20+ историй с таким финалом, что нарочно не придумаешь

Жизнь — непредсказуемая штука. Даже обычный поход в магазин может превратиться в настоящее приключение. Вот и наши герои попали в такие ситуации, что о них можно фильмы снимать. Например, симпатичный сосед, который пригласил на чай, может оказаться тем самым человеком, что умыкнул у вас стулья. А коллега, с которой почти не общались, может протянуть руку помощи, хотя вы совсем этого не ждете.