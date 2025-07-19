15 человек, от чьих поступков окружающие теряют дар речи, а они и в ус не дуют

Были же истории, когда барышня, походив к психологу, понимала, что все ей должны. Может, и парень таких встречал, и решил ускорить события - всё равно бы пришлось расстаться.

Психология - вещь неоднозначная. Вот психиатрия довольно хорошо развита, психотерапия чуть меньше, но тоже норм. А психологи даже между собой договориться не могут.