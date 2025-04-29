Вот сколько смотрю "три богатыря" не знала,что князя , Владимир зовут 😀
15 ляпов в наших любимых мультиках, которые заметили только самые внимательные
У каждого есть хотя бы один мультфильм, который вызывает теплые воспоминания и радует при каждом пересмотре. Некоторые мы знаем наизусть, а к другим возвращаемся снова и снова. Но замечали ли вы когда-нибудь неожиданные ошибки и несостыковки в любимых мультфильмах? В этой статье мы собрали самые забавные ляпы, которые могли остаться незамеченными.
«Бременские музыканты»
По кадрам из мультфильма можно запутаться правша или левша Король. В одном кадре он держит ложку в левой руке, в другом - в правой. Может быть, он, конечно, вовсе амбидекстр и одинаково хорошо владеет обеими руками.
«Три богатыря на дальних берегах»
Что-то непонятное творится с дворцом князя. А точнее — с его архитектурными элементами. Когда князь Владимир говорит с конем Юлием, то на заднем плане можно четко увидеть контрфорс — специальную опорную конструкцию. А когда через несколько секунд в зал въезжает Колыван с тележкой, пространство между картинами становится идеально ровным.
На воротнике Алеши Поповича в один момент треугольнички вдруг меняются местами. Сначала сверху оказывается красный, а уже через несколько секунд — оранжевый. Переодеться за это время герой вряд ли бы успел, к тому же его гардероб был явно далековато от того места, куда занесло богатыря.
"Умка"
В мультфильме Умка одежда мальчика всегда имеет две полоски внизу. Но вот в моменте, когда он падает мультипликаторы не уследили и забыли пририсовать эту тонкую полоску снизу. Это не такой уж досадный прокол, но если вы его замечали раньше, то вы очень внимательный человек.
«Смешарики»
В разных эпизодах этого мультсериала немало милых ляпов и неожиданных поворотов. Например, в серии «Скамейка» табличка с надписью «Окрашено» пропадает, стоит только Крошу отойти от лавочки. А в серии «Профилактика» есть целый каскад несостыковок. Мы собрали их в длинный коллаж.
Заметили, как быстро чайник над костром очистился от нагара? Сначала он был закопченным, а на общем плане вдруг оказался как новенький. После этого кадра мы видим еще один крупный план — с Кар-Карычем, где выясняется, что он за какую-то секунду успел сменить носки. Полоски на них превратились из красных в оранжевые, да и цвет носков стал не насыщенно зеленым, а каким-то бледным.
"Котенок по имени Гав"
Первый выпуск мультфильма вышел в 1976 году. И вот уже первая часть – «Одни неприятности», открыла нам маленькие несостыковки. На этих кадрах видно, что происходят метаморфозы с тенями героев. Сначала тень котенка Гав отличается от тени черного кота и водосточной трубы, а через несколько кадров тени и вовсе исчезают.
«Карлсон вернулся»
Когда домоправительница Фрекен Бок приходит в дом Малыша и его родителей, мы видим, что на ее пальто коричневая пуговица. Спустя несколько кадров она вдруг становится в тон пальто, а потом, когда дама начинает раздеваться, пуговица и вовсе пропадает.
«Лунтик и его друзья»
Очень интересна логика в эпизоде «Мальки». В нем Лунтик играет с рыбками в мяч прямо на дне пруда. Посмотрите, на кадре отчетливо видны поднимающиеся пузырьки воздуха, которые выдыхает главный герой. Но мячик почему-то не спешит всплывать, несмотря на то, что внутри подобные игрушки обычно полые и содержат много воздуха.
Еще в одном эпизоде мультсериала Пупсень и Вупсень изучают комикс, в котором показано, как гусеница превращается в бабочку. Маленький нюанс: страницы в книге обычно читаются в другом порядке. По идее, куколка должна быть нарисована слева, а летящая бабочка — справа.
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
И вновь магия мультипликации: когда князь подсматривает из кустов за Елисеем и Забавой, в его руках то появляется, то исчезает посох.
То же самое творится и в логове Змея Горыныча. Когда к нему приходят гости, он хлебосольно накрывает на стол и расставляет на нем всевозможные блюда. А когда приходит черед миски с морковкой, она почему-то пустеет после того, как Горыныч поворачивается с ней к столу.
«Иван Царевич и Серый Волк»
Когда Василиса летит в объятия к Ивану, в пространстве между героями четко видно дверь только с одной створкой. В следующем кадре пара стоит в обнимку, а дверь на заднем плане чудесным образом становится двустворчатой.
«Простоквашино»
Во второй серии нового «Простоквашино» что-то странное творится с транспортом почтальона Печкина. Бывший вредина стал добрее и теперь развозит мороженое. Вот только сиденье его велосипеда то ближе к тележке, то дальше от нее, а рама то выпрямляется, то наклоняется под приличным углом. И все эти метаморфозы происходят за считанные секунды экранного времени.
«Маша и Медведь»
Когда в серии «Первая встреча» Медведь выставляет Машу из дома, то на захлопнувшейся двери обнаруживаются тяжелый засов и массивные петли. Но когда через пару секунд дверь открывается внутрь дома, ее полотно оказывается совершенно гладким. Неужели Маша умудрилась стащить всю фурнитуру?
Такие мелочи, как ляпы, лишь добавляют очарования и заставляют смотреть внимательнее. Возможно, теперь, пересматривая свои любимые мультфильмы, вы заметите что-то новое. А пока можно посмотреть какие ляпы нам удалось найти в фильмах и сериалах.