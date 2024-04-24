15 ярких доказательств того, что с поддержкой мам и пап можно горы свернуть

О, меня так выносит на смех от поддержки моей горячо любимой матери). Если мне грустно, она говорит: не грусти, а если я болею: не болей. И если после этих слов я не перестаю болеть или грустить, то она удивляется и обижается. Ведь она же сказала два слова, все должно пройти!

Не, она отличная мать и хороший человек, просто эмпатия у врачей штука интересная). Как кот Шредингера.