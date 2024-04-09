20+ эпичных родственничков, которые дают жару близким

Родственники не всегда соответствуют нашим представлениям о прекрасном, да и не обязаны. Иногда с ними бывает по-настоящему трудно, порою — забавно, временами — невыносимо, но деваться некуда: семья есть семья. И приходится любить близких такими, какие есть, со всеми их тараканами, даже если они раздражают до невозможности.

«Сестра с сыном нагрянула к нам в гости. Просто посмотрите, что она дает на завтрак 5-летнему ребенку!»

«Свекровушка решила мне помочь и простерилизовала детские бутылочки в кастрюле с кипятком, а потом просто забыла их там»

«Папа сжег жаркое»

Когда не пошел на поводу у старших

Приехала теща первый раз в гости и давай с порога хозяйничать: «Ой, мне тут не нравится! Шторки не те, я щас другие повешу». Я молча наблюдал за ее поведением минут 5, а потом подошел, взял ее за руку и ласково говорю: «Пойдемте, кое-что вам покажу». И тут же привел ее к двери, выпроводил на лестничную площадку, туда же переместил ее сумку и шубу и сказал примерно следующее: «Это мой дом, мои правила. Не нравится — валите отсюда». Грубовато, зато действенно. Полгода теща не появлялась, зато потом такая вежливая стала: «Ой, а можно тут посмотреть книжечку? А можно я шкафчик открою сахар достану?» Кем себя покажешь в доме — тем и будешь всегда. © ArmasterR / Pikabu

«Компьютерный стол моего брата, которому 10 лет. Он просто бросает мусор прям под ноги, потому что не видит смысла его выкидывать»

«Мой муженек налил холодный бульон в горячую курицу»

«Только что узнал, что мои сыновья уже больше года намеренно носят разные носки, просто чтобы я сходил с ума, пытаясь найти пару после стирки»

Когда умелый манипулятор встречает достойного соперника

Свекровь часто манипулировала своими сыновьями, изображая сердечные приступы. Однажды и при мне она закатила глаза и типа потеряла сознание. Мой муж кинулся к маме, расстегнул бюстгальтер, чтобы ей легче дышалось. Я стою, наблюдаю. Тут она приоткрыла глаза и, встретившись взглядом со мной, оттолкнула сына и встала, как ни в чем не бывало. Самое интересное — с тех пор никаких приступов и обмороков. Отношения у нас с ней были сложными, свекровь считала, что я отняла у нее любимого мужчину — ее сына. Но когда я ушла от мужа, я стала для нее врагом номер один, ведь посмела бросить ее сыночку! Кстати, муж учел эти уроки и, когда женился во второй раз, уже пересмотрел свои отношения с мамой. © Ирина Журавлева / ADME

«Мой ребенок бросил свой рождественский подарок в мой рождественский подарок, и вот результат»

«Моя жена готовится к материнству и практикуется в пеленании на собаке»

Когда бабушка не очень готова к внукам

Моя очень пожилая мама живет далеко. Младенцев не жалует, мол, страшненькие они и ничего не понятно. Фотки внука стала просить уже к годику. Бумажные, по почте, так как со смартфонами она не дружит. Я послала несколько фоток внука, а заодно и новый телефон, который она ранее просила. Получила посылку, звонит: «Ой, ну такой он хорошенький, прелесть, загляденье, очень понравился!» И только я начала улыбаться таким щедрым комплиментам внуку, как она продолжила: «Спасибо тебе большое, так угодила! Даже в руке приятно держать, такой красивый телефончик». И дальше говорит только про телефон, про внука — ни слова. Спрашиваю: «А фотки-то не видела еще?» И мама такая: «А, ну видела фотки. Вроде ни на кого из вас не похож». Ну, спасибо, мама, что хоть на вопрос ответила. © Irz / ADME

«Жена хотела сделать какие-нибудь приятные мелочи для дочери и ее подруги. Только контейнер она открыла вверх дном»

«Оставила мужа наедине с краской на 5 минут»

«Мой ребенок-подросток съедает всю кожу с курицы-гриль»

Некоторым родственникам не угодишь

Сколько помню себя, моя мама всегда перемывала за мной полы. И это при том, что я всегда мыла по «ее методу»: сначала подмести, надраить моющим средством, затем смыть мыльные разводы и еще парочку раз пройтись, чтоб как полированный был. И все равно ей не нравилось! То же самое относилось и стирки, и мытья посуды. Вышла я замуж, живем в частном доме. Когда свекровь увидела, как я мою полы, выпала в осадок. Она женщина не придирчивая, чисто — и ладно! Теперь не нарадуется, мол, невестушка-хозяюшка ей досталась, полы моет-перемывает. © Gulnar Hydyrova / ADME

«Я решила сделать пряничный домик, напекла печенья и поставила остывать, а муж взял и схомячил почти все кусочки „крыши“, хотя там была куча другого печенья»

«Да, он знал про кучу другого печенья. Он его тоже попробовал, но сказал, что части „крыши“ вкуснее».

«Купила губку для посуды, а мама разрезала ее пополам»

«Жена сгрызает всю соль с кренделей и оставляет полуразмокшие остатки еды на прикроватной тумбочке»

С некоторой родней нужен глаз да глаз

Когда переехали в квартиру, которая принадлежала родителям мужа, свекровь начала ходить к нам с инспекциями, причем исключительно в то время, когда муж на работе (я в декрете была). Как-то собрались мы на шашлыки в честь его дня рождения, звонит мама мужа: «Ну что, собрались?» Да, говорю, выходим уже. Муж с дочкой ушли, а я замешкалась, собирала что-то. Проходит буквально минут 15 и я слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, а тут я стою в коридоре. Немая сцена. Надо было видеть ее лицо. Она только и смогла вымолвить: «Ой, а ты еще здесь...» Я молча прошла мимо нее и ушла. Муж так же молча сменил замки, а когда родители потребовали себе запасной комплект ключей, сказал: «Нет. Вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu

«Мама решила помыть мой конструктор, который я храню с детства. Многое сломала, часть выкинула. Я в шоке»

«Решила навести порядок в своей комнате. Вот фото до и после того, как пришел мой брат»

Некоторые родственники такие странные

Есть у меня один наглый родственник. Зачастил он ко мне на обед. Ну ладно, мне не жалко, но однажды все же спросила: «Что это ты домой к молодой жене есть не идешь?» Ответ был просто шикарный: «Она невкусно готовит, а ты — отлично!» Ну я ему говорю: «Ты до пенсии ко мне ходить будешь? Отправляй жену ко мне, буду учить. Пусть продукты тащит, мы приготовим, она потом домой заберет». Ну что-то он на такие слова обиделся. А ходить на халяву каждый день на обед нормально было. © Юлия / ADME

«Тройняшки и триммер для бороды несовместимы!»

«Сегодня на завтрак у нас были бутерброды со шпротами, но их вид сильно отличался от привычного. Оказалось, моя супруга чистит шпроты!»

«Она распотрошила рыбин, достала скелеты, убрала хвосты...Думал, после 5 лет отношений меня уже не удивить, но у жены получилось».

В большой семье вкусняшки долго не лежат

Вспомнилось. У нас на работе один из директоров возит морепродукты — все натуральное, ценник чуть ниже, чем в магазинах. Я у маменьки спрашиваю: «Возьмем икру?» Она такая: «Да, давай полкило: чуть-чуть сами поедим и на Новый год останется». Я подумала и сверху еще заказала банку в 0,3 кг. Привезли икру, я маме полкило отвезла. Собираемся на Новый год: папа блинов напек, я тарталеток взяла, и тут выясняется, что икры-то осталось 2 чайные ложки! Короче, маман в одно лицо, не глядя, схавала полкило икры. Ладно, я еще банку купила. Мы потом над мамой аж до следующего года прикалывались. © poulinka999 / Pikabu

«Мама подумала, что пульт от приставки станет хорошим украшением торта на мой день рождения»