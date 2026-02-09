16 случаев, когда первое впечатление подвело, и все обернулось приятным сюрпризом

Иду по коридору института и вдруг Анюта!!! Она у нас в школе была комсючкой класса, ну то есть комсоргом ( комсомольский организатор) Оба удивились встрече. Потом проводил пару раз до дома. Дальше больше - по вечерам начали встречаться! Одним зимним вечером, падал снег, в свете фонарей всё было так красиво, поцеловались! Я ей - Как долго я тебя искал! Она в ответ - Как долго я тебя ждала !!! Ну что сказать? Романтика !!! Угадайте кто была моя первая жена??? Ну правильно - Анюта !!!