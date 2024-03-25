15+ доказательств того, что Япония непредсказуема так же, как погода весной

Даже если просто смотреть на фотографии, Япония каждый раз раскрывает себя с новой стороны. В этой подборке мы увидим необычные строения, непривычный нам сервис и способы обустройства городов. А еще навестим знакомого всем Хатико и увидим его нового друга.

«В прошлом месяце родила сына. Вы только посмотрите, чем меня кормили в больнице!»

Когда твоя жена — японка

Так выглядит один из ланч-боксов бенто, которые жена готовит для меня каждый день. © 0---------------0 / Reddit

«В очередной раз вспоминаю ту мощную метель, которая накрыла Токио в 2014 году»

У Хатико появился маленький снежный братик

Когда реальность даже круче ожиданий

Это автоматы с китовым мясом

«В кафе вместе с чаем мне принесли песочные часы, чтобы я мог отследить, когда листья заварятся»

В токийских поездах удивительно чистые полы

В этом магазинчике продаются подержанные книги. Он слегка наклонен, визуально напоминает стопку старых газет

В этой раменной есть целая стена с туалетной бумагой

Кто-то использовал старую телефонную будку для обустройства своего сада

«Заброшенное святилище в Японии, которое я пытаюсь отремонтировать»

В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков

Весь пол вагона метро покрыт QR-кодами

В Японии продают такой сорт розовато-белой клубники

Туалет на открытом воздухе у железнодорожного вокзала

«Зацените, что я нашел в мужском туалете в Токио. Здесь можно разместить ребенка»