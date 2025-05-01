20+ человек, которые до самой старости не забудут тот самый утренник

Детские представления — это не только крутая возможность для малышей проявить свои таланты, но зачастую и негласное соревнование для родителей, которым предстоит придумывать костюмы и учить с малышами стихи. Неудивительно, что на подобных мероприятиях происходит множество комичных и драматичных ситуаций, которые остаются в памяти на долгие годы.

В пятом классе объявили карнавал, а маму срочно увезли в роддом. Я решила наряжаться сама: напялила мамины сапоги, натянула ее леопардовую юбку, надела бусы. Лицо намалевала и пошла в школу. Директриса увидела меня и выдала: «Деточка, ты кто?» А я гордо ответила: «Я - кукла Барби!» Наша классная была хорошей женщиной. Она помогла мне умыться и сделать легкий макияж. В остальном моему костюму помочь было невозможно, но я себе все равно жутко нравилась!

Детский утренник в садике, Дед Мороз опаздывает. Прошу дочку узнать: сколько еще ждать, ведь мне на работу надо. Она уходит, потом возвращается вся такая в шоке. Оказывается, дочка увидела, как на кухне Дед Мороз с поварихой горячий чай пьет! Все пропало! Она очень испугалась, что он сейчас возьмет и растает! © наталья алексеева / Dzen

На новогодний утренник в садике дочка захотела быть телевизором! Не феей, не снежинкой, не цветочком - телевизор, и все! Никакие уговоры и предложения на нее не действовали. Муж сказал, чтобы я бросила это дело: телевизор так телевизор. Порезали коробки, соорудили картонный ящик с дырками для рук, ног и головы. Покрасили, я распечатала на цветном принтере заставку из "Голубого огонька", дорисовали кнопки, обклеили все это дело дождиком, и к обручу для волос прикрепили проволоки-антенны. Получился самый бюджетный костюм, но, кстати, не такой плохой, как мне думалось - выглядел он вполне сносно. Дочка была в восторге. После первой примерки бегала по квартире от зеркала к зеркалу, все насмотреться не могла. Муж сказал, что главное, чтобы нашему ребенку нравилось, ведь этот детский восторг и создает атмосферу праздника, а не одобрение от остальных родителей. Впрочем, теперь я с ним согласна. © Мамдаринка / VK

«Когда все девочки снежинки, золушки, снегурочки, а ты — хлопушка»

Я в начальной школе как-то не захотел участвовать в костюмированном маскараде и потому ничего родителям о нем не сказал. О том, что нужен костюм, мама с папой узнали уже в школе, и им пришлось срочно что-то придумывать. И они придумали! Купили несколько рулонов туалетной бумаги и обмотали меня ею — я был мумией. И я был горд. © Facenapalm / Pikabu

У меня на утреннике был костюм Айболита, который сорвал аплодисменты. Сестра, работающая в госпитале, пожертвовала медицинский халат и фонендоскоп, мама склеила из бумаги колпак с красным крестом, а папа вырезал из куска меха обалденные усы. А с учетом того, что двустороннего скотча в то время было и с огнем не найти, усы эти присобачили мне на клубничное варенье! И я вам так скажу: держались они, как влитые. Это был грандиозный успех. © Zyuzya / Pikabu

А вы знаете, что такое безумие? Как-то в 3 классе наша классная решила на праздничном вечере ставить сказку «Царевна-лягушка». И, как это обычно бывает, все самые главные и лучшие роли достались отличникам и племянникам учителя, несмотря на то, что они и двух слов связать не могли. А так как я ни к первым, ни ко вторым не относился, мне досталась роль Щуки, которая в этой сказке встречается один раз в эпизоде по пути Ивана к Кощею. Когда я пришел домой и заявил: «Мама, папа, мне нужен костюм Щуки!», они сперва долго ржали, а потом приуныли. Но выход все же был найден: где-то в закромах у маминых подруг был обнаружен древний костюм крокодила Гены. А по нашей логике что щука, что крокодил — все одно. После небольшого тюнинга, а именно оклейки костюма кружочками из фольги а-ля чешуя, на свет родился серебряный крокодил, который лишь благодаря моей актерской игре стал полноценным щукарем. Жаль, фоток с того вечера нет. © ImeyuMnenie / Pikabu

«Вроде вот недавно ты сам был на утреннике медвежонком и рассказывал стишки Дедушке Морозу. А теперь сам стал Дедушкой Морозом, а дети рассказывают стихи тебе»

На новогоднем утреннике в саду наш дедушка (мой папа) играл Деда Мороза. Наша дочка уже в Деда Мороза не верила. И вот разгар праздника, выходит Дедушка, и тут наша на весь зал как заорет: «Ого, нехило так моего дедулю раскрасили!» Все дети в рев! И нет, не потому, что Дед Мороз ненастоящий. Просто большинство из них подумали, что наша дочка — Снегурочка, раз Дед Мороз — ее дедуля. © Мамдаринка / VK

Мама мне и брату-двойняшке всегда шила шикарные костюмы, отец помогал с аксессуарами. Мы были то муравьями, то индейцами с луком, колчаном и перьями, а однажды сделали нам родители костюмы Буратино и Карабаса-Барабаса. Шикарные! Брату отец выпилил лобзиком «Золотой ключик» длиной в полметра и покрасил под золото. Мне смастерил плетку и бороду до колена. Получились очень правдоподобные костюмы, почти точь-в-точь как в популярном фильме «Приключения Буратино».

После школьного утренника объявлялись призовые места за костюмы с раздачей подарков.

Первое место заняли не наши костюмы, не красивейший костюм Ведьмы, не Звездочет, а сын завуча школы в костюме Мурзилки. Костюм выглядел так: это была байковая рубашка, обклеенная картинками из журнала, и колпак. Нам, детям, было и так радостно после получения подарков от Деда Мороза, а наши мамы сидели и тихо плакали в раздевалке. © Jorabub / Pikabu

После школьного утренника объявлялись призовые места за костюмы с раздачей подарков. Первое место заняли не наши костюмы, не красивейший костюм Ведьмы, не Звездочет, а сын завуча школы в костюме Мурзилки. Костюм выглядел так: это была байковая рубашка, обклеенная картинками из журнала, и колпак. Нам, детям, было и так радостно после получения подарков от Деда Мороза, а наши мамы сидели и тихо плакали в раздевалке. © Jorabub / Pikabu Новогодний утренник, сыну 6 лет. По сценарию баба Яга разозлилась и погасила огоньки на елке, которая зажглась после стихотворения моего сына-Гномика. Расстроенная ведущая предлагает вызвать Деда Мороза. Мой Гномик, недолго думая, подходит к елке, разглядывает ее снизу и говорит: «Там же выключатель должен быть!» Папа у нас электрик. © Мамдаринка / VK

«Появление этого чуда на утреннике затмило всех персонажей. У детей 3-4 лет был реальный ступор. Оказалось, это повариха!»

Мой отец однажды играл роль Деда Мороза, когда я была в детсаду. Подготовку я совершенно не заметила. Причем, появился отец крайне эффектно: актовый зал был на первом этаже, поэтому Дед вошел через окно (там на улице табуретку, вроде, поставили).

Ну, и вещает он стихами, мол, забежал на огонек, и заканчивается отрывок фразой:

— А меня-то вы узнали?

После чего на весь зал с сотней детей раздается мой довольный-предовольный голос:

— Да! Это мой папа! © Helmi / Pikabu

Ну, и вещает он стихами, мол, забежал на огонек, и заканчивается отрывок фразой: — А меня-то вы узнали? После чего на весь зал с сотней детей раздается мой довольный-предовольный голос: — Да! Это мой папа! © Helmi / Pikabu Когда моему брату было 4 годика, мама собирала его на утренник. У него был шикарный для тех времен наряд: изящный костюм, белая рубашечка и, конечно, галстук-бабочка. Закончив приготовления, мама произнесла роковую фразу: «Ну все, теперь осталось бирку отрезать». Братишка прикусил губу и такую истерику закатил, что пришлось ценный аксессуар оставить. Как выяснилось позже, он посчитал бирку самым главным достоинством своего наряда. Так что на утреннике он красовался в пиджаке с биркой на полспины. © Oxana*** / Pikabu

У меня в детстве было свое мнение о красоте. Роскошный, сшитый мамой наряд снежинки, требовал новой прически. Ножницы лежали в ящике трюмо. Выстриженную мной поляну-лысину среди и без того жидких волосенок маскировали огромным бантом. Бант еле держался на резинке, стягивающей то, что смогли собрать вокруг лысины. На фото под елкой на глазах заметны слезинки. Мне было 5 лет. © atv.71 / Pikabu

«Детский сад, подготовительная группа. Сначала мой костюм снежинки начинался ниже колен, но с каждым годом я вырастала из него»

Во втором классе на новогодний утренник я пришел в обычном деловом костюме. И вот у всех спрашивают, что у них за наряды, а потом подарки выдают. Доходит очередь до меня, и Снегурочка такая:

- А у тебя что за костюм?

- У меня костюм Анатолия!

Все поржали, конечно, что я назвал свое имя, но ничего другого в тот момент не придумалось. А на следующий утренник мальчик из класса тоже оделся в костюмчик с бабочкой и сказал, что он Анатолий, хотя его Игорь звали. © ThrallBagor / Pikabu

- А у тебя что за костюм? - У меня костюм Анатолия! Все поржали, конечно, что я назвал свое имя, но ничего другого в тот момент не придумалось. А на следующий утренник мальчик из класса тоже оделся в костюмчик с бабочкой и сказал, что он Анатолий, хотя его Игорь звали. © ThrallBagor / Pikabu Я на утреннике играл морковку! По сюжету я должен был что-то сказать зайцу, и в самый последний момент задумался: "А как говорит морковка?" С этой мыслью я так и простоял секунд 20, а в конце у воспитательницы спросил: "А как говорит морковка?" Родители и другие зрители дружно загоготали, а я ушел в себя, а потом и со сцены. До сих пор помню этот момент. А вопрос так и остался открытым. Может, кто-нибудь из вас мне на него ответит? © SORT / Pikabu

Помню один утренник. Я играл роль Карандаша — был такой персонаж с карандашом вместо носа. Этот карандаш был сделан из картона и крепился на резинке вокруг головы. И когда я начинал прыгать, то карандаш бил меня по лбу, а со стороны это выглядело смешно, и окружающие с этого люто угорали. А мне было обидно. © ****ter / Pikabu

«Сегодня я дарила первоклашкам радость: была Снегурочкой на утреннике в своей школе»

У Вари (4,8 лет) был первый утренник в честь Дня Матери. Воспитатель спрашивает: «А чья мама самая красивая, самая добрая, самая хорошая?» Дети растерялись, молчат. И тут моя звезда как заорет на весь зал: «Моя мама! Это моя мама!» И дети обрадовались, подхватили: «Это Варина мама, Варина!» Я наплакала целое озеро слез счастья. © Мамдаринка / VK

Лет 30 назад сын собирался на новогодний утренник в детском саду. О том, что они разучивали танец зайчиков, он мне ничего не сказал, поэтому я сшила ему костюм Бэтмена. На утреннике номер сорвал овации! Родители плакали от смеха, когда в стайку из восьми мелких мальчиков-зайчиков коварно затесался мой высокий черный «супергерой». Видимо, работал под прикрытием. © Догы Догы / Dzen

В четвертом классе у нас был утренник. А до Нового года по всей школе были развешаны скороговорки, какие-то загадки, еще что-то. Ну, я все их и выучила. И на утреннике жгла! И песню спела (а пою я ужасно), и скороговорки рассказывала, и загадки отгадывала. Призы все собрала. Нет, ну а чего они стоят и молчат? Ведущая даже пыталась меня немного отодвинуть и дать слово другим детям, но никто не хотел. До сих пор вспоминаю этот праздник как свой бенефис. © Элина Че / ADME

«Меня попросили быть Дедом Морозом на утреннике для детей сотрудников на работе. Покрасил бороду временной краской для волос, и вот что получилось»

Учили с 5-летним сыном стишок для мам на утренник в садик. Одна строчка ему никак не давалась, хоть мы неделю учили это четверостишие:

Возводит мама города

И хлеб печет ребятам.

Ее трудом страна горда,

Ее трудом богата!

На утреннике сын продекламировал: «... Ее трудом горбата». Занавес. © staloweselo / Pikabu

Возводит мама города И хлеб печет ребятам. Ее трудом страна горда, Ее трудом богата! На утреннике сын продекламировал: «... Ее трудом горбата». Занавес. © staloweselo / Pikabu Утренник среди первых классов. Все чинно, благородно. Девочки-снежинки кружатся в хороводе, мальчики-зайчики танцуют возле елки. И вдруг Дед Мороз спрашивает: «А кто знает песенку про сказку?» Я выхожу в центр зала, беру микрофон и начинаю петь. И вижу, как моя мама заливается краской, а все хохочут, ведь я пою: «А два кусочека колбаски у тебя лежали на столе. А ты рассказывал мне сказки, да только я не верила тебе!» Про сказки песня? Про сказки! И чего все ржут?

два кусочека колбаски у тебя лежали на столе. А ты рассказывал мне сказки, да только я не верила тебе!» Про сказки песня? Про сказки! И чего все ржут? Мне хорошо запомнился один праздник в детском саду. Все девочки были красивые: кто-то был прекрасной снежинкой, кто-то яркой хлопушкой, кто Мальвиной или даже Королевой, а я была Тестом! Только не потому, что не было денег на костюм, а потому, что мама была музыкальным работником и придумывала сценарии утренников. И вот по сценарию я должна была вылезать из огромной кастрюли, читать стишок и убегать, а потом переодеваться в красивую Лисичку. © Подслушано / Ideer

«Я помню, как мама сшила мне костюм гномика. Я был самым гламурным и блестящим на свете гномом!»

В детском саду у меня был костюм зайца, но одно ухо погнулось. Меня начало бесить, что ухо падает на лицо, поэтому попросил снять костюм. Меня уговаривали не снимать! И тогда я не выдержал и выдал: «Не хочу я быть Зайцем! Хочу быть человеком!» Со слов мамы, это был шах и мат. Я гордо снял шапочку и просто оторвал хвостик. И пошел дальше танцевать в костюме человека. До сих пор мне мама припоминает эту историю. © AlexCraven / Pikabu

Однажды мой папа играл Деда Мороза в моем детском саду. Мне сказали, что он уехал в командировку, поэтому присутствовать на празднике не сможет, а со мной идет мама. Выходит Дед Мороз - пока что ничего подозрительного, разве что тембр голоса начинает сеять во мне сомнения. Вызывает он детей по очереди читать стихи. Приходит моя очередь, я сажусь к нему на колени, смотрю вниз и вижу папины ботинки. Они у него были одни, я узнала бы их из тысячи. Поднимаю взгляд, вижу родные карие глаза и говорю: "А мне сказали, ты в командировке!" Папа попытался сгладить неловкий момент, я сделала вид, что поверила, рассказала стишок, села на место. Но дома сразу дала понять, что провести меня не удалось. © Ulencifer / Pikabu

На утренник к 8 Марта в первом классе мы, девочки, готовили танец. Все должны были прийти в нарядных платьях. У меня было красивое оранжевое из какого-то вафельного шелка - до сих пор его помню. Но подружка-одноклассница Наташка сказала, что у нее платьев красивых полно, и она всем принесет, всех оденет. На утреннике ее не было, не появилась она в школе и после праздника. Учительница наша сказала, что Наташа заболела. А потом ее перевели в другой класс. И лишь намного позже я узнала, что Наташка перед праздником "накроила" всем платьев из маминых нарядов. Ножницами нарезала. Искреннее хотела действительно всех нарядить - она же обещала. Досталось ей, конечно, по первое число! © Vera58 / Pikabu

Когда родители действительно заморочились с костюмами

Самый запоминающийся новогодний корпоратив случился у меня в первом классе. Накануне утренника мама сшила мне из новой простыни симпатичное платьице с рукавами-фонариками и марлевым подъюбником. На тот момент я крепко дружила с Танькой Котовой, которая была всамделишной двоечницей и круглой сиротой. Таньку воспитывала бабушка. По скорбному стечению обстоятельств и моя мама, и Танькина бабушка были не в курсе насчет даты Елки, и нам, давно самостоятельным девам, пришлось наряжаться самим.

Самостоятельность в 7 лет — страшная вещь. Представление о прекрасном тоже довольно своеобразное. Зачем снежинке белые колготки? Сойдут темно-коричневые «гармошкой», подтянем, не впервой. Белые сандалии? Еще не хватало. Папка купил мне прекрасные черные боты на шнурках — в них и пойдем. О! Платье! Как же его правильно надеть? Марлевая юбка гораздо лучше смотрится, если ее натянуть поверх платья. Очень красиво, очень! Волосы... Так, а где корона, которую откуда-то приволок папа? Просто шикарная вещь!

Корона — вернее, кокошник — была прекрасна в каждой своей детали. Пять слоев картона были навеки склеены конторским клеем. Этим же клеем к лицевой стороне была намертво присобачена клокастая вата, прошитая для надежности толстенной ниткой. На нитки для маскировки были приклеены стеклянные палочки от гирлянд, а свободное пространство было сплошь усыпано битыми игрушками. Шик-модерн, хенд-мейд, раритет!

Когда я была уже практически готова к выходу в свет, явилась Танька и сообщила, что на Елку она не идет, так как бабушка на работе, а где костюм снежинки она не знает. Сосед по коммуналке Димка приволок Таньке свой костюм серого волка, который своими руками пошила его, Димкина, мать. На серый лыжный костюмчик были пришиты манжеты и воротник из старой собачьей шапки Димкиного отца, на штанишках сзади красовался отличный хвост из поношенного воротника Диминой мамы. Для головы же, без изысков, предлагалась волчья маска из папье-маше.

В итоге в класс, где приличные родители и бабушки наряжали в красивые карнавальные костюмы приличных детей, ввалились два страшных и лохматых существа. Мы с Танькой, как истинные леди, для сохранности причесок не надели шапки, а приперлись сразу же в короне и маске, из-под которых вихрями враждебными во все стороны торчали патлы. Сцена была почище ревизоровской. К недоуменному лицу педагога присоединились удивленные лица родителей и брезгливые — бабушек. По всему было видно, что дети нас боятся.

На праздник мы с Танькой попали-таки. Правда, в активностях нам не дали поучаствовать (завистники!), но и в качестве зрителей мы привлекали не меньше внимания, чем очаровательные снежинки и лисички.

Потом, конечно, мы получили отличный выговор от родителей и Танькиной бабушки, но это мелочи. © Regent1 / Pikabu

Некоторые дети иногда чудят так, что их родителям так и хочется накапать валерьяночки — как, например, героям нашей статьи.