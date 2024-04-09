Интересно, что бы придумал 24-летний нехочуха, когда пришло бы время получать зарплату на его якобы работе? Что бы он матери соврал?
16 человек, которые решили поживиться за чужой счет и говорят: «А что такого?»
Одни люди привыкли полагаться на себя и много работать, другие же считают, что паразитировать на окружающих — это нормально. Ленивые мужья и алчные жены, родители с воспалением хитрости — все эти колоритные персонажи ждут вас в нашей подборке.
- Мне 24 года. Я отучился, но по профессии работать не хочу. Да и вообще не хочу работать. Мама, правда, не понимает этого и постоянно говорит, что мне пора привыкать к самостоятельной жизни. Недавно решил сказать маме, что нашел работу, стал по утрам с ней выходить. А как только она уезжала, я возвращался домой. Вечером выходил, сидел в соседнем дворе, домой приходил после мамы. А на той неделе она меня спалила. Я протупил и выпил кофе за полчаса до ее прихода. Она вернулась домой, а чайник теплый. Мама у меня неглупая, сразу все поняла. И снова скандал. Как она не поймет, что не хочу я работать пока? Не хочу! © Рабочие истории / VK
- Подруга сделала ремонт в квартире родителей мужа за свой счет. Муж врал, что мало зарабатывает. А спалился на том, что купил дорогущую и никому, по сути, не нужную хлебопечку. Ему не пришло в голову, что подруга проверит, сколько сие приобретение стоит.
- У знакомой сосед взял в долг тысячу. Месяц проходит, второй проходит — не отдает. Знакомая его подловила, мол, когда денежки-то будут. А он выдал: «Я думал, что ты забыла!» Сам понял, что ляпнул, замялся. Деньги принес на следующий день и вручил с видом оскорбленной невинности.
- Вдруг пришло ко мне осознание, что мой мужик офигел. Знаете почему? Да потому, что продукты в дом постоянно покупаю я, бытовая химия тоже полностью на мне. Как не попрошу его купить что-то, ответ один: «Я в этом ничего не понимаю, ты лучше сама». Так и повелось, что быт на мне, так еще и половину счетов за квартиру оплачиваю я. Когда начали вместе жить, он сразу сказал, что квартиру будем оплачивать пополам, чтобы у него оставались деньги на всякие приятности для меня. Половину счетов он действительно оплачивает, но приятностей я не вижу. Вся моя зарплата уходит на коммуналку, холодильник и мыльно-рыльные. Он же почти каждые выходные тусит с друзьями, без проблем может себе какую-то шмотку купить или мышку компьютерную за 15 тыс. Удобненько, не правда ли? Живем вместе 2 года. За это время из обещанных приятностей у меня были: один букет на 8 марта, один букет из чая и конфет на день рождения. Все, с меня хватит! © Рабочие истории / VK
Месяц прошел, другой проходит,
Вот уже пора приходит
И должочек отдавать,
Честь и дисциплину знать.
Про Сидорова Вову. New Generation.
- Знакомая съехалась с парнем, все серьезно у них. Он работает в крутой фирме и гребет деньги лопатой, она трудится в обычном офисе. Все думали, что девушка будет как сыр в масле кататься — ха-ха! Оказалось, ее ненаглядный набрал кучу кредитов, делает спонтанные покупки на крупные суммы и вообще не умеет копить. Часто у него за неделю до зарплаты в кармане уже пусто. А, еще парниша деньги у своей дамы периодически стреляет.
- Мать давно не работает, каждый месяц она получает деньги от отца (они в разводе). Из-за некоторых жизненных обстоятельств я в свои 25 лет временно переехала жить к маме. Короче, она не разрешает мне пользоваться моей банковской карточкой. Она с нее оплачивает счета, свои походы по магазинам и салонам красоты. Говорит мне, что я не самостоятельная и мне не надо от нее съезжать. Я в шоке. © *alsunite / Reddit
- Работаю на двух работах. Прихожу с работы, а дома грязь, еды нет, только пустые коробки от пиццы лежат. Жена через год брака уволилась, ей надоело работать. Именно тогда я и нашел вторую работу, чтобы мы не нуждались. Первое время она хотя бы за домом более-менее следила, готовила, стирала, а я убирал и гладил. Так обязанности сами распределились. Но последний год жену словно подменили. Целыми днями играет в игрушки то на компе, то на телефоне, там же общается с друзьями. Разговоры не помогают, она со всем соглашается, а потом ее коронное: «Ну дай денег!» У меня уже даже мысли о разводе появились. © Рабочие истории / VK
- Мой хороший друг познакомился с девушкой. Я сначала не понимала, почему наши общие знакомые ее невзлюбили. Как-то незаметно барышня к нему переехала, он стал ее содержать. Нет, она, конечно, пыталась работать, но в одном месте начальница стерва, в другом коллектив плохой, в третьем — придумайте причину сами. Потом она ушла к другому, но там что-то не срослось. Она поплакалась, и мой друг принял ее назад! Недавно девица попросила его оплатить ей какие-то курсы по бьюти-процедурам. Курсы дорогие, но парень добыл денег. На следующий день приходит, а дома пусто. Его благоверная вещички собрала и свинтила в неизвестном направлении.
- Я единственный кормилец в семье уже пару лет. Устала от того, что муж почти всегда безработный. Кроме работы и подработки, я еще и детей в школу отвожу, а он спокойно спит. Денег еле-еле хватает на еду. У нас с мужем давно нет общих интересов. Да он кошку любит больше, чем меня! От развода останавливают мысли о детях. © Becauselovebattles / Reddit
- Мне 45, за плечами два недешевых развода. Встретил девушку: 37 лет, двое детей от предыдущего брака. Она хотела расписаться и еще родить. Сказала, что малыш не должен родиться вне брака. Тогда в качестве компромисса я предложил заключить брачный контракт (к слову, я зарабатываю в 4 раза больше). Девушка разобиделась, мы поссорились и разошлись на месяц. А когда сошлись, она такая: «Я беременна, ребенок твой!» Тема со свадьбой снова стала актуальной. И мы начали планировать переезд (чтобы она с детьми ко мне перебралась). Но любимая все еще не хочет заключать брачный контракт. Просто я ей объяснил, что в браке буду содержать всю семью, но в случае развода она не получит от меня ни денег, ни имущества. Тут Эрика заявила, что я хочу использовать ее. Снова ссора. Я чувствую, что Эрика использует всю эту историю с беременностью против меня. Я хотел бы быть уверен, что она со мной по любви, а из-за материальной выгоды. © hrowRAFeisty3432 / Reddit
От развода останавливают мысли о детях - большие сомнения, что дети прям счастливы в такой семье. Правда, ничего не сказано какой из главы семейства отец, может, он просто спит долго, а потом все время с детьми. Если нет - то вообще нет уверенности, что они скажут спасибо за формальное наличие существа в брюках дома
- Мне нужно быть на работе к 7 утра, поэтому я рано встаю. Мой парень каждый раз ругается из-за того, что я его бужу. Сам-то он встает в 11 утра, потому что безработный. У него есть какие-то сбережения, он подрабатывает на фрилансе. Короче, я прихожу с работы, убираю, готовлю, а он торчит перед теликом. Объясняю ему: если я не пойду к 7 утра на работу, нам нечего будет есть. Он извиняется, а наутро все по новой. Люблю его, но жить так больше не могу. © throwawayay2423432 / Reddit
- Мне 23 года. Пока гасила кредит за учебу, решила жить с родителями. Давала маме $ 500 в месяц. Но тут папа нашел работу, маму повысили, в семье появились деньги. Я хочу съехать и жить отдельно, еще хотелось бы накопить на аспирантуру. Намекнула маме, мол, сколько с меня за коммуналку, за еду. А ей это не понравилось. Она не хочет, чтобы я съезжала, ей удобно, чтобы я стабильно платила $ 500 в месяц. Откажусь — устроит скандал. © squaremarshmallow / Reddit
- У моего парня уже 2 года нет нормальной работы. Люблю его, но меня беспокоят некоторые вещи. Например, если я заболею, он не сможет обо мне позаботиться. У меня есть небольшой бизнес. Я даже предложила ему работать у меня и объяснила, что делать, но парень ответил: «Не, это как-то слишком напряжно». Даже не знаю, стоит ли оставаться в этих отношениях. © throwra_* / Reddit
- Подруга из обычной семьи, а родители ее мужа — богачи. И они ее в это носом тыкали. Устроили сыночку в фирму — так его выперли, он там он там в игрушки рубился. На второй и третьей работе он тоже не задержался. Подруга содержала семью полгода. Психанула. Когда она с вещами стояла на пороге, муж на полном серьезе заявил: «Ты еще пожалеешь! Второго такого ты не найдешь!» И слава богу. Сейчас она замужем за хорошим человеком, а бывший уже лет 10 все так же без работы и сидит на шее у мамы.
- Скоро у папы юбилей, мама хочет подарить ему часы за $ 12 тыс. Нас у родителей трое, но я больше всех зарабатываю. Мать хочет, чтобы половину покупки оплатила я. А я против — не хочу отдавать свои деньги на пафосные часы. Папа не любит такие вычурные вещи, я прям уверена, что ему не понравится. Мать назвала меня эгоисткой. Конечно, я благодарна, что родители вырастили меня, но образование я получила за свой счет. Я устала спорить. Наверное, просто отдам ей нужную сумму. © CommodoreSixtyQuatro / Reddit
- Родители жили с бабушкой. Бабушка вышла на пенсию и еще 5 лет подрабатывала гардеробщицей. Раз в месяц стабильно в гости захаживала тетя — мамина младшая сестра. О чем-то они там с бабушкой шушукались. Однажды мама услышала, как бабуля говорит младшенькой: «Увольняюсь я, не смогу тебе помогать». Оказалось, все эти 5 лет бабушка отдавала зарплату младшей дочери! Надо учесть, что муж тетки не работал. На следующий месяц тетя снова пришла просить денег, но бабушка проявила твердость: «Пусть твой мужик наконец-то найдет работу!» С тех пор тетя в гости не приходила. Никто по ней и не скучал.
Бывает непросто отстоять себя и защитить личные границы. Тут мы рассказываем про 11 типов манипуляторов, с которыми каждый сталкивается в повседневной жизни.
Комментарии
Статью надёргали из старых публикаций, на редактирование забили... Сайт о творчестве, чо...🤦♀️🤬
статья о лохах, терпилах и мудаках 🤷 к чему такие бесполезные не интересные статьи
После первой истории начинаю даже слегка понимать родителей, которые требуют платить аренду безработных "детей", которые "нихачунибуду"... не ну ты не хоти, конечно, но за свой счёт...