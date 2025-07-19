У скориков, в общем то тоже регламент времени, если только ситуация не критичная
15 человек, от чьих поступков окружающие теряют дар речи, а они и в ус не дуют
Иногда окружающие творят такое, что остается лишь растерянно моргнуть или тихо аплодировать стоя. Кто-то вызывает фельдшера, хотя в доме все здоровы, а кто-то чуть ли не доводит отношения до драмы из-за паука или жареной курицы. В этих 15 историях пользователи сети поделились «чудинками» своих близких и совершенно незнакомых им личностей.
- Сижу без денег. Заняла у подруги — как назло, кран сломался, сантехник содрал почти 4 тысячи, и все, что оставалось на еду, я потратила на кран. И не знаю откуда, но бывший узнал, что я в такой ситуации. Вечером приехал, привез мяса, риса, картошки. Перед уходом поцеловал в щеку и обнял, а когда он ушел, я обнаружила на тумбочке в коридоре конверт. В нем лежали деньги. Позвонила бывшему, он сказал: «Не парься, целую» и повесил трубку. Спасибо тебе за все. Деньги непременно верну. © admin / y-story
- Работаю фельдшером скорой помощи. Приехали как-то по вызову, в квартире мама и маленькая девочка. Спрашиваю, что болит, мама отвечает, мол, ничего. А потом выдает: «Я вас по другому поводу вызвала. У меня девичник у подружки. Посидите с моей малышкой, а я вам потом заплачу». Я обалдела. С каких пор, если тебе нужна няня, ты звонишь в скорую? Очень мне жаль девочку с такой «мудрой» мамой. © Не все поймут / VK
- Пepeexaли в нoвую квapтиpу в цeнтpe города. Bcе xopoшo, нo у coceдeй пo нoчaм cлишкoм гpoмкo «мычит» xoлoдильник, нa тaкoe дaжe и жaлoвaтьcя cтыднo. Однaжды в пять утpa муж увидeл, кaк этот coceд выходит из пoдъeздa с коровой. Oкaзывaeтcя, днем oнa в гapaжe, гдe oн eй ceнo пpивoзит, a нoчью oнa cпит в квapтиpe. A xoлoдильник у нeгo бecшумный. Bce coceди знaют. © Сокровенные истории / VK
- В прошлом году моей подруге сделал предложение ее жених, а я должна была быть подружкой невесты. Когда разослали приглашения, она попросила меня приехать одной, без моего мужчины. Я расстроилась, но мой меня успокоил: мол, свадьбы — дело дорогое, может, они пытаются сократить список гостей, да и его самого они толком не знают, так что я спокойно могу пойти без него. Ну, думаю, ладно, звучит логично. И тут за пару дней до свадьбы подруга просит меня подвезти их шафера на репетицию церемонии, а это 4 часа езды туда и обратно. Ладно, я согласилась. Пока ехали, он все пытался завязать разговор, а мне было не по себе, так что я просто старалась быть вежливой. Так потом жених с невестой давай возмущаться, что он отличный парень, а я ему и шанса не дала. Я им говорю: «Естественно! У меня так-то мужчина есть, которого вы попросили не приводить на вашу свадьбу». И понеслось: и несерьезно все у нас, и предложение он мне все никак не сделает... Спорили мы долго, пока я не сказала, что с меня хватит, и не уехала домой. Так еще и после свадьбы мне писала куча общих знакомых — им рассказали, какой я ужасный человек, бросила подругу одну перед свадьбой. Никто, кроме моего парня, на мою сторону не встал. © SneakyGooseGirl / Reddit
- Пошли вместе с парнем в школу вождения. Вместе ходили на теорию и в один день сдавали ее. Вот только я сдала с первого раза с одной ошибкой, а у парня так не получилось. Потом были практические занятия с одним и тем же учителем. Я действительно сильно старалась, много учила и практику тоже сдала с первого раза. Парень так не смог. Не то чтобы у нас было соревнование, мы делали все вместе, чтобы поддерживать друг друга, но ему мои успехи сильно не нравились. И вот после его очередной неудачной попытки он закатил скандал: давай говорить, что это несправедливо, что я его ущемляю, ведь он лучше меня разбирается в этой сфере. Короче, в тот же вечер расстались. Пусть кто-то мне еще хотя бы раз скажет, что женщины слишком эмоциональные. © Карамель / VK
Сдавала всё с первого раза, потому что минетом расплачивалась
- Когда мы с мужем поженились, стали жить в двушке, которая принадлежит ему и его матери, то есть моей свекрови. Она же заехала жить в мою однушку, в которой осталась вся мебель и кухонная утварь. Спустя 4 года мы купили большую квартиру, переехали, и свекровь вернулась в свою. И каков же был сюрприз, когда я вчера пошла делать фото своей квартиры для продажи. Зашла и обомлела. Там пусто! То есть совсем. Она вывезла абсолютно все, даже крючки с карнизов поснимала. Звонит муж ей спросить, почему остались только стены, получает ответ: «Я забрала только свои вещи, квартира была пустая, когда я в нее въехала». Женщина, ты серьезно?! © Мамдаринка / VK
- Приходит ко мне клиентка кухню заказывать. Поболтали о жизни, выбрали материалы. Просит дать ей номер моей карты, чтобы перевести предоплату — мол, оплачивать будет дочь, это ее подарок родителям на новоселье. Я говорю: «Какая дочь у вас молодец, родителям помогает». Клиентка улыбается и начинает рассказывать. Ее дочь — художник, причем очень успешный. Разрабатывает эскизы кукол, сотрудничает с Европой и Америкой. Зарабатывает очень хорошо, успела родить двоих детишек. В общем, реализован человек и в профессии, и в личной жизни. А муж дочери работает кем-то типа кладовщика в строительном, получает немного. Так вот. Был у дочери моей заказчицы день рождения. Собрались все родственники, родители с обеих сторон. Все говорят тосты, тут встает ее свекровь и говорит: «Желаю тебе здоровья, и перестань уже фигней страдать и устройся наконец на нормальную работу!» © Vita77 / Pikabu
- Свекры умоляли дать им внука на выходные. Решили начать с одного дня. Забираем вечером ребенка и замечаем что-то неладное. Насели мы на свекров, а те и признались, что за весь день он ел только чипсы и пил квас. Его любимую овсянку, которую мы оставили, они ему не варили, мол, такое и дома можно поесть, а днем спать не уложили («Он и так к нам редко приезжает, чтоб время на сон тратить»). Стоит ли говорить, что больше доверия нет и ни о каких частных визитах речи не идет? И да, меня бы это так не разозлило, если бы не одно «но»: сыну на тот момент было полтора года! © Мамдаринка / VK
Чипсы и квас в полтора года? Какие альтернативно одаренные бабушка и дедушка
- Это какой-то прикол или я чего-то не понимаю? Вечером готовила на кухне, заметила огромного паука на столе, моментально намотала на руку кухонные полотенца, принесла в комнату показать парню, а затем выбросила и продолжила готовить. А парень зашел на кухню, сказал: «Вот поэтому ты никогда не выйдешь замуж», и ушел. На следующий день ходил раздраженный и недовольный, а в конце концов сообщил, что мы расстаемся, ибо он не чувствует себя мужчиной со мной. Кошмар, что же ты, паучара, наделал, довел человека... © Карамель / VK
- Однажды зимой заметил бездомного, стоящего на углу улицы. В руках табличка, а на ней написано, что ему нужны деньги на еду. Ну, я пошел и купил ему кофе с булочкой. Отдаю ему, а он говорит, что ему нужны только наличные, которыми я заплатил за это все. Говорю ему, что пользуюсь карточкой и не ношу с собой наличные, а он кинул в меня стаканчик с кофе. Обидно было. © iouaname673 / Reddit
- Идеальное свадебное платье я нашла за 3 недели до свадьбы, и времени подогнать его под себя не оставалось. Я обзвонила все ателье, но везде сказали, что не успеют. Пожаловалась коллеге (работаю в больнице), и тут откуда ни возьмись к нам подходит медсестра и говорит, что занимается подгонкой одежды и хотела бы взглянуть на платье. Спрашиваю, сколько стоит — а она и цену какую-то слишком низкую называет. Ладно, я принесла ей платье, начали работать. Мы сделали несколько примерок, чтобы убедиться, что все сидит идеально, она сама докупила нужные материалы. В процессе разоткровенничалась и сказала, что недавно не стало ее мамы. Они часто шили вместе, и эта работа помогает ей снова почувствовать, будто мама рядом. Настал день Х, я забираю у нее платье, протягиваю деньги, а она не берет. Говорит, помогла мне в память о маме. Ну, тут уже я не выдержала и разревелась. © GoKelsey / Reddit
- Поставила курицу в духовку, пошла укладывать ребенка спать. Мужу сказала, чтобы последил за курицей, как запахнет, нужно убавить огонь и через 15 минут достать. Муж: «Ага, хорошо». Через час прибегаю на кухню — курица горит. Муж за компом. Немая сцена. Кхм. Слова мужа цитирую: «Я сижу, играю, чувствую, что вкусно пахнет. Думаю, сейчас пойду поем. Потом невкусно запахло горелым, я передумал». © Убойные Истории / VK
- Уже 6 лет не общаюсь с тещей. А тут едем с женой по городу, звонок: «Вы не могли бы заехать на 5 минут?» Приехали, выходит теща. Гляжу: несет мое любимое малиновое варенье! Мириться, наверное, собралась. Опускаю окно и слышу: «Открой, а то два дня не могу чай с вареньем попить». Открываю крышку, она забирает банку и исчезает в темном подъезде. © TpydoBuK2.0 / Pikabu
- Приехали к теще на огород помочь убраться перед зимой. Жена демонстративно молчит — поругались мы, точнее, жена со мной. Она заходит в дом, я с тестем стою, прикидываем, с чего начать. И тут выходит моя красавица — задумчивая какая-то. Убрались, теща стол накрыла, накормила до отвала, чаем напоила, расцеловала, и, как обычно, банками с соленьями и вареньем загрузила. Едем домой, жена молчит как-то совсем уж непривычно. Доехали до дома и тут ее прорвало: «Мама даже не поздоровалась! Первым делом спросила, чего это я такая злая, ну я ей и сказала, что поругались, мол, да ну его. И представляешь, что мне мама в ответ сказала? Ты, говорит, сама виновата, не надо мужу нервы мотать! Вот ты мне скажи, чья это мать, твоя или моя?» © Rec17 / Pikabu
- Года три назад начала встречаться с парнем. Он показался мне весьма хорошим молодым человеком. Первые две недели отношений были прекрасными, однажды вечером мы вышли прогуляться, и разговор зашел о психологах. Я ему рассказала, что уже два года хожу к психологу, которая мне очень помогает. А он так удивился, что даже переспросил, правильно ли он понял, что я хожу к психологу. В тот вечер мы быстро разошлись, попрощались, а затем он пропал. Навсегда. Моя психолог до сих пор смеется, что она разрушила мою личную жизнь. © Карамель / VK
Если вам нравятся люди, которые за словом в карман не лезут, предлагаем почитать эти статьи:
Комментарии
Были же истории, когда барышня, походив к психологу, понимала, что все ей должны. Может, и парень таких встречал, и решил ускорить события - всё равно бы пришлось расстаться.
Психология - вещь неоднозначная. Вот психиатрия довольно хорошо развита, психотерапия чуть меньше, но тоже норм. А психологи даже между собой договориться не могут.
Почти все истории старые. Подборка из других подборок. Некоторые уже надоели.