Вспомнилась сказка про рукавичку. В нашем регионе малосемейка - это однокомнатная квартира из комнаты 18 кв.м., лоджии, очень маленькой кухни и с/у, а вместо подъездов в таких домах балконы-палубы. Малосемейка - на маленькую семью, то есть. Интересно, что за куча родни там жила помимо мамы с дочкой и как они туда кучей помещались. Либо там под малосемейкой понимают что-то другое.
15 ярких доказательств того, что с поддержкой мам и пап можно горы свернуть
Многие люди жалуются на то, что родители никогда их не понимали. Но некоторым повезло родиться в семьях, где мамы и папы всегда находили время и возможность поддержать своих детей. Такие дочери и сыновья, даже став взрослыми, всегда с теплотой вспоминают о своих родителях, по праву считая их лучшими на свете.
- Я финансово не готовилась к декрету, доверяла мужу. Оказалось, что новые колготки — это роскошь, которую еще нужно заслужить. Такой униженной я себя никогда не чувствовала. Прожила в этом аду 3 месяца, а потом призналась отцу, что ошиблась с выбором мужа. А папа в тот же вечер забрал нас с ребенком к себе. И с тех у нас с сыночком есть все необходимое для жизни и счастья. И это учитывая, что мой отец зарабатывает раза в 3 меньше, чем бывший муж. Скоро малышу 2 года, я нашла ему прекрасный садик, а сама выхожу на работу. Платить будут хорошо, я долго искала такую классную вакансию. И с первой же зарплаты куплю папе спиннинг, о котором он давно мечтает. Очень благодарна ему за все, что он для нас делал и делает. © Карамель / VK
- Сын учился в 10 классе. Звонят мне однажды из школы, мол, приходите в среду на педсовет по поводу стрижки вашего мальчика: «У нас с хвостами ходить не принято!» А у сына был аккуратный хвостик, ему прям шло. На педсовет пошел муж, и больше до сына не докапывались, потому что байкерский хвост моего супруга до попы красноречиво обозначил позицию нашей семьи по поводу длинны мужских волос, а в уставе школы никаких ограничений на этот счет не было.
- Мы жили бедно. В 9 классе я все лето проработала на овощебазе, чтоб купить себе в школу одежду и сумку — тогда в моде были портфели а-ля кожа крокодила. И вот конец августа, заглядываю под матрас, а там денег нет! Я в слезы, а мама и говорит: «Ну да, деньги взяла я. И что ты так переживаешь? Я просто их перепрятала надежнее, чтоб никто не нашел (мы жили в малосемейке с кучей родни)». А в выходные поехали с мамой на рынок, накупили мне и нарядов в школу, и пальтишко, и портфель крокодиловый (мама даже чуток добавила). Обожаю ее!
- Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была ЕГО НАКЛЕЙКА. Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил неспециально, уважаю его право собственности, но, раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Я предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © Diablo*** / Pikabu
- В детстве очень любила шоколад. Один раз маме подарили огромную коробку шоколадок весом почти кило. И я, ведомая любовью к шоколаду, стащила оттуда одну штучку. Мама заметила и в воспитательных целях заставила меня съесть всю коробку. Я не возненавидела любимое лакомство, мне даже плохо не было после. Это был лучший день моей жизни. Воспитательный процесс где-то дал сбой. © Подслушано / VK
Долбанутая мама ртом говорить не научилась. Вот бы у ребенка от килограмма сладкого поджелудочная сбойнула.
- Мы с женой ввели в обиход такое понятие, как «субботний мешок». Правило такое: перед сном дети убирают свои игрушки. Все, что не убрано, собирается в этот мешок и убирается как минимум на неделю. При повторном попадании игрушки в мешок она убирается на месяц, так как ее ценность в глазах ребенка, судя по всему, невысока. © godwarz / Pikabu
- Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:
— Посмотри на дядю...
Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...
А родительница продолжает:
— Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.
Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu
- Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!» Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK
- Меня в одиночку воспитывал папа, поэтому я мастер на все руки. Поменять лампочку — это легкая задачка, я еще могу проводкой заняться или машину пересобрать. Из-за папы как раз у меня и появилась любовь к машинам. Пошла таксовать. А мужчины как будто никогда женщин за рулем такси не видели! Смотрят на меня с открытым ртом и чуть ли не каждый номер берет со словами: «А вдруг понадобится такси срочно!». Это мужики еще не знают, какой шашлык сочный я умею делать, как от пола на кулаках отжимаюсь и сколько рыбы ловлю на местном озере! © Карамель / VK
- В 17 лет неожиданно поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, мелкая, косолапая, веснушки эти еще». Начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснушки, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Батя это заметил и очень аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. И он ответил: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я». Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © Unknown author / Pikabu
Наш папа сначала нам с братом от зайчика гостинцы приносил , потом этот заяц переметнулся к нашим детям и дед стал таскать вкусняшки внукам , теперь передает уже правнуку . Вот такой долгоиграющий заяц есть у нашей семьи :-))
- Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном фронте. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь обо всех своих проблемах. Это был так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK
- Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им — это его и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu
... На заработанные деньги купил новый телефон ...
Прибыльное это дело - балконы расчищать
- С детства мой папа часто брал меня с собой на футбол, рыбалку и прочие мужские штуки. Мама работала, поэтому за мной присматривал папа, когда был на выходном. Мне и самой было это интересно, и пока мои подружки играли куклами, я бегала с пацанами за мячом. Как это ни странно, пацанкой я не выросла. А мои друзья-парни восхищаются тем, что я могу поговорить и о футболе, и о рыбалке. А однажды я заговорила о рыбалке с моим директором, и с тех пор, я единственная, с кем он может пообщаться на работе не о работе. © Карамель / VK
- Мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще больше разозлилась. Но папа показал, что он не обманывает, накрасил меня так хорошо! Папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK
- У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено резко и сильно — на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. «Плачу двойную цену! — заявил друг. — Только сначала колешь без краски, ну а потом уж...» Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Ибо очень больно! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа — тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча — тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как и нормальные отношения с дочкой сохранил, ну и... заартачься он, устрой скандал-разнос — назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu
Отношения родителей и детей могут складываться по-разному. Некоторые мамы и папы с любовью терпят все выкрутасы своих чад, а другие чудят так, что выросшие сыновья и дочки не вылезают от психотерапевтов. Конечно же, хотелось бы, чтоб людей из первой категории было больше.
Комментарии
О, меня так выносит на смех от поддержки моей горячо любимой матери). Если мне грустно, она говорит: не грусти, а если я болею: не болей. И если после этих слов я не перестаю болеть или грустить, то она удивляется и обижается. Ведь она же сказала два слова, все должно пройти!
Не, она отличная мать и хороший человек, просто эмпатия у врачей штука интересная). Как кот Шредингера.