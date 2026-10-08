15+ историй о поделках для сада и школы, ради которых папы и мамы проявили свою изобретательность во всей красе

Как родитель, я обожаю все эти детские каракули, пластилиновых монстриков, чудиков из шишек и ягод — в них столько фантазии! Но давайте честно: в какой-то момент всех этих поделок накапливается столько, что, хоть и выбрасывать их жалко, девать-то уже некуда. В «мамских» пабликах обычно все советы сводятся к тому, что стоит завести коробки и папки для хранения. Казалось бы — вот оно решение. Но на деле шедевры все также занимают пространство, только теперь более упорядоченно.

Фотографировать на память, а от самой поделки или рисунка избавляться? Ну, такое... У меня например, столько детских фотографий, что для того, чтобы пересмотреть их все — отпуск брать надо. Моя знакомая сделала финт ушами и продает поделки детей через соцсети. Просит копейки, покупают, как вы понимаете, родители забывчивых чад. Деньги подружка складывает в детские копилки. Оригинально, но тоже не мое.

И тут я наткнулась на потрясающую идею — использовать рисунки и поделки в качестве принтов на чашки, платочки, футболки и прочую мелочевку. И, согласитесь, гениально! Ребенок чувствует, что его творчество важно, воображает себя крутым дизайнером, а у нас оказывается функциональная вещь, которую и подарить не зазорно — близкие родственники точно будут в полном восторге.