надо было из конверта деньги достать и оплатить, либо и конверт, и деньги за вход забрать и уйти в закат
20+ свадеб, о которых гости еще долго будут шептаться
Свадьба — это не только очень волнительное, но и весьма затратное торжество. Да и подготовка к нему занимает немало времени и больше похожа на марафон по поиску тамады, визажиста и фотографа. Конечно же, хочется, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, но так бывает не всегда. На некоторых праздниках происходят такие драмы, что хоть сценарий по ним пиши.
- Один из гостей решил нам на свадьбе хрусталь подарить. Подошел с подарком, долго распинался, какой он ценный и крутой, как долго он его вез. И вдруг бац — он на ровном месте спотыкается и с треском роняет коробку. Повисла полная тишина, гость поднялся, глянул на нас и такой: «Да ладно! Шутка! Мы вам, вот, в конверте подарок принесли! А там не хрусталь, там бутылки из-под шампанского!». Вот так нас обманули, аж душа тогда в пятки ушла. © Momdarinka / VK
- Была однажды на свадьбе у подруги, а отмечали они ее в небольшом ресторанчике. Атмосфера была так себе, потому что пока в одном зале мы праздновали свадьбу, в другом зале проходили чьи-то поминки. Ощущения, мягко говоря, смешанные, особенно когда гости с разных залов пересекались где-то в коридоре или на улице. А потом ничего, перезнакомились, перемешались, и дело пошло веселее. © Momdarinka / VK
- Мать мужа безумно ревновала его ко мне. И когда я узнала, что она купила себе на нашу свадьбу белое платье, да еще и пышное в пол, я сильно разозлилась. Муж пытался поговорить с ней, но она закатила истерику. Тогда я плюнула и купила себе ярко-оранжевое платье. Мне необязательно быть в белом, но я хотела выделяться. У меня получилось, свекровь была в бешенстве. © Подслушано / Ideer
- Подруга испортила мне свадьбу. Приперлась в белом платье! Да еще и достаточно пышном, которое отдаленно смахивает на свадебное. Целый вечер я с презрением глядела на нее. Официанты пару раз путали и подходили к ней, чтобы спросить, когда гостям подавать горячее. А новоиспеченный муженек не упускал возможности пошутить, что тоже перепутает и уедет со свадьбы не с той. Ну как так можно было! © Палата № 6 / VK
- Дело было на моей свадьбе, разгар праздника, все веселятся, а я решила отойти в туалет. Захожу, пудрю носик, вдруг кабинка позади меня открывается, а там свекровь сосредоточенно колупает вилкой вареник, который стащила со стола. Неловкая тишина, мы смотрим друг на друга, и тут свекровь выдает: «Ой, ты только не говори никому! Уж больно мне они понравились, пытаюсь тихонько рецепт разгадать, а то у меня не такие вкусные!» © Momdarinka / VK
- Свадьбу отмечали в моем родном городе, моим стареньким родителям было тяжело далеко ехать. Свекры прикатили к нам и открытым текстом на все фукали. Эпик фейл случился в ЗАГСе. Свадебный регистратор толкает речь, и тут мама мужа, как ужаленная, подскакивает ко мне и пробует выдернуть что-то у меня из волос, приговаривая: «Где ты лазила? У тебя какие-то ветки в прическе». Я в шоке: «Это живая роза, украшение для прически. Парикмахер вплел». Регистратор смотрит на нас глазами по 5 копеек. Свекровь сдувается и бормочет: «Странные какие-то вы в этом городе. У нас такое в волосы не пихают».
- Подруга позвала на свою свадьбу, так как знает, что я пишу и пою собственные песни. Когда обсуждали, когда и как это будет, она вкинула такую фразу: «Настоящих музыкантов приглашать дорого, а ты же подруга». Она явно хотела сказать не это, но у нее изо рта случайно вырвалась правда. Но обалдела я не только с того, что она не считает меня настоящим музыкантом, но и с того, что она планировала, чтоб я выступила бесплатно. Я бы и выступила, если бы не знала, что на свадьбу она собирается всадить круглую сумму, но сэкономить внезапно решила на мне, а еще на тамаде, который тоже будет работать бесплатно, потому что он тоже друг. Я отказалась, но еще хочу отговорить и тамаду, потому что это не то, как ведут себя друзья. © Momdarinka / VK
- Был недавно на свадьбе у старых знакомых и стал свидетелем максимально неловкой ситуации. Тамада прохаживался по залу, выбирал случайных гостей, просил сказать тост и вручить подарок. Подошел к одному — тот отдал конверт, к другому — тоже отдал конверт. Но тут тамада зачем-то решил его вскрыть, и оказалось, что там пусто. Чувак, конечно, сделал вид, что это шутка, быстро нашел в кошельке деньги, вложил их, все поржали. В этот момент я незаметно отошел в туалет и тоже положил деньги в пустой конверт, который принес с собой. © Палата № 6 / VK
- Меня, как невесту, по традиции хотели «похитить». Но в итоге я разрешила украсть только одну туфлю перед танцами. И это действительно было весело. Скатерть на столе молодоженов была короткая, поэтому все гости наблюдали, как под стол заползает младший брат, разувает меня, проползает мимо ног жениха, вылезает из-под стола с противоположного конца, отряхивается и уходит с добычей. Только один муж ничего не заметил. В качестве выкупа каждый из друзей жениха по очереди сказал тост, и туфлю вернули. © Таисия К / ADME
- Гуляли на свадьбе моего сына, а там такой забавный тамада был. Ну просто умора. До сих пор его вспоминаю! Подходит к моей невестке и говорит: «Смотри, какая у тебя свекровь хорошая! Веселая, красивая!» Я в шутку: «Она чуть позже поймет, какое у меня самое лучшее качество!» Невестка с удивлением спрашивает: «Какое?» Тамада ответил вместо меня: «Та я знаю таких! Небось, живет далеко очень!» © Подслушано / VK
- Поведение мамы жениха на свадьбе было просто вопиющим. Она пришла на церемонию в зеленом платье. Как оказалось, одна гостья надела точно такое же. Так маман загнала ту дамочку в угол и велела переодеться. «Мне не во что. Мы только прилетели», — лепетала девушка. «Ну тогда уходи отсюда. Я серьезно. Я важнее тебя. Я мать жениха», — выдала мать. К счастью, все обошлось словесной перепалкой, но настроение было подпорчено. © persondude27 / Reddit
- В наших краях есть пресловутая банда тетушек, которые приходят на каждую свадьбу с кучей отпрысков, занимают угловой столик и наполняют до краев тарелки едой. А остальное высыпают в свои сумочки, в которые предварительно кладут целлофановые пакеты. Барбекю, соусы, шашлыки, хлеб, десерты и салаты — все туда. Я пытался сделать им замечание, но они и слушать меня не стали. Основной фейл в том, что эти тетушки — моя родня. © Neman Ashraf / Quora
- Была я как-то на свадьбе коллеги. Приехали мы вовремя. Все выглядело дорого-богато. Но когда невеста шла к алтарю, ее платье вдруг порвалось. Бедняжка зарыдала, так у нее еще и макияж поплыл. Но это еще не самое стремное. Когда жених произносил свою речь, он вдруг заявил, что собирался жениться на ней только из-за денег, потом развернулся и ушел. © Alicia Imona / Quora
- День свадьбы. Жених опаздывает. До регистрации остается 20 минут. Думаю, пойду схожу в туалет, пока жених едет. Сделала свои делишки и медленно выхожу из туалета. А тут фотограф, жених, свидетели, гости — и я с платьем в трусах. Угадайте, что запечатлено на первой фотографии. © Подслушано / Ideer
- Нас пригласили на свадьбу в сельской местности. Добрались туда с трудом. Церемония была очень долгой, родители жениха опоздали. Так еще угощений в три раза меньше, чем гостей. Рядом не было даже простенького супермаркета. Все это длилось 7 часов, я чуть не падала в обморок от голода. Лучшее, что произошло в тот день, — я съела гамбургер в фастфуде. © Val879 / Quora
- Ездили с мужем на свадьбу к друзьям. Свадьба длилась 2 дня. На второй день нас не хотели впускать из-за того, что мы не заплатили за вход. Точнее, недостаточно заплатили. Налички с собой было мало, хотели перевести безналом, но связи не было. На что жених с невестой сказали: «Ничего не знаем, давайте сейчас. Денег больше надо брать с собой». А ничего, что мы в конверт прилично положили? Меня настолько это взбесило, что я просто развернулась и ушла. © Подслушано / Ideer
- Мы были очень счастливы на нашей свадьбе, только фотограф омрачил ее. Он долго ворчал, пытался всех построить в протокольную шеренгу и делать кадры в стиле «невеста обнимает березку» и «солнышко на ладошке». Последней каплей стало то, что он начал критиковать мой костюм и приводить в пример «нормальную» невесту с другой свадьбы в платье-торте. Папа, свекор и брат мужа попросили его уйти и не портить праздник. В итоге у нас куча отличных живых фотографий, сделанных гостями. © Подслушано / VK
- Двоюродный брат пригласил на свадьбу. Как только я вошла, ко мне подлетела невеста и начала возмущаться, почему я это без фотоаппарата. Я видела эту девушку впервые. Оказывается, брат как-то обмолвился, что я фотограф, и эта дама подумала, что я приду с аппаратурой и начну всех фотографировать. И потому она никого нанимать не стала. Вечер я провела отлично: смеялась больше не над шутками тамады, а над кислой рожей невесты. Самый сок — я фотограф-анималист, снимаю в основном собачек. © Подслушано / Ideer
- Пригласили нас на свадьбу двоюродного брата моего мужа, а за день до торжества выдали задание. Оказалось, что мы должны быть на празднике официантами! Мне поручили разносить напитки и предлагать закуски. Я была в шоке просто. Так еще и гости некоторые вели себя ужасно. А есть нам с мужем пришлось на кухне. © Bobbi Lum / Quora
- Впервые была на свадьбе, когда мне уже стукнуло 24 года. Всякое я в жизни видала, но после этой свадьбы поняла, что скучно живу. Дядя жениха с криком «За молодых!» влетел головой в свадебный торт. Братья невесты заперли тамаду в туалете и не выпускали, пока он не спел а-капелла «My Heart Will Go On», а 57-летняя тетя Нюра станцевала тектоник на столе. © Палата № 6 / VK
- Была свидетельницей на свадьбе. Выхожу из туалета в кафе, а рядом парни стоят и ржут, глядя на меня. Оказывается, я свое платье в пол умудрилась сзади частично в колготки заправить. Поняла я это только тогда, когда почувствовала ветерок на бедрах. А пока поправляла платье, увидела, что к каблуку прицепилось полметра туалетной бумаги. Про это позорище невесте только спустя 4 года рассказала. Та каталась от смеха. © tremmy2 / Pikabu
- Моя подруга — откровенная жлобка. Пригласила ее на свою свадьбу. Скромно накрыли стол дома и позвали только близких. Подруга подарила нам самые дешевые бокалы из супермаркета, а потом выдала: «Вы же все равно не в ресторан меня позвали». Все гости выпали в осадок, а я залилась краской. © Подслушано / VK
- Очень странный случай был. Двоюродный брат моего мужа собрался жениться. На свадьбе нас посадили за стол с родственником, который был известной поп-звездой. Во время своей речи отец невесты минут 10 распинался об этом певце. А еще две тетушки буквально оккупировали туалет и устроили там потасовку. © Lucy Hendrickx / Quora
- Свекровь подарила нам на свадьбу 350 тыс. Мы эти деньги планировали добавить на первый взнос за квартиру. А спустя неделю после свадьбы она эти деньги попросила обратно взаймы. Прошло уже 5 лет. Квартиру мы купили сами. От сестры мужа я потом узнала, что свекровь эти деньги потратила на курсы какого-то «успешного успеха». А мне на свадьбе еще твердила: «Только не промотайте эти деньги!» © Подслушано / VK
Незапланированные события на свадьбе — частое явление. Забавных историй случается так много, что мы наготовили еще несколько похожих подборок:
Комментарии
Всё правильно. Празднует дома со скромным столом, а хочет в подарок яхту? Согласна с подругой. А невеста ещё и ходила проверять стоимость бокалов? Как она вычислила, что они сааамыыыеее дееешёёёвыыыеее?
Подборка какая-то дичь, по стилистике как будто один человек писал то, что высосал из пальца