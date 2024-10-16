16 человек хотели просто устроиться на работу, но не тут-то было

История про собеседование и чеснок напомнила мне мою историю. Подрабатывала давно аккомпаниатором в одной шараге. Готовили с подругой программу к празднику. Она - дирижёр хора, а я - за роялем. Перед выступлением уговорили меня знакомые музыканты пойти в кафе. Я очень волновалась, т.к. это был мой первый опыт выступления. И они предложили 50гр. коньячка, - "всё, как рукой снимет". Я поверила, выпила, и ...меня как развезло! Я - в ужасе! 😱 Ничего не могу с собой поделать. Но нa воздухе мне немного полегчало. Когда мы вернулись, нa сцену я вышла не очень твёрдой походкой. Но сыграла, в общем-то, нормально. С работы меня не уволили.