Кажется, что ребенок, который может сформулировать фразу "это моя жизнь" - способен и na горшок попроситься в случае необходимости)
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Хотя... в садике дочки, когда принимали детей от 3 до 4 лет, воспитатели подчеркивали, что подгузники менять не будут, и некоторые матери были этим заметно возмущены.
14 историй о детях, с которыми не соскучишься
Дети порой так нестандартно мыслят, что за их шалости и ругать даже не хочется. Или просто рубят правду-матку, а родитель после такого сидит, опешив, и не знает, что делать-то теперь. Главное, после всех проказ и откровенных фраз успокоиться и потом просто выдавать выкрутасы своих чад как очередной семейный анекдот.
- С мужем пошли на свидание, а свекровь сидела с дочерью. Через 2 часа она звонит и сквозь ее слезы поняли, что ребенок пропал. Мы искали ребенка по всех всевозможных местах. Потом я додумалась зайти в наш старый гараж. Она была там. На мои слова обо всем этом она ответила: “Мам, ну ты такая смешная. Мне же нельзя дорогу без взрослых переходить. Если я вдруг когда-то потеряюсь, то ищите меня на этой стороне улице”. Ну спасибо, успокоила! © Мамдаринка / VK
- Работаю в детском саду воспитателем. Обычный день, дети на завтраке уже заканчивают уплетать кашу, и тут вижу, что одна девочка сидит с серьезным видом, даже не притронувшись к еде. Спрашиваю: "Сонечка, почему ты не кушаешь?" А она показывает мне на свои губы и говорит: "Вы что, не видите, у меня губы вообще-то накрашены". Давно так не смеялась. © Карамель / VK
- Моей дочери едва исполнилось три года. Она готовилась ко сну. Я принес подгузник и сказал ей надеть его, она отказалась. Я объяснил, что это необходимо, но она была непреклонна в своем нежелании. Мы немного поспорили, и в итоге она выбежала из комнаты, остановилась у двери, развернулась, уперев руки в бока, вызывающе выпятила подбородок в мою сторону и заявила: «Это моя жизнь!» © Larry_Mudd / Reddit
Кажется, что ребенок, который может сформулировать фразу "это моя жизнь" - способен и na горшок попроситься в случае необходимости)
- Сижу с племяшкой, болтаем. Спрашиваю у нее: “Ну что, кем будешь, когда вырастешь? Может, врачом, как мама?” Она смотрит на меня с таким удивлением, будто я сморозила какую-то дикую глупость. Потом с важным видом заявляет: “Нет, я буду как бабушка! Спрашиваю, а что именно она хочет делать, а племяшка радостно так: “Пенсию получать!” Вот оно, истинное детское понимание жизни, зачем работать, если можно сразу выйти на пенсию и кайфовать! © Карамель / VK
- У всех приходит тот момент, когда ребенок начинает спрашивать, откуда берутся дети. Вот и у меня дочка в пять лет как-то поинтересовалась. Я решила обойтись без лишних подробностей и сказала, что детей находят в капусте. Думала, прокатит. Но она на меня так смотрит и говорит: "Мам, а почему всех детей в садике рожали, а меня в капусте нашли? Ты что, не могла как все нормально родить?" © Мамдаринка / VK
- Раньше мне казалось милым, когда моя восьмилетняя дочка засыпала, придя домой из школы. Я думал, что она устала от напряженной учебы и игр. Потом я понял, что это означает, что она тайком смотрела планшет в постели накануне вечером. © XplodingUnicorn / X
- Сын каждый день осыпает меня комплиментами. Обычно что-то бытовое: "Мама, ты лучше всех делаешь бутерброды". "Мама, ты так классно гладишь мне штанишки". Я уже привыкла, что мои суперспособности ограничиваются бытом. Но сегодня он выдал нечто новое. Говорит с гордостью: "Мам, ты лучше всех убираешь мне козявки!" Как говориться, а чего добились вы? © Мамдаринка / VK
- Сижу на кухне за ноутбуком, смотрю сериал. Тут просыпается моя трехлетняя дочь, заходит ко мне сонная и внезапно спрашивает: "Мам, а почему ты меня никуда не отдаешь?" Я с улыбкой говорю: "Настенька, а куда я тебя должна отдать?" Малышня на полном серьезе отвечает: "Ну, мам. Либо на танцы, либо замуж!" © Мамдаринка / VK
- Я: "У тебя в комнате чисто?" Дочь: "Да." Я: "А твоя мама считает ее чистой?" Дочь: "Так нечестно. Это невозможно". © XplodingUnicorn / X
- Подхожу к младшей сестре, а она грустит. Сажусь рядом, спрашиваю, мол, а что случилось такого, что она нос подвесила? Малышка мне отвечает: "Ты понимаешь, Вера, я уже взрослая! Мне аж одиннадцать! Прошли те времена, когда я могла свой возраст на пальчиках показать". © Карамель / VK
- Сидим с трехлетним сыном в очереди в поликлинике. Рядом мама с ребенком постарше. Она достает пакет с конфетами, дает своему горсть, а мой только глазки таращит. Женщина улыбается, берет последнюю конфету и протягивает ему. Я шепчу: «Что нужно сказать тете?» Сын смотрит на конфету, потом на нее и выдает: «Можно было и больше дать». Я чуть со стыда не сгорела. © Мамдаринка / VK
- Утро добрым не бывает. Мой пятилетний сын неохотно поднимается с кровати и говорит: "Сегодня я не пойду в детский сад, мне плохо". Я спрашиваю: "Что случилось? Что-то болит?" Сын отвечает: "У меня давление поднялось!" Он надевает пижаму с мишками и разводит руками: "А что ты хотела? Мне ведь уже аж пять лет!" © Мамдаринка / VK
- Дочка: "Мы можем съесть мороженое на ужин?" Я: "Мы можем съесть мороженое после ужина". Дочь: "Ужин испортит мне аппетит". © XplodingUnicorn / X
- Я считала, что желание дочери выйти замуж за принца — это всего лишь детская фантазия. Однако вчера, после сказки перед сном, я решила поговорить с ней об этом более подробно: "Что ты будешь делать с этим принцем? Зачем он тебе?" Не задумываясь, она ответила: "Он будет дарить мне подарки, приносить сладости, а я буду править!" © Мамдаринка / VK
А вот еще несколько подборок историй о детях, которые всегда готовы скрасить наш день своими шалостями:
Комментарии
она ответила: "Он будет дарить мне подарки, приносить сладости, а я буду править!" ©
😸😄😁
Самое смешное, что некоторые и до 50 так думают)