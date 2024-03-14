17 школьных историй, от которых подгорает сильнее, чем от фразы «А голову ты дома не забыл?»

Школьные годы для многих детей — один сплошной стресс. И не только из-за объема новой информации и оценок, но и из-за учителей, ведь некоторые педагоги чудят как дышат. И даже когда аттестат о среднем образовании уже давно получен, забыть перлы ряда преподавателей так и не получается.

Люди сталкиваются с вопиющей несправедливостью не только в школьные годы, но и во взрослом возрасте. Да что там говорить — даже звезды иногда от этого страдают. Научиться давать отпор в таких ситуациях бывает непросто, но у некоторых людей получается. А остальным есть чему у них поучиться.