20+ свадеб, о которых гости еще долго будут шептаться

Свадьба — это не только очень волнительное, но и весьма затратное торжество. Да и подготовка к нему занимает немало времени и больше похожа на марафон по поиску тамады, визажиста и фотографа. Конечно же, хочется, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, но так бывает не всегда. На некоторых праздниках происходят такие драмы, что хоть сценарий по ним пиши.