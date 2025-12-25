Кроссовки под шубой и марлевые юбки: 16 историй о школьном Новом годе, от которых в глазах щиплет

Согласитесь, что прошли годы, но как только мы видим мандарины или слышим новогоднюю песню — снова мысленно возвращаемся в актовый зал и водим хоровод вокруг елки. Эти воспоминания греют душу до сих пор, напоминая о времени, когда радость не требовала больших затрат, а Новый год начинался задолго до боя курантов. Наверняка и у вас есть классная новогодняя история со школьной скамьи. Ждем вас в комментариях.