18 историй о том, как родительское собрание превратилось в комедийный сериал

Родительское собрание — это место, где жизнь пишет сценарии, которые заставляют нас улыбаться. Здесь встречаются самые разные люди, и благодаря этому рождаются удивительно теплые и комичные ситуации. Мы собрали истории, которые показывают школу с самой светлой стороны: без лишнего официоза, зато с морем позитива.

  • Во втором классе писали сочинение на тему любимых занятий мам. Я подошла к маме, пока она спала, и монотонно так: «Ма-а-ам, а что ты больше всего любишь?» На родительском собрании мое сочинение прочитали последним: «Среди всех мам, любящих шить, вязать, готовить, выращивать, есть одна мама — мама Нади. Она любит спать!» Мама мне до сих пор припоминает, смеемся всей семьей. © Подслушано / Ideer
  • Пришел на собрание. Мужик я плотный, в те годы еще и цепь золотую носил. Сел, парту защелкнул под пузом. Обсуждают: «Наташа обижает мальчиков». Моя-то! Тут мамашка кричит: «Наказать родителей!» Я подскочил с партой на поясе а-ля пачка балерины и классный руководитель говорит: «Дмитрий Николаевич, сядьте, это моя Наташа обижает, а ваша только помогает». Вот такие были собрания в 1995 году. © ekaslon / Pikabu
  • Блин, я такая взрослая тетя сегодня. Сходила на родительское собрание в школу. Дочь моя умница, конечно. За 4 месяца прошла программу 1 класса, и после НГ она будет уже во 2 классе! Теперь я буду мать второклашки. Ну и вообще, ее там хвалят. Приятно и радостно. © katerock_tver

  • Дочь-подросток сообщила, что ее нового друга в испанской школе зовут Сантьяго. Она дала ему номер телефона, и они там постоянно о чем-то переписываются. Я пришла сегодня на родительское собрание в классе. Села на первую парту. Оказалось, в классе два Сантьяго. Поэтому я дважды разворачивалась назад, когда называли имя ребенка, и внимательно рассматривала обе эти семьи. Всех запомнила. © linakrav
  • Ходите на собрания в детский сад. Столько внимания и теплоты от молодых мамочек вы больше нигде не получите. А если поможете с чисткой снега на площадке или принесете дрель, чтобы повесить табличку, вы можете рассчитывать на творожную запеканку со сгущенкой и томные взгляды молоденьких воспитателей. © NeBudite / Pikabu
  • 10 лет назад моя дочь шла в первый класс очень хорошей частной школы, в которой не было никаких чатов! Родительское собрание — список того, что нужно, каждый со своим букетом на 1 сентября и ноль проблем. В этом году в первый класс идет уже другая моя дочь. Взрослые люди три дня сидели и обсуждали, скидываться им на один букет или принести каждому свой. Затем решили — общий. То есть дети пойдут в первый класс без цветов. Это как Новый год без елки. © perelmut_anna
  • На собрании два часа грызлись из-за кулера. Цена вопроса — копейки, но родители уперлись: «Зачем тратиться? Пусть школа покупает!» Учительница схватилась за голову. Вдруг с задней парты встает папа и абсолютно серьезно выдает: «Так в чем проблема? Пусть пьют из-под крана в туалете. Там вода холодная, проточная, и стаканчики покупать не надо!» Через минуту деньги на кулер сдали абсолютно все.
  • 10 класс. Накануне мы полклассом прогуляли физику. Как назло, на собрание к физичке впервые пошел отец. Возвращается домой, с порога сурово: «Константин!». Я на ватных ногах выползаю в коридор. Отец смотрит в упор: «У тебя по каким дням физика?». Я, заикаясь: «Вторник и четверг...». Думаю: ну все, спалили. А папа выдает:
    — Сын, я ее сегодня два часа слушал. Короче, если ты по вторникам и четвергам будешь эту физику снова прогуливать — я тебя пойму. Я огорчусь, но ругаться не буду. © prostoKostya / Pikabu
  • Как-то раз мама заболела, и на собрание пришлось идти отцу. Он просидел час на собрании другого класса, сдал деньги и пришел довольный тем, что к его ребенку нет претензий. © artzhuk / Pikabu
  • Была на родительском собрании. Учительница начала отчитывать маму одной ученицы: мол, конец 8-го класса, а девочка таблицу умножения не помнит, элементарные примеры по полчаса на пальцах считает. И тут эта маман, вся такая фифочка, встает, поправляет прическу и на весь класс выдает: «Вы уж нашли к чему придраться! Да я сама не помню эту таблицу. Сейчас в любом телефоне калькулятор есть. Она у нас танцами занимается, нефиг ей голову всякой ерундой забивать!»
  • Если в детстве вы не любили родительские собрания, потому что после них вам прилетало, то знайте: справедливость существует. Когда я была маленькой, моя мама работала в одной иностранной компании, где начальство однажды устроило собрание — но не родительское, а детское. То есть практически все сотрудники привели своих детей на работу. Нас собрали в отдельном зале со сладким столом, где начальник рассказывал нам о том, как работают наши родители, не нарушают ли они дисциплину, не вредничают ли. От меня моей маме не прилетело, потому что она была хорошей работницей. © Карамель / VK
  • Сынок пошел в первый класс. Посадили его за парту с девочкой, а мальчик он у меня достаточно симпатичный и очень галантный — любит поухаживать за девочками ради всеобщего восхищения им. И вот спустя месяц учебы у нас родительское собрание. После решения всех насущных проблем одна из мамочек обращается к учителю с просьбой пересадить ее дочку к моему Марку. Учитель, конечно же: «Да мне не жалко, пересадим». На что другая мама с округленными глазами: «А что, так можно было? Моя дочка тоже хочет с ним сидеть!», а следом и папа девочки, с которой сын сидел до этого: «Моя с ним уже сидит — вот пусть так и будет». На следующий день всех детей перемешали и моего Марка посадили с его другом! Мне кажется, индийские фильмы позавидовали бы этим страстям в первом классе. © Мамдаринка / VK
  • Не так давно были на родительском собрании, обсуждали все, в том числе и Новый год. И пришли к очень хорошей мысли: все, кто имел возможность, скинулись деньгами на красивое платье для девочки, у которой из родственников осталась только бабушка. Бабуля всячески отнекивалась и говорила, что что-нибудь придумает, но мы настояли на своем. © Не все поймут / VK
  • Когда я пошел в первый класс (это был 1988 год), моя первая учительница вызвала всех родителей на собрание и поручила нашим родителям в течение года организовать экскурсию нашему классу по месту работы каждого родителя. Это было, пожалуй, самым ярким событием в нашей первоклашной жизни! Мы были в цеху по производству мороженого, катались на мусоровозе, регулировали движение автомобилей с сотрудниками ГАИ, шили одежду и многое другое. Это было круто! © Убойные Истории / VK
  • Сыночек ходит в коррекционную группу. Вчера была на родительском собрании, и дефектолог рассказывала, как у них проходят занятия:
    — Дети, кто мне скажет, зачем нам нужна голова?
    Все молчат.
    — Ну давайте подумаем, зачем же нам все-таки голова?
    Все молчат, и только мое сокровище поднимает руку.
    — Так, Максим, и зачем же нам голова?
    — Голова нам нужна, чтобы положить ее на подушку и уснуть! © Мамдаринка / VK
  • Когда у нас появилась новая классная, мне повезло попасть на родительское собрание с мамой. Там классная сказала одну фразу, после которой моментально стала моей любимой учительницей навсегда: «Не надо воспитывать детей, это бесполезно. Надо воспитывать себя, а дети все равно будут такими же, как вы». © ШКогвартс / VK
  • Нам с моей подругой поручили собрать подписи, и мы все это сделали на 7 уроке. В это время у учительницы было учительское собрание. Так вот, мы решили посмотреть, что там происходит, приоткрыли чуть-чуть дверь и увидели, как все учителя сидят в кружочке, а наш директор стоит посередине. И там состоялся такой разговор нашего директора и математика:
    Директор: «Сережка, ну-ка! Хватит ябедничать!»
    Математик: «Ну, Анатолий Юрьевич, они первые начали...»
    Директор: «Сереженька, они дети! Вот держи шоколадку и будь терпеливым, и вам тоже...».
    И он всем стал раздавать шоколадки. Это было неожиданно, но очень мило. © ШКогвартс / VK
  • На собрании химичка отчитывала дочь за недопустимый вид: «Волосы крашеные, юбки короткие!» И добавила, мол, что вы за родители, если за дочерью уследить не можете. Тут муж встал, подошел к учительнице и протянул ей телефон и сказал:
    — Вот, смотрите. Эта девочка — победительница областной олимпиады по химии. Получается, зеленые волосы знаниям не мешают. Может, хватит воспитывать родителей и начнем наконец учить детей предмету?

А какие смешные или неловкие ситуации случались на собраниях у вас? Делитесь историями в комментариях!

