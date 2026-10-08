мне папа помогал сделать аппликацию из ткани на труды. вышло настолько хорошо, что учительница забрала на выставку. папа расстроился
15+ историй о поделках для сада и школы, ради которых папы и мамы проявили свою изобретательность во всей красе
Создание поделок для детского сада и школы давно превратилось для родителей в отдельный вид творчества, требующий невероятной находчивости. Кто из нас не закатывал глаза, услышав поздним вечером:"Ой, мама, я вспомнил — завтра нужно принести поделку"? И да здравствуют ночные походы в парк, папины креативные решения и бабушкина запасливость! Кто-то вкладывает в детские поделки часы и мечтает о первых местах в детсадовских конкурсах, а кто-то просто проводит время с ребенком, хихикая и получая удовольствие от совместной работы. В бонусе же предлагаю порассуждать о том, как хранить все эти многочисленные поделки и рисунки.
- Доче нужна была поделка на тему «Осень в лесу». Ха! Я — на опыте, у меня запас всяких шишек. Смастерили, отнесли в сад. На следующий день приходим, а наши ежи выглядят так будто по ним слон прошел. Я уж было хотела возмутиться, но потом присмотрелась и как заржу: там, из-за того, что в садике начали отопительный сезон, и батареи, около которых была расположена выставка, прям жарят, все шишки раскрылись, ежи растопырились и превратились в непонятных зверушек, да еще вокруг себя все уронили.
Вот на что способна мама, которая очень хочет, чтобы ее сыну дали грамоту
- Весь вечер с ребенком ваяли поделку для школьной выставки. Утром несу этот шедевр перед собой на вытянутых руках, на дорогу смотрю «сквозь елочку». Идем через парк, отвлекаюсь на дочку и цепляюсь ногой за бордюр! Уже в полете понимаю, что сейчас плюхнусь прямо на нашу поделку. Успеваю отбросить коробку в сторону и приводняюсь в огромную лужу... Я в грязи по самые уши, но наше творение спасено!
Вам не кажется, что создатели этой поделки достигли максимального эффекта при минимальных вложениях? И заметьте — у каждого овоща свое выражение «лица»
- Старшая дочь ходила то ли в первый, то ли во второй класс. И вот одним октябрьским вечером, потирая сонные глаза, она и говорит, что завтра нужна поделка из природных материалов, тема — лесные обитатели. Мы вылезли в осеннюю ночь, и ползая под мокрыми каштанами, наощупь набрали каких-то листьев и палочек. Решено было делать сову. Сову клеили на картон. Сначала вместе. Потом дочь начала ощутимо клевать носом и ее отправили спать. Потом я ушла укачивать младшую, остался один муж. Он к этому времени уже вошел во вкус и увлеченно добавлял сове все новые и новые детали. Когда дело дошло до совиных глаз, муж проявил креатив, взял блистеры от пилюлек и из них сделал сове прекрасные выпуклые глаза. А внутрь горошинки положил, чтоб сова могла ими вращать. Утром мы все с придыханием рассматривали сову. Она была прекрасна! Лера понесла ее в школу, а муж сел ждать заслуженную пятерку. Вечер. Дочь приходит из школы. И что вы думаете? Четверка! Четверка, Карл! С формулировкой — сова недостаточно реалистичная.
А этот очаровательный самолет для сестренки сделал брат
- С сыном делали поделку на тему осени. Делали вместе, и нам обоим было весело. Сын придумывал, я помогала, а клеить старалась перепоручить ему. Получилось очень мило. Надеюсь, когда он вырастет, то будет с теплотой вспоминать, как мы вместе делали такие проекты и пили чай с вкусняшками. Мне, например, вспоминать почти нечего: в детстве я всегда все делала сама. А мне бы очень хотелось, чтобы мы с мамой тоже делали что-то вместе и хотя бы немного больше времени проводили рядом.
Поделки из желудей уже смело можно назвать классикой детского творчества
- У меня на балконе стояла композиция на Хэллоуин с тыквой и листьями. Звонят мне в дверь практически в полночь: «Вы могли бы дать нам листьев? Ребенок забыл про поделку». Собрала им все листья и палочки, которые были. А потом в общедомовом чате читаю сообщение: «Родители такого-то класса, можем поделиться листьями, которые нам предоставила соседка из квартиры такой-то». Мои пять минут славы.
Такую симпатичную поделку сделали ко Дню пожилых людей
- Попросили сделать осеннюю поделку для детского сада. Я сначала подумала: «Оу, опять поделка!» А потом вдруг поняла, что это последняя осенняя поделка в детский сад у моих детей. Вообще последняя. И все. Сижу теперь уже час, ищу картинки. Смотрю какие-то домики, гирлянды, шишки. Думаю, где найти мох и как сделать крышу покрасивее. Вот так незаметно заканчиваются вещи, которые ты годами мечтал больше никогда не делать.
Еще одна простая и эффектная идея — разноцветные леденцы в виде ярких осенних деревьев
помню, как в детстве с сестрой делали козинаки в ложке чайной: сначала очищаешь семечки от лузги, далее растапливаешь сахар в ложке и соединяешь их.
письмо в кулинарный блог:
добрый день. спасибо за рецепт салата с авокадо. получилось очень вкусно, правда авокадо заменили картошкой, творожный сыр майонезом, а вместо бекона взяли сало.
Старшая дочь помогла маме сделать поделку для младшей сестрички
О, мы тоже подобную поделку делали. Возможно, не так аккуратно, но идея классная 👍
- Знакомая рассказала, что их классная руководительница на первом же родительском собрании в августе сообщила, что нужно собрать гербарий — в конце октября будут делать поделку. Потом она жаловалась, что каждую неделю классуха напоминает им про этот гербарий и даже сообщает, где в нашем районе можно собрать красивые листья. В итоге через два месяца эта самая знакомая жаловалась, что ее ребенок получил плохую оценку, потому что не был готов. А я ей сказала, что она сама виновата — мы по наводкам их учительницы отличный гербарий собрали, причем в шаговой доступности от дома. Теперь она со мной не здоровается.
SON5SON - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Некоторые люди просто поражают.
Сложно поверить, что эти аппетитные грибочки сделаны всего-навсего из картофеля и свеклы
- Благодаря маме я полюбила осень и школу. Каждый год нам давали задание сделать какую-нибудь поделку, приуроченную к празднику осени. Конечно же, мне всегда помогала мама. В ход шли всякие палочки, сушеные листья и каштаны. Каштаны вообще были неизменным элементом всех этих поделок. Стоило мне получить тему, как мы почти сразу выделяли день-два и шли собирать материалы. Веселее всего было собирать каштаны. Мы дурачились, кидали их друг другу в кульки и безудержно хохотали.
Мама, придумавшая этот эффектный букет, утверждает, что она не рукодельница. А вот мы с ней не согласны
- Когда-то давно дочка, придя из садика, сказала, что надо сделать кормушку для птиц. Мы только-только переехали в новую квартиру, инструмента никакого не было. И вот я с помощью канцелярского ножа и обломка пилки по металлу из оргалита и реек, оставшихся после распаковки мебели, смастерил кормушку в виде домика. А на следующий день дочка сказала, что нашу кормушку забрали в музей детского сада. Оказывается, надо было просто взять пакет из-под молока и прорезать в нем отверстие. Прошло больше 15 лет, а я до сих пор собой горжусь.
Давайте придумаем, куда плывут эти очаровательные лесовички на своей кукурузной лодочке
- Ребенок попросил помочь с поделкой в школу. Достали картон, клей, ножницы, краски, сидим. Он вроде как участвует, но спустя 15 минут уже начинает вертеться, отвлекаться. Еще через 10 минут он говорит: «Мам, ну ты же лучше это сделаешь». Я клею, вырезаю, рисую, заново клею, заново рисую. А ребенок вытянулся на диване, ест яблочко и подсказывает издалека: «Мам, ну тут чуть-чуть правее надо, ага, вот так, да... Ой, нет, лучше так, ну ты поняла». Под конец, когда я уже дорисовываю детали, он подходит, смотрит на шедевр, кивает и говорит: «Ну вот, мам, мы с тобой отлично постарались!»
У нормальной мамы это был бы последний раз участия в "совместной" поделке)
Бонус: я нашла отличную идею, что делать с поделками ребенка, которые хранить уже негде, а выбрасывать — жалко
Как родитель, я обожаю все эти детские каракули, пластилиновых монстриков, чудиков из шишек и ягод — в них столько фантазии! Но давайте честно: в какой-то момент всех этих поделок накапливается столько, что, хоть и выбрасывать их жалко, девать-то уже некуда. В «мамских» пабликах обычно все советы сводятся к тому, что стоит завести коробки и папки для хранения. Казалось бы — вот оно решение. Но на деле шедевры все также занимают пространство, только теперь более упорядоченно.
Фотографировать на память, а от самой поделки или рисунка избавляться? Ну, такое... У меня например, столько детских фотографий, что для того, чтобы пересмотреть их все — отпуск брать надо. Моя знакомая сделала финт ушами и продает поделки детей через соцсети. Просит копейки, покупают, как вы понимаете, родители забывчивых чад. Деньги подружка складывает в детские копилки. Оригинально, но тоже не мое.
И тут я наткнулась на потрясающую идею — использовать рисунки и поделки в качестве принтов на чашки, платочки, футболки и прочую мелочевку. И, согласитесь, гениально! Ребенок чувствует, что его творчество важно, воображает себя крутым дизайнером, а у нас оказывается функциональная вещь, которую и подарить не зазорно — близкие родственники точно будут в полном восторге.
В продолжение темы семейных шедевров предлагаем вам взглянуть на подборку историй о детях, чье непосредственное и искреннее творчество подарило родителям уйму эмоций и маленьких радостей.
Комментарии
Сходить вместе собрать листья, помочь что-то подклеить и т.п. - это нормально, это помощь ребенку, совместное с ним времяпровождение.
Но я совершенно не понимаю, что заставляет родителей полностью брать всю инициативу на себя. Не спать ночами, придумывать, собирать. Участие ребенка заключается в напоминании, что на завтра нужна поделка, знаете ли. Вот просто зачем это все?