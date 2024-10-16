Интересно, если женщина работает официанткой в таком откровенном костюме, то её серьёзность и образованность в каком месте видно? Фу, пошлятина!
16 человек хотели просто устроиться на работу, но не тут-то было
Устройство на работу — настоящий квест. Ты вроде готовишься говорить про свои навыки и достижения, а тебя вдруг спрашивают про знак зодиака и потенциальные беременности. Хотя собеседования могут вызвать настоящую нервотрепку, часто они становятся кладезем ну просто уморительных историй.
- Было мне в районе 40 лет, работала бухгалтером и решила сменить место работы. Разместила резюме. Звонит мужчина и говорит: «Мы вам предлагаем работу официантки. Форма одежды — откровенный костюм с заячьим хвостиком и ушками». Я спрашиваю, мол, причем тут бухгалтерия. А он выдает, что некоторые клиенты любят, чтобы в таком наряде их обслуживали серьезные женщины с высшим образованием. © Нета Осенняя
- Шесть лет назад проходила собеседование. Очень приятные дамы спросили, почему у меня нет детей. Я, честно говоря, опешила от такого вопроса и ответила что-то вроде «так сложилось». На что мне сказали, мол, ну вы решите вашу проблему с детьми. Что ж, я решила. Пришла на собеседование снова через 4 года, отсидев в декрете. Работаю. © Анна Кузьмина
- Самое начало 2000-х. Собеседование. Руководитель говорит:
— О, у вас отличное резюме, опыт работы и вообще все. Вы нам очень подходите, но у меня жесткое правило — женщину я не возьму никогда.
Ну не возьмешь и ладно, в море много рыбы. А через полгода случайно встречаю этого чувака, он мне жалуется:
— Вот, такая незадача, взяли мужчину, отлично подошел, но оказалось, что он в загулы уходит.
— Ну главное, что вам подошел же. Ха. © Azalea Fichtenholz
Если руководитель не берет нa работу женщин, тогда зачем проводит собеседование? История фейковая.
- Знакомая в 56 лет меняла работу. Выглядит она хорошо, лет на 5 моложе, но не больше. На собеседовании у нее спрашивают о семейном положении. Муж, две дочери и три внука. У нее дальше выпытывают, собирается ли она еще рожать. Она: «Нет, разумеется!» Ее не взяли. Причина фееричная: вы суперпрофи с огромным стажем и прекрасными характеристиками, но рожать не хотите, а это значит, что вы не смотрите в будущее. © Елена Голованова
- Ищу работу. Рассылаю свое резюме с фотографией годовалой давности. С того момента только изменила цвет волос. Прихожу сегодня на собеседование, а мне говорят: «На фото молодая рыженькая красивая девочка, а пришли вы...» © Подслушано / Ideer
У меня по телефону очень молодой голос. Кто меня не знает, думают, что мне лет 20-30. А когда я появляюсь, удивляются, что уже не такая уж молодая.
- Познакомился с мужиком на ярмарке вакансий, он дал мне свою визитку, договорились о собеседовании. И вот прихожу в офис, этот мужик смотрит мое портфолио, говорит, что оно бомбическое и что я отлично подхожу для его компании. Проводит мне экскурсию по всему офису, знакомит с кучей людей и рассказывает о хороших местах для обеда в этом районе. В конце собеседования мы снова садимся, и он говорит: «Мне нравятся твои работы, ты кажешься замечательным кандидатом, но на самом деле мы сейчас никого не нанимаем, но я буду иметь тебя в виду». Какого черта?! © Burrito_Loyalist / Reddit
- Собеседовался я, значит, на должность кладовщика. Все было как-то суетливо и неприятно, они прямо давили на меня тем, чтобы приступил к работе немедленно. Директор по ходу дела еще размахался руками, разбил кружку с чаем одного из работников и даже взглядом не повел. Будто вообще ничего не произошло. Я как-то измотался, глядя на все это, и сказал, что мне нужно подумать. И вот на следующее утро звонит мне директор:
— Эй, ты не вышел на смену, что случилось?
— Э-э-э, я так и не согласился на эту работу, вот что случилось.
— Ты подписал трудовой договор!
— Я ничего не подписывал. О чем вы вообще?
— Все это выглядит очень нехорошо, Рома. Не самое лучшее начало для тебя.
— Да я на вас не работаю, блин! — и на этом я повесил трубку. © Unknown author / Reddit
- Эй, ты не вышел нa смену, что случилось?
- Эй, ты мне не платишь третий месяц! Когда заплатишь, я выйду!
- Меня однажды после четвертой попытки узнать зарплату директор спросил: «А зачем ты так интересуешься этим? Тебе нужны деньги, что ли?» © jas._mean
- Лет 6 назад моя подруга должна была ехать на собеседование в крупный банк. Я вызвалась ее подвезти. Было лето, она надела деловое платье, туфли без пятки с ремешком сзади, в общем, деловая интеллигентная девушка. Приехали раньше, чем нужно, и зашли в кафе рядом с офисом банка, заказали пасту с лососем. Кто бы мог подумать, что в этом кафе в нее добавляют чеснок. Подошло время, подруга пошла на собеседование, я осталась ждать в кафе. Через 20 минут она возвращается, хромает. И начинает рассказывать.
«Захожу, на первом этаже встречает меня HR. Начинаем подниматься по лестнице, и тут у меня рвется ремешок на туфле. Я спотыкаюсь, лечу по ступенькам, сумка падает, выпадает и разбивается телефон, я приземляюсь попой кверху, и от неожиданности громко говорю: „Вашу мать!“ Кадровичка недоуменно смотрит на меня, но, что ж, бывает. Заходим в переговорную, она очень маленькая. HR садится напротив меня, и тут я вижу, что она начинает принюхиваться. Потом встает и открывает окно (вспоминаем про пасту с чесноком).» В общем, собеседование было молниеносным. Ей тогда обещали перезвонить, но не перезвонили. © Екатерина / ADME
- А мне как-то сказали на собеседовании: «Зачем вы вышли замуж, если у вас нет детей? Это не семья получается — а бутафория». Я сразу попрощалась. © diana_teres
История про собеседование и чеснок напомнила мне мою историю. Подрабатывала давно аккомпаниатором в одной шараге. Готовили с подругой программу к празднику. Она - дирижёр хора, а я - за роялем. Перед выступлением уговорили меня знакомые музыканты пойти в кафе. Я очень волновалась, т.к. это был мой первый опыт выступления. И они предложили 50гр. коньячка, - "всё, как рукой снимет". Я поверила, выпила, и ...меня как развезло! Я - в ужасе! 😱 Ничего не могу с собой поделать. Но нa воздухе мне немного полегчало. Когда мы вернулись, нa сцену я вышла не очень твёрдой походкой. Но сыграла, в общем-то, нормально. С работы меня не уволили.
- Я живу в Германии. Пришла на собеседование. Нас 4 кандидата, интервьюеров трое. Начался перекрестный допрос: стаж, училась в Германии или подтверждала свой диплом, большая ли семья. И тут дернул же меня черт сказать, что главный член семьи — это моя собака. Ну, тут все трое оживились и засыпали вопросами: какая порода, возраст, как зовут, что умеет... Я схватила телефон, давай фотками и видео хвастаться. Оказалось, у всех троих тоже есть собаки. Стали рассказывать друг другу, чем кормим, у кого прививки делаем, у кого какие грамоты. Целый час длилось собеседование, два раза кофе пили с печеньем. Потом отпустили оставшихся кандидатов. Я до сих пор там работаю.
- Я однажды устраивалась редактором в детский журнал. Там все (все!) проходили полиграф. Я тоже ради прикола прошла. Вопросы: были ли люди, работающие в органах, в вашей семье? Вы воровали когда-нибудь ручки с работы? К слову, мне потом перезвонили, но я уже работала в другом месте. Ответила, что к ним не выйду, так они спросили с апломбом, мол, почему это? Говорю, что нашла место со здоровым на голову руководством и большей зарплатой. На том конце очень удивились. © katusha_ivushka
Ну, почему же чёрт дёрнул? Если повезло с работой, значит кто-то другой дёрнул. Собачке вкусняшек надо, что тоже помогла, хоть и косвенно.
- А у меня много лет назад был случай: прошла первых два этапа собеседования, пригласили на третий, с руководством. Захожу в кабинет, здороваюсь, и вижу, что все как-то удивленно на меня смотрят. Фраза, произнесенная после паузы, была полна разочарования и удивила уже меня: «А вы, оказывается, женщина...» Ха, я и предположить не могла, что у нас бывают мужчины по имени Людмила. Понятно, что третьего этапа не получилось: они извинились, и мы разошлись. А компания была серьезная иностранная, к слову. © Mila Melitzano
- Самое короткое собеседование в моей жизни:
— Как вы относитесь к переработкам?
— Отношусь вполне нормально. Оплачивать их будете?
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму денег?!
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму халявы?!
— Вы нам не подходите. До свидания. © dimadei4ik / Pikabu
В иностранной компании могут и не знать принадлежности русских имён к полу человека.
- На выпускном курсе была на собеседовании у юриста. Тот сидел со сломанной рукой, пояснил, что сломал при катании на сноуборде. После обычных для вакансии вопросов спросил о том, умею ли я кататься на сноуборде. После отрицательного ответа сказал: «Научим». © ИнновациЯ / ADME
- Решила сестра пройти собеседование на очень хорошую работу. Спросили ее, какую она хотела бы зарплату. Сестра на нервяке, ляпнула цифру наугад. Дальше спрашивают, что она может такого вау сделать, чего не может ее потенциальный руководитель. Ну она подумала и как ляпнет: «Ну я могу сесть на шпагат». И села. Приняли. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько слегка безумных собеседований, к которым бы точно не получилось подготовиться: