Странная мама, бедная девочка,так можно потерять себя, пытаясь всем угодить
20 школьных историй, которые врезались людям в память, как дважды два четыре
Школьные годы каждому человеку запомнились чем-то своим: одни не могут забыть проделки одноклассников, другие — причуды учителей, третьи — выкрутасы родителей. Было в этой поре и хорошее, и не очень — как и во всей жизни, первый урок которой дети получают во время учебы.
- Математичка была у нас неопрятной хамкой, которая заставляла девочек смывать косметику. Однажды пришла я в школу в мини-юбке, а нам влупили геометрию. Думаю: «Все, мне конец!» Помаду стерла, сижу, не отсвечиваю. Вызывают меня к доске. Я отвечаю, училка перебивает, но я упорно продолжаю. И тут она как выдаст: «Вот смотрите, вы любите говорить „я учил, а вы меня перебили, и я забыл“. Сейчас был пример того, что невозможно забыть, когда понял и знаешь. Садись, пять. И еще, девочки, прежде чем гордо носить эти ваши микро-юбки и красить губы, просто выучите урок, и никто вас упрекать не будет». Это был день моего триумфа. © LuckyInessa / Pikabu
- Помню, когда я была во втором классе, моя мать однажды зашла к нам на занятия посреди урока. Она прервала учителя и начала рассказывать историю об одной отвратительной девочке, которая обижает своих родителей, кричит на маму и капризничает. Потом спросила у класса:
— Стали бы вы дружить с таким человеком?
Дети единодушно ответили:
— Не-е-ет!
— Согласны ли вы, что такое поведение недопустимо, и эта девочка заслуживает презрения?
— Да!
В конце истории она раскрыла секрет, кто же эта девочка, и вывела меня, красную, к доске. На родителей я и вправду дома кричала, потому что мое мнение там совсем не слышали. Но я считаю, что такой метод «воспитания» со стороны мамы — полнейшее предательство. С тех пор класс меня невзлюбил. Училка на следующий день подколола меня под всеобщий гогот, мол, ты вчера хорошо себя вела, а то вдруг опять твоя мама нам сорвет уроки? А я еще долго вздрагивала, слыша звук отворяющейся двери. © Подслушано / VK
- Когда я училась в начальных классах, пару раз в год было так, что внезапно утром объявляли, мол, школьная столовая не будет работать. В такой день во время большой перемены наша учительница давала деньги двоим-троим детям и отправляла их в деревенскую пекарню и магазин покупать хлеб и соленую селедку. Пока гонцы бегают в магазин, в классе в эмалированном ведре кипятится вода для чая (кипятильником, естественно). И вот, в стаканы разливается чай, учитель режет горячий хлеб и селедку, и мы это все едим прямо в классе. Это было невероятно вкусно и весело! И эту селедку ели все, даже те, кто дома отказывался есть рыбу в любом виде. Это одно из самых ярких воспоминаний школьных лет. © TanomiM / Pikabu
- У одной девочки первые месячные начались в школе. Она пошла в туалет и словила истерику, потому как не поняла, что вообще происходит. Там ее нашла детский психолог, привела в наш класс и прямо при всех, даже при мальчиках, начала высмеивать. И тут наша учительница прервала психолога и попросила ее покинуть кабинет. Мальчиков всех тоже попросили пойти прогуляться до трудовика. Девочку Олю успокоили, рассказали, что ничего страшного не случилось, выдали ей прокладки, помогли привести себя в порядок, потом отличница Света проводила ее домой. А наша классная бодалась с психологом весь год и добилась ее увольнения.© Zharkushy / Pikabu
- У нас в школе ругали за яркие волосы. При мне директриса говорила розововолосой девочке, чтобы хоть налысо брилась, но так не ходила. И рядом переодеваюсь я — с огненно-красными волосищами, и меня никто не трогает. Главная любимица, знакомая знакомых? Вовсе нет! Я была заядлая прогульщица. Учителя просто боялись меня спугнуть, чтобы я снова на школу не задвинула. © user8621739 / Pikabu
Давно сложилось впечатление, и по чужим историям, и по личному опыту, что самые психованные психологи непременно идут работать в школу
- Конец 11-го класса. Я — ленивое бревнышко. Учитель химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот выставляются итоговые оценки, и она мне ставит 3 в полугодии (ставили по полугодиям тогда). На мой вопрос «Почему так? Ведь текущие оценки хорошие», она с ухмылкой отвечает, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду — бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я нормально так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / VK
- Учительница начальных классов спросила меня, какое самое большое возможное число. Я сказал, что числа продолжаются бесконечно, поэтому нет самого большого числа (мне папа так говорил). Учительница сказал мне, что это глупость. Она схватила калькулятор, набрала на нем столько девяток, сколько поместилось на дисплее, и сунула мне его перед лицом со словами: «Вот, это самое большое число!» Вспоминаю — и до сих пор бесит! © yeet_a_fetus / Reddit
- С детства у меня бывают предобморочные состояния, когда белеет в глазах, подступает слабость и тошнота. Родители говорили: «Полежишь — и пройдет». Однажды в школе на физре мы сдавали кувырки на мате. Я умоляла учителя разрешить мне не делать это упражнение, но, как известно, нет справки — нет освобождения. После этого кувырка я встала только с помощью нашатырного спирта, принесенного школьной медсестрой. Родители лишь развели руками, а вот физрук на урок больше не пускал. © Подслушано / VK
- Первый класс, пишем в прописях закорючки и палочки. У соседки получается криво. Учительница видит это, ругает ее и ставит ей единицу. Камилла в рев. Учительница пытается ее утешить — не получается. И тогда она со словами: «Ну вот, чтоб тебе не было обидно», — ставит единицу и мне тоже! 48 лет прошло, а помню, как сегодня. © poltora*** / Pikabu
- Математику у нас вела пожилая учительница, очень строгая, никто ее не любил. Мы постоянно передразнивали ее манеру говорить и вообще вели себя вызывающе. Ну подростки, что с нас возьмешь? И вот однажды я не сделал домашку и решил схитрить: уронил тетрадь в лужу, а потом предъявил ее училке, мол, возникли проблемы. Она попросила меня остаться после урока. Я думал, математичка будет на меня орать, а вместо этого учительница мягко спросила, не издеваются ли надо мной одноклассники: может, кто-то взял мою рабочую тетрадь и намеренно ее испортил? Я был маленьким худым пацаном в очках и брекетах, поэтому я понимаю, почему она так подумала. Именно в тот момент я внезапно увидел в учительнице человека, способного сопереживать другим, даже таким хулиганам, как я. Мне стало стыдно за свой поступок. С тех пор я стал гораздо уважительнее относиться к учителям. © SilentSamamander / Reddit
- После второго класса мне прокололи уши и вставили туда золотые сережки, о которых я мечтала. Ничего неприличного: два маленьких изящных золотых цветка с красными каплями граната посередине. Прокололи не просто так — это была честная сделка: мама хотела, чтобы я второй класс закончила на одни пятерки, а я хотела серьги. Я выполнила свою часть сделки — мама, соответственно, выполнила свою. И вот прихожу я в школу, в свой класс, где уже половина девочек в серьгах ходит, и их никто не трогает. Но учительница посчитала почему-то делом чести прицепиться именно ко мне. Ну вот бесили ее эти красные камешки в золотых цветочках! Расстроенная, прихожу из школы домой и рассказываю, что учительница приказала мне у всех на виду снять мои серьги. Я отказалась. Тогда она подошла и просто вырвала у меня их из ушей. У маменьки поменялся цвет глаз. Обычно там спокойное голубое море плещется, но когда она в состоянии крайней ярости находится — это море синеет до получерноты. На следующий день она пошла в школу вместе со мной, выловила эту учительницу, отвела ее к директору и так отчехвостила, что мама не горюй. До конца младшей школы меня эта учительница боялась лишний раз тронуть. © orlandovna / Pikabu
- Восьмой класс. Последняя неделя занятий. Я так неудачно пошутила над моей подругой, что после того дня мы перестали общаться, а к ней еще на год приклеилось обидное прозвище. Мне было очень стыдно, но бывшая подруга не принимала извинений. И вот после окончания школы прошло почти 10 лет. Вчера я узнала, что мой (пока еще) муж начал изменять. Угадайте с одного раза, с кем! Ага, все верно — с той самой бывшей подругой, над которой я когда-то неудачно пошутила. Горько на душе и гадко. Понятно, что я не буду жить с мужем, который повелся на такой дешевый развод. А еще гадко, что та самая неудачная шутка разрушила не только жизнь моей подруги, но и мою. © admin / y-story
- У меня в школе была математичка, которая говорила мне: «Кто тебя такую, без теоремы Пифагора, замуж возьмет?» Она пророчила мне нелегкую жизнь матери-одиночки десятерых детей и прочие радости. Доводила математичка меня жутко! До сих пор, если вижу ее во снах, весь день наперекосяк. Короче, вышла я из школы с мыслью: «Добьюсь всего и без твоей математики!» Прошло 8 лет, у меня 2 высших и 2 красных диплома. Объехала 20 стран. Жила заграницей, сейчас в культурной столице, удачно вышла замуж, несмотря на то, что я до сих пор понятия не имею, как решать логарифмы. Когда вижу ее, очень хочется сказать что-то из серии: «Ну что, кто из нас тут неудачник?». Но я очень воспитанная, и приходится мило улыбаться и «нечаянно» хвастаться дорогими часами и успехами, в надежде, что она все поймет и больше не будет калечить детскую психику. © Палата № 6 / VK
- В школе мне конкретно занижала оценки одна училка. Я была очень ответственной и прилежной ученицей, но хороших оценок по ее предмету не видела ни разу. Маме не жаловалась, так как думала, что «сама виновата и нужно еще усерднее зубрить». Но мама сама заподозрила неладное, сопоставив время, которое ее дочь, почти отличница, тратит на предмет, и оценки. А потом она увидела ФИО учительницы и все поняла. Оказалось, когда мне было 3 года, у меня родился братик, и нам выделили 2-комнатную квартиру. А в нашу квартиру, которая была не ахти (на первом этаже и с мышами), въехала та самая училка. Она люто ненавидела нашу семью, ведь мы (многодетные) получили двушку, а ее с драгоценным сыночком в однушку определили.
Историю эту я узнала только после окончания школы. Как и, конечно, то, что мама тогда единственный раз в жизни пошла ругаться с учителем. А я никак понять не могла, почему эта училка не перестала ко мне придираться, но перестала занижать оценки. Но я до сих пор не понимаю, как можно гнобить довольно сообразительного и вежливого ребенка из-за того, что тебе дали не ту квартиру, о которой ты мечтала. При этом ни ребенок, ни его семья в этом не виноваты. © Летающий пингвин / ADME
То есть, мадам со своими высшими, путешествиями по странам и удачным замужеством считает это результатом покалеченной психики, а математичка-то думает: "О, как я удачно её замотивировала.")
- Когда я училась в 7 классе, мама купила себе офигенную шелковую водолазку черного цвета, а я, обнаружив ее в шкафу, не удержалась и надела в школу. Получив кучу комплиментов от подружек, я отправилась на урок, по которому всегда получала только хорошие оценки. Но не в этот раз... Училка словно с цепи сорвалась и начала откровенно валить меня, придираясь к любой мелочи и всячески высмеивая. В итоге поставила две двойки. Это было настолько нелепо, что после урока я просто разревелась и убежала домой. Утром следующего дня моя мама, которой я пожаловалась накануне, отправилась выяснять, что это было. А училка выпалила: «Я в выходной ходила за покупками и увидела красивую кофточку в магазине, но не смогла ее купить, так как дорого. А тут ваша дочь в школу пришла в такой же! Малолетняя козявка! Естественно, я разозлилась!» Мама в тихом шоке пошла к директору. Училку на какое-то время приструнили. © ***uKoma / Pikabu
- В седьмом или восьмом классе я выиграла городскую олимпиаду. Причем, говорят, с хорошим отрывом. Учительница хвалила меня за это, сказала, что главный приз — поездка в санаторий у озера. Родителям надо было оплатить только дорогу. Я такая счастливая была! Мама с папой даже денег на дорогу наскребли. Ждала я этой поездки аж до сентября. А потом оказалось, что вместо меня в санаторий съездила дочка какой-то учительницы из нашей школы, которая в этой олимпиаде даже не участвовала! © anastezzia / Pikabu
- Дочка химички влюбилась в меня, а мне она не нравилась. В своем дневнике она напридумывала, будто мы с ней встречаемся. Мамаша почитала этот дневник и вместо выяснения отношений просто начала «валить» меня. С 4 по химии я съехал на 2 и 3. А когда выяснилась правда, химичка стала ставить мне 2 и 3 за то, что я отверг ее дочь. Когда наконец-то мои родители решили узнать, в чем дело, был уже апрель, журналы были бумажные — оспаривать или менять оценки было нельзя. Так я и закончил школу с единственной тройкой — по химии. После выпускного я высказал химичке все, что о ней думаю. Она уволилась и уехала из поселка. © user5381539 / Pikabu
- Любила я очень географию в школе. Родители подарили мне энциклопедию, которая была намного подробнее нашего учебника. И проходили мы как-то на уроке океаны. Учитель рассказала нам про четыре океана. Я тяну руку и говорю о том, что есть еще пятый океан — Южный. Одноклассники притихли, учитель спросила, где я это узнала. Я рассказала про энциклопедию, которую уже к тому времени зачитала до дыр. Учитель попросила принести книгу на следующий урок. Когда я ее принесла, она просто прочитала про Южный океан на весь класс, сказала «спасибо», а после урока пошла к секретарю и отксерокопировала себе страницы энциклопедии с указанием данной информации. Вот что значит — учитель здорового человека. © BambukaOsen / Pikabu
- Однажды, когда я учился в 7 классе, директор пришел в класс и написал на доске «$19,32» большими цифрами. А потом объявил классу, указывая на число: «Вот то, чего вы стоите. Каждый день, когда вы приходите в класс, школа получает $19,32 от государства на каждого из вас. Так что, если вы заболели, вы все равно должны прийти в класс, пойти к медсестре, и вас отправят домой. Таким образом, школа все равно получит свои $19,32». Это был день, когда я перестал переживать о школе. Я почти уверен, что директор пытался повысить посещаемость и считал, что его слова должны были нас воодушевить. Но когда человек, которого ты должен уважать, говорит тебе, что ты стоишь меньше 20 баксов, это не очень воодушевляет. © Starlight_OW / Reddit
- Я не математик ни разу — перебивался с 3 на 4. Но в последних классах школы ходил к репетитору набивать руку, тем более, что математика была обязательным экзаменом. Итак, 11 класс, экзамен. Я сижу с серебряным медалистом Димой. Его мать — тоже математичка и завуч. И председатель комиссии. Дима строчит свой билет, я — свой. Закончили, краем глаза друг друга проверили. Все ок.
Дима встает первым из всего класса. Кладет тетрадку перед комиссией. Ее пролистывают, сверяют ответы, говорят: «Молодец, Димочка, пять, иди домой». Встаю я (второй из всех, кто вообще был!), кладу тетрадку перед комиссией. Наша училка просто пролистывает страницы и выдает: «Иди, три». Я обалдел: у меня же все правильно!
И тут Димина мама, счастья ей неземного и всего самого светлого, говорит: «Вы же даже не посмотрели! Почему три?!» И наша училка так борзо на весь класс: «А я ему больше все равно не поставлю. Не заслужил!» Вот тут у Диминой мамы, я прямо увидел, глаза яростью полыхнули. Она взяла мою тетрадку, жестом мне показала постоять. Проверила все написанное и сказала: «Тут все правильно. И, заметим, он сделал все раньше некоторых, идущих на золотую медаль!» Взяла ведомость и при всех туда мне поставила 5. Под жуткий хруст зубов нашей училки. © user7710133 / Pikabu
Когда справедливость торжествует, за этим можно наблюдать бесконечно. Например, истории о том, как нахалов поставили на место, хочется перечитывать снова и снова. И никто за это не осудит.