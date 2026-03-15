Про курточку и шлем понятно же, что волк их скинул, когда намокли, чтобы на дно не тянули
17 ляпов, которые и сейчас вызывают добрую улыбку при просмотре любимых мультфильмов
Помните, как рано мы просыпались в воскресенье и сразу бежали смотреть мультики? Многие из нас выросли на «Бременских музыкантах», «Винни-Пухе» и «Малыше и Карлсоне». Вот только сейчас, пересматривая их вместе со своими детьми, мы начали замечать небольшие и потешные несостыковки. Конечно, эти маленькие ляпы совсем не портят любимые произведения, а только делают их еще более живыми и родными.
«Остров сокровищ»
Получив черную метку, Билли Бонс подходит к часам и говорит: «В 10 часов они придут за моим сундуком, осталось 4 часа, у нас есть еще время». И при этом он смотрит прямо на часы, которые показывают... как раз ровно 10 часов.
«Ну, погоди!»
В мультфильме есть сцена с колодцем, в которой допущена неточность. Когда Заяц поднимает ведро с Волком, веревки наматывается довольно много. Но когда через несколько мгновений это же ведро с Волком поднимает Гусь, веревка оказывается намного короче.
А в третьей серии Волк так вообще попадает в цистерну с живой рыбой в оранжевой курточке и синем шлеме, а выпрыгивает из нее в зеленой рубашке с закатанными рукавами и без головного убора.
А в девятой серии, когда Волк пытается разломить сушеную рыбину, вещи в его жилище постоянно меняют свое положение от кадра к кадру. К примеру, куда-то исчезает разломанный стол.
«Бременские музыканты»
Что и говорить, этот мультфильм богат на ляпы. К примеру, посмотрите на перепуганных стражников из охраны, которая встает ох, как рано. Их четверо, а ног? Кажется, маловато для четырех человек, правда?
Но недорисованные ноги — это еще мелочи. Посмотрите, как разительно меняется Трубадур во второй части «По следам бременских музыкантов». По сюжету проходит не так уж много времени, а из простого парнишки с носом-картошкой он превращается в красавца с квадратной челюстью.
Тоже самое происходит и с принцессой — это уже совершенно другая девушка. Из неловкой простушки она превращается в утонченную хрупкую красавицу.
А петух? В первой части у него шикарный хвост, но после того, как его с товарищами изгоняют из города, он у него становится совсем куцым. А во второй части он снова роскошный, но уже другого цвета.
«Винни-Пух и день забот»
В самом начале мультика нам показывают ослика Иа, который стоит у пруда и смотрит в отражение. Видно, что позади него кроме травы и цветов ничего не растет. Но при смене кадров за спиной у ослика неожиданно появляются деревья.
Помните момент, когда Винни заходит с Пятачком к себе домой, чтобы подыскать подарок для ослика Иа? В детстве мы, конечно, над этим особо не задумывались, но посмотрите, какие вещи встречаются у типичного лесного жителя: открытые банки с консервами, батон, графин. Неужели Винни-Пух любил кильку в томате?
«Винни-Пух»
Когда Винни-Пух взлетает на шарике, Пятачок стоит совсем близко к дубу. Но уже через мгновение, когда медведь оказывается наверху, Пятачок оказывается далеко-далеко от дерева.
«Крокодил Гена»
Помните, как Гена послал Чебурашке телеграмму, в которой просил встретить его на вокзале? Чебурашка тогда не пришел, крокодилу пришлось самому нести все свои чемоданы. И когда он спросил у друга, почему же тот его не встретил, Чебурашка ответил, что не умеет читать. Вот только в самом начале мультфильма он вполне себе спокойно смог прочитать объявление крокодила.
«В стране невыученных уроков»
В этом мультфильме неточность совсем небольшая: формула на здании немного меняется.
«Чиполлино»
Графини уезжают в карете, верх которой полностью завален чемоданами и сундуками. Но по пути вся их поклажа исчезает.
«Дом для Кузьки»
Во второй серии приключений домовенка нам показывают, как девочка Наташа убирает комнату. Помещение почти совсем пустое, даже батареи нет. Но при смене кадров под окном батарея внезапно появляется.
«Карлсон вернулся»
Обратите внимание на пальто Фрекен Бок: пуговица на нем при смене кадров меняет цвет с зеленого на коричневый. Да и со шляпкой происходят метаморфозы: она становится совершенно другой, с нее пропадает шляпная булавка, и даже бант на ней повязан иначе.
В комнате Малыша происходит спонтанная перестановка мебели. В начале мультфильма, когда Фрекен Бок запирает мальчика, видно, что у двери стоит кровать. Но когда Малыш бежит за жареной колбасой для вернувшегося Карлсона, у двери почему-то оказывается кресло.