20+ историй с таким финалом, что нарочно не придумаешь
Жизнь — непредсказуемая штука. Даже обычный поход в магазин может превратиться в настоящее приключение. Вот и наши герои попали в такие ситуации, что о них можно фильмы снимать. Например, симпатичный сосед, который пригласил на чай, может оказаться тем самым человеком, что умыкнул у вас стулья. А коллега, с которой почти не общались, может протянуть руку помощи, хотя вы совсем этого не ждете.
- Купила 3,5 кг мяса, принесла домой. Открываю дверь в квартиру одной рукой, в другой тяжелый пакет, неудобно. В это время сосед подходит к своей квартире, предлагает помочь. Отдала ему пакет, открыла дверь, поворачиваюсь забрать свое, а соседа нет. Звоню к нему, он открывает. Говорю, что ушел с моим мясом. Он отвечает, что задумался. Идем на кухню, а его жена уже выгрузила мясо в тазик и режет на кусочки. Очень недовольна была, что это не их мясо. © Мишка Фанси / Dzen
- У моей мамы был любовник. Им обоим было уже далеко за сорок. Он был женат, они встречались 15 лет: ездили на природу, на охоту, на рыбалку. Им было очень хорошо вместе, но его семью мама рушить не хотела, поэтому не согласилась на совместную жизнь с ним. А вот моя дочь, ее внучка, его обожала и называла дедушкой. Он с пеленок с ней нянчился, и они везде брали ее с собой. И вот идем как-то я, мама и дочка, а он с семьей навстречу. Моя дочь как заорет: «Дедушка!» и к нему в объятия побежала. © keti_shamkus
- Меня соседка остановила в подъезде и говорит, что весь двор обсуждает, что мой муж привел новую жену. Видели, как он садился в машину с другой женщиной, а она красивая, в белом костюме. Только та женщина была я, и мы поехали на регистрацию нашего брака. С макияжем и укладкой меня бабули не узнали. © alyona.speaking
- В прошлом году продали наследную квартиру родителей, в которой выросли с братом. А вчера позвонил сосед. Сказал, что при смене лифта в шахте нашли старое письмо, на котором наш адрес. Письмо написано в 1989 году и не распечатано. Бабушка писала отцу о том, как день рождения деду отметили, как ждут в гости за мясом, все новости. Вот такой привет из прошлого. Никого уже нет в живых: ни родителей, ни дедов. А письмо дошло через 36 лет. Читали, плакали, помянули. © Подслушано / Ideer
- Было это незадолго до Нового года. Дочка переживала и написала письмо Деду Морозу с просьбой, чтобы игрушка-кошка ожила и вернулась домой. Настало лето, я увидела на улице несчастную молоденькую кошечку и подкармливала ее, хотела забрать, но всегда что-то не срасталось. Спустя какое-то время к нам домой среди ночи зашла подруга отчима и принесла в квартиру эту кошечку, чтобы покормить. Мы так и оставили ее себе. Дочь приехала с гостей, увидела в своей кровати кошку и закричала: «Мама, Дед Мороз существует! Моя Дуняша вернулась ко мне». Кошка и в самом деле была того же окраса, что и игрушка. © Наталька
- Вышел на пляж к океану. Там палатка, в ней стоит стол, а на столе лежат вкусняшки. Ну думаю, после какого-нибудь фестиваля остались. Поел конфеты и что там ещё осталось на столе. Неспешно пошел дальше. Минут через пять оборачиваюсь, а там возле этой палатки мужик на коленях перед девушкой стоит, кольцо ей тянет, и их друзья рядом. И мои одинокие следы на песке. © alexsumbaev
- Потеряла ключи от квартиры. Отправила детей искать их, а сама пошла в душ. Стучится сын: «Нам какая-то тетя ключи нашла!» Я: «Спасибо сказали?» И тут эта тетя сама заглядывает ко мне в ванную! И изрекает: «Ваши дети искали ключи, а нашла их я!» Я стою, прикрываясь шторкой, нелепо улыбаюсь, а она ведет свой монолог. Ушла только через 5 минут. © SoltanaGlendi / Pikabu
- Сняла комнату, заношу вещи — а моего стула нет. Через месяц познакомилась с симпатичным мужчиной-соседом, пригласил на кофе. Захожу и вижу мой стул. Спрашиваю: «Ты что, взял мой стул?» А он выдает: «Ты что, жадина? Дешевый стул, тебе жалко, что ли? Мы сейчас будем из-за него ругаться?» И вообще, мол, если я такая мелочная, то ему это не нравится и вряд ли у нас что-то получится. Жила я там еще год, и он на меня демонстративно фыркал и закатывал глаза при каждой встрече. © Pila*** / Pikabu
- Мы, когда делали ремонт, не запирали дверь на замок. И вот стоим мы в квартире, я что-то обсуждаю с замерщиками, оборачиваюсь, а сзади консьержка. Говорю: «Вам чего?» А она выдает: «Да так, хотела посмотреть, как тут у вас». © annmirren / Pikabu
- При переезде нам помогали знакомые, которые надели спецодежду. Соседка с первого этажа открыла свои двери и скомандовала: «Заносите, заносите!» А когда меня увидела, сказала: «Шучу!» и дверь закрыла. © dime2 / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной в интернете, и я его пригласила в кафе. Мы поели, я попросила у официанта раздельные чеки, но он отказал. Говорю своему спутнику: «Давай я оплачу, а ты переведешь». А он заявляет: «Вообще-то это ты меня в кафе позвала, не буду я ничего переводить». Я отвечаю: «Шутка, конечно, смешная, но посчитай, сколько у тебя, и переведи». А он заявил: «Кто пригласил, тот и платит». Обидно! © Unknown author / Pikabu
Официант не имел права отказвть выписать раздельные чеки, надо было заведующего залом позвать.
- Летел на самолете. Сажусь на свое место, рядом женщина с ребенком. Спрашивает, не хочу ли я поменяться с ее мужем, у него должно было быть мое место, но его пересадили в бизнес-класс. Я говорю: «А муж-то не против?» Она звонит, спрашивает, он пытается ее уговорить, что и так нормально, в полете пусть к нему придут. Она настаивает. Через пару минут появляется грустный муж, а я иду в бизнес-класс. Больше всего меня впечатлило кресло, которое превращается в кровать. © Chembers / Pikabu
- Много лет над моим рабочим столом висела картинка со средневековым фахверковым домиком, он мне очень нравился. А потом мы с мужем поехали в Германию, и во время путешествия в один из средневековых городков я этот дом нашла. Помню свой искренний восторг в тот момент, ощущение какого волшебства и понимание, что мечты сбываются. © Лика Безумная / ADME
- На днях в общедомовом чате девушка потребовали у дворника вынести на мусорку сумки, которые уже 2 недели стоят возле ее квартиры. Никто не признался в том, чьи они. И вдруг через пару дней объявляется хозяин сумок. Говорит, мол, я переезжал, взял сумки, вызвал лифт, возле квартиры понял, что ключи от квартиры оставил в машине. Оставил сумки, спустился за ключами, вернулся, а сумок нет! Погрустил и смирился. Так бы все и шло, если бы девушка не написала в чат. Оказалось, он поднялся выше на этаж выше и оставил там сумки... © Antinori76 / Pikabu
- Я работаю на полставки, ухожу на работу во второй половине дня. Муж трудится по стандартному графику. И так уж повелось в семье, что я утром все равно просыпаюсь раньше него, чтобы помочь супругу разогреть еду, собрать обед на работу, ну и все в таком духе. Это немного обременительно, но в целом не сложно. И вот приехала свекровь к нам в гости. Я ее развлекаю, ходим по ее делам, плюс с ребенком устаю, поэтому несколько дней муж сам собирался. И вот вечером заявляет мне: «Ну, я надеюсь, завтра ты мне поможешь на работу собраться? А то ты обо мне не заботишься совсем, уже которое утро подряд я сам собираюсь!» И тут свекровь, услышав это, как уперла руки в бока, как гыркнет богатырским голосом: «Ты что, совсем обалдел, сын дорогой? Ты что, безрукий или болезный какой-то, что утром пожрать себе не разогреешь? Или еду боишься мимо лотка положить? А может ей утром тебе еще носки на ножки надевать? Чтоб я этого больше не слышала, а то домой на месяц отправлю — вспомнишь, как самому себе готовить можно, стирать, гладить и портки шить. Ишь, устроился!» Боевая женщина, я даже завидую немного. © Мамдаринка / VK
- Пять лет назад муж изменил мне, а затем ушел из семьи. Я осталась одна с 11-летним сыном. Кроме моего отца, никто из родственников не предложил нам ни помощи, ни поддержки. Это было невероятно трудное время, и если б не папочка — не знаю, что бы мы делали. Два года назад отца не стало, он оставил нам хорошее наследство, на которое мы купили дом. У нас с сыном прекрасные отношения, мы живем припеваючи. И тут объявились наши родственники, у которых сейчас какие-то проблемы, и такие: «Ничего, если мы поживем у вас?» Я колебалась с ответом, спросила мнение сына, а он оказался категорически против. Он помнит, как никто из них не помог нам тогда, когда мы больше всего нуждались в поддержке, и твердо убежден, что сейчас мы никому ничем не обязаны. Я ценю чувства сына, поэтому родственникам отказала. И теперь они обвиняют меня в эгоизме и неблагодарности, мол, я обязана им помочь, ведь мы же семья! Нет, семья мы с сыном, и его чувства для меня важнее. © Bubbly-Classroom3131 / Reddit
- Подруга познакомилась с неким Сергеем, и все завертелось. Она переехала к нему в дом, помогала делать ремонт, убиралась, готовила. Сережа был мужик основательный, любил порядок, любил вкусно и разнообразно пожрать. В кладовке у него стояло больше 100 банок с лечо и салатами. Сказал, что сестра приезжает, помогает закатывать. По весне он велел ей вскопать огород, она сажала, поливала, полола, закатала 150 банок солений. Летом они на пару недель ездили в Турцию, правда, каждый сам за себя платил. Подруга за огород переживала, но Сережа сказал, что договорится с соседями, чтоб огород полили. И не обманул. Ноябрь. У них полная идиллия. Подруга планирует совместный отдых на новогодние праздники. Спрашивает, куда Сережа хочет поехать. А Сережа говорит: «До Нового года еще дожить надо!» А накануне Нового года Сережа ее выгнал, потому что «решил пожить один». Ничего не объяснил. Подруга в слезах и соплях съехала.
Короче, выяснилось, что этот Сережа каждый год в январе находит новую бабу, а потом в декабре с ней расстается, чтобы снова новую найти. Ну и вишенка на тортике. В августе Сережа позвонил и попросил огород приехать полить пару раз, пока он в командировку съездит. Ага. Подруга сказала, что еще никого никогда так громко и смачно не посылала. © FereroArt / Pikabu
- У меня был случай. Муж приезжает из командировки, открывает шторы и подает мне с батареи женские трусы, красивые, кружевные. Я говорю:
— Это не мои.
Он такой:
— Ну и не мои!
К вечеру я вдруг вспомнила, что ко мне недавно подруга приезжала в гости на недельку. Фоткаю белье, отправляю ей снимок... Нашлась хозяйка. © LimitedEdition00 / Pikabu
Этот Серёжа с огородом встречается уже несколько раз. Какой же продуманный мужчина и как ему удаётся находить таких женщин, которые любят заниматься хозяйством?
- Мы с мужем уже 10 лет в браке. У нас растет сын, ему 8 лет. Первые 8 лет мы жили чудесно, была и любовь, и взаимопонимание. Мы всегда и во всем поддерживали друг друга. Я была уверена в нем на 100%. Но два года назад все изменилось: муж влюбился и ушел к любовнице. Сказал, что не может жить без нее. А уже через 2 месяца он пришел обратно, заявив, что совершил ужасную ошибку. Очень трогательно ухаживал за мной, и я простила. Вот уже 2 года мы вместе после того случая. А вчера я узнала, что любовница растит дочь от моего мужа. Мы долго говорили с супругом на эту тему: как же дальше жить, что же со всем этим делать. Он мне сказал, что любит и меня, и ее, и никого терять не хочет. Что он собирается жить в семье, но им будет помогать и поддерживать. А я даже не понимаю, что я чувствую. Не знаю, как быть. Так больно. © Подслушали у замужних / VK
- Лет 10 назад я случайно узнала, что моя бывшая коллега сломала зуб. Передний. Она тогда сидела в декрете со вторым ребенком, и было очевидно, что денег у нее нет и что сломанный передний зуб для женщины в 35+ — это полная катастрофа. А у меня тогда деньги водились (не лишние, конечно, а с двух подработок). И мы даже с той девушкой не дружили. Но вот я реально могла эти деньги без напряга подарить. И я просто взяла и ей их перевела. Просто потому, что могла. Потому что очень ей сочувствовала из-за зуба. И еще потому, что на той работе, где мы познакомились, она чуть ли не единственная ко мне по-человечески относилась (гадюшник был тот еще).
Она, конечно, сперва отказывалась, потом плакала и пыталась говорить, что отдаст. Я сказала: «Это тебе, просто так — и точка!» И тогда она сказала: «Ну хорошо. Хорошо же! Я знаю, что я тебе подарю!»
И прошло 10 лет. И мне по-прежнему не жаль тех денег и не нужно никакой благодарности. Но, Ленка, если ты вдруг это читаешь... Все-таки ну что, ну что же ты мне собиралась тогда подарить?.. © tttuksa / Pikabu
- Бывший муж как-то в стародавние времена, когда еще не был бывшим, делится планами:
— Так, завтра у меня с утра гольф...
Эх, как же мне тогда хотелось, чтобы продолжение было в стиле: «...с партнерами, затем подпишем контракт, а вечером ужин и самолет в Ниццу...»
А он продолжает:
— Потом «солярис» приедет на замену правого крыла, и нужно, наконец, Лехину тачку добить. © TicketToDublin / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной на море. Мы оба без семьи и детей, свободны, уже не сильно молоды, чего время терять? Но путевка закончилась, я уехала в столицу, он за 900 км. И тут звонит в субботу, мол, соскучился, лечу к тебе, диктуй адрес! Я на крыльях влюбленности наметала вкусностей на стол, прихорошилась, жду. Через час открываю дверь, а на пороге мой рыцарь с двойняшками лет 5. И говорит такой: «Я жене сказал, что поеду с девочками к родственникам на недельку, а сам к тебе. Это Вика и Ника». Я обалдела: «Жена? Дети? Ты ж сказал, что свободен?» И он на голубом глазу: «Так на море-то я был один!» Выставила всю эту честную компанию от греха подальше и телефон заблокировала.
- Родила дочку. Я хотела назвать ее Ева. Моя мама надулась: «Не выдумывай! Пусть будет Леночка». Свекровь свое гнет, мол, внучке нужно красивое имя, например, Анжелика. Муж плюнул на все и пошел в ЗАГС один. Возвращается. Мы ему: «Ну, кто? Ева? Лена? Анжела?» И он такой: «Нет! Я назвал дочь Тасей, Таисией». Я говорю: «Какого лешего? Мы такое даже не обсуждали!» А супруг мой и говорит: «Я все продумал: ты у меня Таня, я — Вася. А дочка — Тася. Ну классно же?» Я сначала расстроилась, что не Ева, а потом подумала: «Круто все-таки муж придумал!» Нашей Тасеньке уже 3 года, и другого имени для нее я и не представляю.
Внучку одной певицы назвали Селин, а внучка телеведущей, вообще, Ива, так что Тася это ещё неплохой вариант.
- Очень не люблю лифты. Нервничаю в них почему-то. И вот пришла я к девочке на ресницы, а она живет на 16-м этаже. Вызвала лифт, жду. И тут к лифту подходит мужик. Понимаю, что ехать придется с ним вдвоем. В голове загорается красная лампочка тревоги. Думаю: «Что у меня с собой есть для обороны?» и перекладываю тихонько ключи в карман.
Заходим в лифт. Ему на 12-й. Нащупываю в кармане ключи, зажимаю в кулак — на всякий случай. Я слабая беззащитная девушка, а он вон какой, мужик, мужичище. Лифт еще так медленно тащится: 8 этаж, 9, 10, 11, 12. Лифт останавливается, встречаемся с мужиком глазами и тут... он как рванет из лифта! Даже двери не полностью открылись, а он уже протиснулся! Наверное, тоже не любит в лифтах ездить. © Мамдаринка / VK
- Работала я у мужчины, который за языком вообще не следил. Приезжает как-то раз к нам клиент, и мой работодатель с ходу начинает вопить, какая у клиента секретарша глупая. Клиент смотрит, моргает и говорит: «Вообще-то это моя жена!» Шеф краснеет и заикаясь выдает: «Вот даже по телефону чувствуется, что женщина-то хорошая! Повезло тебе». © Елена Нюсина / ADME
- Третий брак, нам уже около 40. Как-то у жены живот заболел. Неделю просто терпела — мол, пройдет. Вторую неделю лечили сами, потом пошли к гастроэнтерологу. Он послушал, пощупал, состроил умное лицо и что-то выписал. Еще неделю принимали. Не помогает. Сходили к платному врачу. Он сказал, что это, видимо, гастрит, и тоже что-то прописал. И вот как-то вечером сидим, смотрим сериальчик, жена мается от болей, бегает в туалет постоянно. Я смотрю на нее, сопереживаю, начинаю в голове крутить, как помочь. И тут у меня в мозгу что-то щелкает. Прямо пазл сложился. Молча одеваюсь, бегу в аптеку и покупаю 2 теста... Короче, обострению гастрита уже 2 года, а мы — счастливые родители. А я никогда не забуду очумелый взгляд жены после первого теста и еще более очумелый после второго. Мы детей вроде не планировали, потому что уже отчаялись. Мелкого иногда в шутку так и зовем — «обострение гастрита». © VanHoffen / Pikabu
- Муж пришел с работы и такой: «Не понял. А где цветы, которые я прислал?» Говорю, мол, не было ничего. Он позвонил в доставку, но там заверили, что букет был вручен. Второй раз заказал — мимо. На третий раз мы заказали доставку прямо из дома. Я стою у глазка, жду. Проходит минут 20. И тут вижу, как курьер поднимается на этаж с цветами. Только он подходит к нашей двери, как открывается соседняя дверь, откуда выходит наша соседка и такая: «Их снова нет дома, давайте я передам цветы». Я не стала церемониться, забрала и этот букет и два предыдущих, несмотря на то, что они немного подвяли. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь кичилась своим вегетарианством целый год. Рассказывала всем, как ей легко теперь и сколько у нее сил появилось. А потом пошло-поехало: сначала она попробовала, не пересолила ли я суп на курином бульоне, потом случайно облизнула ложку, которой я мясную подливку перемешивала. В итоге, пока я в магазин ходила, она схомячила приготовленную мною печень и сразу призналась в содеянном: «Очень вкусно пахло!» Собственно, на этом ее вегетарианство и закончилось. © Sardelkavasa / Pikabu
- Недавно муж с нашей дочкой ходил в продуктовый магазин. И там есть полка с недорогими игрушками. Дочь выбрала себе что-то зеленое, одноглазое, с огромными зубами и лохматыми лапами. Еще у этой игрушки большие желтые уши, кривая улыбка и хвост, как у коня. В общем, видок еще тот, но ребенку нравится. И вот укладываемся мы спать. Доченька в своей кроватке, расчесывает себя, а потом свою новую игрушку, и приговаривает: «Какая ты у меня красивая, Лола! Такая красивая, как... как моя мама!» Муж аж кофе подавился от смеха. А потом смотрит на меня и говорит: «А я то понять не мог, кого оно мне напоминает!» © Мамдаринка / VK
- 3 года назад развелись с мужем — он полюбил другую, молодую и бездетную. Я осталась с двумя малышами, ипотекой в аварийном доме и машиной, которой требовался капремонт. При этом бывший всем знакомым раструбил, какой он благородный: оставил квартиру и машину. Но как-то выкрутились. А сегодня произошло чудо: блудный папаша захотел вернуться! Приперся с одной дохлой розой, проговорил скороговоркой речь о том, как он меня любил и никак не мог забыть все это время, и предложил снова сойтись. А я начала ржать! Какой же он был жалкий в тот момент. Сразу вся обида прошла, осталось только омерзение к этому человеку. © Как мы расстались... / VK
- Сыну уже 16. Мы успешно прошли пубертатный период со всеми его «прелестями» и сейчас общаемся как друзья. Он со мной многим делится, любим по вечерам болтать и шутить на кухне. Я бы даже сказала, что у нас идиллия. Пару месяцев назад он с самого утра позвал меня на кухню и с серьезным лицом сообщил, что нам нужно поговорить. Явно был напряжен и долго не мог собраться с мыслями. Я стала переживать, что же такое стряслось. И он ошарашил: «Ты станешь бабушкой!» Я дар речи потеряла. Бабушкой? В неполные 40 лет? В голове начали появляться разные мысли: как же учеба и поступление заграницу? А кто мама ребенка, она старше или младше его? А что скажут люди, соседи, родственники? Сидели молча минут 5. Затем он спросил: «Ты не рада?» Я и не знала, что ответить, не была готова к такому повороту. Но собралась с силами и сказала, что с радостью помогу с внуком. Воспитаю, денег дам, уйду с работы даже. Сын громко засмеялся на всю квартиру, а затем указал на календарь, и я увидела, что там дата — 1 апреля. Розыгрыш, который довел до седых волос. © Мамдаринка / VK
Герои статьи на своем опыте прочувствовали, что жизнь может подкидывать нам разные сюрпризы. А еще, прочитав истории в этой подборке, начинаешь понимать, насколько порой нестандартно могут вести себя другие люди.
Еще несколько интересных статей с неожиданным финалом: