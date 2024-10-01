20 школьных историй, которые врезались людям в память, как дважды два четыре

Школьные годы каждому человеку запомнились чем-то своим: одни не могут забыть проделки одноклассников, другие — причуды учителей, третьи — выкрутасы родителей. Было в этой поре и хорошее, и не очень — как и во всей жизни, первый урок которой дети получают во время учебы.