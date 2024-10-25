"Дари только золото!!!
Золото - я сказала! С бриллиантами, лучше с крупными! Не можешь подарить?! Да как ты смел, смерд, ко мне даже приблизиться, если у тебя денег нет, стаканы какие-то дарит. Я дорогая женщина, а не какая-то дешёвка. Пшёл вон, ..." ( цензура не пропустит)
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Со временем людям свойственно меняться, и не все отношения выдерживают эти трансформации. Одни вдруг обнаруживают, что любимый человек не хочет детей, вторые, что у второй половинки есть скрытые расходы, а третьи осознают, что их партнер, оказывается, вообще не прислушивается к чужим пожеланиям.
- Встречаюсь с мужчиной полгода. Красив, умен, воспитан. В разводе. Все бы хорошо, только одно «но» — он ни разу не говорил о нашем будущем. Только туманные фразы вроде «жениться — прошлый век», «нормальные люди копят деньги, прежде чем детей заводить»... Такой наглеж в отношениях мне встречается в первый раз. Раньше все бегали за мной, цветы, подарки... А этот даже ленится ко мне приехать или погулять вдвоем, еле вытащишь на прогулку. Не знаю, что делать. Мужчина нравится, а его отношение ко мне — нет. © Подслушали у замужних / VK
- Написал бывший. Испытываю флешбеки. Во-первых, меня мучает вопрос — почему на сайте знакомств он писал «ищу умную, спортивную», а по факту через пару лет началось: «Опять ты бегать пошла?», «Опять учишься/опять английский/опять книга»? А как можно оставаться умной и спортивной, если не учиться и не заниматься спортом? Во-вторых, спасибо соцсетям, я знаю, что с нынешней барышней они съездили на пикник на озеро и на Мальдивы. Отношениям меньше года. За 5,5 лет наших отношений мы в совместный отпуск ездили никогда и никуда. Возможность не брать с собой моего ребенка была, возможность сделать перерыв в работе была, но мы никуда не ездили. Деньги, не хочется, еще что-то. Кажется, пора признать, что: 1) не любил, 2) пользовался. И ведь даже не бросил, а продолжал жить со мной и у меня, и просить его на выход пришлось мне. © Feiry.Feiry / Pikabu
- Знакомы с моим мужчиной второй год. Он меня особо не балует, но я сразу сказала, что в качестве подарков хочу получать на все праздники только золотые украшения. Он кивал и хлопал глазами. Ну, думала, понял меня. Приходим в ресторан, жду подарка, и тут он, значит, достает не украшения, а обычные стаканы и говорит: «С днем рождения». Я как увидела, спрашиваю: «Это все»? А он: «Да, а что тебе не нравится?» Я развернулась и пошла домой. Ничего не заказала, решила, что даже оплачивать стол не хочу. Он не понял, побежал домой, но я уехала, не стала выслушивать.
Звонит сейчас, пишет, пытается выяснить, что не так, а я не хочу его видеть даже после такого. Меня в жизни никто так не оскорблял. Подарил какие-то вшивые стаканы и сам же еще обиделся. © Love Psychology / VK
"Дари только золото!!!
- Первым делом, когда муж встретил из роддома, предложил сделать ДНК-тест ребенку. Я аж поперхнулась, ведь я — эталон верности. Пыталась аккуратно спросить, в чем дело, но он отмахивался. Ну, я решила себе не портить нервы в такой день, согласилась, так он взял и еще больше вспылил. Разругались в пух и прах. Муж даже не подошел к ребенку в первый день дома. Очень обидно из-за его поступка, но и разводиться глупо. Подозреваю, что тут свекровушка еще постаралась, сам муж до такого не додумается. Ребенок родился точной копией мужа: его глаза, нос, подбородок. © Как мы расстались / VK
- Муж сказал сыну, чтобы тот отдавал нам часть зарплаты, мол, уже вырос, пора бы в семью свою лепту вносить. Сыну 25 лет, живет с нами. Мы хорошо обеспечены, все втроем работаем, сын получает 120 тысяч, муж устроиться помог. Есть машина, квартира хорошая, дача. Сын то, что зарабатывает, откладывает на ипотеку, не транжирит, кормим и одеваем его мы. И тут муж стал возмущаться: мол, сын должен давать деньги на продукты, коммуналку и за то, что я веду быт. Я против, мне не сложно. Хочу, чтобы ребенок мог скопить на квартиру, еще и решила ему с деньгами на первоначальный взнос помочь. Муж недоволен, что я лезу в его воспитание. Я объясняю, что ребенок во всем себе отказывает, еще и мы с него будем деньги брать? Мы не нуждаемся, зачем с ребенка копейку тянуть? © Love Psychology / VK
- Друзья решили меня женить. Зависть, наверное, к жизни холостяка. При всех моих отнекиваниях было много знакомств, но одно особенно запомнилось. Милая девушка c тягой к хорошей жизни, было у нее трое детей от разных браков. Сидим, пьем кофе, я пытаюсь тихо соскочить, думая, как скажу пару ласковых своим «сватам». И вдруг она говорит: «Я надеюсь, у тебя нет детей? Потому что я чужих детей не приму!». На мое замечание, что ее дети как бы мне тоже чужие, обругала меня и ушла, оставив мне счет. © PivBear / Pikabu
Тревожно, что живущего с родителями 25 летнего парня, мать трижды за одно сообщение назвала ребенком. И смешно, что в названии паблика есть слово психология
- Мне 26 лет, мужу 54 года. Познакомились, когда он был женат. Он собирался уходить от жены и действительно развелся. Мы поженились, 3 года женаты. Он оставил квартиру жене, купил машину. Но я никак не ожидала, что нам помешают его дети. Нам снял квартиру недалеко от жены под предлогом, что надо будет навещать детей. Начались постоянные звонки от бывшей жены и детей. Возил меня к ним на и дни рождения. Складывалось ощущение, что у них дом и их семья, а я любовница. Только зачем от них уходил, если они его семья? Зачем жениться на мне и жить прошлыми отношениями? Я хочу свою семью. Оставил им дом, платит алименты взрослым детям, выплачивает кредиты бывшей жены. Его дети везде бывали, мы никуда не ездим. Нет денег на все. А мне пора ребенка рожать, но он не горит желанием в 54 года малыша нянчить. Мол, есть же дети уже, куда еще? Меня достало жить в этом. © Love Psychology / VK
- Бывший был нелюдим. Вытащить его куда-то было невозможно, а я так не могу. После расставания я расцвела: много новых знакомств, разные увлечения, мини-путешествия каждые выходные. Недавно встретила его, а он тоже сияет. Встретил девушку, они вместе сидят дома, читают, участвуют в вебинарах, готовят и вяжут, он счастлив. Вспоминая об этих отношениях, всегда считала, что он был скучнейшим человеком и тащил меня вниз, а тут поняла, что для него грузом была я. © Подслушано / Ideer
Ты и есть любовница), ну и странно от папика детей ждать. Что за кринж в этой статье? Что за упоротые конченные люди?
- Начал встречаться с девушкой. Общались, гуляли, кафе... И тут она просит, чтобы я сдал анализы. Хочет убедиться, что у меня все в порядке. Да без проблем, говорю, я хоть завтра принесу справку, но только ты тоже сдай анализы. Она: «Зачем? Ты что, мне не доверяешь?» Я ей, мол, при чем тут недоверие, ты хочешь быть уверена, что я здоров, так и я хочу. Она: «Ты что, назвал меня женщиной с низкой социальной ответственностью?» Так и не получилось у нас с ней отношений. И общение как-то тоже завяло. © Myhomorij / Pikabu
- Муж скрывал от меня свою квартиру. Я не знала, что у него есть недвижимость. Когда познакомились, жили у меня. Потом продали мою квартиру, взяли ипотеку. Платим оба, я во многом себе отказывала, хотелось побыстрее рассчитаться и подумать о ребенке. И тут его родственница, которая приехала к нам из другого города, удивленно спросила, почему мы не живем в его квартире или хотя бы почему ее не продадим, чтобы быстрее выплатить ипотеку?
Я была как мешком ударена, устроила скандал, в ходе которого выяснилось, что у него со студенческих времен есть квартира — неплохая трешка. Сдает ее, но я не видела за все годы ни копейки! Более того, когда его сократили, он жил за мой счет, ипотеку платила я, а он вздыхал, что тяжело, но ничего, прорвемся. © Love Psychology / VK
- Подруга пожаловалась, что недавно симпатичный парень почти сразу же слился со свидания с ней. Ну я, конечно, спросила, как так. Подруга рассказывает: «Ну, я ему игриво говорю, мол, знаешь, у меня очень сложный характер, легко со мной не будет». И знаете, что он ей ответил? «Что ж, тогда прости, не хочу тратить твое и мое время. Мы друг другу не подходим» — и ушел. Подруга теперь бьется в истерике, мол, да как он посмел. © Палата ** / VK
- Когда муж сделал мне предложение, о ребенке от его предыдущих отношений я знала, но не думала, что это будет проблемой. Будущий муж сказал мне, что будет платить алименты и на этом все, уверял, что наш бюджет не затрещит.
Я тогда хорошо зарабатывала, поэтому не думала о плохом. Мы поженились, первые пару лет все было нормально. Денег я у мужа не просила. На продукты он давал, квартиру оплачивал. Но из-за его работы нам пришлось переехать в другой город, новую работу найти не могу уже год, вот тут-то и начались проблемы. А я привыкла к высокому уровню жизни и тратам. Выяснилось еще, что муж помимо алиментов давал бывшей денег сверху и даже сейчас, когда я не работаю, продолжает. Мне уже своего ребенка хочется, а муж теперь говорит, что он не потянет. Складывается ощущение, будто я жертвую собой и семейным счастьем ради его ребенка от бывшей жены. © Love Psychology / VK
- Моя красотка-сестра решила, что не хочет встречаться с парнем, мол, скучно с ним. Из жалости к более невезучей сестре познакомила его со мной. Мы девять уже лет вместе. Вчера вечером у нас на кухне сидит моя красотка, ревет — поцапались с любимым: он, безработный, уговаривал ее взять очередной кредит. Сижу, успокаиваю. Мой кашу варит, чайник поставил, царапину на носу заклеил. Сестра, всхлипывая: «Скучно у вас, по-стариковски как-то!». © Unknown author / Pikabu
- Муж развелся со мной, потому что я не могу иметь детей, вообще никаким способом, никогда не смогу забеременеть. Он прекрасно знал об этом до свадьбы, но говорил, что он и сам никогда не мечтал о детях. И ладно бы вдруг захотел и молча ушел, но нет! Травил мне душу месяц, что не догадалась заморозить яйцеклетки, а потом свалил в закат. Да и пошел ты нафиг! А я еще выйду замуж, мы возьмем детей из детдома, купим большой дом и будем счастливы. © Подслушано / Ideer
- С мужем были вместе со школьной скамьи, во всем была идиллия, кроме одного: он всегда хотел детей и внушал мне это желание очень настойчиво. Он знал, что я карьеристка, он и сам такой, меня всегда поддерживал, но про детей говорил постоянно. Под напором я сдалась. Беременность я отходила легко и счастливо, работала до самых родов, столько заботы и внимания за всю жизнь не получала. Но с рождением дочери начался ад. Меня бесили быт, плач, подгузники. Муж же наоборот: обожал дочку настолько, что я отошла на второй план. Уговорила нанять няню, вышла на работу, выдохнула. Но не тут-то было — начались скандалы, что я мало занимаюсь ребенком. А мне к ней даже подходить не хотелось. Муж из интересного человека стал «яжбатей», кроме агу-агу и поговорить не о чем. Любовь к ребенку у меня так и не пришла, зато к мужу — прошла. Не выдержала больше, ушла, наладила свою жизнь. Регулярно перечисляю деньги, но видеть их нет никакого желания. Жалею только, что не прислушивалась к себе раньше. © Подслушано / Ideer
Когда интересы и планы в паре вдруг начинают расходиться, то лучше принять и предпринять что-то, лучше, как можно раньше. Вот в этой статье женщины рассказали, как и когда поняли, что пора уходить на все четыре стороны.
Комментарии
Поздравляю, вы открыли портал в новую помойку под названием Love Psychology. Куda дальше деградировать будем?
Такие все убогие в этих историях
не могу посочувствовать ни одному персонажу, всё это о том чего и знать не надо