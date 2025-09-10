14 человек, у которых все пошло наперекосяк, но оказалось, что к лучшему

А зачем идти получать ещё одно высшее, если можно закончить какие-нибудь курсы?

В городе, где я жила и скоро опять буду жить, вообще есть программа, когда, имея одно высшее, можно поменять направление карьеры, пройти курсы со стипендией и после тебя ещё и трудоустроят.

Не зашло - не потерял время.

Зашло, но чувствуешь, что знаний мало, а самообразованием не добрать - идешь учиться. Но чаще всего уже не надо.

Не думаю, что практика настолько уникальна и в других местах такого нет.