Возможно, коммуналка, или общежитие. К кому идешь, тому и звонишь. В телефон.
20+ объявлений, от которых улыбка растекается, как пломбир на жаре
Объявления обычно пишут для привлечения внимания, а в этом деле все средства хороши. Некоторые люди пользуются громкими заголовками, другие ловят прохожих на нетривиальные фото, а третьи просто мастерски сочиняют тексты, мимо которых не пройти. Иногда даже самое банальное объявление может вызвать улыбку, если оно причудливо вписывается в реальность.
Кажется, это объявление никто не читает
«Заботливый» муж — горе в семье
Для самых настойчивых
Приличные букеты закончились, остались лишь позорные розы
Когда объявление наводит не на те мысли
И чтец, и жнец, и... риелтор
Да, не очень, зато честно
Готовят водителей к реальности с самого начала
Ждешь свой автобус на остановке, а тут это...
«Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»
А ведь кто-то, видимо, повелся на это...
Нужно всегда выбирать меньшее из зол
Грамотное описание услуги — это важно
Не мешайте строить бизнес-империю!
Подстерегает там, где совсем не ждешь
Эксперты по привлечению внимания
Когда соседи — сама доброта и понимание
И мы тоже рады за вас
«Кружкина ручка» — надо запомнить
Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию
Как вообще быть-то?
«Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах»
«Судьба буквы К осталась неизвестной».
Там, где задействованы дети, возникает множество курьезных ситуаций. Это знают все, кто частенько бывает на детских площадках или в школах. И иногда даже неясно, кто вызывает больше вопросов — сами малыши или их родители, уверенные в том, что мир должен вращаться вокруг них и их чад.
Комментарии
Все это уже было, только по разным статьям. Кризис мышления и материала или интернет закончился?😃