16 пар, о чьих выкрутасах в быту можно байки травить

Поссорились влюбленные, жена сделала маску для лица, супруги легли вздремнуть — ничего, казалось бы, нет необычного в этих повседневных ситуациях. Но у следующих пар они превратились в комичные истории, которые 100 % стоили того, чтобы поделиться ими в интернете.