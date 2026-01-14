16 историй о маленьких хитрецах, которые в этой жизни точно не пропадут
Детская логика легко объяснит желание не убирать игрушки в комнате: «Если мы здесь еще будем жить, то зачем?» Детская смекалка без труда разблокирует мамин телефон, даже если там стоит пароль. Мы собрали истории о маленьких хитрецах, которые уже в пять лет могут проворачивать схемы получше опытных топ-менеджеров.
- В школе нам задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Если не принесешь, получишь двойку. Мы с другом все сделали, а я предложил наделать лишних фигур. Зачем? Наверняка же кто-то забудет сделать задание, а плохую отметку получать не захочет. И действительно, ни одна лишняя фигурка не пропала. © Unknown author / Pikabu
- Сижу с ежедневником, записываю, что хочу сделать. Рядом дочка ест мои любимые конфеты. Потом встает, смотрит на меня, потом на последнюю конфету и говорит:
— А я знаю, что ты ее не съешь!
— Это почему?
— А потому что ты это не запланировала! © buari
- Мне было лет пять, пошла во двор. Подхожу к детской площадке и вижу: два мужика скрючились и копаются в опавших листьях. Мне это показалось странным. Покопались и ушли, а я решила посмотреть, что там такое. Разворошив кучу листьев, наткнулась на купюру. По тому времени — четверть хорошей зарплаты! Обрадованная, побежала домой к маме и вручила ей деньги со словами: «Теперь нам точно хватит на конфеты! Много конфет!» © Подслушано / Ideer
- Моя дочь влюблена в одногруппника из детсада. Можно сказать, их «отношениям» уже два года: бесконечно обсуждают мультики и игрушки. Конечно, бывают и сложности. Например, летом они долго не видятся. И вот моя дочь как-то соскучилась по своему «парню». Говорит, что надо у его мамы спросить, любит ли он ее еще. Я отправила сообщение и задала дочке вопрос, а что будет, если он скажет «нет». Ответ сразил наповал: «Как что? Нового найду» © Iva Izabela Miholic / Quora
- Сегодня мой пятилетний сын сломал мне всю систему воспитания. Попросила его убрать игрушки, а он осмотрел всю комнату и спокойно спрашивает: «А мы еще тут будем жить?» Я зависла. Логика железная: мы действительно тут еще будем жить, и игрушки через 10 минут все равно снова окажутся на полу. © prosto_psychol
- Во 2 классе моя дочь увлеклась бисером. Накупили ей всего и каждый день смотрели, как она оттачивает мастерство. Через полгода вызывает в школу классная и говорит: «Запретите, пожалуйста, дочери эти браслеты продавать ученикам. У нас в школе нельзя заниматься предпринимательской деятельностью». Оказывается, она каждый день продавала по несколько штук своих украшений. © Unknown author / Pikabu
- Сын во втором классе прочитал сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. И вот он высказал свое мнение: «К Иванушке я отношусь с пониманием. Ведь, если хочется пить, то попьешь откуда угодно. А Аленушка, конечно, вся такая правильная». © Людмила / Dzen
- Моя мама никогда не была особо ласковой. Поэтому в детстве перед подругами после разговора с мамой я в конце всегда сбрасывала и говорила: «Я тоже тебя целую». Как-то я не успела отключиться, и мама все узнала. А после этого даже начала уделять мне больше времени. © Подслушано / Ideer
- 12-летняя дочка праздновала Новый год с классом. Я ее отвез, через несколько часов приехал забирать. Садимся в машину, дочка рассказывает, что на празднике был Дед Мороз, и, как обычно, нужно было рассказать стишок.
— Одноклассники сразу показали на меня. Я вышла и прочитала ему письмо Татьяны Онегину.
— И что он сказал?
— Что одного стихотворения будет достаточно. © yevseev
Первой прочитанной мной была сказка про метрвую царевну Пушкина. До сих пор любимая 💔. Я ее наизусть знаю от и до (такая вот у меня память хорошая 😅), сыну по памяти всегда рассказывала, хотя дома книга имелась, я ее брала в руки (мало ли, вдруг забуду что-то). Сын, когда подрос, заметил, что я страницы не листаю даже, очень удивлялся, до сих пор любит иногда напомнить откуда-нибудь из середины пару сторк и ехидно спрашивает: а дальше помнишь?)
А мне что, я и продолжаю, пока он не попросит пощады 😄
- Сыну 5 лет, пошли с ним в магазин. Мелкий ходит за мной и вдруг спрашивает:
— А вот эти печенья ведь вредные?
Смотрю на упаковку и отвечаю:
— Ну разумеется. Это же сразу видно.
Малой не успокаивается:
— А вот эти? Они тоже?
— Да.
— Так что же получается? Тут все печеньки вредные? — чуть не со слезами спрашивает.
— Не, — говорю, — сейчас поищем.
Нашли нормальное, купили. И только на кассе я заметил хитрый взгляд сынули. © Serstrant / Pikabu
- Дочь поссорилась с подругой. Почему, не говорит. Мама подружки тоже не может выпытать. И вот они спустя время заявляют: «Мы решили не по-настоящему поссориться, чтобы посмотреть, как вы нас мирить будете! А вы даже не старались! Рекомендуем вам в случае чего все же спасать нашу дружбу, если понадобится!» © Мамдаринка / VK
- В моем детстве у нас был огромный рыжий кот. Он как-то пропал, я просила родителей его искать, но они отнекивались. И вот, возвращаясь со школы, я увидела рыженького котенка. Притащила его домой, сама зашла в квартиру, а котенка оставила в тамбуре. Через минут 10 за обедом сказала маме: «Мам, ты не слышишь странных звуков?» И пошла в коридор, открыла дверь, там, понятное дело, сидел котенок. Я сразу в крик: «Смотрите, Барсик вернулся! Исхудал как!» Если что, новоиспеченного Барсика оставить разрешили.
Дети ждали, что родители будут "спасать их дружбу"? А стоило бы им начать это делать, сразу бы начались крики о "нарушении их личного пространства"
- Подбегает дочка с маминым айфоном, говорит: «Папа, смотри!» Смотрю в экран, там ничего интересного — открыт App Store, игры какие-то. Доча со словами: «Спасибо, пап!» хватает обратно телефон и уматывает. Сижу, думаю, что это было? Оказалось, она хотела игру-страшилку скачать, а мы специально поставили такое ограничение, чтобы контролировать. Для разблокировки нужен был либо пароль, либо фэйс-контроль. Дочь не растерялась. © Yuriy8 / Pikabu
- Дочке было года три, она захотела прокатиться на поезде в торговом центре. Расплатиться можно было только наличкой, а ее у меня не было. И вот стоим мы в очереди за едой, и тут я замечаю, что ребенка нет! Эта маленькая хулиганка подбежала к последнему вагону детского поезда и схватилась за него. Все вокруг смотрели, а кондуктор посмеивался, когда я вытаскивала дочку оттуда. © babygotthefever / Reddit
- Звонит старший сын (12 лет):
— Мам, что можно приготовить поесть?
— Сделай лаваш, это минут 10 занимает.
— А ты когда приедешь?
— Через полчаса.
— Тогда я тебя подожду?!
— Чтобы я приготовила?
— Ну да. © tani_sugaristka
- Я достала из холодильника пачку сливочного масла и увидела на ней отчетливый след от укуса. Спросила об этом шестилетнюю дочку. Она сохраняла невозмутимое выражение лица и утверждала, что это собака открыла холодильник и надгрызла масло. Она придерживалась своей версии, пока в качестве доказательства я не показала ей на следе от укуса дыру на месте нижнего зуба. На вопрос, зачем она это сделала, дочь ответила: «Я ничего не могла поделать, оно выглядело очень вкусно!» © dementedpixie / Reddit
А ваши дети затевают что-нибудь эдакое? Или, быть может, вы были теми еще выдумщиками в детстве? Рассказывайте свои истории в комментариях, а еще заходите сюда:
Комментарии
плохая из дочери квартирная воровка будет , один так попался , откусил масло и по отпечаткам зубов нашли .
А потом сынуля с лавашем вырастет и будет сидеть голодный у полного холодильника, пока жена не придет и не поставит тарелку с кормом перед носом, как коту)