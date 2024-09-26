16 пар, о чьих выкрутасах в быту можно байки травить
Истории
40 минут назад
Поссорились влюбленные, жена сделала маску для лица, супруги легли вздремнуть — ничего, казалось бы, нет необычного в этих повседневных ситуациях. Но у следующих пар они превратились в комичные истории, которые 100 % стоили того, чтобы поделиться ими в интернете.
- У знакомой 3 года с мужчинами не ладилось. Но как-то встретила она мужика, к которому прикипела. И вот ночь, спят. Тому в туалет приспичило. Тихо перелазит через нее... Она рывком, не открывая глаз, хватает его за руку и спрашивает: «Ты куда?» Он говорит, что в туалет. А она вдруг заявляет: «Паспорт оставь!» Он из тумбочки свободной рукой достает свой документ и дает ей. Она берет паспорт, отпускает мужика, засовывает документ под подушку и мирно засыпает. Мегаэпично было, когда он на кухне ей это рассказал и попросил вернуть паспорт. А уж в каком шоке она была, когда на самом деле под подушкой паспорт нашла, не передать: она-то после сна уже ничего не помнила. © AbyssRazor / Pikabu
- Поехали лет 10 назад в отпуск с любимой женщиной. И чем-то она меня обидела перед сном. Не придумал ничего лучше, как демонстративно перебраться на неудобное кресло, свернуться там под кондиционером и без одеяла в три погибели и начать громко демонстративно страдать. Я стонал, ворочался, кашлял и даже хныкал. Ноль внимания, она даже шага не сделала ко мне. Страдал с полчаса, потом замерз и решил вернуться на кровать под одеяло и окутать ее демонстративным гордым молчанием. И что вы думаете? Спит! Сладко и посапывая. Теперь смешно, а тогда вот дулся... © MHE.BCEPABHO / Pikabu
- Готовлю ужин на кухне, в соседней комнате сидит муж, который уставился в телевизор. Смотрит какую-то передачу познавательную, что-то умное услышал и давай мне пересказывать: «Люся, а ты знаешь, что ученые выяснили, что мужчина в день произносит 4000 слов, а женщина — более 8000!» Я ему кричу в ответ: «Это потому что тебе, блин, по 100 раз нужно все повторять. Ты или не слышишь, или не хочешь слышать!» И муж говорит: «Что говоришь?» © Мамдаринка / VK
- К тому времени, когда я закончил свою онлайн-игру, моя жена уже уснула на диване. Я разбудил ее, как обычно, и пошел в спальню, чтобы подготовить постель. Когда я вернулся к дивану, она спросила, где ее кола, и я сказал ей, что не знаю. Затем она сказала: «Я им ее отдала», — встала и пошла в полусне в кровать. Я спросил, кому отдала, на что она ответила: «Людям из телевизора». © BigCountry13** / Reddit
- Подарили мне попугая — очень симпатичного, с хорошим характером. А я заметил, что в последнее время жена ходит угрюмая и уставшая. Решил оригинальным способом поднять ей настроение. Когда в очередной раз она проходила мимо клетки с попугаем, я хлопнул дважды в ладоши, и попугай как закричит: «Ну что-о-о за кр-р-р-расавица?!» Жена от неожиданности замерла. А попугай и снова, и снова повторяет это. Жена смотрит на меня, я — на нее, она вновь на попугая смотрит... и впервые за несколько дней на ее лице появляется улыбка. © Не все поймут / VK
- У меня было веселое утро. Все кувырком, все наперекосяк. Надо дать дочке мерзкое лекарство, мы в садик опаздываем, она сопротивляется и ноет. Я ее уже и уговаривала, и конфеты обещала, и отлучением от мультиков грозила. Ничего не работает! Она еще и одеваться не хотела. Бужу мужа, чтоб он помог. Говорю, что не справляюсь. Он такой — ага, иду. Ровно через минуту раздается богатырский храп. Я так разозлилась, что дочка аж перетрусила и сама лекарство выпила. Отвезла ее, опоздали всего на пару минут. А муж чем смог, тем помог, да! © Murulia / Pikabu
- Очень сложно жить семейной жизнью, когда ты к ней не привык. Я купила как-то себе 2 банана, думала утром в овсянку добавить. Просыпаюсь, а муж их уже съел. На следующий день взяла три. С утра их уже нет. Затем четыре, пять, шесть, семь! Одним утром я уже подошла к мужу с претензиями: «Ты что, снова сожрал все бананы?» Он так невинно мне отвечает: «А зачем ты так много покупаешь? Мне и двух хватало с головой!» © Не все поймут / VK
- Девушка вынудила пойти с ней на занятия йогой. Говорит: «Тебе понравится! Это и напрягает, и расслабляет!». Ладно, сходили. Что я могу сказать? Ну так как я сильнее, все те позы для меня были очень легкими. В заключении моя еще и злилась, что у меня все с первого раза получается. Так что больше с собой не звала. © Не все поймут / VK
- Начала встречаться с парнем еще в школе, сколько его помню, он никогда не любил спорт. Но когда мы учились на 2-м курсе, то он вдруг сообщил мне, что записался в команду универа по хоккею. Я была в шоке. Время шло, парень казался мне все более уставшим с каждым днем и вот в один из таких дней он не выдержал. Сидим мы в парке, он с грустью смотрит мне в глаза и говорит: «Прости, Насть, я больше не могу заниматься хоккеем. Я знаю, что тебе нравятся хоккеисты, но мое тело уже не выдерживает». Я так давно не смеялась! Оказалось, что он где-то увидел мои старые фотки, где я на хоккейных матчах, подумал, что я обожаю этот спорт, но на самом деле мне хоккей не нравится. В детстве меня туда тащил его настоящий фанат — мой папа. Успокоила любимого фразой: «Ну... Моему папе ты точно понравишься». © Палата № 6 / VK
- Муженек спал с умными часами на руках. И утром я случайно заметила кусок СМС: «С добрым утром, м...». Ну, думаю, наверно, завел себе любовницу, а та строчит ему: «С добрым утром, малыш». Терзаясь подозрениями, я не выдержала, залезла к нему в телефон, а там ничего не нашла. Удалил, значит. Не сдержалась и решила спросить у него. Он, конечно, посмеялся с меня, показал, что это у него сообщение на будильнике: «С добрым утром, мир». А я уже любовницу выдумала! © ОТБИТЫЕ ИСТОРИИ / VK
- Любимой супруге совсем крышу снесло. Среди ночи будит меня жена вся в слезах и давай лепетать: «Саша, прости. Я изменила тебе на 2-м курсе с одним парнем». А в голосе такое раскаяние, как не простить. С тех пор жена — само солнышко, слова плохого не скажет, вареника лишнего не пожалеет. Пройдет время, скажу ей правду о том, что мы познакомились лишь на 4-м курсе — видимо, она об этом подзабыла. Но не сегодня. © Палата № 6 / VK
- Парень разбудил меня пару недель назад, потому что я ворочалась во сне и выглядела встревоженной. Когда он спросил меня, что случилось, я ответила: «По потолку ползает мышь!» Он с озадаченным видом сообщил мне, что мыши не ползают по потолкам. После этого я успокоилась. © Unknown author / Reddit
- Мы решили с парнем, что попробуем вместе испечь домашнюю пиццу. Нашли рецепт в интернете. Составили список продуктов. И вот стоим над витриной в магазине, выбираем колбасу для пиццы. В рецепте не было указано, сколько пепперони нужно купить. Я спросила: «Сколько возьмем упаковок?» А он ответил: «Давай две? Одну, чтобы положить в пиццу, а другую, чтобы таскать ломтики пепперони, пока будем готовить». Это было глупо и нелепо, но так мило. Я поняла, что он знал, что мы (в основном я) не удержимся от того, чтобы слопать несколько ломтиков. И сама мысль о том, как мы будем готовить и есть колбаску наполнила меня таким теплом. © marisachan / Reddit
- Поссорились с женой по глупости, сидит за столом, дуется. Я смотрю телик, решил позвать собаку. Похлопал по кровати ладошкой, жена прибежала, села рядом. Через пару минут до нее дошло, дуется уже второй день... © Не все поймут / VK
- Решили с парнем пойти на запланированную вечеринку. Я заехала за ним, но думала только о том, как сильно мне хочется остаться в постели и вздремнуть. И вот захожу за ним, а он спрашивает, можем ли мы остаться дома и поспать вместо того, чтобы ехать куда-то. Мы счастливо женаты и асоциальны по сей день. © whamanraman / Reddit
- Решила сделать себе масочку из натуральных ингредиентов — сметана, мед, яичный желток. Подруга посоветовала, мол, ну такая маска, что закачаешься. Сделала, поставила на стол, отошла за резинкой для волос. Возвращаюсь — маски нет. Блин, думаю, наверное, забегалась и подумала, что приготовила, а сама сделала ее только в мыслях. Сделала еще раз, опять отошла на пару минут, взять удобную кисточку. Возвращаюсь — маски нет! Блин, думаю, что-то меня совсем накрыло, тяжелая трудовая неделя. Делаю в третий раз, отхожу в туалет, возвращаюсь — маски нет, а над опустевшей тарелкой стоит муж, доедая последний блин. Говорит: «Классную ты штуку для блинов сделала, даже лучше, чем сгущенка. Только мало». И принес из гостиной еще 2 пустые тарелочки. © Не все поймут / VK
Еда должна объединять людей, но бывает, что, наоборот, разные кулинарные пристрастия или пищевые привычки у супругов приводят к конфликтам или забавным происшествиям. Эти пары просто вместе сели за обеденный стол, а попали в историю.
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