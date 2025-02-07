15+ доказательств того, что детская логика - это отдельный комедийный жанр

Дети мыслят так, будто у них в голове не мозг, а генератор случайных идей, который работает на батарейках из конфет и мультиков. Пока мы, взрослые, пытаемся что-то понять об этом мире, дети уже давно все разложили по полочкам, пользуясь своей невероятной логикой, и норовят принудить реальность плясать под свою дудку.