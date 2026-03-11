16 школьных зарисовок об учителях, внезапных как контрольная без предупреждения

У кого-то школьные годы чудесные, а у кого-то — как минимум запоминающиеся. Иногда учителя поражают нас своей мудростью и крутым стилем, а иногда выдают такие исправления в тетрадях, что остается только гадать: «А судьи кто?» В этой подборке мы собрали все: от педагогов с потрясающим чувством юмора до эпичных «сбоев системы», когда учительская логика делает крутой вираж. Ведь, в конце концов, они тоже люди, и их ошибки порой учат нас жизни лучше, чем правила из учебника