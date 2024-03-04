18 человек, которые так круто отомстили нахалам, что мы в восхищении

Мстительность, может быть, и не лучшее человеческое качество, однако и она может принести пользу. Ведь если нахалов не ставить на место, они совсем обнаглеют — тут к гадалке не ходи. Поэтому люди, которые находят нужные слова и время на то, чтобы восстановить справедливость, заслуживают отдельной статьи на нашем сайте.