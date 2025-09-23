17 человек честно признались, как изменилась их дружба, когда им стукнуло 30
Помните, как было в юности? Телефонные разговоры до рассвета, секреты, которые доверяешь только подруге, и встречи в любой момент, стоило только написать. А сейчас счастье, если удалось выкроить пару часов на кофе с подругой раз в сезон. Собрали честные истории от пользователей сети и наших коллег в редакции о том, что происходит с дружбой спустя годы.
- Работаю в одной компании уже 15 лет. И с самого первого дня мы подружились с одной девушкой. Не разлей вода, каждый день вместе. Сейчас обеим за 40 уже. И вроде такую дружбу уже мало что может сломить. Но нет. Она обиделась на меня за то, что я съездила за границу и не догадалась ей привезти подарок. Согласна, получилось не очень красиво. Но денег было под расчет, считай, только на отель, проезд туда-сюда и музеи. Я себе-то подарков не привезла и семье. Куда еще подругам? Прошел уже год с тех пор, а подруга так и не оттаяла, общается со мной холодно. Жаль, скучаю по нашим уютным разговорам, ее шуткам и смеху, совместным обедам.
- Я встретил своего лучшего друга в летней школе. Он возненавидел меня, когда мы впервые встретились. Пытался затеять со мной ссору. А примерно через полгода он пришел в пожарную часть, где я в то время работал волонтером, и сказал: «О, это ты». Мы перетерли все и в итоге подружились. Это было 25 лет назад, и мы почти все это время были как братья. Всегда были рядом друг с другом. Я был первым человеком, не считая его ближайших родственников, который держал на руках его дочь в день ее рождения. Я не мог представить себе жизнь без него. © someguyrob / Reddit
- Мы с моей лучшей подругой знаем друг друга 25 лет. Мы шутим, что в этом году нам исполнится 25 лет. Она почти за 5000 километров от нас, но мы никогда не чувствуем расстояние. Мы как будто читаем мысли друг друга. Каждый раз, когда я думаю о ней, она звонит или присылает мне голосовое на следующий день. Она говорит своему мужу, а я — своему жениху, что мы родственные души. © musiquescents / Reddit
«Лучшие друзья с восьмого класса, почти 50 лет. Свадьба подруги, август 1986 года, и свадьба ее дочери, апрель 2024 года»
- Меня кинула подруга. 25 лет дружбы. Попросила оформить ей кредит, попала в тяжелую ситуацию. Четыре месяца просрочек, коллекторы с угрозами. И дело-то не в деньгах, а в том, что она хамит, психует, что я ей напоминаю об этом, врет, называет меня меркантильной. Я, говорит, выплачу обязательно, а ты после этого катись на все четыре стороны. Я катись? А за что? В чем я виновата? В душе черная дыра. © Подслушано / Ideer
- У меня двое детей, муж. Подруга полгода назад стала странно себя вести. Если она хочет в гости к нам, то мы должны ее принять, несмотря ни на что. Отменить работу, занятия у детей, приемы врачей, поездки к родственникам в другой город. И если не отменили и предложили в другой день приехать или погулять вместе, обижается. Дошло до того, что она к нам домой собиралась приехать погостить в наше отсутствие. Пришлось менять замок. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга изменяет мужу. К ее любовнику ходим вместе, мужу говорим, что идем гулять вдвоем или ко мне. Он, чтобы проверить ее, звонит мне. Если муж подруги звонит в тот момент, когда они вдвоем, говорю, что вышла, чтобы по телефону поговорить или в магазин за шоколадкой. А потом она просто перезванивает минут через 15 с моего телефона ему. © Подслушано / Ideer
«Мы познакомились в первом классе. Я была ее подружкой невесты. Последние 20 лет мы живем в разных концах страны, но стараемся встречаться как можно чаще. У нас одинаковые татуировки с прозвищами, которыми мы называли друг друга в детстве»
- У меня есть лучшая подруга, с которой общаемся уже 25 лет (сейчас нам по 40). С ней прошли очень многое. Сейчас обе хорошо устроены в жизни. Но вот недавно моя подруга ударилась в инвестиции. Сначала вложила немного, а как увидела, что есть небольшой заработок, у нее началась какая-то зависимость. Сейчас у нее есть собственный финансовый консультант, который подсказывает ей направление для инвестиций, и она экономит каждую копейку. Меня бы это не касалось, ее жизнь, так сказать, но она очень навязчиво пытается и меня туда затащить. Каждая новая вещь, которая у меня появилась — повод для рассуждений о том, что такие траты сейчас необоснованны и на пенсии я буду грызть сухари в лучшем случае. Каждая новая сумка, пара обуви, поездка для дочери — повод для закатанных глаз и моря осуждения. Я деликатно попросила ее не лезть в эту тему, ведь, если на то пошло, у нас с мужем несколько квартир, которые мы сдаем и о которых она прекрасно знает, плюс накопления на пенсию, так что не думаю, что у нас действительно будет все так плохо. Последний мой день рождения закончился тем, что она увидела колье с рубинами — подарок мужа — и оскорбила его при всех. Я попросила ее уйти. За подругу извинялся ее муж, она до сих пор не сказала и слова. Мне обидно, подругу терять не хочется, но выбора, похоже, нет. © Подслушано / Ideer
«В этом месяце исполняется 18 лет с тех пор, как мы вместе, и официально я прожила половину жизни со своим лучшим другом»
- Как-то надо было пристроить кота на 10 дней, проверяли наличие аллергии у ребенка. И чего? Ни один друг не согласился, и это притом, что я не бесплатно его давала и не навсегда! Сделали с мужем выводы, и теперь количество наших друзей тает на глазах. Одним надо денег занять на большой срок без процентов — отправила в банк любимок. Другим негде мебель до переезда хранить, решили наш второй гараж использовать — предложила снять помещение. С ребенком посидеть, машину отогреть? Фиг! Чужие проблемы теперь не мои! © Подслушано / Ideer
- У меня был друг детства, и, даже несмотря на то, что мы парень и девушка, у нас никогда не было симпатии друг к другу. Спустя годы дружбы он встретил девушку, и наше общение уменьшалось и уменьшалось. Сначала я была в растерянности и печали, пыталась возобновить общение, но он, как хороший и порядочный парень, выбрал свою девушку в качестве лучшего друга. Тогда я была обижена и зла на его девушку, но прошли годы, и я поняла, что он в тот момент поступил правильно. © Подслушано / Ideer
- Договорились с друзьями слетать на море. Полгода планировали, выбрали дату, когда все смогут взять отгулы. Когда осталась неделя до полета, жена одного из друзей сказала, что все должно быть перенесено. Причиной назвала день рождения своей сестры, с которой она была в ссоре, а тут вдруг помирилась. Естественно, мы не могли отменить и полетели без них. По возвращении она сказала, что раз мы испортили ей отдых, то должны компенсировать ей моральный ущерб. © Подслушано / Ideer
- Встретилась с другом, уже 25 лет дружим со школы. У него семья, у меня второй муж. И вот наша общая подруга по телефону спрашивает, как там у него дела. Я отвечаю, что у него с женой не очень все, живут как соседи. Он дочек любит, боится, что она уедет с ними и прекратит общение. Говорю по гарнитуре, а передо мной идет женщина, оглядываясь. И я начинаю понимать, что говорю, как настоящая любовница. А мы действительно с ним друзья хорошие уже 25 лет. © Подслушано / Ideer
- С подругой дружим 30 лет. Недавно я продавала дом, все шло быстро. Покупатель на карту хотел перевести, а у меня карты нет. Попросила подругу, и она согласилась. Но из 250 тысяч я потом получила лишь 200. На мой вопрос: «Где остальное?» — она ответила, что это за пользование картой. И вообще ей муж так сказал: его всегда бесило, что мы обеспеченные. В общем, была у меня подруга, мы дружили 30 лет. © Подслушано / Ideer
- Разводилась с мужем. Позвонила институтской подруге поплакаться. Час болтали, в итоге я попросилась в гости. Подруга замялась, а потом отрезала: «Нет». Я оторопела и спросила, почему, раньше вечно ходили друг к другу. А она мне выдала: «Ты же теперь свободна. А у меня муж, сама понимаешь, мало ли что». Больше мы с ней не общаемся.
- В колледже у меня была очень близкая подруга, с которой у нас была такая связь, когда ты чувствуешь, что этот человек всегда будет в твоей жизни. Но после выпуска я переехала, и мало-помалу наша связь угасла. Я осознала это совершенно по-особому: если я перестану с ней общаться, не думаю, что она со мной свяжется. И я проверила эту теорию. Я перестала писать сообщения. Она так и не ответила. В тот момент это молчание меня очень задело. Я восприняла это как доказательство того, что наша дружба значила для меня больше, чем для нее. Но сегодня, больше 10 лет спустя, она всплыла в моих мыслях. И на этот раз вместо того, чтобы вспоминать старые обиды, я просто написала подруге. Не задумываясь. Без ожиданий. В ответе не было необходимости. Я просто хотела, чтобы она знала, что я думаю о ней. В тот момент я кое-что поняла: я думаю, что мое представление о дружбе изменилось вместе со мной. Раньше я воспринимала взаимность как обязательное условие. Теперь я думаю, что связь не всегда должна быть постоянной, чтобы быть значимой. Иногда достаточно просто протянуть руку в подходящий момент. Не для завершения отношений. Не для ответа. Просто чтобы дать людям понять, что они важны. © Unknown author / Reddit
Любовь со временем тоже становится другой: более спокойной, нежной, прощающей. А вот как поменялись любящие пары с возрастом.
