14 доказательств, что реальная жизнь полна непредсказуемых поворотов

Я даже готова поверить , что психотерапевт оказался приятным мужчиной, запудрил мозги , нашел подход , она не устояла и т.д. , но чего я искренне не понимаю : Зачем, зачем при живом муже фоткаться с ним и хранить их в телефоне ????



Раскаяться она должна была после первого рандеву ( по логике) , но когда это происходит снова и снова , это делается осознанно