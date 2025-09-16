16 человек, которые еще долго будут вспоминать свой поход на свадьбу
Свадьба — это тот еще квест не только для молодых, но и для всей их родни, включая тех тетушек, что в последний раз видели жениха в памперсах. Такое событие редко обходится без трогательных, комичных или просто нелепых ситуаций. Мы собрали истории с самых запоминающихся торжеств, чтобы поделиться ими с вами.
- Пришла на свадьбу к сестре. Семья у нас большая, ну просто огромная. И пока мы катались, осматривая достопримечательности, мне приглянулся один из друзей молодых. Нам было весело, он грел мои руки, обнимал и говорил, что это судьба. Но когда мы приехали в кафе, прозвучала фраза: «Родственники со стороны невесты, встаньте!» В итоге встали и я, и он. © Подслушано / Ideer
- Мать жениха явилась на свадьбу в белом вечернем платье, да еще и в мини-вуали на шляпке. Всю церемонию она громко рыдала, а потом норовила влезть между молодоженами в каждый их танец. © BestPirateEver / Reddit
- Организатор банкета несла трехъярусный свадебный торт в руках вместо того, чтобы использовать тележку. Она не только уронила его, но и грохнулась лицом прямо в него на пол. Звенящая тишина... потом несколько сдавленных хихиканий... а затем у нее началась такая истерика, какой я никогда раньше не видел. Она была совершенно раздавлена — и от смущения, и от того, что разрушила этот особенный момент. В конце концов мы все стали убеждать ее, что нам плевать на этот торт. А лучшей частью всей истории стало то, что в итоге она получила чаевых на тысячу долларов больше, чем получила бы, если бы ничего не случилось. © Wiadro4 / Reddit
- Родственник позвал на свадьбу. Ехать было в другой город, о ночлеге для гостей никто не побеспокоился, и мы с мужем, двумя братьями и их женами сняли на сутки квартиру. Молодые предупредили, что не могут тратиться на кортеж, и пригласили самим сразу ехать в ресторан. Приехали. В холле арка, столик — в общем, подарили им подарки, идем в банкетный зал, и тут оказывается, что каждый заказывает и платит за себя. Плюнули мы вшестером на нормы приличия и свалили сразу в свою квартиру. Пиццу заказали. © Подслушано / Ideer
- Мне было 5 лет. Моя двоюродная сестра выходила замуж. Свадьбу играли в шатре во дворе частного дома. Время такое было. Чтобы попасть в туалет, который находился на улице, нужно было пройти через весь шатер. Туалет представлял из себя просто дырку в полу. Тут меня приспичило. Мама держала меня, и я делала это на весу. В какой-то момент руки у нее соскользнули, и я плюхнулась в дырку с вонючей жижей. Свадьба в самом разгаре, и папа меня, испачканную, через весь шатер несет. © Подслушано / Ideer
- Работала в ресторане, на крутую свадьбу заказали Сосо Павлиашвили, он приехал с дикой головной болью и попросил таблетку, о чем и сообщила администратор официантам. Одна из девчонок начала аж подпрыгивать: «Можно я отнесу, ну, пожалуйста...» Хочешь — иди! Никогда не забуду ее растерянное лицо (в гримерке было много народа), когда она вернулась через пять минут назад с вопросом: «А как он вообще выглядит?!» © Подслушано / Ideer
Пока читала текст, то подумала "Реально, как он выглядит?". Увидела фото. Имя на слуху, в курсе, что певец, просто не слушала его песни.
- Свадьба у брата мужа. Все шикарно, веселый тамада. И тут вызывают 4 девушки на конкурс «творческий беспорядок в женской сумочке». Каждая по очереди достает предмет, они не должны повторяться, и так у кого больше необычного хлама. Надо было видеть лица гостей, когда я достала: плойку для волос, резиночку (чтобы прыгать, как в детстве), кусочек спиральки от комаров, трусы и... паштет. Тамада сказал, мол, многое видел за время свадеб, но чтоб с паштетом на свадьбу пришли... © Подслушано / Ideer
- Моя университетская подруга и ее парень — дураки. Запланировали свадьбу с размахом, чтобы поразить всех своих подписчиков в социальной сети. Влезли в долги и кредиты. Пригласили всех, кого можно, при этом всем написали, что приходить нужно только с денежным подарком не менее 15 тысяч и с собой мелочишки на конкурсы тысяч по 3–5. Подруга хвалилась, что позвали полно гостей, а стол заказали скромный, поэтому куча гостей с деньгами позволит отбить затраты на свадьбу, да и на поездку в Париж хватит. Одни гости отказались приходить, а другие создали чат, где договорились подарить подруге всякую традиционную ерунду. Невеста прямо на свадьбе устроила истерику, прогнала гостей, обвинив их в жадности. Ну а гости дружной гурьбой отправились праздновать в другое место! Подруга до сих пор строчит многим сообщения с обвинениями, обидами и с требованиями вернуть деньги. © Подслушано / Ideer
- Одна из подружек невесты была близкой подругой жениха. И на протяжении всей свадьбы она отпускала комментарии в духе того, что он «справляет свою первую свадьбу для галочки», а она-то и будет его второй женой. При этом она сама была замужем — за шафером. Среди других «ярких» моментов — то, как она утащила фотографа, чтобы устроить себе персональную фотосессию (в том числе и с женихом), и то, как перед торжественным входом на банкет она уселась на колени к жениху и кормила его клубникой. Обе пары до сих пор в браке. © Unknown author / Reddit
А женились они тоже, чтобы подписчики похвалили? Странное начало семейной жизни. Хотели выпендриться, а только опозорились перед гостями. Уже писала выше, если нет средств, значит можно скромно отпраздновать.
- Я человек, который ржет истерически и не может остановиться. На свадьбе у подруги один парень говорил тост: «Чтобы ваши слезы были только от радости! Здоровья, любви, и чтобы ваши слезы были только от радости!» И так раз десять. Все смеялись взахлеб. Он подошел ко мне: «Чего смешного?!» На что я сквозь слезы выдавила: «Это слезы от радости». Угорали еще неделю после свадьбы. © Подслушано / Ideer
- Я была на свадьбе у родственников, где жених за час до церемонии заявил своей теще, что она ему не нравится. Поднялся рев, но невеста все равно вышла за него замуж. После банкета он швырнул обручальное кольцо в поле. Его нашел один из гостей на следующее утро. Непонятно как, но они до сих пор вместе, хотя я не особо верю в их будущее. © inurface_spacecoyote / Reddit
- Как-то раз я был на свадьбе в стиле «диснеевских принцесс». Все подружки невесты были переодеты в разных диснеевских принцесс, но почему-то друзья жениха изображали семерых гномов. Все гости были слишком уж вовлечены в эту идею, и это выглядело, мягко говоря, странновато. © DavyBingo / Reddit
Не нравится, так не нравится. Женится ведь не на ней. Обручальное кольцо швырнуть, это неуважение к жене, а не к тёще.
- На банкете жених и невеста стали разрезать торт. Жених решил, что будет смешно размазать торт по лицу невесты — прямо после того, как она его предупредила, чтобы он этого не делал. Невеста ушла и не вернулась. Было очень неловко. Я так и не узнал, сколько продержался этот брак. © ststeveg / Reddit
- У меня был прикол на регистрации. Решили регистрировать брак посреди недели. Сижу в ЗАГСе, жду жену и вижу, что заходят в помещение мальчишки лет 12, и парам, которые зарегистрировались, читают стихи (кстати, классно, с выражением) и получают за это денежку. И я понимаю, что к нам они тоже подойдут, а денег у меня на тот момент не было от слова совсем. Я подзываю ребят, они подбегают, и я им говорю, мол, подойдете ко мне с женой, то я вам устрою. Приезжает моя невеста. Проходит регистрация в веселых тонах. Все заканчивается. Мы идем на выход, и я вижу этих пацанов! Ну, думаю, все, сейчас или стихи будут читать и поздравлять, или, того хуже, оскорбят. И на выходе один подрывается к нам, а второй его резко перехватывает и уводит в сторону. Жена видела, что они поздравляли выходящих, а нас-то нет! Cпрашивает: «А нас почему не поздравляют?» Я и ляпнул: «Ну, или обед, или стихи кончились». Ребятки, вы сейчас уже большие, так если вдруг вы читаете этот пост, то простите меня, пожалуйста. Вы реально это круто делали! © PaXaRUS / Pikabu
- Пригласили на свадьбу друга. Прихожу в костюме, но оказывается, что это тематическая свадьба в стиле «Гарри Поттера». Подробности о дресс-коде как-то затерялись у меня среди спама. В итоге все в костюмах волшебников, а я — в классическом черном. Подхожу поздравить молодоженов, а они спрашивают: «Вы кто? Арендатор замка?» Теперь я известен как «магл, который потерялся на волшебной свадьбе». © Gagaradar / Pikabu
- Был как-то на свадьбе. Часть гостей почему-то запаздывали и появлялись в зале с интервалом минут в 5-10. Выглядело это как какой-то флешмоб, потому что все опаздывающие несли в руках одинакового размера коробки. И все бы ничего, если бы это не были 6 опоздавших пар, которые, улыбаясь, как один, несли в подарок молодым микроволновку! Тамада сразу же обращал на них внимание, просил представиться, поздравить и, соответственно, оценить ситуацию времени не давал. Лицо седьмого гостя, вошедшего в помещение с внушительной коробкой, стало бесценным моментом, который тамада отметил, обратившись к нему через микрофон: «А мы знаем, что в коробке!» И весь зал хором подхватил: «Микроволновка!!!» В коробке оказалась действительно микроволновка, седьмая по счету. У жениха потом уточнял — не шутка. Свадьба была достаточно пышная, около 150 человек. Просто гости ехали с разных мест и не знали друг друга, т. е. возможности договориться не имели. Микроволновки были сданы в магазины. По счастливому стечению обстоятельств покупались все в местных магазинах, далеко везти не пришлось. © Iam600kg / Pikabu
В магазинАХ, или в магазинЕ? Сдаётся мне, там консультант попался с чувством юмора. Что подарить на свадьбу? Микроволновка - лучший подарок!
Бонус: «Мам, мы можем сменить садик? Я случайно женился»
- Забирала как-то сына из садика, идем уже домой, я смотрю, а он какой-то не такой, слишком задумчивый. Не успеваю спросить, что случилось, как он спрашивает первый: «Мам, а мы можем выбрать другой садик? Я сегодня случайно женился...» Выяснила, что он играл с какой-то девочкой, та предложила сыграть свадьбу, он согласился, и она не отставала от него целый день, хотя он согласился из вежливости. Шутки шутками, но убежать я ему не дала, на следующий день он с ней серьезно поговорил, и брак был расторгнут. Домой после этого возвращался чрезвычайно счастливым! © Мамдаринка / VK
