16 утренников, которые надолго останутся в памяти благодаря фееричным костюмам

Детские утренники — это всегда волнительный момент, особенно для родителей. Ведь именно мамам и папам приходится ломать голову над тем, как сделать костюм, чтобы ребенок чувствовал себя звездой праздника. Кто-то идет простым путем и выбирает готовый вариант в магазине. Но есть и те, кто включает фантазию на полную мощность и создает своими руками настоящие маленькие шедевры, которые потом вспоминаются всей семьей еще долгие годы.

«Мой нежный костюм колокольчика практически идеален. Если бы не то, что надето под юбочкой»

Плодожорка 43 минуты назад Штанишки зато в цветовой гамме и колокольчика, и заодно снегурочки. И сапоги оббитые, у меня такие же в ее возрасте были

«А там толстые шерстяные штанишки с отвисшими коленками, связанные бабулей. Мама говорит, что снять никак нельзя было — слишком холодно было в помещении».

«Сын попросил костюм строителя на утренник. Потратил примерно неделю по 5–6 часов по ночам»

«Сыну в садике дали роль дракона на новогоднем утреннике. Жена сшила крылья, я сделал „броню“ на груди и голову из картона. В последнюю ночь без примерок и размеров»

«На новогодние утренники я всегда хотела быть Снегурочкой, но мне почему-то не разрешали»

В детском саду мы сами себе должны были сделать костюмы, поэтому все мальчики планировались быть зайчиками, а девочки снежинками. А мне бабушка сшила костюм, и в итоге среди кучу зайчиков и снежинок разбавляли одна снегурочка, одна белочка и я, львица.

«В детский сад я ходила там, где раздобыть нарядную ткань было задачей непростой, и это еще слабо сказано. Так, волей судьбы, я праздновала либо совсем без костюма, либо становилась мышкой. Но был случай, когда родителям удалось купить настоящий костюм Красной Шапочки».

«Моя младшая дочка была змеей»

«Нет, сначала она должна была быть одной из зефирок или конфеток, но зря я, что ли, 12 лет назад шила костюм змеи старшей дочке? После того как воспитатели увидели костюм и показали его музыкальному работнику, дочку определили выступать на всех утренниках во всех группах садика. Второе фото как раз-таки 12-летней давности».

Вы их на принтере напечатали, что ли? © Pasadei / Pikabu

«А вот моя младшенькая. Костюмы жена тоже сама шила. Пчелка и божья коровка. Сейчас-то уже 15-летняя дамочка выросла»

«Наш снеговик на утренник»

«Нам в саду дали задание прийти в костюме роботов. Все купили костюмы трансформеров на маркетплейсах, а мы с подругой выпендрились и сами сделали. Папы помогали»

«У меня почти костюм. Сын участвовал в утреннике и нужен был Емеля. Желательно с печкой»

«Надо было, чтобы Емеля мог на ней лежать. Был использован весь картон, обрезки вагонки и обои. Отдельный квест был — вытащить печь из квартиры и до школы дотащить».

«Я сыну добавил в костюм робота светодиодную панель. Сделал несколько эффектов, змейку и тетрис»

«А это я. Примерно 1980 год. Цвет добавлен уже на компьютере»

«В 2000-х годах я в школе был Петрушкой и Скорпионом. Маску Скорпиона делал сам, а папа сшил желтый жилет»

«За этот костюм родительский комитет меня в садике прозвал „выскочкой“ и выжил из чата с замечаниями. Мол, просто надо заказать одинаковые костюмы у какой-то там знакомой швеи»

«Когда в глубине души ты совсем не принцесса»

Когда низ собирала мама, а верх — папа. © Oksana.D / Pikabu

«Наш костюм в садик из подручных материалов»

«Нашла фотки маскарадных костюмов, которые сама делала для сына»