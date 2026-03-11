Дети, конечно... Мне кажется, я сама не смогла бы быть учителем: ну нафик еще такие проверки проходить 😅
16 школьных зарисовок об учителях, внезапных как контрольная без предупреждения
У кого-то школьные годы чудесные, а у кого-то — как минимум запоминающиеся. Иногда учителя поражают нас своей мудростью и крутым стилем, а иногда выдают такие исправления в тетрадях, что остается только гадать: «А судьи кто?» В этой подборке мы собрали все: от педагогов с потрясающим чувством юмора до эпичных «сбоев системы», когда учительская логика делает крутой вираж. Ведь, в конце концов, они тоже люди, и их ошибки порой учат нас жизни лучше, чем правила из учебника
1. Тот случай, когда опыт победил дерзость
- У сына новая учительница. Молодежь решила ее проверить. Подложили ей в журнал пикантные открытки. Она заходит, кивает. Класс садится и замирает. Она открывает журнал. Надевает очки. Берет открытки. Смотрит. Снимает очки и с легкой улыбкой выдает: «Ребята, мне 58 лет. Вы меня чем хотели удивить?» Класс был влюблен и покорен до самого выпускного бала. Слушался не то что голоса — движения бровей.
2. Вопрос: куда введен дневник?
3. «Мой учитель рисования пришел в школу в костюме Ван Гога»
4. «Коллега проверяла тетради и случайно сотворила шедевр»
5. Неисповедимы пути логики учительской
Ошибка ученика в том, что, если речь шла о ручках, нужно число ручек умножать на количество пеналов, т.е. не 3х4, а 4х3. Для вычисления всё равно, в каком порядке написано, результат будет один, но по правилам, идущим из глубины веков, сперва должно стоять число, относящееся к вычисляемым предметам. Такова се ля ва.
6. «Мой учитель математики заставляет решать математические задачи, чтобы определить время»
Хорошее упражнение для вычислений в уме, но функционировать не будет. Все знают, в каком порядке расположены числа на циферблате.
7. «На днях попалась тетрадь знакомого ученика Матвея Вадимовича. Ха, учительницу отчество не устроило»
8. Урок биологии с полным погружением в среду
- Мы с одноклассниками как-то поспорили, что сможем простоять весь урок на четвереньках. Выбор пал на урок биологии. Только трое продержались до конца. Биологичка вроде посмеялась, а на следующем ее уроке на классной доске было написано: «Четвероногие». И между зеброй и лягушкой наши фотографии. Поржали мы тогда от души и теперь каждый вечер встречи вспоминаем эту шутку.
9. У всех бывают сбои системы
10. «Я учитель математики и давно мечтал о рукаве»
11. «Перед каникулами писали самостоятельную по биологии, сегодня соседу по парте отдали тетрадь с результатами, и там такая милота»
Написано в первый день. Так что скорее всего в первый день после каникул. Да есть такие странные учителя, но ничего хорошего из этого не выходит
12. «Наш профессор надевает свою шляпу и плащ каждый раз, когда проводит эксперимент»
13. От перемены мест, возможно, что-то и меняется
Примеры - это одно. Задачи - совсем другое. Нельзя получить шарики, если множите ребят. И не сто́ит пропагандировать своё незнание. Тем более так агрессивно
14. Учитель закрыл часы в своем классе
Перевод: Время учиться.
15. «Итак, друзья мои, свершилось. Я ждал, когда и со мной это произойдет»
16. Секретный ингредиент педагогического спокойствия
- У нас была училка, которая всегда ходила на уроки со своим загадочным термосом. Когда она была не в духе, всегда говорила: «Сейчас глотну, хоть успокоюсь». Все ломали голову: ну что там? Дорогой кофе? Травяной чай? Как-то она вышла из класса, и мы сразу побежали к ее столу, чтобы посмотреть. Друг осторожно открыл термос, и тут резкая вонь, но запах чертовски знакомый! Друг аж отшатнулся и заорал на весь класс: «Боже, да это же щи!»
Ой, что-то мне кажется, что с такой работой в термосе должно быть что-то покрепче щей...
Как ни крути, школа без таких моментов была бы слишком скучной. Будь то крутое тату математика или нелепая помарка в дневнике — именно эти «непрограммные» случаи делают учителей живыми в наших глазах. А какие странные или, наоборот, потрясающие исправления вы находили в своих тетрадях? Чей педагогический «косяк» или крутой поступок вы не можете забыть до сих пор? Ждем ваши истории в комментариях!
