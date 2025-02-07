15+ доказательств того, что детская логика - это отдельный комедийный жанр
Истории
21 час назад
Дети мыслят так, будто у них в голове не мозг, а генератор случайных идей, который работает на батарейках из конфет и мультиков. Пока мы, взрослые, пытаемся что-то понять об этом мире, дети уже давно все разложили по полочкам, пользуясь своей невероятной логикой, и норовят принудить реальность плясать под свою дудку.
- Дочь перед сном вдруг вспомнила, что у нее завтра контрольная. Я, конечно, поинтересовалась, почему она не сказала об этом раньше, когда я спрашивала, не задавали ли им что-нибудь на дом. На что она с совершенно невозмутимым лицом ответила: "Ты спрашивала про домашку, а не про контрольную. Ну, очевидно же". © milifeasdad / X
- Собирались с утра в садик. Практикуем, чтобы сын одевался самостоятельно, а я потом только поправляю его или просто проверяю, как он оделся. И вот подхожу я к нему, как обычно, проверяю, и замечаю, что он надел разные носки. Говорю: "Максим, а что ж ты носки разные надел? Это же не пара". А он отвечает: "Ну, как это не пара? Вот вы с папой тоже разные, а пара идеальная". Вот как эти детишки генерируют такую милоту? © Палата №6 / VK
- Читала сказку про Золушку своей четырехлетней дочери. Когда мы дошли до той части, где появилась крестная фея, она остановила меня и сказала: «Мама, я знаю, что эта история — вымысел». Я была рада - значит, она внимательно слушала, когда я рассказывала о разнице между фантазиями и реальностью. А затем она продолжила: «Потому что по-настоящему феи приходят только тогда, когда выпадает зуб». © Cheerful-Litigant / Reddit
- Когда дочке было года четыре, им в детском саду дали задание выучить имя и отчество родителей. В течение дня мы учили и повторяли, но малышка все никак не могла запомнить отчество папы. И вот перед сном она мне как выдала: "Мам, а давай я в детском саду скажу, что у меня папы нет? " Детская логика. © Подслушано / Ideer
- Когда дочка пошла в детский сад, мы схлестнулись характерами. Не помню точно, что она отказывалась делать, но упиралась вовсю. Говорю: «Ты должна слушаться, я же твой отец». А она мне как выдаст: «Ты мне не отец!» Я аж присел, мол, как так-то. И тут дочка поясняет: «Отцы не так много времени проводят с детьми, ты - не отец, а мой папочка». © yogorilla37 / Reddit
- Повела в конце лета своего племянника в ресторан. Ему всего шесть, никогда не был в таких местах, а тут его любимая тетя решила побаловать немного. Принесли нам суп сначала. Ем, на секунду отворачиваюсь и вижу, что племянник уже умудрился рукавом в тарелку влезть. Говорю ему: "Артурчик, ну как так вышло? Я вот за свои 29 лет ни разу так не делала!". Он мне виновато отвечает: "Ничего, тетя Аня, еще влезешь! У тебя еще все впереди!" © Карамель / VK
Детская логика за гранью понимания. То есть отца слушаться надо, а папочку -нет???
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Ответить
- Купил своему 5-летнему двоюродному брату и его другу по пачке чипсов. Мой кузен съел одну упаковку по дороге и, когда мы вышли из машины, принялся за вторую. Друг ему говорит: «Эй, ты ешь мои чипсы!» А мой братик отвечает: «Нет, это мои чипсы. Твои я съел до этого». © Unknown author / Reddit
- Сижу я дома за работой, и тут подходит мой сын Лева. Ему скоро будет три.
— Папа, ты что делаешь? — спрашивает он.
— Работаю, Лева, — отвечаю я.
Малой тут же уточняет:
— А зачем ты работаешь?
— Чтобы денег дали, — говорю.
— А пойдем гулять.
— Не могу, работаю, — объясняю я.
Но Лева настаивает:
— Не надо работать. Пойдем гулять.
— Денег не будет, — пытаюсь разъяснить ему.
А он мне серьезно так отвечает:
— Нам не надо денег, папа. Пойдем гулять.
Я шучу в ответ:
— Ну и пойдем, правда. Не будем ничего покупать. Ни еду, ни одежду, ни подарки тебе.
И тут Лева вдруг кричит:
— Папа! Надо денег! Работай! © Real Story / VK
- Мама утром собирала пятилетнего брата в садик, и тут он выдает: "Когда я вырасту, у меня будет двое детей, мальчик и девочка, и я буду тоже водить их в садик. А потом уже ты меня на работу будешь отводить". © Подслушано / Ideer
- Сын был у психолога перед детским садом.
— А сколько у собачки ног? — спрашивает психолог.
Сын, оглядевшись в поисках собачки:
— У какой собачки?
Психолог:
— У любой...
Сын:
— У собак лапы: две передние, две задние.
Психолог:
— А у человека?
Сын:
— Две средние.
Психолог: (в замешательстве)
Сын:
— Передних нет, задних нет, значит, две средние.. © Елена Белкина / Dzen
- Моя дочь свято верит в Зубную фею. Заказывает ей дорогие игрушки, ведь фея приносит их бесплатно, и маме не надо будет тратить деньги — ее детская логика. Мама отказывает себе во всем, но игрушки фея в итоге кладет на следующий день ребенку под подушку. Язык не поворачивается разрушить эту чистую и беззастенчивую веру. Жду, когда закончатся молочные зубы. Работать Зубной феей — накладное занятие, скажу я вам. © Подслушано / Ideer
- Мой друган попробовал в первый раз сладкую вату в первом классе. Ему она очень понравилась. Как-то пришел домой после школы, нашел моток ваты, раздербанил его, положил в кастрюлю, залил водой, и сыпанул туда сахара полкило. Говорит тогда рецепт приготовления ваты казался очевидным. Варил полчаса, попробовал — не то. Сыпанул еще сахара. Короче часа три в итоге варил и все напрасно. © mittenwalder111 / Pikabu
- Сижу дома за компьютером, работаю, уже поздний вечер. Ко мне подходит мой сын с таким унылым и грустным лицом, обиженно как-то спрашивает: "Мам, ну вот скажи мне. Можно ли ругать человека за то, что он никогда не делал?". Я удивилась такому вопросу, улыбнулась и ответила: "Конечно же, нет! За что его ругать тогда?" Сын улыбнулся и сказал: "Ну тогда и ты меня не ругай за то, что я две недели домашку не делал!" © Палата №6 / VK
- Едем с дочкой в природный заповедник.
- А там есть машинки?
- Нет
- А там есть пони?
- Нет?
- А там есть детская площадка?
- Нет
- А зачем мы туда едем?! © Elena / ADME
- Мой муж — мастер откупаться. Забыл вынести мусор? Дарит мне шоколадку. Не помыл посуду? Сразу сует денежку: «На кофе, дорогая, только не ругайся». Но это все всегда на уровне шутки происходит. Сын, конечно, все это видит и впитывает как губка. И вот однажды захожу в комнату, а там шедевр современного искусства. Мой пятилетний сын, разрисовал красками пол, стены. Я только открываю рот, а он уже достает из своей копилки мелочь, сует мне в руку и говорит: «Ну все, тише-тише, не кипишуй, иди купи себе что-нибудь». Стою, держу эти монетки, и не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Муж, конечно, потом огребал, и стену отмывал, и сыну объяснял, что так делать нельзя. © Мамдаринка / VK
- Как моя сестра сходила к стоматологу.
— Вау, у тебя очень чистые и красивые зубы!
— О, отлично! А то я их вообще не чищу.
— Эм… (ошарашенно) Ну, вообще-то, зубы надо чистить хотя бы два раза в день.
— Но зачем? Ты же сам сказал, что у меня все в порядке. © Unknown author / Reddit
- Сын, будучи совсем мелким, у врача проходил тесты. Точно не помню все, типа сложи фигурки, нарисуй то-то. И в заключение:
- Возьми из кучки слоника.
Взял.
- Откуда ты его взял?
Сын волновался и забыл слово. Молчит...
- Поставь слоника обратно... Куда ты его поставил?
Сын отвечает:
- Откуда взял, туда и поставил. © olega225 / Pikabu
А вот еще несколько забавных историй о детях, которые всегда готовы скрасить наш день своими проделками:
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