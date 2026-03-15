Неидеальные, живые, настоящие: вот как бы выглядели сказочные героини без макияжа
Яркие тени, густые ресницы и красная помада — макияж давно стал неотъемлемой частью образов не только среди нас, он давненько закрепился даже в мультфильмах. Но что, если снять с них этот лоск? Мы решили провести небольшой эксперимент и посмотреть, как выглядели бы Атаманша, Юбаба, Урсула и другие сказочные дамы в своей естественной красоте. Спойлер: без косметики они становятся такими простыми, живыми и по-человечески милыми, что хочется улыбнуться.
Атаманша, «Бременские музыканты»
Глядя на второе фото, кажется, что Атаманша вот прямо сейчас начнет рассказывать какие-то интересные истории и будет травить шутки, а не начнет петь свою фирменную песенку про Бяк и Бук.
Злая королева, «Белоснежка и семь гномов»
А эта мадам выглядит так, словно просто не выспалась или у нее подгорел завтрак, а ей нужно на работу.
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене»
А эта дамочка, словно только что вернулась с какой-то модной вечеринки, где, судя по макияжу, вполне могла быть звездой, которая приковывала взгляды.
Юбаба, «Унесенные призраками»
Без своих фирменных теней и яркой помады грозная владелица купален выглядит совсем иначе. Кажется, теперь перед нами очень уставшая бабушка, которой не помешало бы выпить чаю и отдохнуть от суеты.
Ульянка, «Смех и горе у Бела моря»
Смыв пудры в палец толщиной и стерев нарисованные дуги бровей, Ульянка перестает напоминать размалёванную ярмарочную куклу. Теперь перед нами — обычная деревенская девчонка с озорным взглядом, в котором читается не капризность, а недюжинная деловая хватка.
Урсула, «Русалочка»
Без своей фирменной маски роковой женщины Урсула выглядит как строгая, но справедливая тетушка, которая ворчит на молодежь больше по привычке, чем по злобе. Ее взгляд даже на капельку не выглядит злым.
Шамаханская царица,"Три богатыря и Шамаханская царица"
Смыв свои фирменные стрелки и ярко накрашенные ресницы, царица внезапно начинает напоминать строгую преподавательницу, а может, и уставшую бизнес-леди древнего мира.
Мальвина, «Приключения Буратино»
Убрав парадный макияж и стерев розовую помаду, Мальвина будто бы смыла и свою роль «самой умной», и в ее чистых глазах больше нет ледяной требовательности.
Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино»
Римма — мама дяди Федора — без своего макияжа сразу становится похожа на ту самую мамочку, которая печет лучшие блинчики на свете, после того, как отдохнула, наконец, на курорте, о котором так мечтала.
Забава, «Три богатыря и Наследница престола»
Без этого макияжа Забава Путятишна снова та самая озорная девчонка, которая когда-то мечтала сбежать из золотой клетки. Кажется, теперь она готова не чинно вышагивать в сарафане, а подхватить подол и босиком умчаться куда-нибудь на речку.
Дюймовочка, «Дюймовочка »
Без своего «диснеевского» взгляда и подкрашенных губок Дюймовочка перестает напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Она скорее напоминает маленькую лесную фею с ясным, доверчивым взглядом.
Русалочка, «Русалочка»
Без своих плотных теней и резкого контраста на лице Русалочка внезапно превращается из меланхоличной героини в совсем юную девушку с прозрачным, почти детским взглядом, и она уже не кажется гостьей из печальной легенды.
Василиса, «Сказка сказывается»
Без своего царственного макияжа Василиса выглядит как скромная царевна из доброй сказки, которая только что проснулась и готова плести венки из полевых цветов. Кажется, что теперь она не ждет спасения в высокой башне, а с удовольствием пойдет гулять босиком по росе.
Василиса, «Василиса Микулишна»
Смыв парадный грим, Василиса Микулишна похожа на спокойную и приземленную девушку, но не сомневаемся: даже эта мягкость не помешала бы ей и коня на скаку остановить, и князя вокруг пальца обвести.
