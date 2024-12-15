10 особенностей внешности, которые считаются красивыми в разных странах

Конечно, обложки журналов с мировым именем навязывают всему земному шару определенные стандарты красоты. Но несмотря на это, у жителей разных стран есть свое мнение относительно того, какие черты внешности свойственны привлекательной особе. Например, в Италии все восхищаются женщиной со вздернутым носом, а в Великобритании признаком красоты и здоровья жители считают точеные скулы.

Италия: вздернутый нос прекрасен

Barbara Neyman / Starface / STARFACE PHOTO / East News acorn 12 часов назад Полностью солидарен с итальянцами в этом. - - Ответить

Итальянки назовут счастливицей ту женщину, которую природа одарила вздернутым носом. Потому что именно его местные считают невероятно красивым. К слову, такой нос в Италии окрестили французским. А вот к так называемому римскому профилю здесь относятся прохладно. Однако даже несмотря на то, что вздернутый нос — это тренд в Италии, далеко не каждая итальянка бежит делать ринопластику. Хирургическим вмешательствам здесь чаще предпочитают уходовые косметические процедуры.

Франция: гладкое бритье — уже не круто

То, что француженки всех возрастов обожают непринужденные образы, известно всем. (К слову, здесь можно узнать их бьюти-секреты). Однако молодые жительницы Франции решили, что слегка взлохмаченной прически и небрежно повязанного на шею шарфа недостаточно, чтобы говорить об естественной красоте. Так, все больше и больше француженок до 25 лет объявляют бойкот «диктату станка». Они либо вовсе отказываются брить некоторые части тела, либо стараются делать это реже. Также эта идея имеет репрезентацию и среди знаменитостей. Например, модель Мара Лафонтан не только делится с подписчиками снимками, на которых видны волосы в нижней части ее живота, но и не стесняется прийти в таком виде на Неделю моды в Париже.

Китай: лицо как дынное семечко

В то время как мы знаем лишь 4 типа формы лица (овальное, круглое, квадратное и треугольное), в Китае их вдвое больше. И, как несложно догадаться, далеко не все из них охватываются местными стандартами красоты. Так, лицо обладательницы идеальной внешности, по мнению китайцев, должно быть либо в форме семечки дыни, либо в форме гусиного яйца. Это лицо, нижняя часть которого будет напоминать перевернутый треугольник. Кстати, фронтальные камеры китайских смартфонов часто оснащены фильтрами, позволяющими придать лицу воспеваемую обществом форму. Ну а также нельзя не отметить, что жители Поднебесной считают самой красивой светлую кожу без загара. Чем умываются китаянки, дабы сохранять белизну лица, можно узнать здесь.

Германия: герры предпочитают блондинок

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Если спросить жителя Германии, какая особенность внешности синонимична слову «красота», с большой долей вероятности он ответит: «Светлые волосы». Потому многие немецкие женщины стремятся обзавестись золотистыми локонами подлиннее. Также они готовы тратить часы на укладку. А вот посвящать время тому, чтобы накраситься поярче, немки не любят. Они предпочитают естественный вид, потому если и делают макияж, то чаще всего легкий.

Индия: длинные волосы, но чтоб не «как у тетки»

НибаньтиКрипто 23 часа назад Эта цитата каких-то известных индийских женщин? Или *втор не умеет формулировать свои мысли? А как у дядьки красиво? - - Ответить

В Индии признаком писаной красавицы считаются густые длинные волосы. Казалось бы, все просто и понятно, но не тут-то было. Уж слишком много нюансов. Например, если ваши локоны индийцы сочтут слишком длинными, то могут сказать, что у вас прическа «как у тетки». А если ваши волосы будут виться больше, чем надо, по мнению местных, то вы получите кучу советов на тему «Как выпрямить волосы в домашних условиях». Кстати, советы могут быть довольно-таки интересными. Например, вот о каком рецепте рассказала пользовательница сети из Индии: «Мама нагревала немного кокосового масла, добавляла листья карри или луковый сок, и наносила на мои волосы. Маска подходит для сухих и вьющихся волос».

Великобритания: точеные скулы — признак красотки

По мнению англичан, идеально красивое лицо отличается от среднестатистического наличием высоких точеных скул. И британские клиники дают ответ почему: такие скулы ассоциируются с молодостью. И если местная красавица не желает вводить в лицо филлеры, дабы сражать всех наповал остротой скул, то ей рекомендовано делать гимнастику для лица и правильно питаться. Это полезно для красоты и здоровья — можно повысить тонус кожи и верхнюю часть щек сделать более четкой.

Ирландия: загара много не бывает

Inspiration 3 часа назад загара много не бывает. И фильтров тоже. - - Ответить

Когда на просторах социальной сети Reddit зашла речь о стандартах красоты в разных странах, жительницы Ирландии рассказали о любви землячек к смуглой коже. Так, одна из них поведала: «В Ирландии женщины от природы очень бледные, потому почти все носят искусственный загар. Он здесь и является стандартом красоты. Но некоторые девушки определенно заходят слишком далеко». Другая подтвердила: «На настоящий момент у нас просто эпидемия искусственного загара!»

Бразилия: золотистый пушок на ногах

La 2 часа назад Ох ты.....красотища то какая, как ее развидеть теперь? - - Ответить

На пляжах Бразилии можно встретить множество женщин, которые определенно не стали утруждать себя бритьем ног, но при этом заморочились с осветлением волос на них. А все потому, что золотистый пушок на коже никак не противоречит стандартам красоты, более того — соответствует им. Вот что рассказала пользовательница сети из Бразилии: «Мы обесцвечиваем волосы везде, разве что кроме зоны бикини. Это называется у нас „лунная ванна“. После нее кожа буквально светится, а волоски еле заметны. Самое то для пляжа. Это очень популярная процедура, потому в каждой аптеке можно найти набор средств для нее».

Эмираты: миндалевидные глаза и пухлые губы

Красавиц Ближнего Востока определяют по пухлым губам, ярким бровям, роскошным волосам и, конечно же, миндалевидным глазам. И так как жительницы этого региона имеют генетическую предрасположенность к появлению темных кругов и пигментации в области глаз, то им приходится что-то предпринимать, дабы извлечь максимум эффекта от своего лучистого взгляда. Например, они обращаются к косметологам, чтобы ввести филлеры в зону под глазами или сделать химический пилинг.

Норвегия: макияж «без макияжа»

Aidabella 16 часов назад Но без губ никуда в наши дни - - Ответить

Пожалуй, никто другой так не любит натуральный макияж, как норвежские женщины. Это связывают с культурой страны, в которой ценят скромность и порицают вычурность. Потому норвежки не стремятся накраситься поярче, чтобы точно не получить косые взгляды в свой адрес. Что касается косметических средств, то местные жительницы отдают предпочтение тем маркам, которые руководствуются принципом «Красота и здоровье»: например, не используют компоненты, способные вызвать аллергические реакции.