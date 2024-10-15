16 историй о людях, которые нашли способ обуздать своих наглых родственников
Родственники любят повторять, что желают нам только добра, но их действия порой противоречат этим словам. Герои нашей сегодняшней статьи не дадут соврать. Близкие им люди умудрились перейти все границы, но, к счастью, получили отпор.
- В последнее время каждый раз, когда прихожу с работы, домочадцы бездельничают. Муж листает ленту лежа на диване, дети-подростки рубятся в компьютерные игры. А на кухне все растет и растет гора немытой посуды. Я уже столько раз устраивала разборки, а толку ноль. Они пару дней ведут себя как шелковые, потом все возвращается на круги своя. И вот однажды попросила мужа и детей сделать уборку, чтобы я после работы сразу взялась за приготовление ужина. Пришла домой — грязно! Я решила не устраивать скандал, а взяла и ушла. В свой любимый ресторан. Поужинала там стейком с креветками. А когда вернулась, в доме была идеальная чистота. Теперь и дальше так буду поступать, если они не изменят свое отношение. © CardiologistLeast404 / Reddit
- После того, как купил 3-комнатную квартиру, случайно болтнул родственникам, что 2-комнатная вовсе не пошла в счет обмена на 3-комнатную, а осталась моей и сдается в аренду. И тут же пожалел, потому что родня начала вопрошать: «А вот у нас сынок к вам в город на бюджет поступает, не пожить ли ему у вас в 2-комнатной?». Я, правда, дурака включил и сообщил, что я квартиру дорого сдаю и им тяжело будет за студента платить столько. © SrvCreate / Pikabu
- Как-то свекровь решила меня отчитать по поводу питания и глажки одежды ее ненаглядного сыночка. А дитятке-то уже 41 год от роду. А я возьми и предложи ей забрать его и дальше ухаживать за ним, раз 40 лет справлялась так хорошо. И все — уже месяц даже в гости не приходит. © Elena Pashkova
- Мама любит убираться в моей квартире. Беда в том, что она реально хочет быть нужной и важной, а получается не очень. Постирать платье из премиум-кружева в машинке, сломать беспроводной пылесос в попытке пропылесосить все дочиста, почистить китайский фарфор, который нельзя чистить агрессивными средствами. А когда дома чисто, у нее душа не на месте. Теперь к ее приезду я оставляю газовую печь немытой. Она с удовольствием ее драит, меня поучает, становится счастливой и спокойной и при этом не вредит моей квартире. © Syusyav / Pikabu
- Отказался идти поручителем по кредиту на квартиру племяннице жены. Со мной перестали разговаривать все родственники жены, а ее сестра перестала ходить к нам как к себе домой. И думают, что сделали мне очень плохо! А-ха-ха-ха! Боже, оказывается все было так просто! © Sold1erPadre / Pikabu
- Однажды отец мне преподал отличный урок на всю жизнь, за что я ему благодарен. Это было так в году 2007-2008, и я хотел купить себе новый телефон. Стоил он тогда 7200, это были большие деньги, и мне не хватало 3000, которые я решил попросить у отца. Я пришел к нему, все рассказал, и он мне ответил так: «Сынок, за свой выпендреж плати сам». С того времени я не прошу в долг и не беру кредиты. © Malakan / Pikabu
- Были у свекрови. Когда вернулись, я обнаружила, что потеряла сережку. А эта пара была мне очень дорога — подарок папы. Звоню свекрови, а она мне: "Да, нашла сережку. Я тебе ее продам". Я такая: "В смысле?" А свекровь: "Ну, я ведь могу и в ломбард ее отнести". Я не собиралась ей потакать, потому взяла и нажаловалась мужу. Он собрался и отправился к своей матери. Потребовал, чтобы та отдала сережку. А она попыталась подсунуть какую-то дешевку вместо моего украшения. Но муж сделал фото, отправил мне и уточнил, моя ли это сережка. И лишь после этого свекровь нехотя достала аксессуар из своей сумочки. Да-да, она уже собиралась его куда-то нести. Муж высказал ей все, что думает о ее попытках вымогать у меня деньги. © BananaManderine / Reddit
Тут не просто наглая свекровь, а с криминальными наклонностями. Как говорится - следите за вещами, ничего не оставляйте в пределах её видимости, а лучше, вообще, не общаться с такой.
- Моя мама любила высмеивать меня в присутствии посторонних людей. Мне всегда было неприятно, но я терпела. И вот в свои 20 я привела домой молодого человека знакомиться. Мама, как обычно, решила поиздеваться надо мной веселья ради. А парень посмотрел на нее с осуждением и сказал: "Извините, но это не смешно". Она прикусила язык. По ее взгляду было видно, что она только вот-вот осознала, насколько она была неправа. Больше она не выставляла меня на посмешище. Ну а молодой человек этот стал моим мужем. © WithoutDennisNedry / Reddit
- Многочисленная родня мужа настаивала, чтобы мы их на нашу свадьбу пригласили в достойный ресторан. Я их прямо спросила: «Вы что, голодные? Хотите, я вам кастрюлю супа сварю?» Тот взгляд сестер мужа я никогда не забуду. Тем не менее, нас наказали за скупость: мы остались без свадебного подарка. Они сказали: «В торжественной обстановке вручим, когда надумаете отмечать в ресторане». А мы отмечать, конечно, и не собирались. © velikamasta / Pikabu
- Когда мою младшую новорожденную сестру мыли, мама всегда ворчала на папу, мол, вот, не помогаешь, одной это делать тяжело. Папа отвечал, что девочек мыть — не мужское дело. Вот если был бы мальчик, то тогда он мыл бы. В общем, когда мама родила сначала одного брата, а через пару лет — второго, папа честно занимался и одним, и вторым. Правда, тоже ворчал иногда, что мама родила мальчиков специально, чтобы он их мыл, а не она. © gavriilova / Pikabu
Про свадьбу не поняла. Зажали отмечание, и ждали при этом еще свадебный подарок?
- Когда мне родственники пытались советовать, как и что нужно сделать в моем новом доме, я, смеясь, говорила: «Все советы — на карту, можно наличными». Идеально затыкает советчиков. © Smeleno4ka / Pikabu
- Ипотеку на квартиру для нас с мужем брал его отец, а мы платили. Я еще приличный первоначальный взнос вкинула из своих денег. В один момент у мужа появилась возможность брать кредит самому, и мы решили переоформить ипотеку на себя. Пришли к его родителям, а те вознегодовали: мол, у вас квартира есть, все хорошо, зачем что-то менять? Я говорю: «Ну да, мы платим, а по закону она ваша будет. Меня это не устраивает, уж простите». Так они и юлили, говоря «мы подумаем», пока я не ответила: «Я вам не предлагаю подумать, я говорю, что мы оформляем квартиру на нас, и точка. Не согласитесь — я не буду больше выплачивать кредит». В итоге, квартиру мы переоформили, причем все до копейки за нотариуса и прочие бумажки выплачивали сами. Но вид у свекров был такой, как будто я их граблю. Именно я, а не сыночка. © Jasmyne75 / ADME
- 10-летний сын недавно так разленился, что перестал умываться. Мы и уговаривали, и убеждали — толку ноль. Первые 2 дня муж практически силой тащил малого к умывальнику. Но быстро задолбался и придумал новый способ. Теперь муж каждое утро приходит к сыну в комнату и брызгает тому в лицо из специальной игрушки. Напор совсем не сильный, но это бесит. Сын сдался через 4 дня. Теперь умывается и даже не бурчит. Может, мы и плохие родители, но я благодарна мужу, что он нашел решение. © Палата №6 / VK
- На семейном сборище тетка позвала меня и попросила сходить переодеться. Мол, мой наряд вообще неуместен. К слову, на мне были джинсы и рубашка. Я ответила, что если родители не стремятся меня "переодеть", то и ей тоже не стоит. А папа, который подслушал разговор, еще и добавил, чтобы она держала свое мнение при себе. © Vasundhara Tadkalkar / Quora
- У свекрови сломался холодильник, и мы одолжили ей деньги на ремонт. Еще и подчеркнули: это не в дар! Но прошли месяцы, а долг нам никто так и не вернул. Муж решил напомнить, а свекровь такая: "Ты заберешь деньги у матери? Тебе не стыдно?" Нам ничего не оставалось, кроме как отступить. Зато потом мы ей сказали, чтобы она даже и не думала просить помощь, если у нее сломается, например, плита: мы не дадим ей ни копейки. © AngelTissue / Reddit
- Случайно подслушала разговор мамы и папы. Мама заставляла отца поехать с ней в гости к ее друзьям, а он отказывался. Просто отвечал, что у него нет желания. Она закатила скандал, мол, как это так, с чего это он вдруг не хочет. А папа так спокойно ей ответил: «Я не хочу». Прекрасная в своей лаконичности фраза. Не понимаю, почему ее перестали воспринимать весомым аргументом и нужно уточнять причины, мотивы, приложить эссе на 5 страниц с объяснением. В итоге мама уехала одна. © Не все поймут / VK
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Комментарии
Свекровь с серёжкой очень жалко.
Я н +а месте невестки даже не злилась бы - отдала ей нужную сумму и порвала бы все контакты .
А насчёт мам - это правда.
Берегите пожилых родителей, они очень хотят приносить пользу детям и чувствовать себя нужными !