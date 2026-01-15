15 родительских собраний, на которых родители и учителя отжигали не по-детски

Обычно словосочетание «родительское собрание» вызывает только скучные ассоциации: долгие разговоры, сбор денег на шторы и бесконечные жалобы на детей. Но иногда эта рутина превращается в настоящее комедийное шоу. Герои нашей подборки попали именно на такие собрания.