Стерва - это когда бьёт намеренно. А тут девушка точно знала, что начальник нааа заточку учился?
18 человек, которым устроиться на работу помогло не безупречное резюме, а счастливое стечение обстоятельств
Работодатели — народ непредсказуемый. Соискатель может идеально ответить на все вопросы интервью, а ему бросят мало обнадеживающее «Мы вам перезвоним». Или, напротив, кандидат на должность умудрится сказать или сделать что-то ну совсем недопустимое и уже готовится чуть ли не с карьерой прощаться, а его принимают на работу с распростертыми объятиями. Пользователи сети рассказали о случаях, когда им предложили должность, на которую они и не особо уже рассчитывали.
- Как-то пришла на собеседование в крупную компанию. Будущий руководитель спросил, почему я училась на вечернем, а не на дневном. Я сказала, что мне нужно было зарабатывать деньги. Он спросил, почему тогда не на заочном. И тут я ляпнула, что для юриста я заочное образование не считаю образованием в принципе. И надо же такому оказаться, что он учился именно на заочном! Я вышла из офиса и поняла, что только что по глупости профукала работу мечты. И каково же было мое удивление, когда мне позвонили через 15 минут из отдела кадров и сказали, чтобы завтра приходила оформляться на работу. А начальник потом уже спустя несколько лет всем рассказывал, что я своим ответом произвела неизгладимое впечатление. Он тогда подумал: «Надо же, какая стерва! Надо брать!» © Евгения Захарова
- Подруге было назначено собеседование, и по дороге туда ее ужалила оса. Лицо сильно распухло, но она все равно пришла на интервью. Сказала работодателю, что до встречи с осой выглядела лучше, но если он не хочет проводить собеседование с ней такой, то можно перенести. И ее сразу же взяли на работу. А все потому, что раз она пришла даже в таком виде, значит, она ответственный человек, а им как раз такие и нужны. © Карамель / VK
- Я устраивалась на позицию личного ассистента руководителя. Пришла, мне открыли дверь и оставили сидеть в пустой приемной. Заходит парень с портфельчиком, присаживается, начинаем болтать. Думаю, тоже на собеседование пришел... Потом он вдруг спрашивает, а на какую вакансию я претендую, и говорит: «Пойдем». Я такая: «Куда?» А он: «На собеседование». Я говорю: «Я жду руководителя». Он «Я и есть он». Занавес... Стала сразу же вспоминать, не сказала ли я что-нибудь лишнее. Конкурс был жуткий, а выбрали меня. © Olga Rakuts
- «Если бы вы были собакой, то какой породы?» — спросили меня. Это было групповое собеседование в гостинице для животных, но все равно вопрос странный. Если вам интересно, я ответила: «Корги». Предложение о работе я получила, но в итоге решила карьеру в том месте не строить. Слишком много суеты там, да и дышать нечем из-за обилия шерсти повсюду. © Sakeandme / Reddit
Я бы хотела быть только хаски. Обожаю этих собак- их голубые глаза и, довольно мирный характер.
- Пошла на одно собеседование заранее (не люблю опаздывать), и у меня было в запасе полчаса. Зашла за угол здания и вижу еще одну подходящую вывеску учреждения. Зашла, нашла на стене внутренний телефон нужного отдела, звоню: «Вам нужен такой-то специалист с хорошей квалификацией и опытом? Могу выйти на работу уже завтра». «Ну, поднимайтесь, обсудим». Так я нашла работу, которую не искала. © Марина Филина
- Должна была подойти к 8 утра, но опоздала минут на 40. Уже ни на что не надеялась. Мне задавали вопросы, ситуации всякие обрисовывали... Не помню даже, что я там отвечала. Была уверена, что меня с таким отношением ни за какие коврижки уже не возьмут. А в конце они мне выдают: «Вы нам подходите идеально! Потому что вас будто ничего не может вывести из себя! Вы такая стрессоустойчивая! Очень спокойная. Начинайте уже с завтрашнего дня...» © Искендерова Лейла
- Знакомый решил податься в банк на одну из должностей, как раз открыли вакансию. Молодой специалист, все дела. Собеседование было групповым. Сначала разделили их на группы по 5 человек и дали задание. Потом настало время индивидуального интервью. Встречает его милая девушка, предлагает чашку кофе, провожает в кабинет начальника отдела. Он берет кофе, заходит, отвечает на стандартные вопросы, ничего необычного. Потом ему говорят, мол, подумаем и вам перезвоним. Через пару дней звонят: «Мы вас ждем на работу». А он уже думал, что упустил вакансию. Ну и когда начал уже работать, однажды спросил того самого начальника, почему все-таки его взяли. Ответ начальника был такой: «Твоя группа была плюс-минус с одинаковыми резюме. Но ты единственный, кто после собеседования отнес чашку от кофе обратно на кухню, помыл и поставил на место. Это мне о многом сказало». © Ира Биллер
- Когда окончила школу, а в универ поступить не получилось, родители заставляли меня искать работу. Вот только мне так не хотелось ничего делать, что я просто саботировала поиски. Найду какое-нибудь объявление, позвоню, нагрублю, мне откажут, и я сижу еще неделю. Как-то у меня было особо мрачное настроение, я составила короткое резюме и откликнулась сразу где-то на 50 вакансий. Если вкратце, писала что-то такое: «Ненавижу работать, хочу получать много денег, не звоните сюда и не пишите на почту». Через три дня позвонили из одной конторы, пригласили на собеседование, и в итоге я с удовольствием проработала у них 4 года. © Карамель / VK
- Меня спросили: «Если бы вы были на моем месте, вы бы взяли себя на работу?» Я ответил: «Нет», и интервьюер сказал: «Ну, тогда это все, что мне надо было знать. Завтра начать сможете?» Я такой: «Нет... Но могу на следующей неделе». © willboby / Reddit
- Мужу на собеседовании в очень крутой компании предложили тест: у вас 6 котлет, каждая жарится с одной стороны 5 мин. На сковородку вмещаются только 4 штуки. За сколько минут вы приготовите все котлеты, обжарив каждую с двух сторон? Муж ответил: «15 мин». «Как посчитали?» — спрашивают его. А он как отмочит: «Моя жена любит недожаренные котлеты». Всего два человека ответили правильно. Сегодня мой муж — директор этой фирмы. © Елена Ковина
- Собеседование у меня было третьим за день. Устала немного, да и сразу мне это место не понравились. Напоследок задали мне там вопрос о недостатках. Я уже начала хулиганить и заявила, что главный мой недостаток — это лень. Видели бы вы эти вытянутые лица! И такая пауза повисла... И тут я продолжила, что я ленюсь переделывать по 100 раз, поэтому сначала могу потратить некоторое время на подготовку, а потом сделать все с первого раза как надо. В результате, эти ребята мне перезвонили, но я к ним не пошла работать, хотя они уверяли, что я им очень понравилась. © Оксана Трифоненко
- На последнее место пришла, стихийно уволившись с предыдущего. Собеседование с начальницей было прямым и честным, без «стандартов сервиса». Честно сказала, почему не захотела остаться на прежнем месте. Она махнула рукой и сказала, что в свое время тоже так увольнялась. После бесед и пробных пары часов мне сказали, что к ним еще придет «девочка» и тогда они решат. И тут у меня по звонку резко меняются обстоятельства — я смогу выйти только через пару недель, не раньше. Так и брякнула, мол, берите другую девочку, у меня изменилась ситуация, к сожалению. На следующее утро была крайне удивлена звонку, что берут меня, если я согласна... Напомнила про свои обстоятельства, вдруг напутали ли чего. Сказали, что снимают вакансию и будут ждать. Сказали, что я им нужна больше, чем они мне, чем прилично удивили. Вышла через две недели. Меня реально ждали. Компания хорошая, работаю три года, все устраивает. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Меня на работу взяли из-за красивых сапог. Начальница сказала, что девушка в таких шикарных сапожках точно будет хорошо работать. © Светлана Анисимова
- После нескольких месяцев безуспешных поисков работы я наконец получила приглашение на собеседование в престижную компанию. Интервью прошло хорошо, и на выходе из офиса я случайно столкнулась с женщиной, которая уронила все свои бумаги. Я помогла ей собрать их, и мы разговорились. Оказалось, что она — генеральный директор компании. Через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я получила работу. На первом совещании я узнала, что именно та женщина настояла на моем принятии, увидев во мне потенциального лидера. © Карамель / VK
- — Опишите себя одним словом.
— Нет!
К этому моменту собеседования интервьюер уже успел меня взбесить, и я решил, что не хочу там работать. Парадокс, но должность мне в итоге предложили. © sugabeetus / Reddit
- Всю жизнь прожила в большом городе, но вот переехала жить в деревню. По профессии я ветеринар. Пошла устраиваться на работу. Начальник спросил, знаю ли я, с какой стороны надо подходить к корове. Хороший вопрос, если учесть, что коров я видела только на картинке. Ответила, что лучше ни с какой. Посмеялись. На работу меня приняли. По прошествии времени убедилась в своей правоте, так как корова, зараза такая, может лягнуть, с какой стороны ты к ней не подходи. © Катерина Ляшенко
- «Если бы вы были мороженым, то с каким вкусом?» Это спросили на собеседовании на должность помощника генерального директора. Я не помню, что я тогда ответила, но работу мне предложили после того, как первый утвержденный ими кандидат сбежал спустя неделю работы. © RevolutionaryIdeal11 / Reddit
- Меня попросили решить загадку «У вас есть емкости на 3 и 5 галлонов. Как с их помощью отмерить 4 галлона воды?» Я ответила сразу. Интервьюер была шокирована и спросила, как я так быстро решила задачу. Я честно призналась в том, что третья часть «Крепкого орешка» — один из моих любимых фильмов. Там озвучивалась эта задачка. Она рассмеялась, и я получила стажировку. © sigdiff / Reddit
Комментарии
"Крепкий орешек" не смотрела, но задачку из последней истории тоже решила сразу)
"но работу мне предложили после того, как первый утвержденный ими кандидат сбежал спустя неделю работы."
А сама сколько проработала?
Я поняла, что надо нааа первом же собеседовании выдавать, что мысли читать не умеешь.
Достало, что люди реально уверены, что их "купи синюю бубочку" ты верно интерпретируешь как "нааа самом деле мне нужен лиловый пиквик"