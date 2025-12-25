Кроссовки под шубой и марлевые юбки: 16 историй о школьном Новом годе, от которых в глазах щиплет

Кроссовки под шубой и марлевые юбки: 16 историй о школьном Новом годе, от которых в глазах щиплет

Школьный Новый год — это особая вселенная, где ты снежинка с температурой 38, а Дед Мороз подозрительно пахнет папиным одеколоном и уверенно выходит к детям в кроссовках «Адидас». В этих историях каждый немного узнает себя и тот самый праздник, который мы до сих пор вспоминаем только с улыбкой.

  • Елка в актовом зале. Дедушка Мороз что-то говорит про забытые в лесу подарки. И тут ребятня в первых рядах замечает, что на ногах у него крутые кроссовки. Заметив такую шумиху среди зрителей, дедушка взял микрофон да и выдал, мол, один из пап одолжил дедушке обувь, когда узнал, что тот в своих красивых валенках натер себе мозоли. Вера в Деда у большинства была восстановлена мгновенно. © MeloniSad / Pikabu
  • 10 класс. Новый год. Генеральная репетиция. Учитель музыки заболела, попросили меня включать музыку. Классуха сказала, что все подготовила и ушла за кассетой. Ждем. Прибегает и отдает. Я перематываю на начало и запускаю, и тут на весь актовый зал из колонок разнеслось: «Тамара Викторовна, вы так кассету испортите, зажимать кнопки не надо!» И следом пошла музыка. Видимо, учитель музыки пыталась научить нашу классуху переключать, а та случайно поставила запись и немного затерла кассету. Прикол в том, что она сама этого даже не слышала. Эх, весело было.
  • Далекий 2001 год я встретила в поезде. На весь вагон нас было около 15 школьников и двое-трое обычных пассажиров. В проходе между купе мы поставили сказку про то, как звери помогают змее (это был год Змеи) добраться к Деду Морозу. Бродили свободно по пустым купе, сидели где хотели, развешивали тут же сделанные украшения — снежинки и серпантины из бумажек. А после нашей сказки к нам пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Это были проводники. Мы залезали на верхнюю полку и оттуда читали стихи и за это получали конфеты. Пожалуй, это был самый веселый Новый год. © Подслушано / Ideer
  • Помню, как классе в 2–3 в школе проходили утренники. Для детей постарше в актовом зале устраивали праздник, а для младших — прям в классе. В самый разгар праздника я захотел в туалет. Отпросился и побежал. Возвращаюсь по коридору и вижу, как из другого класса выходит Дед Мороз, я обрадовался — скоро и к нам зайдет. Открываю дверь в свой класс, а там... Дед Мороз! Еще один! Но как? Весь оставшийся вечер я погрузился мыслями в себя, чтобы понять, в чем дело. Ну и не придумал ничего лучше, чем подойти к «нашему» Деду Морозу и сказать: «А ты липовый?» Да, я откуда-то знал это слово. В итоге только у меня из всего класса на лице было какое-то недоверие на общей фотографии.
  • Во втором классе у нас была постановка новогодней сказки, мне досталась роль снежной тучи. Это было давно, сетки или фатина в магазинах не было. Поэтому мама сшила мне шикарное сиреневое платье из крашенной и накрахмаленной марли с очень пышной многослойной юбкой. Я получила первый приз за костюм и комплименты, что я принцесса, а не туча. © Татьяна Тюленева / ADME
  • В третьем классе я была высокой, в очень коротком платье снежинки с короной, из-под которой задорно выбивалась короткая челка. В тот день у меня резко поднялась температура, поэтому глаза ненормально блестели, а выражение лица говорило о том, что я тут случайно. Со мной была любимая подруга и тоже в костюме снежинки, но она выглядела, словно ангел, а не снежинка. Ей это одеяние очень шло. А мне бы в тот момент подошло одеяние пирата или бабы-яги. Да и романтический образ на мой характер никак не ложился. В итоге это был последний Новый год, когда я была в романтическом костюме. © Хищный ЗаИц / ADME
  • Помню один Новый год. Мне было 8 лет. Учился в сельской школе, а рядом был огромный лес. Как-то раз, никому не сказав, решили с одноклассниками устроить под Новый год елку для птиц и животных. Все-таки мультики не прошли даром для нашего воспитания. 31 декабря собрались мы рано утром. Нас было около 15 человек. Идем по лесу, словно увальни: укутанные в шарфы, шапки, валенки с калошами, шубки, пальтишки и варежки на веревочках. Мороз под 25 градусов, но красота неописуемая! Снег блестит на солнце, скрипит под ногами! Я во главе нашей шеренги несу свою домашнюю елку, увешанную салом, колбасой, сосисками, кусочками хлеба, грецкими орехами, конфетами и вообще всем, что только каждый из нас смог взять из дома. И какое же счастье было, когда 1 января мы снова пошли в лес и увидели, что на нашей елке не было ничего из тех гостинцев, которыми мы ее украсили. Рядом бегали, как нам показалось, довольные белки. А я до сих пор верю, что все гостинцы съели именно звери, которым это и предназначалось. А мама мне потом призналась, что она вместе с другими родителями тихонько шли за нами в лес и пытались не смеяться, чтобы не выдать себя. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем учились в одной школе. Когда познакомились и начали встречаться, я вспомнила, что у нас в школе, во 2 классе, на утреннике был Дед Мороз, который был на голову ниже снегурочки. Потом мы увидели его после Нового года и кричали: «Дед Мороз!» И тут муж выдает: «Так это я был!» Получается, что у меня свой личный Дед Мороз сейчас. Женаты 20 лет уже. © Olnava / Pikabu
  • Примерно в 5 классе наша классная вместе с учительницей русского придумала некую традицию — на Новый год дарить нам «волшебные» конфеты. Они говорили: «Вы должны загадать желание и под бой курантов съесть ее, тогда ваше желание обязательно сбудется». То ли это сила самовнушения, то ли реальное чудо, но абсолютно все мои желания сбывались. Вот уже 2 года, как я окончила школу. За это время никаких «волшебных» конфет, соответственно, не было. Желания не исполнялись! Вчера с одноклассницей сходили к классной и в подарок получили по большой «волшебной» конфете. Столько счастья и радости у меня не было давно. Теперь с нетерпением жду Нового года, чтобы проверить. © Подслушано / Ideer
  • Был я в 5 классе. Заканчивался год, начинались новогодние каникулы. В последний день учебы нам сказали, мол, надо в актовый зал на следующий день зайти — там директриса что-то хочет сказать. В итоге все собрались, директриса в течение минут 20 рассказывала, как отлично прошел год, какие все молодцы. А потом сказала главное: «В честь праздника школа выделяет деньги и дарит вам всем абонементы в кино на две недели». Потом каждому выдали книжечку, состоящую из сложенного листа, на котором были написаны сеансы. Сказали, что эту книжку надо предъявить при входе. Радости нашей, конечно же, не было предела. Не каждый день же школа проявляет такую щедрость. Все две недели я ходил в кино. А в последний день я узнал, что школа нам ничего не покупала. Дело в том, что просто проходил фестиваль детского кино, поэтому определенные фильмы были с бесплатным входом абсолютно для всех. © Unknown author / Pikabu
  • Помню свой утренник в начальной школе. Я была в костюме космонавта (1962 год, поэтому актуально). Костюм был шикарен! Но так как я была мелкой, а костюм великоват, то нa меня напялили ватные штаны и свитер. Во всем этом великолепии я успела поплясать вокруг елки, покричать хором «В лесу родилась елочка» и даже выиграть какой-то конкурс. Вот только не успела я получить подарок. Я перегрелась в костюме. С тех пор нa утренники ходить отказывалась. © Ирина Александровна / ADME
  • Девятый класс. Мне предложили быть Дедом Морозом на школьном празднике. Я отбрыкивался, сцена — не мое. Но оказалось, что Снегурочкой будет Маринка, моя первая школьная любовь. В итоге сдался. И только представление закончилось, как тут же молодняк начал узнавать меня при встрече и целых полтора года орать: «Дед Мороз, давай подарки!» © MisterFics / Pikabu
  • Как-то раз мне досталась роль снежинки на Новый год. Моя сестра была Снегурочкой, а папу попросили заменить Дед Мороза, ну а дядя был снеговиком. Вот такая семейка «отморозков» у нас была. © Подслушано / Ideer
  • Помню, как примерно в 2000 году начались предновогодние утренники. Дети в костюмах, все водят хороводы, а наш любимый учитель по пению на аккордеоне наяривает. И тут мы слышим слова песни: «Отойди, отойди и на елку посмотри-и-и-и... Там звезда, там звезда...» И тут хоба! Все уставились на звезду, а ее... нет! Но учитель не растерялась и продолжила гениально: «Там вчера-а-а была-а-а звезда!» Конечно же, многие дети не поняли ничего, но учителя посмеялись знатно. © idiyge / Pikabu
  • Мы с сестрой учились в одном классе. Во втором классе на Новый год нам двоим дали роли Деда Мороза и Снегурочки из «Ну, погоди!» Учили целый месяц, шили костюмы. У сестры были короткие волосы, поэтому ей из ваты делали косички. В общем, готовились основательно. И тут наступает день выступления, и учителя решают все отменить, потому что дети «шумели». Мне 25 лет, но обидно до сих пор. © Подслушано / Ideer
  • Мама рассказывала, что в начале 1960-х жили они в маленьком городке. Близился Новый год, она выучила стих, ее мама смастерила ей наряд неземной красоты. На празднике она блистала, получив, помимо обычного подарка, пирамидку. За стих. Спустя годы, в старых вещах, она нашла этот наряд — накрахмаленная пачка из обычной марли и украшение на голову из елочной мишуры. Смотрит на него и говорит: «Наряд был не хуже других, но мама сказала, что я очень красивая! Знаешь, тогда я ни на секунду не усомнилась в ее словах». © LighthouseMarie / Pikabu

Согласитесь, что прошли годы, но как только мы видим мандарины или слышим новогоднюю песню — снова мысленно возвращаемся в актовый зал и водим хоровод вокруг елки. Эти воспоминания греют душу до сих пор, напоминая о времени, когда радость не требовала больших затрат, а Новый год начинался задолго до боя курантов. Наверняка и у вас есть классная новогодняя история со школьной скамьи. Ждем вас в комментариях.

