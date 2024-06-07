16 человек, которые просто хотели сделать доброе дело, а в итоге еще и виноваты остались

к сожалению так часто бывает 😔 Всегда стараюсь помочь людям , но в итоге мной просто пользуются. 🥲
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Когда мы решаем сделать доброе дело, то даже не допускаем мысли, что наша помощь может не только не найти отклика в сердце другого человека, но и довести до серьезного конфликта. Но, как доказывают истории пользователей сети, такой вариант развития событий — не редкость.
Здесь вы найдете еще больше историй о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда:
к сожалению так часто бывает 😔 Всегда стараюсь помочь людям , но в итоге мной просто пользуются. 🥲