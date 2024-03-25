15+ доказательств того, что Япония непредсказуема так же, как погода весной
Путешествия
1 час назад
Даже если просто смотреть на фотографии, Япония каждый раз раскрывает себя с новой стороны. В этой подборке мы увидим необычные строения, непривычный нам сервис и способы обустройства городов. А еще навестим знакомого всем Хатико и увидим его нового друга.
«В прошлом месяце родила сына. Вы только посмотрите, чем меня кормили в больнице!»
Когда твоя жена — японка
- Так выглядит один из ланч-боксов бенто, которые жена готовит для меня каждый день. © 0---------------0 / Reddit
«В очередной раз вспоминаю ту мощную метель, которая накрыла Токио в 2014 году»
У Хатико появился маленький снежный братик
Когда реальность даже круче ожиданий
- Мой поздний завтрак в Токио. Я съела все до последнего кусочка. © emgyres / Reddit
Это автоматы с китовым мясом
«В кафе вместе с чаем мне принесли песочные часы, чтобы я мог отследить, когда листья заварятся»
В токийских поездах удивительно чистые полы
В этом магазинчике продаются подержанные книги. Он слегка наклонен, визуально напоминает стопку старых газет
судя по крепежам, это не изящное архитектурное решение, а просто попытка не дать халупе развалиться )
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В этой раменной есть целая стена с туалетной бумагой
Кто-то использовал старую телефонную будку для обустройства своего сада
«Заброшенное святилище в Японии, которое я пытаюсь отремонтировать»
В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков
Весь пол вагона метро покрыт QR-кодами
В Японии продают такой сорт розовато-белой клубники
Туалет на открытом воздухе у железнодорожного вокзала
«Зацените, что я нашел в мужском туалете в Токио. Здесь можно разместить ребенка»
- Вот бы и у нас такое ставили! А то постоянно некуда сына посадить, когда мне в туалет надо. © ripped_jean / Reddit
Еще немного увлекательных статей про страну восходящего солнца:
Фото на превью japanese_work / Reddit
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