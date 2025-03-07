16 историй о человеческой жадности, после которых хоть на необитаемый остров переезжай

17 огненных отзывов из интернета, которые можно читать вместо анекдотов
Народное творчество
1 год назад
Никто не спорит, в современном мире деньги — это очень важно. Но некоторые люди воспринимают это слишком буквально. Наверное, всем когда-то встречались любители позариться на чужое, а то и пересчитать да обсудить, кто сколько зарабатывает. У многих людей уже от слова «деньги» глаз дергаться начинает, как у героев этой статьи.
Тема денег и жадности просто неисчерпаема. Потому и набирается историй об алчности столько, что не то что на статью, на многотомник хватит: