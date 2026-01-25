18 историй о том, как родительское собрание превратилось в комедийный сериал

Родительское собрание — это место, где жизнь пишет сценарии, которые заставляют нас улыбаться. Здесь встречаются самые разные люди, и благодаря этому рождаются удивительно теплые и комичные ситуации. Мы собрали истории, которые показывают школу с самой светлой стороны: без лишнего официоза, зато с морем позитива.