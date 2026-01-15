15 родительских собраний, на которых родители и учителя отжигали не по-детски
2 часа назад
Обычно словосочетание «родительское собрание» вызывает только скучные ассоциации: долгие разговоры, сбор денег на шторы и бесконечные жалобы на детей. Но иногда эта рутина превращается в настоящее комедийное шоу. Герои нашей подборки попали именно на такие собрания.
- Сижу на родительском онлайн-собрании. Кот решил, что это лучшее время для тыгыдыка. Он свалил торшер, прыгнул прямо на клавиатуру и лапой умудрился включить демонстрацию экрана. В ту же секунду повисла тишина: строгая завуч и родители увидели мою открытую вкладку. А у меня там открыта: «Как незаметно отключиться с родительского собрания» и какая-то браузерная игрушка. Ржали все, в том числе и строгая завуч, теперь я в родительском чате местная легенда.
- Пришел как-то на родительское собрание, хотел послушать про успехи старшего сына. Сел сзади, жду. Учительница стала рассказывать про какие-то общие моменты, но у меня внимание рассеялось. Заметил, как одна из мам постоянно закидывает ногу на ногу и смотрит в телефон с напряженным выражением лица. Через час, когда все стали расходиться, она вдруг подошла и спросила, не с моим ли сыном ее дочь сидит за одной партой. Я кивнул, мы разговорились. Оказывается, ее напряжение было от того, что дочь сообщила — мой сын ей нравится. Забавно, как мы взрослые додумываем и переживаем, когда у детей все намного проще и чище. © alex.rexby
- Родительское собрание. Захожу в класс, сидят только мамы. До официального начала еще минут 10, сидим, знакомимся. И тут заходит папа! Учительница: «Ооо, давайте поаплодируем, мужчина пришел на собрание». Собрание начиналось в 19:30. В классе 27 детей, у половины точно есть папы, но пришел один, как потом оказалось, он был вместе с женой! © anastasiia_neuroart
- Родительское собрание длилось часа три. За это время один папа постоянно задавал вопросы, активно участвовал в обсуждениях, помог перенести шкафы. Когда уходить собрался, выяснилось, что он не из нашего класса. © m_shchur
- Пошла в детский сад на собрание. В конце воспитательница просит меня задержаться. Тихо спрашивает: «Вы вообще следите за тем, что ваша дочь по телевизору смотрит?» Я напряглась: «Конечно. А что случилось?» Она вздыхает и выдает: «Ваша красавица сегодня научила всех девочек танцевать восточные танцы. Намотала всем детям полотенца на пояс еще. Кричала, что бедрами надо работать активнее!» И тут меня осенило: мы же недавно с ней дома включали клипы и танцевали под Шакиру! Видимо, дочь решила нести искусство в массы.
- Сижу на родительском собрании сына. Классная руководительница берет меня за руку, отводит в сторону и говорит: «Наталья, мне кажется, ваш сын повзрослел раньше времени». У меня сердце в пятки, в голову лезет всякое страшное. Тут она достает из его тетради помятый листок со списком и протягивает мне. Читаю корявым почерком: «Для Тани. Купить булочку. Купить красное платье. Подарить кольцо». Я с облегчением выдыхаю: «Ну так настоящий мужчина растет, ответственный! Что вы хотите?» Учительница вздыхает и отвечает: «Я-то не против, но это другие девочки увидели, теперь у нас битва за ухаживания».
- Сижу на родительском собрании, все онлайн. Скукотища полная. Не выдерживаю и в сердцах говорю мужу: «Боже, когда же этот ад закончится?» И тут с ужасом вижу — микрофон-то включен. Повисла тишина, меня аж холодный пот прошиб. И тут классрук невозмутимо выдает: «Мария, крепитесь. Вам в этом аду еще шесть лет находиться».
- Мой папа пришел на родительское собрание вместо мамы, я ему в коридоре все объяснила, когда классная спросила: «Ваша дочь рассказала, что она сделала?» Он ответил, что нет. И классная меня заставила объясняться на весь класс перед одноклассниками и их родителями. При этом папа никогда не врал, это единственный раз в жизни, когда он соврал. © esqazyayaulym
- Мамаша завалилась на собрание в купальнике, в джинсовых шортах, на шпильках и вся в блестках — прямо с работы. А пришла она потому, что ее дочка и сын постоянно и жестко нарушали школьный дресс-код, ну и еще по мелочи. © digitaldumpsterfire / Reddit
- Мой сосед рассказал, как познакомился с молодой учительницей в школе. Пришел на родительское собрание — там она, новенькая. Вроде деловая, серьезная. Весь вечер чувствовал, как она на него поглядывает украдкой. Через неделю встретил ее в супермаркете. Подошел, заговорил. А она сразу: «Вы же отец Миши из 5Б? Извините, но я вас с кем-то путаю». Оказалось, учительница близорукая и без очков на собрании никого толком не видела. А я-то себе уже напридумывал. Женщины всегда видят то, что хотят видеть. Мужчины, впрочем, тоже. © alex.rexby
- Работаю воспитателем. У нас первое родительское собрание проходит очень рано, в сентябре. Говорить про успехи пока рановато, так что просто знакомимся. Спрашиваю маму одной девочки, есть ли вопросы. Она с очень тревожным лицом говорит: «Знаете, за свою дочь я спокойна, но меня пугает этот Дэвид. Дочка каждый день рассказывает, какие ужасные вещи он творит в группе!» Я в полном ступоре: у нас во всей школе нет ни одного Дэвида. Тут подбегает сама девочка, тащит детскую книжку «Дэвид идет в школу» и радостно тычет в нарисованного хулигана. Оказалось, она просто пересказывала маме сюжет любимой книги, а бедная женщина думала, что это реальный мальчик в нашей группе. © Mowmowbecca / Reddit
- Много лет назад меня пригласил на свидание отец одной из моих учениц. Прямо на глазах у самой ученицы. © TuesGirl / Reddit
- После родительского собрания поднялась и пожала руку одному из родителей, поблагодарив, что он пришел. Опускаю взгляд и с ужасом вижу, что трясу всего два его пальца! Ручищи у него были просто огромные. Оказалось, он фермер из северных долин. На фоне его лапищ мои тонкие пальчики показались мне совсем крошечными, и я прямо почувствовала, как густо покраснела. © Roseberry** / Reddit
- Как-то раз ко мне на родительское собрание пришла одна женщина — известный врач, причем притащила с собой няню. Каждый раз, когда я обращалась напрямую к ней, она поворачивалась к няне и говорила: «Ты все записываешь? Внимательно слушай, это тебе нужно во все вникать». © ZenMoonstone / Reddit
- В школьном чате учитель приглашает на родительское собрание. Все пишут: я приду, бабушка придет, муж будет. И тут сообщение: «Я сома буду». Показываю мужу, и он такой: а что, можно было рыбу заказывать? Я ржу до сих пор, но смелости не хватило так написать от себя. © irina_magdich
