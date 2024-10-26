16 историй о том, что деньги делают с людьми
Деньги — это тема, о которой можно говорить бесконечно. О проблемах, связанных с ними, написаны сотни книг. Считается, что они способны испортить человека. Вот несколько историй, которые не обязательно подтверждают это убеждение, но безусловно заставят задуматься.
- Знакомый мастер-плиточник рассказал. Дальше с его слов. Встретил одноклассника, разговорились. Тот свой дом построил, занимается отделкой. Вот только с плиткой не лады. Предложил помощь. За день выложили ванную комнату. Денег сам не запрашивал, одноклассник, как-никак. Думаю, хотя бы чаю предложит, молчу, работаю. Ближе к вечеру уже есть охота. Спросил: «Может чайку хоть нальешь?» Заходим на кухню, его жена борщ готовила, думаю, вот и поедим. Одноклассник наливает чай, едва теплый. Вечером сказал ему, что он жучара. А он обиделся, я, мол, кормить тебя не обязан. И из-за тебя жене еще пол мыть надо будет. © Виктор Сумрак / Dzen
- Бывшая свекровь подарила на выписку из роддома одеяло для дочки. Через год, когда рожала золовка, наше одеяло забрали. Спорить не стала. Были еще истории. Бывший муж учился заочно в вузе, попросил у свекрови добавить на учебу, обещал приехать с вахты и вернуть. Свекровь деньги ему дала. Потом был какой-то праздник, с родней и накрытыми столами. Свекровь хвалилась сыночком и полвечера рассказывала, что не надо ничего возвращать, это ее замечательному сыну подарок на учебу, от нее, такой супер-мамы. Сдал сессию, уехал на вахту на три месяца. Я жила одна с дочкой. И вот заявляется бывшая свекровь и сходу спрашивает, когда я отдам ей эти деньги? Почему-то именно я должна была их вернуть. Буквально вопила, что ее сын учится в моих интересах, поскольку когда получит высшее, то именно в мою семью принесет большую зарплату. То, что я имею добрачное высшее и прилично зарабатывала и без них с сыночкой, значения не имело. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- 10 лет вместе прожили, решила уйти. Вместе покупали машину. Я заикнулась про свою половину, так он сел и посчитал, сколько на бензин потратил ради меня. Отсчитал мне 1/4 от продажи. Но жизнь коварней. Когда увозила цветы в новую квартиру, кошка с верхней полки скинула на меня сверток в пакете, а там деньги за машину. Думаю, ну так не бывает. Бывает. Но лишнего не взяла, мне не надо. © Ленка Белка / Dzen
- Мою очень красивую подругу взял замуж крутой управляющий. Бегал за ней, несмотря на то, что у нее был сын. Родили дочь. В итоге подруга подала на развод. Он ушел из квартиры, но потребовал долю. Забрал купленный гарнитур, снял смесители. А когда при разводе судья спросила: «Как вы позволили такой женщине уйти?», он ответил: «А я и сейчас ее люблю». К слову мебель, которую он вывез при разводе с моей подругой, потом просто сгнила у его матери в сарае — некуда поставить было. © Алина В / Dzen
- Сотрудница уехала в командировку, детей ее родители забрали на дачу. Бывший муж вывез из квартиры вообще все, кроме того, что было в детской. На полу горкой лежала ее одежда, детские вещи, которые были в шкафах, и книги. На стене написал: «Зато тебе осталась квартира». На кухне остались мойка, смеситель и плита, в ванной — только ванна и смеситель, раковину он демонтировал, унитаз оставил. Квартира была ее родителей, они на даче построились и жили там постоянно. © Светлана С / Dzen
- Приехали к двоюродной сестре в гости, 6 часов в дороге. Мама моя просит у нее чай, а она говорит, а чая нет. Закусили своими бутербродами в сухомятку и поехали дальше. С пустыми руками никогда к ним не приезжали. Подарки ее сыну привозили. А чай для нас не нашелся. Ведь знала, что едем. А свекровь на ужин отварила 2 сосиски на 6 человек и немного спагетти. Сыну моему спагетти не досталось, внук ее родной. После ужина смотрю, пакет с сосисками в холодильнике лежит, запечатанный. Пока неделю были у них, так и лежали ее сосиски. Жалко что-ли было. © Ирина / Dzen
Не понимаю людей, которые едут в гости к родственникам и не знают, будут ли их кормить. Чтобы не обижаться, надо взять с собой достаточно провизии для себя и ребёнка. И ни от кого не зависеть.
- А мне мои близкие родственники (сестра, братья) завидуют. Я даже никогда бы не подумала. 3 года назад купила дачу, так на мне кто только потоптался. Старший брат у всех спрашивал: «Где же она взяла деньги?». Младший тоже, потому что перестала ему помогать, до этого просто тащила его на себе. Нахожусь от всех в шаговой доступности, ко мне никто не приходит, как будто меня здесь нет. © Sara Manzani / Dzen
- Закончили с подругой институт в провинции. Подруга устроилась работать юристом на нефтеперерабатывающий завод, зарплата была отличная. Я работала юристом в обычной компании, получала копейки. Она мне всегда сочувствовала, мол, не переживай, не каждому везет, может еще найдешь хорошую работу. Затем я все бросила и уехала в столицу, где стала адвокатом. Завод подруги закрыли, теперь она работает юристом в маленькой ветлечебнице. Она перестала со мной общаться. А ведь мы были не разлей вода. © S"N«M / Dzen
- У нас на площадке три квартиры, у всех двери как бы приличные, а у нас была еще металлическая. Меня дочь достала: «Мама поменяй дверь». Поехала, выбрала красивую, по нормальной приличной цене, не дешевую. Поставили. Сосед и говорит: «Ты что, самая крутая что ли?» А дверь правда выглядит красиво. Ровно через месяц он ставит дверь еще красивее и круче. Как же я дома ржала над ним. © Любовь Унарокова / Dzen
Поржала над соседом? Скажи спасибо, что он такой дядя амбициозный, а не кри_минал н.а понтах, который новую дверь поджёг бы, или краской облил.
- Был у меня лучший друг, теперь уже бывший лучший друг. Получил он в наследство $ 400 тысяч. Уволился с работы, купил дорогую машину за $ 120 тысяч, остальные деньги просто ушли в никуда. Теперь ходит и жалуется, что весь мир против него. Просто клоун какой-то. © PrincePascha / Reddit
- Подписал выгодный контракт и из неоткуда полезли все родственники, знакомые и друзья, которым что-либо нужно. Видите ли, хочется им знать, как я живу. Подозреваю, что мама всем растрепала про деньги. © DaveLLD / Reddit
- Моя коллега выиграла в лотерее $ 300 тысяч. Наконец-то купила себя отдельную кровать (раньше ей приходилось спать с сыном), машину, чтобы возить ребенка на всякие кружки. Все это она публикует в социальных сетях. Короче, ничего особенного, обычные блага человечества. Так вот она просто была в шоке от того, сколько людей ей написало с просьбой помочь деньгами. © joyfall / Reddit
- Сестре моей все не везло. В 2017 году своего жилья у нее не было, вечно мыкалась по гостям. Работы тоже толком не было, получала какие-то копейки. Но у нее было очень доброе сердце, всем помогала постоянно. У племянника моего (от еще одной сестры) начались проблемы, так она не покладая рук копила, чтобы помочь ему деньгами. Детей взяла из детского дома. И вдруг в 2019 она узнает, что ее биологический отец умер и ей в наследство достались все деньги с трастового фонда. В одночасье она стала очень обеспеченным человеком. И знаете что? Она это заслужила. © treremay / Reddit
- Мы с мужем неплохо зарабатываем. Есть у нас друзья, доходы которых гораздо ниже, чем наши. Мы частенько платим за них в кафе, покупаем продукты, если приходим в гости и собираемся что-то готовить. Так было на протяжении лет пяти. А потом внезапно бизнес у них попер в гору, стали не то чтобы богаты, но хотя бы не бедны. Мы не то чтобы ждали, но предполагали, что получим какую-то ответочку за все эти годы. Оказалось — ошибались. Мы также платим за все ужины, просто теперь у подруги дорогой телефон и отпуск на море.
Взяла детей из дет.дома? Без жилья, без нормальной работы, вот так ей дали? Чушь.
- Мы живем с мужчиной уже 5 лет, любовь была страстная, но с браком он не спешил, отшучивался. Денежных вопросов не возникало — зарплаты у нас одинаковые, живем в моей квартире, его жилье сдаем. Недавно получила хорошее наследство: квартиру, дом и деньги. Так спустя пару месяцев мой мужчина взял и сделал мне предложение с красивым кольцом. Никак не могу отделаться от мысли, что когда я была победнее, он не торопился жениться, а вот сейчас прям приспичило. © Admin / Y-story
- Я узнала, что у мужа давно был накопительный счет, и теперь думаю о разводе. Поделилась с сестрой. Она меня не поддержала. Говорит, что это не причина разводиться. Мол, если бы он тратил все эти деньги — тогда ладно. Однако я считаю, что еще как подкопаешься: за три года мы ни разу не отдыхали нормально, отдыхать ездили на речку, все время экономили, работали на двух работах, покупали продукты по акциям. Муж постоянно жаловался, что нет денег, но регулярно пополнял счет. Мы часто ругались, он обвинял меня в чрезмерных тратах. Например, его возмутила покупка красной рыбы на Новый год. Уже я не хочу от такого мужчины детей. © Admin / Y-story
А вот еще несколько историй о том, как деньги могут изменить отношения.
Комментарии
>> И как вы позволили такой женщине уйти?
Да-да, судья, конечно, прям имеет право задавать такие вопросы, ага))
Ну хоть чуточку вычиткой занимайтесь же, ну. Бесите.