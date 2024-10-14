18 историй о беспардонности, которая порой балансирует на грани разумного

Бросили дворнягу.

Нет, его не гнали.

Просто, уезжая,

В новый дом не взяли.

Долго пес не верил,

Что его забыли,

Все лежал у двери

В мусоре и пыли.

Ни воды, ни крошки.

Подвело бока.

Пусто в старой плошке,

Что Его рука

Наполняла пищей.

Холод да мороз.

Только ветер свищет

Прямо в черный нос.

Мог бы пропитанье

Пес себе сыскать,

Но сверлит сознанье:

Надо, надо ждать.

Он придет, вернется,

Самый дорогой,

Ласково коснется

За ухом рукой...

Не пришел, не вспомнил,

Бросил и забыл

Пса, который верно,

Преданно любил.

И завыл тоскливо

В небо старый пес,

Не умея горе

Вылить в виде слез.

Выл подряд три ночи,

Горе звездам слал...

Что лохматый хочет,

Мир людей не знал.

Звал завороженно

Друга своего...

Кто-то раздраженный

Выстрелил в него.