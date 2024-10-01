А где же финал в духе мелодрам, как она выросла и случайно встретила в магазине то самое платье, зарабатывала она хорошо, платье купила, хэппи энд?
16 человек, рассказали истории из детства, о которых до сих пор вспоминают за семейным столом
Истории
1 час назад
У каждого из нас, есть истории из детства, которые так или иначе возникают в памяти у нас или наших близких. И наши сегодняшние герои решили поведать их не только кругу семьи, но и всему интернету.
- Мне 6. Поселок на севере, зима, вечер, мороз жуткий. Мама отправила меня позвать папу из гаража на ужин. Идем мы с ним домой, а он рассказывает про звезды. Потом останавливается и говорит: «Смотри, доча. Это Большая, а это Малая Медведица. Они как ковши — большой и маленький. А это Полярная звезда, она всегда на севере. Так что если потеряешься, всегда сможешь найти дорогу домой. Прошло 30 лет, я живу на юге. Но когда ночью вижу полярную звезду, знаю, что ты где-то там! Спасибо, пап! © marishkaski / Pikabu
- В школе мне нравилась одна девочка. Однажды, встретив ее на улице, я стушевался и не придумав ничего лучше, протянул ей руку. Она в ответ тоже. Вообще за руку с девчонками здороваться было не принято. Через много лет, встретив ее, в разговоре она припомнила этот момент как одно из самых романтических воспоминаний. © MisterPikvik / Pikabu
- Мне было лет 5. Бабушка, дедушка, моя сестра и я гуляли по дорогому торговому центру и увидели очень красивое и очень дорогое платье. Я посмотрела на ценник и очень спокойно и серьезно сказала: «Когда я вырасту, мне придется найти хорошо оплачиваемую работу». © CumulativeHazard / Reddit
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- На фуд-корте в торговом центре, женщина раздавала образцы закуски на зубочистке. Вместо того, чтобы взять зубочистку самому, я стоял с открытым ртом и ждал, пока она меня покормит. Я никогда не забуду выражение ее лица. © Outrageous_Cod_8141 / Reddit
- В детстве мой старший брат должен был присматривать за мной, пока я играл на улице. Нянькой он был неважной. Поэтому я пробрался на молочную ферму и гонялся за быком говоря только: "Кись, кись, кись". А все потому, что у нас был была кошка, и в этом возрасте я всех животных причисляла к кошачьим. Моя мать вышла на улицу и спросила брата, где я. А потом увидела меня в поле. Она побежала, схватила меня, а мой брат убежал до того, как она вернулась. © ilmryr_maori / Reddit
- В детстве купили мне варежки из овчины - мехом внутрь, замшей наружу. Добротные такие варежки, дорогие. Проходила я с ними пару дней, и одну потеряла. Иду домой со школы грустная. Помните, как только двойка и иная неприятность - идешь домой долго, не спешишь, ругать же будут... И тут, представляете, вижу - на дороге валяется такая же варежка! Только выделкой пожестче и на другую руку. Две левых у меня оказалось. Так и носила я две левых варежки до конца зимы. Пусть не удобно, зато попа целая и родители не расстроились. © Natalymarketolog / Pikabu
- Родители не разрешали мне завести собаку. Однажды, возвращаясь домой из школы, я увидел на обочине дороги щенка, испуганного и одинокого. Я забрал его домой, и родители позволили оставить его. Я еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Тот день был волшебным, а последующие 8 лет, которые мы провели вместе, сделали мое детство особенным. С тех пор у меня всегда были собаки, но ни одна из них не была такой особенной, как та. © Unknown author / Reddit
- Когда мне было лет 8, мой отец работал по ночам. Он возвращался домой в 2-3 часа ночи, поэтому я довольно редко видел его. Однажды декабрьской ночью он разбудил меня и предложил пойти на улицу и слепить снеговика. Тишина зимнего города в 3 часа — это нечто особенное. Только я и он. Казалось, что мир остановился только для нас. © RedRocket416 / Reddit
- Когда в садике спросили, каких животных знаете, а я ответил кускус. Воспитательница сказала, что такого нет. На другой день папа пришел с энциклопедией и показал его. За этот поступок папы я до сих пор благодарен, хотя папы уже нет 11 лет. © IzyaLokin / Pikabu
- У моей семьи были проблемы с деньгами. И именно в то время, мне позарез хотелось новую игровую приставку. Я ходил в магазин и просто спрашивал, есть ли она у них в наличии. А ее не было. И вот однажды, в конце декабря я увидел, что она появилась. Я сказал папе, и он, не задумываясь, купил ее мне. До сих пор вспоминаю этот момент и думаю о том, как родителям пришлось постараться, чтобы моя мечта осуществилась в то тяжелое время. © Unknown author / Reddit
- Моя мама мыла посуду. Буквально на пару мгновений она отвела от меня взгляд, поднимает глаза и видит следующее: я тащу свой горшок на середину (очень многолюдной) улицы, стягиваю штаны, сажусь на него и громко ору: «Смотри, я могу ходить в туалет на горшок!» © Omnishamble / Reddit
- Дошкольный период жизни. Гуляем с подружкой во дворе и, среди прочей детской трескотни, задает она мне вопрос:
— А ты знаешь знак умножения?
Справедливости ради, стоит сказать, что ребенком я была не самым продвинутым, но весьма выпендрежным. Посему, не моргнув ни одним глазом, с максимально непринужденной и даже напористой интонацией, выдаю ей в ответ:
— Конечно! Жды! (имея ввиду два ЖДЫ два четыре)
На что подруга еще более небрежно и с чувством явного своего превосходства выдает:
— Вот ты тупень! Какое «жды»?! Вообще-то «ю»!
Хорошо, что такой диалог не в 35 лет состоялся. © Galindyxa / Pikabu
- Как-то мама моего парня рассказывала. Говорила, что в детстве был спокойным, терпеливым, никогда не перечил. Однажды зимой она его везла на санях с детского сада. Когда подошла к дому, повернулась, а он на боку лежит. Сани перевернулись и он так и ехал на боку, ничего не сказав маме. На ее немой вопрос, он ответил: «Та мне нормально было, не хотел тебя отвлекать». Терпения ему не занимать по сей день. © Подслушано / Ideer
- Помню, однажды у нас в детском саду был прощальный концерт. Песни, танцы, стихи. Зал маленький, народу тьма. Я, шестилетняя, пою песенку в милом платьице. Пела хорошо, поэтому стояла в самом центре. Родители снимают на камеру. И тут я, не прекращая петь, начинаю стягивать платье. Мама бежит уговаривать меня одеться, а я стою, такая вся красивая в колготках и маечке, и ору на весь зал: «Мам! Ну, жарко мне!» — и продолжаю петь. Все смеются, мама с папой ярко красные, а я — звезда! © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала что, когда я была ребенком, то как-то 2 дня ходила за ней и требовала дать мне чугунку! Мама не могла понять, что это. А у меня уже истерика начиналась, чугунку подавай. Наконец мама открыла холодильник. Я радостно закричала, показывая пальцем на банку сгущенки: «Чугунка!» © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 3, я не знала, что такое «грудь». И однажды к нам пришли гости, и среди них была дама с пышными формами. Я, показывая на ее грудь, спросила: «А что это у вас?» Она объяснила мне, что это есть у каждой женщины. Я подбежала к маме и начала кричать: «Я все знаю. Ты не женщина, у тебя груди нет!» © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило, то историй о детстве у нас еще навалом. Держите еще несколько подборок:
Комментарии
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Представляю себе удивление быка, за которым гоняется ребёнок и кричит "кись-кись-кись"
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Со снятым платьем прям философский подтекст.) Важна была песня, важно было донести мысль, а платье - лишь внешний антураж, напускное) Ребёнок расставил приоритеты. Главное - хорошо спеть, а для этого нужно, чтобы было комфортно и ничего не мешало)
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