Не верю, что психолог из сферы образования, а эта сфера, скорее всего, школа, выложит фото с котом на голове в качестве аватарки.
Дети "пасутся" в соц.сетях постоянно и мониторят страницв своих учителей, одноклассников и прочих лиц, имеющих влияние в их жизни в текущем моменте. Вопрос психологу: "а кот не испугался и не насикал Вам на голову во время съемки?" может оказаться самым безобидным. Про шорты с шашлыком -для физрука самое то.🏃♂️ Некоторые профессии накладывают определённые рамки для публичного лица в целях сохранения авторитета в глазах учеников.
16 случаев, когда первое впечатление подвело, и все обернулось приятным сюрпризом
Не зря говорят: «Не судите книгу по обложке». Угрюмый сосед может оказаться добрейшим человеком, который спасает кошек и собак с улицы. А строгий преподаватель может вести себя строго на парах со студентами, но со своими близкими быть настоящей душкой. Истории наших героев — яркое доказательство того, что первое впечатление не всегда бывает правдивым.
- Познакомился с девушкой, ей 23, а мне 40. Я был настроен скептически, но она уломала меня на свидание. Так вот, сидим в суши-ресторане, а кнопка вызова официанта не работает. Я пошел искать официанта. Возвращаюсь, а она достает из сумочки отвертку, пассатижи, разобрала нафиг эту штуку, закисшие контакты зачистила, кнопку нажала, и все заработало! Девчонка оказалась инженером-электротехником по профессии... Вот сейчас сижу и думаю, как обманчива бывает внешность. Я-то думал, что у нее только котята и принцы на белых конях в голове. © Cool story / VK
- Я работаю в сфере образования и знаю много случаев, когда люди на работе и вне ее — совершенно разные люди. Например, на работе это суровый преподаватель, который валит всех, а на аватарке он на даче, в шортах в сердечко и шлепках, с розовым от солнца пузом, кусает шашлык с мангала. Психолог у нас вся из себя важная и серьезная, а на аве в социальных сетях с котом на голове личико корчит. А главная модница, красивая женщина, которую ни разу не видели без макияжа и в джинсах, только в платьях и на каблуках, на фотке с гулькой и в пижаме ест бутерброд. Все равно красотка, но на работе она всегда при параде. Потому что это наша личная территория: работа работой, но дома мы расслабляемся. Так и должно быть. © Аноним1974316 / Подслушано / Ideer
- У нас через дорогу купили дом. Нелюдимые какие-то соседи, через раз здороваются, особенно муж. Терпеть его не могла. А как-то ворота были открыты, вижу: моет машину, а возле него девять кошек. При том знаю, что собак у него штук пять. Подошла, разговорились. Оказывается, он их подбирает и лечит. И кошек у него семнадцать, и собак восемь. При знакомстве поняла, что он добрейший человек, просто с людьми сходится тяжело. © Татьяна Никитина / Dzen
Не верю, что психолог из сферы образования, а эта сфера, скорее всего, школа, выложит фото с котом на голове в качестве аватарки.
- Поступила в университет, сразу хорошо сдружилась с девчонками. Проходит месяц, и они начинают расспрашивать меня про моего старшего брата, мол, он с нами на потоке же учится. Я в недоумении, потому что я единственный ребенок в семье. Оказалось, что они приняли за моего брата парня, который в первый день проводил меня до моей группы. Просто мы с ним оба приехали раньше, потому что не знали, что линейку перенесли на более позднее время. И стояли у расписания оба потерянные — там и познакомились. Вот он мне помог найти мою группу и пошел свою искать. Ну и продолжали общаться на переменах, на общих парах подходили друг к другу. А они решили, что это у меня такой брат заботливый, ведь у нас двоих темные волосы и карие глаза. Как же я потом хохотала.
- Работал я на турбазе. Приехали к нам на сутки типичные «пацаны с района». Семечки и все другие атрибуты. Я напрягся, ожидая «веселья», которое потом еще разгребать. А они тихо отметили день рождения. Не было криков и никаких неприятных ситуаций. Утром полностью все за собой убрали. Даже шелуху от семечек подмели веником. Внешность обманчива. © Подслушано / Ideer
- Однажды мне пришло странное сообщение: «Оставь моего парня, он занят, стерва». Это оказалась девушка моего давнего знакомого, который написал мне, потому что узнал через нашего общего друга, что мне нужна помощь. После того как я несколько раз объяснила ей, что не заинтересована в ее парне и у меня уже есть отношения, она взяла и предложила мне пожить у них бесплатно. На тот момент я временно осталась без жилья. © RainbowJuggler / Reddit
У меня для вас всех большой секрет, только, пожалуйста, никому не говорите🤐!
Шелуху от семечек не придётся подметать, если, внимание, сразу плеваться в кулёчек или стаканчик))
- В детстве мы с лучшим другом терпеть друг друга не могли, и это было взаимно.
В третьем классе он устроил ночевку в домике на дереве, и его мама заставила пригласить меня, а моя мама — пойти. Мы оба были жутко злы из-за всей этой ситуации, и с того самого дня стали лучшими друзьями. Потом мы вместе жили в общаге во время учебы, я был у него шафером на свадьбе, а сейчас я крестный отец его дочерей. © speed3_freak / Reddit
- Познакомилась с парнем на первом курсе, на занятиях по истории. Он был приятным и немного флиртовал со мной, но при этом был очень прямолинейным и, казалось, флиртовал со всеми подряд. Решила, что он просто местный сердцеед, и отказала ему, когда он пригласил меня на свидание. Почти год после окончания курса я его больше не видела, но потом мы начали постоянно сталкиваться на кампусе. Летом у нас были занятия в соседних кабинетах, и он заставлял меня смеяться и улыбаться больше, чем когда-либо. Сейчас мы встречаемся уже более двух лет и, надеюсь, проведем вместе всю жизнь. Я люблю этого человека больше всего на свете. © PM_ME_YOUR_PUNS_ / Reddit
- Первое впечатление бывает обманчивым, и я убедилась в этом на примере своей бывшей коллеги. Она работала в службе поддержки клиентов, а я — в маркетинге. Одной из моих первых задач было сделать наш сайт более «человечным», добавить туда заметки сотрудников и их фотографии. Я попросила команду поддержки прислать снимки (добровольно, никого не заставляли), а она в очень грубой форме ответила, что свое фото мне никогда не даст. Прошло три месяца, ее повысили до ассистента PR-менеджера, и эта дамочка переехала в мой офис. После неловких первых пяти минут я сказала ей, что мне не по душе подобный стиль общения. Мы поговорили и уладили конфликт. Потом пошли вместе после работы в кафе — и с тех пор, уже шесть лет, она моя лучшая подруга. © Unknown author / Reddit
Иду по коридору института и вдруг Анюта!!! Она у нас в школе была комсючкой класса, ну то есть комсоргом ( комсомольский организатор) Оба удивились встрече. Потом проводил пару раз до дома. Дальше больше - по вечерам начали встречаться! Одним зимним вечером, падал снег, в свете фонарей всё было так красиво, поцеловались! Я ей - Как долго я тебя искал! Она в ответ - Как долго я тебя ждала !!! Ну что сказать? Романтика !!! Угадайте кто была моя первая жена??? Ну правильно - Анюта !!!
- Была у нас в универе препод, которого все боялись. Строгий, придирчивый, всех заваливал. Студенты были готовы сразу идти на отработки в учебный отдел, лишь бы на экзамене с ним не встречаться. И вот он начал у нас преподавать: первая пара прошла спокойно. Мы удивились, но расслабляться не спешили. А на следующей неделе так вышло, что другие занятия у нас отменились, и перед его парой должно было быть окно в три часа. Мы с подругами решили рискнуть и отпросить нашу группу. Пришли к нему в кабинет, рассказали ситуацию, и он спокойно нас всех отпустил, даже с улыбкой на лице. И вот не поверите: с нашей группой он был мил весь оставшийся период, постоянно шел нам навстречу и помогал. Экзамен поставил почти всем автоматом, хотя другие группы еще долго ходили к нему на пересдачи. Как будто у нас преподавали совсем разные люди.
- Была у нас начальница, все ее называли Гаргульей. Отчитывала — мама не горюй. И тут у меня случился форс-мажор: узнала, что муж изменяет. Ругались всю ночь. Проспала на работу. Примчалась в офис, а наша Гаргулья вызвала меня в кабинет и указывает на кресло: «Вижу, что-то случилось, рассказывай». Ну, я не выдержала, разрыдалась и рассказала ей, что у меня на душе. Она молча слушала, строго на меня смотрела, а потом говорит: «Милая, я через это проходила. Поверь, пройдет время, и ты этого Ромео забудешь, как страшный сон. Езжай домой и отдохни. И никогда больше не плачь из-за людей, которые не ценят тебя». Тогда я взглянула на нее другими глазами. Благодарна этой женщине по сей день. Не «Гаргулья» она, а просто строгий руководитель.
У нас один такой вреднючий препод выбрал себе в любимчики параллельную группу, а нашу всячески притеснял. Мы очень боялись экзамена. Пришли две группы сразу. Любимчики пошли первыми. Выходят - одни "удовлетворительно", редкие "хорошо". Мы думаем - а что же с нами будет? А с нами все нормально оказалось, он даже разрешил держать учебник на столе! Он на экзамене тупо перепутал две группы!
- Добрался 3-летний внук до моего мобильника в субботу вечером. Играл кнопками и в итоге дозвонился куда-то. Слышу — он с кем-то разговаривает в комнате, а кроме него никого там нет. Захожу поинтересоваться, кому это он рассказывает про мой манник и пирожки, но услышала только последнюю фразу: «Спокойной ночи, приятных снов». Подумала, что, наверное, с мамой или папой разговаривал. В понедельник пришла на работу, а генеральный директор мне с порога: «Манник или пирожки принесла?» Тут-то я сразу поняла, с кем внук разговаривал. Надо сказать, что генеральный директор с пониманием отнесся к этому звонку и заметил, что для трехлетнего ребенка у него очень хорошая речь, и он с удовольствием с ним поговорил. © komol-67 / Dzen
- Есть у меня подружка, которая на первый взгляд выглядит очень суровой. Ведет себя пафосно — так, что аж не по себе становится. Все привыкли считать ее этакой «Круэллой». И только я знаю, что она может опоздать на нашу встречу, потому что вызывала на улице незнакомой бабушке такси, чтобы та не мерзла на холоде. И что она отдает львиную долю своей зарплаты в приют для животных. Заглядывайте в душу, прежде чем судить по внешности. © Не все поймут / VK
- У меня парень — бодибилдер. Тело у него — сплошные мышцы. Когда мои новые знакомые видят его, сразу хотят убежать. Грозный и большой — первое впечатление о нем, но на самом деле это самый милый человек в мире. Наедине со мной Алекс становится маленьким котенком. Он очень тактильный, вечно лезет обниматься, обожает, когда я своими руками перебираю его волосы. Когда делаю ему комплимент или хвалю, он смущается так, что уши краснеют! Мои лучшие отношения за все 30 лет. © Карамель / VK
- Дружим с подругой из института уже много лет, но недавно она мне призналась, что в начале нашего знакомства вообще не понимала мой юмор. Оказывается, она воспринимала все мои шутки всерьез, думая, что я хочу ее обидеть, и полгода считала, что я ее на дух не переношу. Потом до нее дошло, что у меня специфичный юмор и я люблю иронию. А еще я часто шучу совершенно с серьезным выражением лица. Сейчас мы не разлей вода, и она смеется над моими шутками.
Про качка... Логично предположить, что человек неуверенный в себе станет качать мышцы ( жаль не мозги) и будет стремиться показать себя большим и сильным. Я выше уже писал, в душе мы все ребёнки...🤣🤣🤣
- Перестала доверять своему первому впечатлению о людях после двух случаев.
В первый раз при знакомстве в кафе на первой сессии с новыми одногруппниками я не слишком хорошо высказалась об одном из парней, которого не было с нами. Сказала, что он своим эксцентричным видом хочет привлечь внимание. Потом мне уже рассказывала девушка, с которой он из одного города приехал учиться, что он окончил педагогический колледж по специальности «воспитатель» и работает в детском доме, а нашел себя в таком стиле только недавно. Не передать словами, как мне было стыдно. Второй случай: пришли на день рождения к другу, тогда еще моего парня, а не мужа. Друг был со своей будущей женой, и она мне показалась типичной фифой из соцсетей. А друг произнес такую трогательную речь, что я чуть не расплакалась, в которой он благодарил свою любимую за то, что она — его ангел и что именно она все подготовила и накрыла такой шикарный стол. Я слушала и думала, как жаль, что мой мне так не говорит. Спустя три года после замужества они развелись: он показал себя не с лучшей стороны, а она — моя близкая приятельница. Очень умная и хорошая девушка. © Карамель / VK
Прочитав истории героев нашей статьи, еще раз убеждаешься, что первое впечатление может быть обманчивым. Поэтому лучше не делать поспешных выводов о людях. А у вас бывали такие ситуации? Ждем ваши ответы в комментариях.
Еще несколько интересных статей, когда ситуации обернулись неожиданным сюрпризом:
Комментарии
Познакомилась с чудаковатой коллегой. Девушка действительно странная, смеется своим мыслям, как-то рассказала, как выпала в сугроб с пятого этажа, как пускает мыльные пузыри в морозы....В общем, решила я, что девочка "с приветом". А потом она уволилась. Думала,от невеликого ума, попросили ее уйти. А она в другой банк ,на руководящую должность, собеседование с легкостью прошла, занимается сложными проектами. Вот так.