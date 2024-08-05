20+ человек, у которых впечатления об отпуске покруче, чем у тревел-блогеров

Почти каждый из нас попадал в казусные ситуации в отпуске. У кого-то путешествия ассоциируются с приятным отдыхом, а кто-то до сих пор не может прийти в себя после неудачной поездки. Мы же считаем, что какие бы хлопоты с нами не приключались, легче всего пережить их будет в тандеме с чувством юмора. Если невозможно избежать нелепых казусов, просто посмейтесь над ними.

«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»

«В отеле, в котором я остановился, это висело прямо над унитазом»

Однажды в поезде

Ехали с дочкой на море в поезде, ей 4 года было. Проводница попросила пустить к нам на время двух мальчиков в купе. Я согласилась. Приходят, а это два амбала в тату. Сижу вся на нервах. Вдруг дочь с верхней полки высовывается и говорит одному из них: «Слушай, дядя, не надо там мои туфельки ногой задевать!» У меня чуть инфаркт от ее слов не случился. А он в ответ робко оправдываться начал, отсел подальше от обуви: «Извините, я случайно. Я больше не буду».

«В мой номер каждый день приносят новый рулон туалетной бумаги, даже если я не использую предыдущий»

Сервис на миллион

Поехали отдыхать. Перед поездкой уточнили у хозяйки условия: есть ли кондиционер, стиралка и так далее. Приехали. Деревня деревней: туалет хоть не во дворе, но вода по расписанию. Ну ладно, остались. Пришло время стирки. Спрашиваем хозяйку, а та как заорет: «Стиралка, иди сюда!» Пришла молодая девушка с большим баком, забрала у нас вещи и ушла в сторону реки... Постирала, кстати, очень хорошо. © P**Bear / Pikabu

«Наш „романтический“ номер»

А рядом нужно было поставить табличку: «Нельзя нырять». © cthunders / Reddit

«Вместо балкона в моем гостиничном номере есть собственный внутренний дворик»

Любовная драма в аквапарке

2 года назад мы с парнем ездили отдыхать. Пришли в аквапарк. Встали в очередь на горку, парень стоял прямо передо мной. Засмотревшись на скатывающихся с горки людей, я обняла его и поцеловала между лопаток. Но через несколько секунд до меня дошло, что это был совершенно посторонний парень. Я отпустила покрасневшего парня и увидела удивленное лицо моего, который в этот момент подошел ко мне с надувным кругом для горки. © Подслушано / VK

«Я остановился в отеле, внутри которого стоит настоящий поезд. Внутри него номера для проживания»

Когда приехал на отдых, но еще и заработал

Поехали с мужем в Турцию. Сервис был шикарным, отель изумительный, пять звезд. Но муж к таким прелестям не привык. Заправлял кровати, выносил мусор, убирал все, что не так лежит. Думаю, персонал был в шоке. А потом дело дошло до абсурда. Возвращаемся в номер, а горничные положили нам «чаевые» в виде сладостей. Не умеет у меня муж отдыхать. © Мамдаринка / VK

«Из моего номера открывается вид сразу на 2 вертолетные площадки»

Взяли машину в аренду и слегка перемудрили

Были в отпуске и взяли машину в аренду. Подъезжаем к отелю, паркуемся, и тут бац — наехали на какой-то куст. С утра посмотрели: поцарапали сильно. Быстро нашли магазин с красками для авто, подобрали нужную марку краски, и вуаля: были царапины — нет царапин! В конце отпуска счастливые и довольные едем сдавать машину и видим по реакции работника, что он ни черта не понимает. Говорит: «Машина вроде та, номер тот, но где царапины, которые на ней были?» Оказывается, мы закрасили царапины, которые на машине уже кто-то сделал до нас. Поржали, конечно. © Палата № 6 / Vk

Если приглядеться, то можно рассмотреть на этой стене не совсем обычный узор

«Попросил себе в номер фото Джеймса Эрла Джонса. Обслуживание на 5 звезд»

Американский актер Джеймс Эрл Джонс озвучивал Дарта Вейдера в киноэпопее «Звездные войны», а также Муфасу в мультфильме «Король Лев». — Прим. ADME.

«В моем гостиничном номере в прикроватной тумбочке есть встроенное радио»

«Вид из моего бабл-отеля в Петре, Иордания»

Отель-сюрприз

Купила себе 3-дневный тур в Амстердам. В турагентстве сказали, что у них прекрасные номера в центре города. На самом деле ничего даже отдаленно похожего на это. «Номерами» оказалась лодка, пришвартованная в канале. Была середина зимы, и лодка не отапливалась. Канализационная система вышла из строя и протекла, так что в помещении воняло. Поблизости было негде купить еду, поэтому я провела большую часть времени голодной, лежа под одеялом. У меня не было ни сил, ни желания даже прогуляться по городу. © Ihopeyoulikeapples / Reddit

В этом отеле чистота стоит на первом месте

А может, вы просто провели ночь в магазине товаров для дома? © LetThemBlardd / Reddit

Унитаз, покрытый змеиной кожей, в парижском отеле

«Мои туфли идеально сочетаются с ковровым покрытием»

«Я забыл в гостинице любимого кролика своего 3-летнего сына. Вот так он к нам вернулся»

«Вы не поверите! Что только со мной не приключилось, пока я был здесь! Горничные показали мне, как правильно убираться в комнате. Вы знали, что есть много способов застилать кровать? Кто бы мог подумать! Еще мне показали, как ухаживать за цветами. Мы поливали их каждый день как по часам. Неудивительно, что они такие прекрасные. А по вечерам я работал на стойке обслуживания. Так приятно встречать людей, прибывающих в отель со всей страны и даже со всего мира! А гости из Австралии сказали, что мои уши напоминают им уши кенгуру. В перерывах между работой я играл с собаками хозяина отеля. Они любят вкусняшки и поглаживания по животу. Здесь мне было весело, но я рад, что возвращаюсь домой. Жду не дождусь, когда услышу, чем вы занимались всю эту неделю».