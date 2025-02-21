14 историй о детях, с которыми не соскучишься

Дети порой так нестандартно мыслят, что за их шалости и ругать даже не хочется. Или просто рубят правду-матку, а родитель после такого сидит, опешив, и не знает, что делать-то теперь. Главное, после всех проказ и откровенных фраз успокоиться и потом просто выдавать выкрутасы своих чад как очередной семейный анекдот.