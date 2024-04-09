16 человек, которые решили поживиться за чужой счет и говорят: «А что такого?»

От развода останавливают мысли о детях - большие сомнения, что дети прям счастливы в такой семье. Правда, ничего не сказано какой из главы семейства отец, может, он просто спит долго, а потом все время с детьми. Если нет - то вообще нет уверенности, что они скажут спасибо за формальное наличие существа в брюках дома