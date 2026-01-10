Там костюмы потрясающе-вычурные, мне вспоминается Красная Дама в паре с Принцем🫣
10+ любопытных деталей в новогоднем кино, которые мы все это время в упор не видели
На каждый Новый год мы пересматриваем одни и те же фильмы, и, казалось бы, должны уже их выучить наизусть. Но все равно находятся небольшие детали, которые мы почему-то всегда пропускаем. Например, Шемаханская не случайно ярко подводила глаза, а мама Лукашина была непростым человеком. Мы решили еще раз внимательно изучить любимые новогодние ленты и отыскать такие подсказки.
В фильме «Три орешка для Золушки» главные герои носят парные украшения
Костюмы для героев в ленте создавал известный художник Теодор Пиштек. Причем он вдохновлялся не только нарядами эпохи Возрождения, но и картинами Питера Брейгеля. В результате получились яркие и запоминающиеся образы.
Причем, если наряды большинства женских персонажей выглядят слишком ярко и порой откровенно безвкусно, Золушка всегда одета элегантно — будь то скромное платье замарашки или бальный наряд. А в сцене свадьбы Принц и Золушка примеряют похожие украшения.
В «Чародеях» костюмеры намекали на романтическую натуру Шемаханской
Густо подведенные глаза намекают нам на то, что тогда было модно густо подводить глаза. А белая ленточка на шее намекает на то, что во время дефицита костюмерам было трудно одеть героев небанально и чтобы они хоть как-то отличались друг от друга.
Директор института Кира Анатольевна Шемаханская одевается как настоящая деловая леди. Ее коричневые костюмы и платья могут показаться немного скучноватыми, но выглядят они неизменно стильно и элегантно. Однако есть пара деталей, которые невольно разрушает образ строгой и равнодушной начальницы. Густо подведенные глаза Киры Анатольевны и легкомысленная белая ленточка на шее, по идее костюмеров, должны были намекать на ее страстную и романтичную натуру, которую она успешно скрывала.
Квартиры Жени и Нади в «Иронии судьбы» показывают, что их мамы были непростыми дамами
Размеры съмочных площадок явно больше чем 32 м². Поэтому создаётся ощущение огромной квартиры. Но набор мебели, посуды, остальных предметов интерьера, достаточно типовой. Думаю, что мамы Нади и Жени может быть работали инженерами. Мой отец, например, был инженером и мы получили прекрасную трёхкомнатную квартиру в новостройке.
В одной из сцен Женя Лукашин говорит, что им с мамой досталась типовая квартира с полезной площадью в 32 метра. В точно такой же квартире живет и Надя. Но если присмотреться к жилью повнимательнее, становится понятно, что общая площадь явно больше, и скорее всего, квартиры относятся к категории жилья с улучшенной планировкой или это экспериментальные проекты. А такие хоромы вряд ли бы выдали простому врачу или учительнице. Скорее всего, жилье досталось именно мамам Жени и Нади. А значит, с этими женщинами не все так просто.
Платья Гали говорят, что она действительно любила Лукашина
т.е. вариант того, что ей понравилось это платье или она увидела отличную модель и сама сшила, например, даже не рассматриваются? т.е. платье стало проявлением отношения. интересненько...
В отличие от своего жениха, который преимущественно носит скучные вещи серого цвета, Галя наряжается ярко и модно и буквально сияет на фоне блеклого Жени. Так, в сцене, где женщина безнадежно ждет пропавшего сердечного друга, на ней яркое фиолетовое платье в стиле бохо с необычной вышивкой. Сразу становится понятно, что чувства Гали к Лукашину неподдельны, а вот он вряд ли отвечает ей взаимностью.
Кстати, в том же моменте Галя стоит на фоне расписной ширмы, которая смотрится немного странно в квартире Жени. Уж слишком женственно выглядит эта вещь. Скорее всего, ширма принадлежит маме Лукашина, то есть именно она занималась обстановкой квартиры.
Возможно, встреча Настеньки с Морозко закончилась печально
В фильме «Морозко» есть одна настораживающая деталь. Когда Настенька попадает в дом Морозко, кажется, что внутри помещения довольно холодно. Сам старец не снимает с себя шубы, а пол и потолок жилища украшают внушительные сосульки. Значит, Настенька в своей легкой рубахе и сарафане должна была бы замерзнуть.
Но девушке в избе достаточно комфортно. Поэтому один из пользователей в интернете предположил, что Морозко забрал Настеньку из мира живых, и она уже к нему не принадлежит. А тот факт, что Настенька с Иваном справляют свадьбу именно в доме Морозко, возможно, означает, что молодой человек решил последовать за любимой в загробный мир.
Студия, в которой работали герои «Зигзага удачи» неспроста называлась «Современник»
Многие тонкости в фильмах с названиями, фамилиями, именами и отчествами героев известны только создателям этих фильмов. Мы можем только предполагать о том, что стоит за этими деталями.
Когда Рязанов приступил к съемкам этого фильма, в одном из самых известных театров, «Современнике», разгорались нешуточные страсти, и это живо обсуждалось в художественных кругах. А так как коллектив фотоателье в фильме «Зигзаг удачи» тоже не отличался особой сплоченностью и сотрудники все время конфликтовали друг с другом, Рязанов решил в шутку назвать организацию «Современником».
Для «Новогодних приключений Маши и Вити» даже не делали декораций
Приходилось создателям фильмов изворачиваться чтобы и "волки были сыты, и овцы целы".
У фильма был изначально очень ограниченный бюджет, и денег на декорации и реквизит катастрофически не хватало. А без подходящего антуража создать сказочную атмосферу вряд ли бы получилось. К счастью, на той же самой студии в это время снимали ленту «Синяя птица», и там с деньгами проблем не было. Поэтому создатели «Новогодних приключений» просто одалживали все необходимые предметы у соседей, как только те завершали съемки очередной сцены.
Костюмы в ленте получились очень необычными. Леший больше похож на хипстера, а Баба-Яга вообще щеголяет в мини-юбке и с роскошным, модным начесом. Костюмеры не случайно придумали такие образы. Злодеи не пугали маленьких зрителей, а скорее вызывали смех, а иногда и симпатию. В итоге фильм получился не «страшилкой», а забавным приключением.
Противостояние Леночки и Тоси в «Карнавальной ночи» видно даже по костюмам
Хотя обе героини в фильме — молодые девушки, они символизируют столкновение двух поколений. Леночка — активная идеалистка, которая не боится спорить с начальником и отважно пытается привнести что-то новое и свежее. Тося, наоборот, настоящий консерватор, стремится угодить начальнику и беспрекословно выполняет все инструкции. Этот контраст прослеживается и во внешнем облике девушек. У Леночки — модная короткая стрижка и мягкий макияж, тогда как Тося носит старомодные длинные косы и красит губы яркой красной помадой. Леночка меняет несколько стильных нарядов, а Тося на протяжении всей ленты ходит в одной и той же юбке и красном пиджаке. И хотя одежда у секретарши яркая, на фоне Крыловой она просто теряется.
Интерьер квартиры много рассказывает о героях «Старого Нового года»
На первый взгляд кажется, что Полуорловы принадлежат к настоящей потомственной интеллигенции. Они ведут изысканные беседы, а их квартира обставлена антикварными вещами: лампами со старинными абажурами, часами с боем, люстрами и фарфоровыми фигурками. А на одной из стен даже висит репродукция картины Сальвадора Дали. Однако из бесед членов семейства выясняется, что все эти вещи были куплены в комиссионных магазинах, а значит, Полуорловы просто хотели создать видимость аристократического происхождения. У потомственной интеллигенции мебель, картины и безделушки старательно передавались по наследству.
Одна маленькая деталь делает трогательный момент в «Реальной любви» еще более душераздирающим
Сцена, где Карен обнаруживает, что дорогой кулон, украшенный красным рубином, предназначался не ей, и так вызывает слезы на глазах. Но если внимательно присмотреться к женщине, то становится еще печальнее. Похоже, что и макияж, и одежда, и даже другие драгоценности намекают на то, что Карен собиралась сразу надеть подарок мужа. Ведь не случайно она выбрала помаду, кофту и серьги, которые идеально совпадали по цвету с рубином в кулоне. От этого разочарованию женщины сопереживаешь еще больше.
На самом деле у Маккаллистеров в «Один дома» была собака
Один из самых любимых фильмов моего детства. Была просто влюблена в Маколея Калкина. Обожаю старые комедии.
Хотя в фильме «Один дома» нет ни одной сцены, где бы присутствовал четвероногий любимец, у семьи Маккалистеров все-таки точно есть собака. Поэтому во входной двери на кухню вырезано специальное отверстие для песеля.
В одной из первых сцен можно услышать, что любимца оставили в питомнике, пока все семейство уезжает на отдых. Но в этот момент в кадре происходит такая суета, что фразу пропустили почти все зрители.
А какие небольшие детали в новогодних фильмах замечали вы? Делитесь в комментариях.
