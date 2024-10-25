15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов

Со временем людям свойственно меняться, и не все отношения выдерживают эти трансформации. Одни вдруг обнаруживают, что любимый человек не хочет детей, вторые, что у второй половинки есть скрытые расходы, а третьи осознают, что их партнер, оказывается, вообще не прислушивается к чужим пожеланиям.

"Дари только золото!!! Золото - я сказала! С бриллиантами, лучше с крупными! Не можешь подарить?! Да как ты смел, смерд, ко мне даже приблизиться, если у тебя денег нет, стаканы какие-то дарит. Я дорогая женщина, а не какая-то дешёвка. Пшёл вон, ..." ( цензура не пропустит)

Тревожно, что живущего с родителями 25 летнего парня, мать трижды за одно сообщение назвала ребенком. И смешно, что в названии паблика есть слово психология

Ты и есть любовница), ну и странно от папика детей ждать. Что за кринж в этой статье? Что за упоротые конченные люди?

Когда интересы и планы в паре вдруг начинают расходиться, то лучше принять и предпринять что-то, лучше, как можно раньше. Вот в этой статье женщины рассказали, как и когда поняли, что пора уходить на все четыре стороны.