А не та ли это бабуля, которая уехала во Владивосток, и ее не отговаривали?🤣
15 человек, чья находчивость сработала лучше любого плана
Некоторые ситуации могут поставить в тупик. Но пока одни судорожно перебирают в голове правильные слова, другие за секунду придумывают ход, до которого не додумался бы ни один сценарист: испортить ужин, но выдать его за фамильный рецепт из Италии, найти потерянную вещь в ручье или раздать четырех разных котят по одному объявлению — для них это не авантюра, а обычный вторник. Почитайте истории про тех, кто привык решать житейские задачки самым неожиданным способом.
- За ужином вспомнили историю новогоднюю. В общем, 1 января. Нас шестеро детей из трех семей. Все у нас собрались на праздничный обед. Папа вышел, смотрит: идут Дед Мороз со Снегуркой. Парень с девушкой. Папа к ним подходит и говорит, мол, можете зайти, поздравить детей. Парень отвечает, что неудобно, ведь подарков-то нет. Мой находчивый папа зашел в бабулин магазин (у дома был небольшой магазинчик, который держала наша бабушка), взял в долг 6 шоколадок и вручил парню. Чтоб вы понимали, это был год примерно 2002-2003, в те времена это было прям роскошество для детей. Дед Мороз со Снегуркой зашли, с нами хоровод поводили, шоколадки раздали. Бабуля еще удивлялась их щедрости, мол, надо же, бесплатно. Она ни сном ни духом, что шоколадки с ее магазина. Потом поняла. Шоколадки у тех, кто не успел открыть, по-доброму попросила отдать и положила обратно. Каждый раз вспоминаем эту историю и смеемся.
- Короче, я схитрила, но мне не стыдно. Рассказываю. На мое объявление о найденном черном котенке откликались люди даже после того, как он был отдан. Так что я еще 3 раза находила черных котят в интернете и выдавала их за своего. В итоге 4 идентичных черных бездомных котенка обрели дом, но только один хозяин забрал оригинал. Давайте, кидайте в меня тапками, я готова.
А за что кидать-то?
Раздали бездомных котят в добрые руки, это же здорово!
- Мои дети доверяют мне целиком и полностью. Неделю назад я необратимо переварила спагетти. Не растерялась и, разложив это по тарелкам, с абсолютной уверенностью сообщила, что это настоящая лапшичная каша по старинному итальянскому рецепту, который с трудом достался мне по наследству от прапрапрабабушки. Они восхитились. Младший настолько, что стал всем рассказывать в школе о своей матери, которая хранит древние кулинарные тайны Италии.
"Необратимо переварила спагетти". А что, можно обратимо переварить?
- Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне: «Ну, рассказывай!» Я опешила: «Что рассказывать?» На что он мне с ухмылкой: «Стишок!» Ну, я не растерялась и громко так, с выражением: «Я нашла себе жука. На большо-о-ой ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива.
Теперь я знаю, что неправильно делают люди, которым с работой не везёт. Они стишок на собеседовании не рассказывают!
- Выходной, 8 утра, звонит подруга: «Тебе там доставку привезли, спустись, пожалуйста, встреть!» Я удивилась, но решила, что она задумала сюрприз. Звонит домофон, открываю дверь — и брови мои ползут наверх. На пороге стоит Машка, в руках коробка, а рядом ее сын. И она выпаливает: «Выручи, пожалуйста, побудь с ним пару часов, мне срочно на маникюр!» — вручает мне коробку, выпархивает из подъезда и тут же прыгает в подъехавшее такси.
А что в коробке то? Может, там такой "подгон", что компенсирует беспокойство)))
- Я в детстве тапок потеряла на даче. В ручей упал и уплыл. Пришла домой расстроенная очень. Папа на следующий день пошел туда, кинул в воду веточку и проследил, куда ее течение прибьет. Где она застряла, там мой тапок и нашелся. До сих пор восхищаюсь его сообразительностью.
Так ручей не река, подводных течений и водоворотов нет. Или вдоль него и всё.
- Решила прогуляться, но начался жуткий ливень. Зашла в кофейню, чтобы взять согревающий кофе и немного просохнуть. На кассе меня спрашивают: «У вас сегодня день рождения?» Я опешила. Кассир продолжил: «Если да, то мы сделаем вам напиток бесплатно». Я не растерялась и сказала: «Да». Оказалось, что я ошиблась, когда заполняла анкету для карты лояльности, и тогда как раз настал мой «день рождения». Было не так обидно, что я стояла вся мокрая, зато с бесплатным кофе.
- Сижу в автобусе, парень подсаживается и выдает стандартное пикаперское: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Ну я ему: «Не нужен, спасибо». Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, мужик сидит лет 40. Улыбнулась, ему тоже говорю: «Спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сиденья ко мне оборачивается дедуля лет 65 и спрашивает: «А бабушка занята?»
- Бабушка в каждый мой приезд перед уходом сует мне тысячу «на мороженое». Только я давно знаю все ее заначки и каждый раз подсовываю туда пару купюр, а потом спокойно беру ее тысячу. Из дома скидываю фотки каких-нибудь шоколадок или фруктов и пишу: «Спасибо, ба». Она так радуется! В последний приезд что-то пошло не так. В одну заначку заглянула — пусто, во вторую — тоже. Перепрятала, но куда? Не растерялась, взяла с полки какую-то книжку и «уронила» из нее деньги.
В книгах и сериалах такой сюжет часто видела. В чужом доме что-то незаметно меняют в мелочах: двигают, переворачивают, забирают, подбрасывают... Там, правда, это всегда делают, чтобы напугать или свести с ума 🤔
- Мы с мужем стали жить вместе в 19 лет. Муж сразу сказал: «Хочу чистоту и борщи!» Я не растерялась и сказала: «Что? Я возвращаюсь в общагу! Не думала, что ты зовешь меня жить вместе ради этого!» Ну и дальше мы пошли заниматься своими делами, переступив через одежду и не обращая внимания на пыль. С тех пор муж ни разу не спросил, что поесть и кто будет убирать. Надо — приготовит, закажет еду или вызовет клининг. И так 17 лет совместной жизни и трое детей. Полет нормальный.
Наверное, дети тоже радуются, что можно не убираться, и аж похрюкивают от счастья 😁
- Я однажды звонила по объявлениям «Отдам даром котят». Искала белого котенка. Чаще говорили, что нет таких, но одна бабуля сказала: «Чисто белого нет, есть светло-голубой, почти белый». Мое любопытство взяло верх, и я поехала «только посмотреть» голубого котенка. Как вы понимаете, когда эта ни разу не белая селедка оказалась у меня на руках, уехать без нее я уже не смогла. Медаль бабуле за умение продать снег зимой.
Действительно! Впарить селёдку девушке, приехавшей за котёнком - это особый талант нужен 🤣
- Вчера случайно увидела переписку сына, где его друг звал его на улицу, а он отказал ему словами: «Не могу, меня мама наказала, братан». Я его вообще не трогала, этот хитрец просто хотел сидеть дома.
- Однажды я была на свадьбе. Среди гостей была премилая пара. Со стороны — муж и жена. Мой друг не сводил глаз с этой девушки и очень был расстроен, что она не свободна. Но когда она пошла ловить букет, мы немного удивились, мягко говоря. Оказалось, что они в отношениях 12 лет, и мужчина жениться не хочет. Друг тогда сказал, что раз за 12 лет нет кольца, значит, он сам наденет его ей. Через два месяца он привел ее знакомить с родителями. Через семь они поженились. Сейчас у них два сына и счастливая семья.
- Приехала на свидание с парнем и после предложила его подвезти. Так он всю дорогу настойчиво учил меня, как правильно переключать передачи. Я припарковалась прямо у входа в метро, вежливо напомнила, что здесь самая удобная пересадка до его района, пожелала отличного вечера и с легким сердцем поехала дальше — пусть отдохнет в вагоне от моих «ошибок»!
Девушка: "Долго будешь ещё пальцем в колёса тыкать, аки дитя малое? Садись уже и поехали!"
Что сказать, безвыходных положений почти не бывает, если не бояться импровизировать. Не забывайте, что порой для победы над обстоятельствами не нужны ни сложные расчеты, ни долгая подготовка — достаточно вовремя включить фантазию и не растеряться.
А еще приглашаю немножко посмеяться: