужую культуру, завести знакомства с местными жителями, попробовать новую еду и взглянуть на мир совсем другими глазами.
- Все знакомые отмечают, как я стильно одеваюсь и всегда хорошо выгляжу. Некоторые интересуются, какой у меня стилист (ага, как будто мне это по карману). Но все куда проще. Раз в год я летаю в Турцию на шоппинг с пустыми чемоданами. Не в туристические Анталью или Стамбул, а в Измир или Анкару. Там иду не в раскрученные магазины или на базары, а на рынки, где закупаются местные. Там просто нереально дешевая одежда вполне приличного качества.
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- Моя мама уехала на 2-недельный отдых в Италию со своей подругой. Каждый день присылала фото и каждый день была фотография с одного и того же заведения. Я не могла поверить, что маме настолько там понравилось, что она решила ходить туда каждый день, потому что мама из тех, кто постоянно в поисках нового во всех сферах жизни. В какой-то день я не сдержала интерес и спросила, в чем причина. Мама призналась, что это просто любимое кафе ее любимого то ли актера, то ли певца, и у нее есть надежда встретить его. Шансы у мамы были минимальные, но, блин, этой чудо-женщине повезло и она реально встретила его, когда собиралась уже уходить оттуда!
- Когда я была в Китае, то увидела необычную картину: десятки пожилых людей, просто толпились и совали друг другу под нос бумажки с фотографиями своих взрослых детей, похожие на резюме. Трудно описать степень моего изумления, когда я узнала, что они так пытаются найти им пару и поэтому организовали настоящий «Брачный рынок».
В Корее пару подбирают, помимо всего прочего, по группе крови. Тоже странноватенько.
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«Мой дедушка в Венеции, в начале 50-х»
- Братислава. Мы с подружкой стоим в очереди за мороженым и слышим, как одному ребенку говорят, что он может взять мороженое бесплатно, но только без вафельного рожка. Вся очередь дружно засмеялась, когда этот озорной десятилетний мальчишка выбежал из магазина с видом победителя и большой горстью мороженого в ладонях.
- Бабуля гостила в Бразилии у родственников, которые не были местными. Их вез таксист, который был уверен, что никто из них не знает португальского. Всю дорогу он жаловался кому-то по телефону, что ему приходится колесить по всему городу и катать надоевших туристов. Откуда ему было знать, что моя бабуля всю жизнь прожила в Португалии. Надо было видеть лицо таксиста, когда она бойко высказала ему свое недовольство на чистейшем португальском языке, а когда он начал извиняться, велела ему помолчать.
Со мной часто случаются подобные ситуации. Потому что я азиатка, а говорю на русском.
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- Отец моего друга — довольно крупный дяденька с животиком. Когда он был в Китае и поехал посмотреть на Великую Китайскую стену, то многие китайцы все время пытались погладить его живот. Выяснилось, что они считают, что это приносит удачу.
«Одна из моих любимых фотографий из путешествий. Угадайте, где мы?»
- В Турции я была готова есть куриный шашлык, он же «Тавук Шиш», днем и ночью. Мне казалось, что это настоящая райская пища! Осознание того, что дома на шашлык нужно собираться заранее, подгадывать погоду, собирать вещи, ехать за город — все это только усиливало мое желание съесть еще пару кусочков. И знаете, это сработало. Спустя 3 года жизни здесь я больше не могу его видеть. И не только шашлык, а в целом, турецкую еду. Возможно, тогда меня впечатляли новые запахи, насыщенный вкус и низкие цены, но сейчас для меня она полностью изменила свой вкус.
- В Замбии я стала свидетельницей невероятно комичной ситуации. Я жила в доме, рядом с которым был колодец с водой. Как-то утром я увидела, как через мой двор проходят двое мальчишек со стадом коз на веревочных поводках. Следом за ними шла женщина. В какой-то момент все козьи поводки запутались между собой, а эта женщина случайно оказалась в центре этой паутины. Мы все вместе не могли перестать смеяться, пока она пыталась выбраться из этой козьей ловушки.
- Во время поездки я остановилась на какой-то обшарпанной заправке в глухомани, чтобы забежать в туалет. Как же я обалдела, когда вошла и увидела повсюду цветы и кристальную чистоту. Там было дорогое мыло, ароматические свечи и очень приятно пахло. А еще там лежала гостевая книга, на которой было написано: «Самый лучший туалет в мире».
«Уровень обслуживания клиентов в Таиланде просто на высоте»
- Заканчивается отпуск, завтра лететь домой, к семье и работе. Я наконец-то осуществила давнюю мечту и побывала в крупных городах Италии. И вот, стою на железнодорожной станции в Милане, прячусь от дождя и штормового ветра. Холодно, мокро, берегу рюкзак с вещами. Ночь не спала — бродила по Венеции. В голове грустные мысли о работе, о том, как хочется спать, а скоро снова рутина. Ливень хлещет, как из ведра, и из укрытия даже нос не высунуть. Вдруг подходит парень-итальянец, протягивает зонт, что-то быстро говорит, про то, что он бежит в поезд, и ему зонт теперь не нужен, сует его мне в руки и убегает. Сначала удивилась, думала, неужели такой грустной и замерзшей выгляжу? А потом на душе потеплело. Спасибо тебе, незнакомец, за добро, при первой возможности передам эстафету!
- Ездил в одиночку в Грецию в прошлом году. Попросил одного из туристов сфотографировать меня, а он такой: «О! Еще один земляк!» Мы с ним разговорились и выяснилось, что он из того же города, даже живет не очень далеко от меня. Мы с ним не стали друзьями, не продолжили общение, да и вообще виделись в первый и последний раз. Но как же было интересно осознать, насколько тесен наш мир.
Я жителей из своей страны встречала в Греции - повариха в ресторанчике, в Хорватии - мужичок владел винным магазином и в Паланге - владелец гостевого дома и тоже из моего города. Мир действительно слишком тесен😁
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- В Лаосе я запрыгнула в автобус и только потом поняла, что он свадебный! Все нарядные, веселые, играет громкая музыка, а тут я сижу с опешившим лицом, в пыльной одежде и пакетом бананов в руках. Вместо того, чтобы просто меня высадить, они стали меня угощать и потащили танцевать в проходе. Это была неожиданная и самая смешная поездка в моей жизни.
«Мы всей семьей сгоняли во Вьетнам. Слопали, наверное, тонну личи и ни капли не разочаровались в поездке»
- Это было несколько лет назад. Я ехала в автобусе из Афин в Метеору. Я была единственной туристкой. Мы сделали короткую остановку, а вдоль дороги стоял пожилой мужчина, продававший мед и оливки. А я оливки просто обожаю! Рядом с оливками была табличка с надписью «3 евро». Я начала договариваться с продавцом, показывая три пальца и пытаясь объяснить, что мне нужно оливок ровно на 3 евро. Но видимо я как-то не так объясняла, потому что по факту он вручил мне пакет с 3 килограммами оливок! Мне было неудобно объяснять ему, что это слишком много, поэтому я вернулась в автобус с огромным пакетом оливок и сделала вид, что так и было задумано.
- Колесил по Шри-Ланке. Остановился и вышел, чтобы посмотреть на одну из достопримечательностей. Когда я возвращался к своему тук-туку, то увидел группу обезьян, которые пили воду из бутылки и разбрасывали чью-то еду. Я мысленно пожалел бедолаг, у которых эти обормоты стянули вещи, а когда вернулся к тук-туку и обнаружил свой рюкзак вскрытым, то до меня дошло, что обезьяны стащили МОЮ еду и воду. Хорошо, что успел заснять на видео это безобразие и страховая возместила мне ущерб за мои орехи и чипсы.
- Было это лет 5 назад в одной из азиатских стран. Однажды ночью решили с женой покататься на мотоцикле и мы заехали в джунгли. Ночной непривычный пейзаж приводил в восторг. Звездное небо, силуэты пальм, лиан... Звуки ночных джунглей совершенно другие. Остановились, чтобы послушать, выключили фару. Тут вижу, что из темных джунглей на меня смотрят два светящихся глаза. Судя по расстояниям между глаз это что-то размером с медведя. Сажусь за руль и тихо говорю жене:
— Сядь, пожалуйста, за байк. Срочно!
А это нечто из темноты приближается. Я завожу двигатель, включаю свет, готовлюсь рвать когти, поворачиваю руль в сторону зверя, чтобы осветить его и понять кто это. Луч фары проходит насквозь, а там никого нет!!! Вот так вот мы с женой познакомились со светлячками. Их было двое и летали рядом. Как два глаза.
А вот еще несколько похожих подборок, которые помогут вам скрасить минуту-другую:
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