15 человек, которые просто хотели отдать вещи даром, но к такому их жизнь не готовила

Надо было потенциальных хозяев котёнка тоже спросить, рыбой из какого моря они его собираются кормить.
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Казалось бы, что проще: отдать не нужные вам вещи тем, кому они необходимы, и получить за это шоколадку или хотя бы устную благодарность? Но многие из тех, кто хоть раз попробовал заняться подобной благотворительностью, получили в итоге совсем не тот результат, на который рассчитывали, а некоторые и вовсе вляпались в историю.
Надо было потенциальных хозяев котёнка тоже спросить, рыбой из какого моря они его собираются кормить.
Многие люди, которые знают цену деньгам, предпочитают покупать уникальные вещицы на барахолках и в комиссионках. Иногда таким везунчикам попадаются реально крутые находки.