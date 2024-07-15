20+ объявлений, от которых улыбка растекается, как пломбир на жаре

Объявления обычно пишут для привлечения внимания, а в этом деле все средства хороши. Некоторые люди пользуются громкими заголовками, другие ловят прохожих на нетривиальные фото, а третьи просто мастерски сочиняют тексты, мимо которых не пройти. Иногда даже самое банальное объявление может вызвать улыбку, если оно причудливо вписывается в реальность.

Кажется, это объявление никто не читает

«Заботливый» муж — горе в семье

Для самых настойчивых

Приличные букеты закончились, остались лишь позорные розы

Когда объявление наводит не на те мысли

И чтец, и жнец, и... риелтор

Да, не очень, зато честно

Готовят водителей к реальности с самого начала

Ждешь свой автобус на остановке, а тут это...

«Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»

А ведь кто-то, видимо, повелся на это...

Нужно всегда выбирать меньшее из зол

Грамотное описание услуги — это важно

Не мешайте строить бизнес-империю!

Подстерегает там, где совсем не ждешь

Эксперты по привлечению внимания

Когда соседи — сама доброта и понимание

И мы тоже рады за вас

«Кружкина ручка» — надо запомнить

Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию

Как вообще быть-то?

«Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах»

«Судьба буквы К осталась неизвестной».