1 час назад
18 историй о том, как сложилась судьба богатеньких детей, которых судьба решила проверить на прочность

Истории богатых деток со стороны напоминают красивую сказку. Однако даже золотая ложка во рту не страхует от жесткого приземления в суровую реальность. И порой неясно, кому в итоге повезло больше — тем, кто привык к роскоши, или же тем, кто старается жить по средствам.

  • В юности я встречалась с парнем, сыном весьма богатого и влиятельного человека в нашем городе. Мать моя тогда предупреждала, чтобы я особо не рассчитывала на что-то серьезное в этих отношениях: «Принцы на золушках не женятся». Так оно и случилось, «принц» меня бросил. Сколько слез пролила — ужас! Но время лечит, жизнь у меня прекрасно сложилась с другим мужчиной. А у того «принца» все пошло кувырком. Родителей не стало, работать он не привык. Появились странности в поведении. Живет один в огромной родительской квартире, одевается в старые шмотки своего отца не по размеру, тратит накопления родителей. Хорошо, что он меня тогда бросил! © Светлана / Dzen
  • Как-то раз подруга зашла в кофейню, и оказалось, что все эти годы она наивно полагала, будто незнакомые люди из великодушия оплачивают напитки для ее семьи. Когда кассир назвал сумму, девушка удивилась и спросила: «А разве не бесплатно?» Видимо, она так и не сообразила, что родители прикладывали карту, чтобы получить свой заказ. © Sickofitblonde / Reddit
  • Давным-давно моя подруга познакомилась с богатым парнем. Он на день рождения подарил ей машину. Она, к таким подаркам не привыкшая, попыталась отказаться, но парень настоял. Тогда подруга спросила, можно ли ей продать машину, а на вырученные деньги купить что-нибудь другое. Чувак согласился, и она купила профессиональную печь, арендовала помещение и открыла одну из первых пиццерий в нашем городке. Парень уже сто лет как профукал свое состояние, доставшееся от родителей, а вот пиццерия работает и по сей день. © Палата № 6 / VK
  • Только в свои 16 лет я узнала, что наша семья очень богата. Наша семья (мама, папа, я и сестра) всегда жили в однокомнатной квартире и никогда не имели своей машины. Папа работает государственным юристом, мама — учительница начальных классов. Мы с сестрой в неделю получали мизер карманных денег, а смартфоны нам всегда покупали б/ушные. Но в 16 лет папа признался, что мы богаты, ведь наш дедушка был акционером одной крупной фирмы, а после смерти акции дедушки перешли к отцу, и он продал их за большие деньги. Это было семь лет назад. Но родители уверены, что большие деньги портят людей. И нужно жить скромно. Но неужели мы с сестрой не заслужили хотя бы отдельную от родителей комнату? Не понимаю. Очень злюсь на родителей, ведь мне кажется, что они перегибают палку, ведь мы бы могли путешествовать или брать уроки у репетиторов. © Карамель / VK
  • За мной начал ухаживать парень. Представился владельцем одного бренда, заезжал за мной на дорогой тачке. Меня удивляло, откуда в 26 лет такие богатства. Но парень рассказал красивую историю про то, что работал с 14 лет, в 16 уже имел первый бизнес-план, постепенно достиг успеха. Я очаровалась, уши развесила. Мы дорого и красиво проводили время, ни в чем себе не отказывали. А потом ощутила себя героиней сказки, карета превратилась в тыкву. Оказалось, он обыкновенный мажор. С универа выгнали, нигде не работает, а компания принадлежит его богатому отцу. Машина тоже отца, как и деньги, которые тратились на меня. Я ненавижу ложь, поэтому сразу его отшила. © Карамель / VK
  • Когда мне было 20 лет, познакомился в приложении с девушкой. Перед первой встречей показалось очень странным, что она попросила расписание нашего свидания: куда, что, во сколько. Я растерялся, думал, что просто в центре встретимся и там решим. Тогда она мне прислала расписание с таймингом, мол, давай в парке погуляем по такому вот маршруту, а потом зайдем в кофейню. Позже оказалось, что она дочь очень богатых родителей, и вот это нужно было для телохранителей. Их у нее трое, всегда с ней. Не сложилось у нас, в общем. © Подслушано / VK
  • Мне 23 года, у меня хорошая и богатая семья. Восемнадцать лет меня готовили к тому, что ответственность за семью я возьму на себя: управление компанией, забота о старшем поколении семьи и тому подобное. Но родителям не повезло с сыном — я хотел свободы, принадлежать себе. Как только мне исполнилось 18 лет, я улетел в другую страну. Сейчас работаю на стройке и открываю свое маленькое дело. Я счастлив, я свободен! © Подслушано / VK
  • Муж — очень обеспеченный человек, я тоже из богатой семьи. Есть у него сын от первого брака, который всю жизнь жил без всяких забот и хлопот. Гоняет на дорогой гоночной машине, подаренной отцом; живет в элитной квартире, купленной специально для него. Даже на работу непыльную муж его устроил с офигительной зарплатой. И вроде все нормально, но он абсолютно не умеет ценить деньги. Может всю зарплату спустить за 10 дней, а потом звонить отцу и просить деньжат подкинуть. Разговоры не помогают. © Подслушано / VK
  • Знал богатого парня, которому родители купили машину, и он относился к ней как к полному мусору. Намеренно гонял на ней, будучи уверенным в том, что его родители купят ему ту, которую он хотел (взамен разбитой). Что ж, другую ему так и не купили. После этого он ездил на городском автобусе и постоянно просил друзей его подвезти. Он был самым неприятным человеком, которого я когда-либо встречал, и если он был у тебя дома, то просто брал себе все, что было в холодильнике, как будто это был шведский стол какой-то. © Ajj360 / Reddit
  • Мама рассказывала: работала она воспитателем в детсаду. Был в группе мальчик — сын богатых родителей. Ничего на обед не ел, тарелку отодвигал: «Мы такое не едим». «Причуды богачей», — вздыхая, думали воспитательницы. Однажды родители задерживались, маме пришлось повести мальчика к себе. Дело к вечеру, он голодный. Не надеясь на успех, мама спрашивает, мол, чем тебя покормить?
    — Ничем, вы такое не готовите.
    — Ну что же это?
    — Яичница. © Подслушано / VK
  • У моего друга богатые родители. Я думал, что завидую ему. Да, я ему завидовал где-то лет в пятнадцать, а потом понял, что ему очень не повезло. Так и случилось: он вырос распущенным, никогда не думал о том, чем бы хотел заниматься и зарабатывать на жизнь. На свою первую зарплату я купил маме нормальный телефон, потому что тот старый «Самсунг» мог только звонить, и то с перебоями. Сейчас я помощник директора в престижной компании, а мой друг, к сожалению, до сих пор на шее у родителей. © Палата № 6 / VK
  • Когда-то я работала в кофейне, и там была девушка, которая только что получила работу и проходила обучение. Она выросла в очень богатой семье. В первый или второй день я попросила ее помыть посуду, чтобы успеть к закрытию. Она посмотрела на меня растерянным взглядом и сказала, что не знает, как это делается. Очевидно, она выросла среди прислуги и буквально ни разу в жизни не делала этого. Мне пришлось шаг за шагом учить ее, как мыть посуду. © rubbermbn / Reddit
  • В старшей школе я знал одного парня, который хвастался, что ему не нужно напрягаться в школе, потому что его дед был вице-президентом компании, которая поставляла картон для коробок с хлопьями. Ну просто золотая жила, ясное дело. В последний раз, когда я заходил к нему на страницу в соцсети, заметил, что он все еще работал в обычном магазине электроники через и пять лет после школы — то есть, на той же самой работе, что и во время учебы. © Beefy_Bureaucrat / Reddit
  • Несмотря на то, что семья у меня никогда не была особо богатой, моим родителям удалось впихнуть меня в очень хорошую школу, где учились в основном дети из обеспеченных семей. Я долго не понимал этот факт. Не смущало меня и то, что некоторых детей привозили на дорогих машинах; и то, что у всех у них были последние модели телефонов и все такое. Впервые до меня начало все доходить, когда мы однажды стояли в коридоре, болтали, и я сказал, что мне нельзя целую неделю играть в комп за двойку по математике. Один из парней, что стоял рядом, сказал: «Ох, как я тебя понимаю. Мне однажды тоже запретили играть в комп за то, что я коцнул батину яхту...» © Палата № 6 / VK
  • На первом курсе колледжа моим соседом по комнате был парень из невероятно богатой семьи нефтяников. Я помню, у него были огромные трудности с тем, чтобы привыкнуть к отсутствию прислуги, которая готовила бы ему еду. Однажды утром я проснулся, зашел на кухню и увидел, как он пытается есть яичницу с тостом, которую только что приготовил. Он спросил меня, как я обычно готовлю яичницу, потому что его яйца получились очень хрустящими. Оказалось, что он просто разбил яйцо в сковороду целиком и приготовил его вместе со скорлупой. Я не мог перестать хохотать, но мне стало очень жалко парня. © Mp10e / Reddit
  • Был у меня знакомый. Всегда одет с иголочки, отдыхает только за границей, учился за рубежом, родители при деньгах, могут позволить себе все. Казалось бы, жизнь удалась, чего еще хотеть? А потом как-то сидели вечером, разговорились, и он вдруг говорит: «Знаешь, я никогда не чувствовал себя счастливым». Я аж офигела: «В смысле?» А он рассказывает, что его родители, хоть и богатые, но дома друг с другом почти не разговаривают. Каждый сам по себе, спят в разных комнатах, живут как чужие люди. «Денег у нас всегда было полно, но дома никогда не было любви». И тут я реально поняла, что бабки — это круто, но если нет нормальной семьи, то толку от них ноль. © Палата № 6 / VK
  • В школе у нас была Даша, фифа вся из себя, дочка богатого бизнесмена. Мы выросли, и вот захожу я в библиотеку и каменею: между стеллажами стояла она и делала нечто такое, что я аж глаза протер. Заметив меня, она как рванула со словами: «Только никому, ладно? Просто я теперь здесь работаю. И мне даже нравится». Я не мог в это поверить, но все оказалось правдой — семья разорилась, «друзья» отвернулись, а по долгам пришлось платить. Тогда я и понял: настоящее богатство не в брендах, а внутри человека.
  • Мне очень повезло: я рос в богатой и обеспеченной семье. Папа держал свой бизнес, много зарабатывал, а мама работала преподавателем в университете. Поэтому детство у меня было просто фантастическим. Сладости, игрушки, любые мои капризы исполнялись. Одним летом мне подарили машинку, на которой можно было ездить самому. Жать педали там и руль крутить. Но во дворе пацаны были без машинок, а мне их жаль, они же мои друзья. Поэтому я вымолил родителей купить еще две такие же машинки. Пацаны были в шоке, когда я им их подарил! Так что не все дети из богатой семьи растут избалованными и эгоистичными! © Палата № 6 / VK

