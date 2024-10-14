18 историй о беспардонности, которая порой балансирует на грани разумного
Для некоторых людей, кажется, хамское поведение — в порядке вещей. Они искренне не понимают, почему это за переработку люди просят доплату. Или считают не зазорным обсуждать другого человека при нем же. Именно с такими наглецами и столкнулись герои нашей статьи.
- Подруга пригласила на свадьбу в деревню. Я приехала за день до события. Вроде все хорошо: семья за стол меня усадила, с женихом познакомили. Решила я выйти, воздухом подышать. А жених за мной. И тут же начал ко мне приставать. Я рассказала все подруге. А она как утроила истерику: "Этого не может быть, ты все врешь, ты завидуешь!" Шум, гам. И ее отец просто берет мои вещи, меня за руку и выкидывает чуть ли не пинками на улицу незнакомой деревни. © Аноним / Pikabu
- Работаю в магазине. Как-то нашла права на имя девушки из другой области. Решила отдать знакомой, у нее муж полицейский. Через три дня приходит парень и спрашивает права жены. Я говорю, чтобы ехал по адресу той знакомой. Он приезжает, а знакомая с юмором, и говорит: "Хоть бы тортик девушке привез, она же переживала, искала". Этот парень позже привозит ей торт, и начинает на нее орать, что она наживается на чужом горе. © Подслушано / Ideer
- Бывшая всегда опаздывала на свиданку, иногда на час. Пытался донести мысль, что подобные номера - банальное неуважение к человеку. Просил предупреждать ее заранее, если задерживается. Естественно, она начала предупреждать после того, как уже опоздала на полчаса. Предлагал ей самой выбирать комфортное время - тоже опаздывала. Когда меня это достало, я либо уходил на то или иное мероприятие без нее, либо просто сваливал по своим делам. Как нетрудно догадаться, в результате были вселенские обиды. © Silversnake14 / Pikabu
- У моего 5-летнего сына скоро день рождения, и он хочет шоколадный торт. Это его день рождения, поэтому я согласилась. Но моя свекровь иногда бывает эгоисткой, и она сказала, что такое угощение ей не нравится. И надо купить то, что нам нравится всем. А сын в ответ: «Это не твой день рождения, так что ты не имеешь права голоса».
Просто до этого мы были на празднике его друга, и он жаловался на то, что торт в гостях не вкусный. И я сказала, что именинник сам выбирает торт, потому что это его особенный день. Свекровь была в шоке, и назвала внука избалованным, а меня - плохой матерью. Тогда я сказала ей: «С таким отношением вы не придете на празднование». © Western_Bag362 / Reddit
- Бабушки со двора вышли на новый уровень. Они все так же сидят у подъезда и обсуждают каждого встречного, но теперь не напрямую, а прикрываясь разговорами. Иду к другу под дом, жду его, стою в сторонке мирно. Слышу, как одна бабка спрашивает у другой про татуировки, а та ей отвечает: "Ой, хорошо, что ты спросила. Татуировки — это прекрасно! Теперь дурачков видно сразу и издалека!" И тут я такой стою - весь в тату. © Палата № 6 / VK
- Работала раньше в магазине одной крупной фирмы. Коллектив, начальство нормальные, но как же бесило, когда тебе звонит начальник и ставит условие: «Выйди сегодня вместо Маши, а завтра вместо нее отдохнешь». Когда я стала соглашаться на это только при условии оплаты за день выхода, она искренне удивилась, сказав: «Хочешь, чтобы оплатили?» Нет, блин, я на работу хожу с вами семейные отношения поддерживать, хобби у меня такое! Уволилась через год. © Подслушано / Ideer
- Я устала от постоянных советов моей мамы по поводу воспитания детей. Она приходит ко мне домой и начинает командовать. Тут не так, то не так, хозяйка я плохая, дети мало знаний получают. Один раз я просто выгнала ее. Сказала, что если ей не нравится, как я живу, пусть больше не приходит. Теперь она на меня обижена, а я наконец-то чувствую свободу. Только в 35 лет я смогла поставить ее на место. И так всю жизнь прожила с ее непрошенными советами. © Мамдаринка / VK
- В прошлую субботу я пригласила подругу с другими моими друзьями пойти в местный парк развлечений. Она спросила, может ли она взять с собой своих детей — 5-летнего мальчика и 18-месячную девочку. Все говорят ей, что это не очень хорошая идея. Она вроде бы согласилась, но в течение всей недели постоянно опять спрашивала о детях. Наступила суббота, и, как вы можете догадаться, она привела своих детей. Другие люди в нашей группе спросили ее, почему, и она просто пожав плечами, сказала, что думает, что детям будет весело. Конечно же, дети постоянно пугались всяких аттракционов с привидениями и устраивали истерики. А мамаша все пыталась спихнуть их нам, чтобы самой развлекаться. © thatgothvamp / Reddit
- Есть у меня на работе коллега, который постоянно прикладывается к чужим принесенным вкусняшкам. Сам ходит в офис, без судочков или бутеров, но во время обеда выходит на кухню и начинает попрошайничать. Берет тарелку и у всех понемногу просит поделиться: там гречки намутит, там котлетки, там хлеб и овощи. Потом еще жалобно смотрит на печеньки и шоколадки. Нас это так стало бесить! И зарабатывает ведь нормально, в чем проблема выйти что-то купить, если дома готовить не успеваешь? Дошло до того, что мы прячемся по углам и кушаем втихаря, вне обеденное время. © Палата № 6 / VK
- Подруга начала постоянно поднимать тему наших с мужем отношений: дает советы, рассказывает, что ей нравится в моем муже и почему ей такой типаж мужчин не подходит. Странность в том, что она практически не знает моего супруга и тему моих с ним отношений я лично не поднимаю! Перестала приглашать ее в гости, встречаемся на нейтральной территории, но она продолжает говорить о нем. Можно было бы заподозрить связь между ними, только мы с ним работаем вместе и все время вдвоем. © Подслушано / Ideer
- Не делай добра и зла не будет. Нашел телефон, когда с собакой гулял. На него поступил звонок, взял трубку, а оттуда на меня наорала тетка, что заявление о краже напишет, если сейчас же не принесу его ей. Сбросил, протер рукавом кофты и забросил туда, где нашел. © TallFallOn / Pikabu
- Купила дом у молодой женщины. Приходим принять дом - а там даже намека нет, что планируется выезд! Говорит, мол, у меня еще месяц отпуска, подождите еще. Так мой папа психанул и организовал и оплатил вывоз ее вещей. А через год она заявилась снова, чтобы что-то забрать, типа обоев рулон. На второй год приехала: "Розу хочу выкопать, мама моя сажала». Выкопала сама, забрала. К третьему году мы уже перекрыли крышу и поставили двухметровый забор. Я через калитку ей сказала, мол, извините, не могу принять.
Больше не приходила. Добрая милая женщина, типа наивная. © sweette07 / Pikabu
- Мама снова вышла замуж, и сейчас мой отчим живет с нами. Однажды заболели гриппом, скучно до жути, да и делать ничего не хочется. Чтобы хоть как-то прогнать эту апатию, напекли мы с мамой яблочных слоек, чайку заварили, вареньице достали. Приходит на кухню это чудо, берет тарелку и уносит ее. Мы стоим прифигевшие и издали слышим: "Вы болеете, вам сладкое не нужно". © Подслушано / Ideer
- Я живу в тихом районе и всегда любила животных. Около полугода назад мои соседи съехали из дома и бросили своего пса. Они не сказали об этом ни слова - просто оставили его привязанным на заднем дворе с водой и пакетом еды. Когда я поняла, что произошло, я была в ярости. Кто же так бросает собаку? Я немедленно забрала пса к себе. В течение следующих нескольких дней я пыталась связаться с соседями, чтобы выяснить, что происходит. Они игнорировали все мои звонки и сообщения, и я решила, что им все равно.
В итоге я решила оставить его у себя. Прошло шесть месяцев, и тут сосед появился у моей двери и сказал, что хочет вернуть песика. Я была в шоке. И сказала ему, что ни за что не отдам собаку после того, как они бросили ее на полгода без всякого контакта. © Unknown author / Reddit
Бросили дворнягу.
Нет, его не гнали.
Просто, уезжая,
В новый дом не взяли.
Долго пес не верил,
Что его забыли,
Все лежал у двери
В мусоре и пыли.
Ни воды, ни крошки.
Подвело бока.
Пусто в старой плошке,
Что Его рука
Наполняла пищей.
Холод да мороз.
Только ветер свищет
Прямо в черный нос.
Мог бы пропитанье
Пес себе сыскать,
Но сверлит сознанье:
Надо, надо ждать.
Он придет, вернется,
Самый дорогой,
Ласково коснется
За ухом рукой...
Не пришел, не вспомнил,
Бросил и забыл
Пса, который верно,
Преданно любил.
И завыл тоскливо
В небо старый пес,
Не умея горе
Вылить в виде слез.
Выл подряд три ночи,
Горе звездам слал...
Что лохматый хочет,
Мир людей не знал.
Звал завороженно
Друга своего...
Кто-то раздраженный
Выстрелил в него.
- С детства обожаю технику, отец всему научил. Подрабатываю ремонтом. Каждый выезд на место — лотерея. Если коллектив мужской, будут попытки помочь и рассказать, как мне работать. Если женский — после 10 минут работы вздохи, что им нужно парня прислать. Но недавно было бинго! Зашла, и мне с порога директор сказал: "Я бы сам сделал, но у меня времени нет". А главбух при мне обзвонила и позвала всех мужчин в фирме мне на помощь, и в кабинете 4 на 4 метра собралось, не считая меня, директора и главбуха, еще 5 человек. Все они комментировали мою работу. Никто не ушел, пока я не закончила. А я молча слушала, потому что мне нужна эта работа. © Подслушано / Ideer
- Приехал с работы, сижу в машине. Вижу в зеркале, как дамочка сдает задом и сносит заднюю часть машине соседа. Дает по газам и уезжает, благо, что успел сфотографировать номера. Позвонил соседу, обрисовал ситуацию, вызвали полицию. Те пробили по номерам и нашли владельцев. Через час приезжает виновница аварии с мужем, бампер на машине снят, чтобы повреждений и следов чужой краски не так видно было. Сколько "хороших" слов я о себе тогда от них выслушал. © TallFallOn / Pikabu
- У меня есть квартира в городе. Недавно я начала работать в другом городе и приезжаю домой только на выходные. Месяц назад мой парень спросил, может ли его сестра, которая только начала учиться в колледже, пожить у нас несколько дней, пока она ищет жилье. Я согласилась. Прошел месяц, а его сестра все еще живет у меня бесплатно. Я несколько раз тонко намекала своему парню, что ей нужно поскорее съехать, но ответом всегда было: «Она ищет, но пока ничего не получается».
На этих выходных я сказала своему парню, что либо его сестра съезжает на этой неделе, либо ей лучше начать платить мне. Я чувствую, что мной пользуются, и что если бы у меня не было свободной комнаты, его сестра наверняка уже нашла бы жилье в другом месте. Он сказал, что она тоже член семьи, а я слишком расчетлива. © Terryt9584 / Reddit
- Однажды мне надо было утром задержаться на 2 часа, к нотариусу съездить. И чтобы не было недопониманий, решил отпроситься у начальника:
- Игорь Геннадьевич! Можно я завтра на 2 часа позже приду. Срочно надо. Потом вечером на 2 часа позже уйду.
- Просто так отпустить тебя не могу. Пиши заявление, я подпишу. На целый день. Кто же на 2 часа заявление пишет.
- Отлично, значит и остальные дела успею сделать за день.
- Какие остальные дела? Ты же на 2 часа отпрашиваешься. А заявление пишешь на целый день, потому что на 2 часа заявление написать нельзя.
- Ладно, но если я напишу заявление на целый день, то по закону просто обязан буду отсутствовать целый день на работе.
После этого я твердо решил приходить в 9 и уходить в 18. После работы и в выходные не брал трубку. Один раз даже прямо с совещания вышел потому что на часах стукнуло 18. Молча встал, показал рукой на часы, попрощался со всеми и ушел. © umorist / Pikabu
А вот еще подборка историй, которые доказывают то, что людей, желающих поездить на чужой шее — предостаточно.
Комментарии
Парень, он просто парень, он даже не её семья, так с какого его сестра становится семьей?