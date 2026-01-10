10+ любопытных деталей в новогоднем кино, которые мы все это время в упор не видели

Костюмы для героев в ленте создавал известный художник Теодор Пиштек. Причем он вдохновлялся не только нарядами эпохи Возрождения, но и картинами Питера Брейгеля. В результате получились яркие и запоминающиеся образы.

Причем, если наряды большинства женских персонажей выглядят слишком ярко и порой откровенно безвкусно, Золушка всегда одета элегантно — будь то скромное платье замарашки или бальный наряд. А в сцене свадьбы Принц и Золушка примеряют похожие украшения.