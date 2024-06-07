16 человек, которые просто хотели сделать доброе дело, а в итоге еще и виноваты остались

Народное творчество
2 часа назад

Когда мы решаем сделать доброе дело, то даже не допускаем мысли, что наша помощь может не только не найти отклика в сердце другого человека, но и довести до серьезного конфликта. Но, как доказывают истории пользователей сети, такой вариант развития событий — не редкость.

  • Я работал в курортном комплексе. Одна супружеская чета оказалась в затруднительной ситуации: они то ли были обворованы, то ли просто потеряли крупную сумму денег. Их было так жаль, и я хотел помочь. Утешал женщину, давал купоны на бесплатную еду, помогал писать заявление. А на следующий день меня вызвали на ковер к начальнику, чтобы сделать выговор. В чем я был виноват? Эта дама нажаловалась, что я слишком долго нес ей кофе... © 7_up_curly / Reddit
  • Нашла на улице хороший телефон и попыталась вернуть его владельцу. Так как он был заблокирован, я отошла в кафе неподалеку, заказала кофе и стала ждать, пока кто-то позвонит. Действительно, минут через десять раздался звонок от абонента, записаного как «Любимая». Взяла трубку, но не успела ничего объяснить, как на меня начали орать. Женщина несла что-то вроде: «Ты кто такая?! Почему у тебя его телефон?! Где ты?! Где он?!» В общем, решила, что сделаю доброе дело в другой раз, вышла на улицу и просто оставила телефон примерно в том же месте, где и нашла. © dyadka1337 / Pikabu
  • Бабушка живет в горном селе, там одни старики. Село в глубинке, туда нет дороги нормальной, нет водопровода. Воду берут из ручьев, они достаточно чистые, не помрешь. Забрели туристы, я им открыла. Говорят, мол, так и так, потерялись, можно воды. Принесла, но предупредила, вода из ручья, другой нет. Там девушка начала истерить, что не будет ее пить, и как это так нет другой?! Потом вообще выбила чашку у меня из рук. Так выбесила! Ну не хочешь — не пей, не заставляю, зачем так вести себя? Выбесила жутко. © Подслушано / Ideer
  • Племяннице муже чисто за символическую сумму мы продали айфон, в отличном состоянии, в придачу к телефону штук 7-8 разных чехлов бонусом. Примерно через пару недель наткнулась в интернете на объявление о продаже этих чехлов по 100 рублей, зашла в профиль, а там она продавала еще и платья, которые ей бабушка покупала. Понимаю прекрасно, отдали/подарили, надо забыть, это уже ее, если жалко, то не отдавай. Тем не менее осадочек остался. © MamaNoDrama / Pikabu
  • Заехала новая соседка, у нее сыновья. Из-за переезда устала страшно, а еще и коробки все эти распаковывать, ну и я предложила за детьми немного присмотреть. Она была только за. Я увела мальчишек к себе, и моя дочь сразу с ними подружилась. Они отлично провели у меня день: носились во дворе, ели бутерброды с индейкой, смотрели мультики. Вечером уставшая, но довольная соседка забрала детей и тепло поблагодарила за помощь. Но не прошло и 5 минут, как она вернулась. Я думала, она хочет еще раз меня поблагодарить, а она как заорет:
    — Ты что, кормила моих детей бутербродами?
    — Да, и они мальчикам понравились.
    — Детям нужна нормальная еда, а не этот мусор!
    — Действительно?
    — Да.
    — Нет!
    И я захлопнула дверь прямо перед ее носом. Потом мы с мужем переглянулись и рассмеялись. Мы кормили ее детей по доброте душевной, а она еще и недовольна. © average_texas_b**ch / Reddit
  • Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Все стандартно: берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им как-то крупная сумма, около 200 тысяч. Обратились к нам, естественно, учитывая их репутацию, мы отказали. Некоторое время спустя мы приобрели бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы такие-сякие, вместо того, чтобы им помочь, на «их» деньги (то есть которые им предназначались, по их мнению) себе холодильник с посудомойкой купили. И поэтому они с нами общаться более не желают. © Dimetrisol / Pikabu
  • В моем детстве был у нас сосед с огромной библиотекой фэнтези и фантастики. Я частенько брал у него что-то почитать. И вдруг ни c того ни с сего он перестал давать мне книги. Я гадаю, что случилось, и вот однажды вечером слышу, как мой отец хвастается: когда сосед у него спросил, мол, почему ты сыну книги не покупаешь, раз он так читать любит, то он ответил: «А зачем покупать?! У тебя же есть!» Вот тут все на свои места и встало. © Onzo / Pikabu
  • Мне 22 года, и по соседству со мной живет хорошая семья, в которой растут 3 дочки (13, 9 и 6 лет). Недавно родители уезжали на ночь и попросили меня присмотреть за девочками. Я пообещал, что проведаю их перед сном. И вот стук в дверь — пришла бледная как мел девочка. Я подумал, сейчас она попросит меня разобраться с духовкой или что-то вроде того, но нет. Первые месячные, блин. Я решил, что надо немедленно позвонить ее родителям. Но девочка умоляла меня этого не делать, мол, сама потом расскажет. Попросила просто купить средства гигиены. Я сбегал в магазин, с помощью любезной продавщицы выбрал прокладки, взял шоколад в придачу. Потом спросил девочку, не нужно ли распечатать для нее какую-нибудь инструкцию, но она сказала, что сама справится. Я убедился, что все в порядке, и был таков. Утром соседи вернулись и обо всем узнали. Думаете, они были мне благодарны? Нет. Они пришли и устроили мне взбучку. А все потому что я, видите ли, обязан был им позвонить. Но я так не считаю. Девочка сама не захотела, чтобы они об этом узнали от меня, а кто я такой, чтобы идти наперекор? © a***olemenstruating / Reddit
  • У родителей была пара друзей с сыном моего возраста, наглые до невозможности. Все мое детство летом регулярно приезжали к нам в квартиру пожить по паре недель подряд, причем всегда устанавливали свои порядки. В итоге как-то зимой в мороз мама заболевает. Температура 39. Звонит эта семейка, говорят, что приедут к ней ночевать. Мама в отказ, ей плохо, положить их некуда (обычно они на кровать ложились, а она на пол, но не с температурой же). Они давят на жалость, мама отказывает, возможно, впервые в жизни, «друзья» психуют и бросают трубку.
    Через пару месяцев они объявились, нахамили и сказали, что из-за маминого эгоизма они вынуждены были в мороз остаться в своем доме, отопление не стали включать, потому что дорого, в итоге замерзли. Больше с мамой они не общаются, обиделись, а я с ней несколько лет проводила беседы на тему, что они сами себе злобные Буратины и она не виновата. © HappyXUXU / Pikabu
  • Моя подруга переживала тяжелые времена. Говорила, что ей даже не из чего приготовить ребенку обед, поэтому однажды я пошла и купила немного продуктов для ее ребенка. Привезла ей кучу всего, а она роется в сумке и заявляет: «Этот хлеб с глютеном. Ты же знаешь, что я не могу его есть». Я была просто в шоке. Да, я знала, что она не может есть обычный хлеб, но ее ребенок-то может, а я принесла еду именно ему. © CatchtheFeBurr / Reddit
  • Работаю в школе, езжу туда на машине. Одна пожилая коллега-учительница, как оказалось, живет в паре остановок от меня. Попросилась ездить утром со мной. Мне стало жалко ее, согласилась, попросила ее утром приходить на мою остановку.
    Она пришла, села, начала охать, как ей тяжело было дойти до меня. Я промолчала. Пока ехали, она говорила, что ей холодно, — я включила подогрев сиденья. Потом — что музыка громко. Я сделала потише. Потом ей стало жарко — я — сама терпение.
    Назавтра тоже поехали вместе. И тут она выдает: «А вы можете доезжать до меня утром? Вам недалеко, всего две остановки, это пять минут». Я говорю: «Извините, нет. У меня каждая минута утром на счету». Она поджала губы и снова началось: «Мне жарко, мне холодно, мне громко, сделайте, пожалуйста, потише». Мне это надоело, и я сказала, что водитель здесь — я! И если ей что-то не нравится, то есть общественный транспорт и такси. В итоге она обиделась, не здоровается со мной и коллегам рассказала, что я, такая-сякая, отказалась ее возить и нагрубила! Нажаловалась даже завучу, которая меня вызвала и спрашивала, почему я не хочу возить эту милую пожилую женщину. © Подслушано / Ideer
  • Долгое время я была хорошей родственницей и помогала близким. Маме оплатила зубы, помогала сестре с ремонтом, ее мужа по знакомству устроила на работу не по специальности, маме дарила путевки в санаторий, обоим родителям дарила путешествие на теплоходе. Все это делала, пока жила одна и работа позволяла. А потом познакомилась с мужчиной, стали жить вместе, поженились. Взяли ипотеку, планировали ребенка. А семья стала обижаться, что я им больше не помогаю! Сестра с мужем надулись, что я племянникам не подарила ноутбук дорогой игровой. Родители фыркнули, что я не оплатила им часть строительства нового дома на даче, ведь «ты же сама на эту дачу к нам ездишь». Ага, раз в год езжу. Обидно, что мной пользовались. © Подслушано / Ideer
  • Как-то нашли с подругой на пляже телефон, позвонили на номер из контактов — приехала девушка с тремя амбалами, которые угрожали расправой за якобы украденный телефон. Под дверь дома прибилась породистая собачка — дала объявление про потеряшку, через неделю приперся неадекватный мужик с угрозами, якобы я украла у него собаку. Трижды еще находила телефоны на улице, и каждый раз один и тот же сценарий. Вчера сажусь в автобус и вижу на заднем сидении айфон. Проигнорировала. Надоело. © Подслушано / Ideer
  • Иду я на остановку и вижу, бабуля «божий одуванчик» идет. Ну, думаю, помогу! Чтобы она не думала, что я ее ограбить хочу, решила, пусть телефон мой пока у себя подержит как залог. Но как только я взяла эти сумки, бабуля проявила необычную для ее лет резвость, исчезнув за поворотом. Не делай добра, называется. Соленья вкусные, конечно, были, но мобильник не заменят. © Подслушано / Ideer
  • Однажды увидел в магазине мальчика лет трех, который играл с вертолетом. Играл, а потом бросил его на пол. Гляжу, родители не реагируют, я подобрал игрушку и отдал ему. Пацан довольный такой, улыбается. И вдруг подбегает ко мне его мамаша и давай вопить, мол, отойди от ребенка. Да уж, помог. © Lichtboys / Reddit
  • Еду домой вчера, вдоль дороги идет девушка с ребенком. С транспортом у нас в ЖК туго, поэтому всегда останавливаюсь и подвожу. Едем, я рассказываю что тоже живу в ЖК и даже делаю ремонт одному из клиентов в ее доме. Она уточняет, где именно находится квартира, и начинает наезжать на меня, что мои рабочие шумят в рабочее время! Потом выясняется, что у нее претензии к соседней квартире, а не ко мне (или уже стыдно стало, и поэтому она так сказала). Я просто офигел от такого разворота событий. И как вот дальше помогать людям? © stritels / Pikabu

Здесь вы найдете еще больше историй о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда:

Комментарии

Уведомления
Ио
1 час назад

к сожалению так часто бывает 😔 Всегда стараюсь помочь людям , но в итоге мной просто пользуются. 🥲

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