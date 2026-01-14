16 историй о маленьких хитрецах, которые в этой жизни точно не пропадут

Первой прочитанной мной была сказка про метрвую царевну Пушкина. До сих пор любимая 💔. Я ее наизусть знаю от и до (такая вот у меня память хорошая 😅), сыну по памяти всегда рассказывала, хотя дома книга имелась, я ее брала в руки (мало ли, вдруг забуду что-то). Сын, когда подрос, заметил, что я страницы не листаю даже, очень удивлялся, до сих пор любит иногда напомнить откуда-нибудь из середины пару сторк и ехидно спрашивает: а дальше помнишь?)

А мне что, я и продолжаю, пока он не попросит пощады 😄