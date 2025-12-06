18 историй о том, как сложилась судьба богатеньких детей, которых судьба решила проверить на прочность

Истории богатых деток со стороны напоминают красивую сказку. Однако даже золотая ложка во рту не страхует от жесткого приземления в суровую реальность. И порой неясно, кому в итоге повезло больше — тем, кто привык к роскоши, или же тем, кто старается жить по средствам.