15 человек, которые просто хотели отдать вещи даром, но к такому их жизнь не готовила

Истории
5 часов назад

Казалось бы, что проще: отдать не нужные вам вещи тем, кому они необходимы, и получить за это шоколадку или хотя бы устную благодарность? Но многие из тех, кто хоть раз попробовал заняться подобной благотворительностью, получили в итоге совсем не тот результат, на который рассчитывали, а некоторые и вовсе вляпались в историю.

  • Дочка вытянулась, куртка стала ей мала. Вещь в хорошем состоянии, решил отдать ее за вкусняшку. Приезжает за курткой очень важная мадам. Начинает крутить ее, присматриваться к пуговкам, а потом выдает: «Я хочу видеть вашу дочь!» Спрашиваю, мол, для чего? А она как ляпнет: «Хочу посмотреть, как на ней куртка сидит». Объясняю, что куртка дочке мала, поэтому и отдаем, и вы либо забираете, либо заберут другие люди. И тут мадам изрекает, кинув на меня полный презрения взгляд: «Ну, так уж и быть, беру!» Я ей: «Вот и отлично! А детская вкусняшка где?» Как же она возмутилась! Но маленькую шоколадку из сумки достала. © Sociopathiya / Pikabu
  • Выставил в интернете шкаф в состоянии «почти как новый» бесплатно, но с самовывозом и маленькой надеждой на шоколадку. Сразу нарисовались «нуждающиеся»: «А ты привези нам в соседний город и собери сам. Тебе что, жалко?» Естественно, после отказа я услышал о себе кучу нелицеприятного, а также пожелания, чтобы небесные силы покарали меня. Ну, ок. Все это дело мне, в конце концов, надоело. В переписке с последней «нуждающейся» я написал: «Если через час не заберете, то шкаф я вынесу на помойку (адрес мусорки оставлю)». И — о, чудо! — за мебелью прилетели через 10 минут. Все сами сделали, все разобрали, упаковали и ушли в закат. © Константин Харский
  • Я молодым знакомым предложила собрания сочинений. Много. Они радостно согласились и заявили: «Привози. И книжные полки тоже!» Во-первых, мне 68 лет, и эти книги находятся в 85 км от моего дома. Во-вторых, книжные полки я не предлагала. То есть, по их задумке, я, пенсионерка, должна сама перетаскать эту гору книг или оплатить погрузку и перевозку? При этом у людей есть большая машина, но ехать не хотят. Так и лежат книги там, где лежали. Оно мне надо? © Светлана Иванова / Dzen
  • Есть у нас очень бедные соседи. Девочке лет 16. Я решила ей подарить несколько вещей. Она пришла, посмотрела и сказала, что «такое не носит». Ну, я взяла и положила весь пакет возле свалки. Через пару дней слышу, как соседская девочка хвастается во дворе, что купила обновки. И стоит в моих вещах. © Елена Лапшина
  • Люди думают, что если что-то бесплатное, то оно бесполезное. Мой приятель купил новый холодильник, а старый выставил у дома с табличкой «бесплатно, все работает». Холодильник простоял там весь день — никому не надо. Потом знакомый повесил на него табличку «все работает, $ 50». Холодильник исчез через 20 минут, а приятель стал на $ 50 богаче. © Reddead67 / Reddit
  • У меня была трагикомедия. Так случилось, что отдавала котенка, беленькую красавицу, в заботливые добрые руки. Приехала семейная пара посмотреть «в каких условиях росло и развивалось животное». Потом в течение трех (!) часов был допрос с пристрастием, где достаточно неожиданно прозвучали следующие вопросы:
    — Как мы допустили, что наша кошка («дворянка») забеременела?
    — Рыбой из какого моря мы ее кормили во время беременности?
    Были и другие испытания, которые мы с честью выдержали. Котенок был пристроен. Надеюсь, они будут его любить, холить и лелеять! © Ольга Ермакова
Tvergirl2001
2 часа назад

Надо было потенциальных хозяев котёнка тоже спросить, рыбой из какого моря они его собираются кормить.

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  • Свекровь заставляла меня отдавать детские вещи другой ее невестке. Их семья не бедствовала, но халяву любила. Я несколько лет относила им фирменные вещички, но никогда их на племяшке не видела — девочка вечно была одета, как обездоленная. Мне стало интересно, почему. Прижала я свекровь, и она выдала, что жене брата стыдно одевать ребенка в те вещи, которые уже носила моя дочь, поэтому она их продает! Больше безвозмездной помощью я не занимаюсь. © Alisa Alisa
  • У меня была такая история. На балконе уже год тихо-мирно пылятся санки с утепленной люлькой, с рукавичками, чтобы ручку удобно держать, с сумкой и еще кучей всяких девайсов. Жена выставила санки на продажу. Год пыталась продать — тишина. У соседей к этому времени подросла принцесса, которой как раз нужна была такая карета. Я поговорил с соседями и решил санки им подарить: ребята они молодые, каждая копейка на счету, а у нас хоть место на балконе освободится. Отнес, звоню жене обрадовать, что избавился от ненавистного груза, а она мне:
    — Молодец. Почем продал?
    Я быстро начинаю соображать и импровизировать, ведь санки были просто подарены. Говорю:
    — За 4 тысячи.
    — Ты совсем?! Они стоят в 2 раза дороже!
    — Хорошо, сейчас переговорю с покупателем, они еще едут...
    Перезваниваю:
    — Дорогая, продал санки за 7 тысяч. Денежки переведу на твою карту.
    А в целом я рад: соседям санки, я не обеднел, жена при деньгах. © ***ee / Pikabu
  • Я выставил на продажу диван и два кресла за $ 100. За неделю было много просмотров, но никто мебель не забрал. Я выставил за бесплатно, и мой телефон начал просто разрываться от звонков. Договорился с одним парнем. Он приехал за диваном и такой: «Ой, а кресла я брать не буду, они мне не нужны». Но я сказал, что или он забирает всю мебель, или ничего. Забрал. © byah1601 / Reddit
  • Бесплатно отдавала пуховик, мне пришел миллион сообщений. Одна самая предприимчивая дамочка забронировала пуховик за собой. Договорились, что она приедет за ним в 7:00 — 7:30. Утром в 6:30 она уже стояла у калитки, а я в это время была в ванной и с мокрой головой. Так и пришлось с полотенцем на голове в −10 ℃ выносить куртку.
    Еще один парень хотел забрать товар в самый разгар рабочего дня. Я объяснила, что не могу в это время, занята. Он предложил мне не ходить на работу, а ждать его дома, чтоб он смог приехать и спокойно забрать эту штуковину. На мой отказ очень удивился. © koll1bri / Dzen
  • Лет двадцать помогала своей старенькой знакомой: возила ей даром сумками яблоки, вишню, варенье, соленья, грибы. Ездила на своей машине 50 км в один конец. В этом году звоню и говорю, что, может быть, ваш сын подъедет на электричке и заберет две сумки продуктов с моего сада-огорода? Он не работает уже лет 15, сидит дома, штаны протирает. И знакомая мне заявляет, что это далеко, он не поедет, а ты заезжай, когда в наших краях будете, привозите, мол, Сережа очень любит ваше варенье. Так обидно стало! © Елена Ковина
  • Была странная ситуация года 3 назад. Отдавала вещи через одну группу. Написала мне женщина, мол, мы не из вашего города, отправьте почтой. Отправила. Через месяц она попросила обувь — я отослала несколько пар. А потом прилетает от нее сообщение: «И не стыдно вам? У вас такое пальто красивое и джинсы модные, а нам вы отдали то, что уже не модно. Отправьте нам что-то модное, хотя бы пальто!» © Олександра Шмуратко
  • Моя мама увидела в каком-то приложении для соседей, что у одной семьи украли баскетбольное кольцо и что их дети очень расстроились. А у ее дома как раз висит мое старое кольцо, которым уже никто не пользуется, и она предложила пострадавшей семье забрать его бесплатно. Мама скинула этим людям несколько фоток, а они попросили ее снять кольцо и привезти к ним, чтобы они глянули, нравится им оно или нет. А сами они приехать не могут, потому что «им нужно присматривать за детьми». Ну да, чем еще заняться 56-летней женщине? © Wrinkle_*** / Reddit
  • Периодически отдаю вещи — детские, что-то из своей одежды, мебель и много чего еще. Каких только случаев не было! Как-то отдавали телевизор маленький старенький, получили сообщение с упреком: «У вас что, денег много, что вы бесплатно вещи раздаете?» (так и не поняли, что этому человеку было нужно). В итоге отдали каким-то рабочим-строителям в бытовку. © Larisa Maksimiak
  • Дети растут быстро, поэтому у нас скопилось много детской одежды, решили отдать ее всю разом за вкусняшку для малышни. Первое сообщение было от тетки, которая слезно просила оставить вещи ей и снять объявление. Я ей ответил, что дома ремонт, хранить одежду негде. Она пообещала приехать на следующий день, я дал ей адрес, но в итоге дама даже не позвонила. Потом было много разных сообщений, которые сводились к просьбам доставить на дом или к обещаниями приехать, но воз был и ныне там. В итоге позвонила девушка, ее мама подъехала и все забрала, радуясь, что этих вещей им на год хватит. А потом эта женщина открыла багажник и как начала доставать оттуда банки с соленьями, компотами, вареньем, пакеты с яблоками, овощами... Сказала, что они живут в деревне, этого добра у них много, мол, угощайтесь. Я аж растерялся от такой приятности.
    А спустя пару недель будит меня жена в субботу в 8 утра и говорит: «Там какая-то женщина стоит у входной двери». Оказывается, это первая мадам, которая хотела забрать, вещи, но так и не приехала, соизволила прибыть. Когда я сказал, что все уже отдано, она начала орать, мол, я ее обманул, а она на дорогу потратилась. Я не стал ее слушать, молча дверь закрыл и спать пошел. С того самого момента, если даю домашний адрес, то без номера квартиры — говорю, что встречу у подъезда. © Sociopathiya / Pikabu

Многие люди, которые знают цену деньгам, предпочитают покупать уникальные вещицы на барахолках и в комиссионках. Иногда таким везунчикам попадаются реально крутые находки.

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