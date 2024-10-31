18 человек, которым устроиться на работу помогло не безупречное резюме, а счастливое стечение обстоятельств

Работодатели — народ непредсказуемый. Соискатель может идеально ответить на все вопросы интервью, а ему бросят мало обнадеживающее «Мы вам перезвоним». Или, напротив, кандидат на должность умудрится сказать или сделать что-то ну совсем недопустимое и уже готовится чуть ли не с карьерой прощаться, а его принимают на работу с распростертыми объятиями. Пользователи сети рассказали о случаях, когда им предложили должность, на которую они и не особо уже рассчитывали.