«Однажды вечером я сидела HА кухне...» – правильно сделала, что развелась. Нaфига жить с человеком, которого совсем не любишь?
14 доказательств, что реальная жизнь полна непредсказуемых поворотов
Необязательно выискивать на вечер фильмы с неожиданными сюжетными поворотами. Реальная жизнь иногда тоже те еще твисты выдает. Аж невольно задумываетесь, а не в кино ли вы. Мы решили подбросить вам несколько таких историй.
- Мы с моим будущим мужем жили в одном подъезде, но на разных этажах. И вот судьба свела нас. Закрутился бурный роман, полный романтических нот. И в один прекрасный нежный вечер, спустя год отношений, я задала чисто женский вопрос: «Милый, а за что ты меня полюбил?» В ответ первым пунктом было: «Ну ты рядом живешь». Так разозлилась на него в тот вечер, больше не задаю таких вопросов. © Палата № 6 / VK
- Была на днях в магазине игрушек, выбирала своему племяннику машинку в подарок. В отделе с куклами, куда я зашла помечтать о том, чего у меня не было в детстве, случайно подслушала чужой разговор. Маленькая девочка просила свою маму купить ей домик для куклы: «Мам, пожалуйста, там все есть! И стиральная машина, и кухня, и ванная, даже три кровати!» Женщина ей ответила: «Диана, мы же договаривались, помнишь? Четыре и больше циферок на ценнике означают, что это не продается». © Палата № 6 / VK
- Недавно заметил на улице потерянный телефон. Я взял его с собой, чтобы отдать хозяину, если начнут искать и позвонят. Придя домой, я поставил телефон на зарядку и ждал звонка. Вечером позвонил контакт «Любимая». Я радостно взял трубку и сказал, что телефон у меня. Девушка ответила, что телефон потерял ее парень, и попросила выбросить аппарат в окно. Я растерялся и спросил, шутит ли она. А девушка сказала, что парень ей изменил. Положил трубку и ждал следующего звонка. © Палата № 6 / VK
- Всегда придерживалась спортивного стиля в одежде. А тут защита диплома. Подруга с мамой уговорили меня на покупку лодочек к моему брючному костюму. Выбрали. Купила, решилась в них пройтись, чтобы привыкнуть. И, выходя из торгового центра, поскользнулась на мокром крыльце и упала на мужчину. У меня растяжение на правой ноге, у него — на левой. Так и начались наши отношения в скорой семь лет назад. И это был бы просто милый эпизод, если бы год назад все не повторилось снова. У нас был разрыв, все шло к разводу, даже месяц не жили вместе. Но встретились на крыльце этого же ТЦ, где уже он поскользнулся и упал на меня. Скорая, у меня растяжение на левой ноге, а у него — на правой. Решили, что это судьба. © Мамдаринка / VK
- Как-то раз я отправилась за покупками и вызвала такси. Водитель оказался рыжеволосым. Когда мы подъехали к моему дому и я открыла дверь, ко мне подбежал мой рыжий пес. Сказала: «Ну что, рыжий, будешь помогать сумки нести?» Выхожу из машины и вижу, что таксист уже стоит с моими пакетами в руках. Пришлось объяснять: «Нет, это я не вам, а Рыжику». Получилось неловко. © Палата № 6 / VK
- Однажды вечером я сидела на кухне после работы, пила чай и молча слушала мужа. Он рассказывал мне историю о том, как ездил в магазин. Как он не мог найти свою черную футболку, а потом все-таки нашел. Как не мог завести машину, а потом все-таки завел. Как ему на дороге все время горел красный, а потом повезло и почти километр горел только зеленый. Как он не мог найти колбасу, а потом нашел. Как ему нагрубила продавщица и как он ловко поставил ее на место, а потом ехал домой и слушал по радио анекдоты. В этой истории не было ничего интересного, но он рассказывал так долго и так детально, словно пересказывал «Звездные войны», а не то, как он ездил в магазин. В тот момент я и поняла: если не закончу это сейчас, то до конца жизни буду слушать эту глупость. Развелись через месяц, ни дня не жалела. © Палата № 6 / VK
- Всю жизнь дразнила младшую сестру тем, что она не похожа на меня и нашего папу. Я шутила в духе «ты приемная», говорила ей, что мы нашли ее на пороге, а она отвечала: «Слава богу, значит, я на самом деле не твоя родственница». Мои родители хмурились на это, но моя сестра понимала шутку и знала, что я просто дразню ее. Она сама шутила об этом. Но пару лет назад я узнала, что сестра родилась после недолгого романа на стороне. Мой отец принял ее как свою, и родители держали это в секрете от всех. © ae____ / Reddit
- Я на втором месяце беременности. Мы с мужем решили, что пора сказать нашей дочери, что у нее скоро будет братик или сестричка. Лизе 10 лет, и она ласковый и нежный ребенок. Вниманием мы никогда ее не обделяли, а наоборот, очень любили и баловали. Ну вот, говорим мы все это ей, ожидаем радости или просто удивления. А она меняется в лице и кричит: «Нет, я не хочу!» Это был настоящий шок. Давай ее успокаивать, объяснять, как это классно будет, а она — ни в какую: «Я хочу быть единственным ребенком в семье! Сделайте что-то с этим, верните этого ребенка обратно! Я не хочу!» Расплакалась и теперь сидит в своей комнате и не хочет с нами разговаривать. Я настолько растеряна, что совершенно не знаю, что делать. И это такая реакция пока только на мою беременность. Мне теперь страшно от того, что может быть, когда ребенок родится. © Мамдаринка / VK
- Я окончил юридический факультет и обручился с девушкой, с которой встречался в университете. Мы оба подали заявки в одну и ту же аспирантуру и работали в одном офисе. За три месяца до нашей свадьбы я узнал, что девушка мне изменяет с нашим боссом, и порвал с ней. Мы встряли в неприятное судебное разбирательство из-за собственности. У нас довольно маленький город, и юридический мир там тоже чертовски мал. Куда бы я ни пошел устраиваться, натыкался на свою бывшую. Это начинало меня всерьез угнетать (и ее тоже, как выяснилось). Я подал заявку на работу в другой стране. Место довольно престижное, и всего две должности по контракту на два года. Я прошел собеседование, уже переехал на новое место. И обнаружил, что другим успешным кандидатом оказалась моя бывшая. Следующие два года я провел, деля крошечный кабинет с человеком, которого я, честно говоря, ненавижу больше всех на свете. © larriedbutmooking / Reddit
- Несколько лет назад работал в фирме, которая медленно шла ко дну. Устроился в другую компанию и сказал своему менеджеру:
— Мне предложили другую работу. Я подаю заявление об увольнении.
— Мы не хотим тебя терять. Не возражаешь, если спрошу, куда ты уходишь?
Назвал компанию. Менеджер чертыхнулся, я в недоумении. А он говорит:
— Я тоже подавал заявку на эту должность.
— Мне жаль сообщать тебе, что ты ее не получил. © Contorto103 / Reddit
- Я опаздывал на рейс. Когда добрался, то обнаружил, что на самом деле приехал не в тот аэропорт. Пришлось где-то полчаса ехать до другого. Пошел на регистрацию минут за 20 до вылета. И в самолете не оказалось мест, поэтому меня перевели в бизнес-класс. Лучший полет в моей жизни. © Unknown author / Reddit
А разве регистрация не заканчивается минут за 40 до вылета?
А если это какой-то небольшой самолетик, то там нет бизнес-класса...
- Мы с девушкой встречались два года. Однажды в День святого Валентина я поехал в гости к ней и ее родителям. И увидел в окне, когда подходил к дому, как она и ее, как потом оказалось, жених показывали родителям кольцо. Они поженились, а через шесть лет моя бывшая узнала, что у ее мужа семья на стороне. © thecultcanburn / Reddit
- Мы с женой женаты уже семь лет. У нас, казалось бы, идеальная жизнь: хорошая работа, уютный дом, куча друзей. Все началось несколько месяцев назад. Жена стала задерживаться на работе. Прячет мобильный. А тут случайно увидел в ее телефоне сообщения от мужика. Романтические. Покопался и нашел фотки, где жена вместе с ним. Сердце как бешеное колотилось. Но сказал ей все. В ответ — шок. Оказалось, этот мужик был психотерапевтом, к которому она ходила для решения личных проблем. Жена сказала, что у нее возникли чувства к нему и их отношения стали больше, чем просто профессиональные. Заверила меня, что все кончено и она хочет работать над нашим браком. Сейчас я на распутье. С одной стороны, хочу уйти, чувствую себя преданным и неспособным снова доверять супруге. С другой — думаю о том, чтобы попытаться восстановить наши отношения. Тем более жена готова обратиться за помощью и искренне раскаивается. © bogotabombshell / Reddit
- Ехал в автобусе. Уткнулся в смартфон. На мне бейсболка и капюшон. Тут зашла дама лет 50. Толкнула меня и проорала: «Эй, не хочешь уступить женщине место?!» Так и не понял, почему она потом молча ушла в конец салона. Я просто снял капюшон, бейсболку и спросил: «Что, дочка, притомилась?» Может, ее смутил мой смартфон, который мне подарили взрослые внуки на юбилей? © СИТУАЦИЯ / VK
Самые сочные, но, увы, не всегда веселые сюжеты дарит школа. Пользователи сети рассказали о том, что творили их учителя.
Комментарии
В последней истории не хватает грязного пакета с наличной и уточнения, что дед в бейсболке ехал покупать бентли)
Про психотерапевта: сообщения свежие, так что врёт дамочка про " в прошлом". А врачу можно карьеру испортить. Тоже хлеб
Ахах, жена готова обратиться за помощью, чтобы спасти брак) Она уже к одному психотерапевту обратилась)))
Я даже готова поверить , что психотерапевт оказался приятным мужчиной, запудрил мозги , нашел подход , она не устояла и т.д. , но чего я искренне не понимаю : Зачем, зачем при живом муже фоткаться с ним и хранить их в телефоне ????
Раскаяться она должна была после первого рандеву ( по логике) , но когда это происходит снова и снова , это делается осознанно