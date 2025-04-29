15 ляпов в наших любимых мультиках, которые заметили только самые внимательные

Заметили, как быстро чайник над костром очистился от нагара? Сначала он был закопченным, а на общем плане вдруг оказался как новенький. После этого кадра мы видим еще один крупный план — с Кар-Карычем, где выясняется, что он за какую-то секунду успел сменить носки. Полоски на них превратились из красных в оранжевые, да и цвет носков стал не насыщенно зеленым, а каким-то бледным.