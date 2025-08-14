18 случаев, когда имя и фамилия человека стали спойлером к его характеру
Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. И это не зря, ведь иногда имя и фамилия могут повлиять на судьбу человека, а иногда и вовсе предсказать его характер или профессию. Герои подборки на собственном опыте убедились, что одно неосторожное слово в паспорте может превратить жизнь в сплошную комедию положений.
- Работала в турагентстве. Посреди ночи позвонил клиент и говорит: «Это лось из космоса». Я не вдупляю — какой лось, какой космос. Я все еще сплю? Оказалось, что туриста по фамилии Лось не заселяют в гостиницу «Космос». © tom_und_nati
- У нас в семье скандал. Младшая сестра мужа 20 лет назад вне брака родила единственного сына. Назвала Адриан. Но недавно выяснилось, что он еще полтора года назад поменял имя в паспортном столе и стал... Андреем. Просто Андреем. Про смену имени матери ничего не сказал, а потом оказалось, что он только дома Адриан. В универе все его знают как Андрея. У сестры мужа истерика: звонила брату и требовала, чтобы тот образумил парня. Он отказался, говорит: «Андрей гораздо лучше подходит к отчеству и фамилии (Картаполов), чем странное Адриан». Так она там чуть ли не отрекаться от сына собралась, ведь имя ему дала мать, значит, менять его нельзя. А мне кажется, что парень просто задолбался жить со странным именем. © Истории рядом / VK
- Прихожу как-то в отдел кадров. Сидят три женщины. Подхожу к одной, а она куда-то торопится и говорит: «Через минуту подойду, подождите меня здесь». А у них там стойка с документацией. Ну я и спрашиваю: «Мне за стойкой вас подождать?» И тут другая сотрудница поднимает голову и невозмутимо выдает: «Не надо за мной ждать». Все начинают хохотать, а я смотрю на ее бейдж, а там фамилия «Стойко». © Евгений Егерь / ADME
- Я — администратор в тренажерке. Клиенты в основном мужчины. Часто мне звонят их жены с разборками в духе: «Да ты знаешь, что у нас с ним семья?!» На мой вопрос, а что случилось, они отвечают, я у них в телефоне их мужей записана как «Любимая Оля», но все дело в том, что у меня фамилия Любивая. Просто кто-то невнимательно читает. © Подслушано / Ideer
- Работаю в службе доставки. Прихожу в офис, а менеджер говорит: «Надо забрать с нашего регионального склада груз, а туда повезешь гуся». Ну, приплыли. Еще животных и птиц я не возил. Говорю, мол, он орать будет всю дорогу, а потом еще убирать за ним. В итоге взял документы, сел в машину и жду, когда будут гуся загружать. Тут открывается дверь, и мужик говорит: «Мне сказали, что с вами ехать надо». Отвечаю: «У меня тут сейчас гусь орать будет, так еще и тебя везти?» А он как выдаст: «Я не буду орать, тихонько поедем. Будем знакомы, Гусь Андрей Михайлович». Посмеялись, разговорились. Не орал.
- Друг Олег в Тунисе познакомился с арабами. Английский он знает еле-еле. Вернулся домой, а они ему пишут смс. Он мне пересылает, мол, переведи, не пойму, что за слово, переводчик тоже не в курсе. Читаю, а там: " Hi, Ali-Egh!" Это они его имя на свой манер перекроили! Олег — Али-Ег. © CrystalAnn / Dzen
- Живу в Зимбабве. Тут разговаривал с одним местным жителем, и он поведал следующее. «Я первым ребенком в семье родился. Меня назвали Джон. Потом родился мой брат, его назвали Роберт. Тут родители думали остановиться, но родился третий брат. Его нарекли Onemore (в переводе — „еще один“). Потом четвертый появился. Назвали Nomore (мол, „хватит“). А уж пятого нарекли Maitabasа. Что значит „Спасибо“. Нет такого, чего зимбабвийцы не могут превратить в имя для ребенка: Эбенейзеры, Няшы, Гудханты и Вичизинлайфинкосы меня поддержат». © kolma / Pikabu
- Как-то раз я проходил медкомиссию. Захожу в кабинет психиатра, там сидит женщина лет за 50. Говорит: «Проходи, садись». Прохожу и сажусь.
— Имя?
— Тимур.
— Почему Тимур?
Молчу. Она тоже молчит, смотрит на меня. Ждет.
— А вас как зовут?
— Екатерина Ивановна.
— Почему Екатерина?
— Понятно, здоров. Можешь идти к следующему специалисту. © ПОЗОР / VK
Получал врачебную справку для прав. Психиатр-а зачем тебе справка? Для получения прав. А зачем тебе права? Для управления машиной и т. д. У них, что метода такая задавать дурацкие вопросы?
- Батя работает в карьере. Общаются они там с помощью раций. Далее от первого лица.
Работаю и слышу, как по рации говорят: «Там водитель БЕЛАЗа номер такого-то неживой». И тишина. Через пару минут опять: «Водитель неживой». Я в панике, делать же что-то надо, может быть, человеку за рулем плохо стало. Ору в рацию: «Диспетчер, скорую, скорую вызывай». И тут диспетчер, еле сдерживая истерику: «Это фамилия у него Неживой, все нормально с ним». © ПОЗОР / VK
- Прадед ждал сына, 5 девочек уже было. Родилась еще одна девочка. Поехал он оформлять метрики. Женщина, ведущая запись, спросила, как назвали девчушку. Прадед в расстроенных чувствах махнул рукой и сказал: «Та, Нюська!» Так и осталась бабулечка Нюськой. Записали её Нюська Григорьевна. © Мишкина Машка / Dzen
- А я Наталия, через «и». И в паспорте, и в свидетельстве о рождении. Сколько раз я ругалась с учителями о том, что писать «Наталья» — неправильно, но они все дружно начинали орать, что это одно и то же. Сколько раз медсестра в школе переписывала мои документы и сколько раз она мне говорила, что у меня с этой «и» будут по жизни одни проблемы — в важных документах постоянно будут ошибаться. Но нет. Грамотные люди еще ни разу не ошиблись, только невнимательные. А муж шутливо и ласково называет меня Натильда. © marselinca / Pikabu
- У мужа фамилия Калина. Я хочу назвать дочь Лада, но муж почему-то против. © lebore3110 / Pikabu
Понимаю Наталию очень. Моё отчество Антонович. И меня постоянно называют Анатольевич. Ну Бог бери, когда называют, поправить можно, но когда в документах ошибаются, это зашквар. Когда ещё не было ксероксов, в каждой второй копии доков ошибка была.
- Мой брат назвал дочь в честь нашей мамы — у них одинаковые имя и фамилия, а отчеств в Германии нет. Пару лет назад я через онлайн заказывал маме и племяннице отпуск. Так вот, система заказов утверждала, что я сделал ошибку. Мол, не может быть, чтобы оба путешествующих были с одинаковыми именами и фамилиями. Проверить дату рождения проверяющие не догадались. Разрешилось все звонком в поддержку. Поставили точку после имени, и все сработало. © VitSch / Pikabu
- Обсуждаем парней. Подруга говорит, что ей Лещ нравится, а мне, говорю, Косой. Начали расспрашивать о них друг друга, поняли только, что это друзья моего брата. Заходит брат, выясняем у него кто такой Лещ и Косой. И мы ахнули, ведь оказалось, что это один и тот же человек Мишка Лещев. Брат объяснил его клички так: «Лещев — это Лещ. Лещ — это рыба. Рыба — камбала, а камбала — косая. Понятно теперь?» Действительно, что тут непонятного? © Светлана Б. / Dzen
- Вызвал такси. Водитель Насыр — юморной парнишка. Спрашиваю: «Тебя не подкалывают из-за имени? Типа „на сыр сверху еще зелени посыпьте“». Говорит: «Постоянно, но это ерунда. Хорошо, что я в приложении свое полное имя не указал». Стало интересно, спрашиваю: «А какое полное имя?» И тут он как выдаст: «Насрулла». Едем дальше, общаемся, ржем. © YokarniyBabay / Pikabu
У моей прабабушки фамилия была Кот. Я всегда говорю, что котов мы любим вовсе не случайно ^_^
А прабабушка была прекрасным человеком.
- Работал как-то менеджером по продажам. Приехал на первую встречу с клиентом, захожу в офис: «Здравствуйте, Роза Насыховна!» Женщина тяжело вздохнула и сказала: «А давайте просто Роза...» © Fabulist.E / Pikabu
- К нам пришел новенький. Работничек так себе. Он стал предметом сплетен. Одна девчонка сказала: «Я его понимаю. Серьезно! С такой фамилией только 16 часов спать, 2 часа обедать и 6 часов от начальника прятаться». Ну а фамилия его — Кот. © Карамель / VK
- А меня зовут Марина, и как же меня бесит, когда меня называют Марией. Сплошь и рядом. Я еще могу понять людей, которые не запомнили на слух. Но когда я пишу письмо по работе, а после окончания текста письма стоит моя подпись, где черным по белому написано «Марина», то я отказываюсь понимать людей, отвечающих на письмо и называющих меня «Мария». © Freya.spb / Pikabu
Вот уж действительно, некоторые имена и фамилии — это не просто строчка в паспорте, а целый сборник анекдотов и готовый сценарий для ситкома. Кажется, после таких историй каждый из нас с большим пониманием отнесется к человеку, чье имя или фамилия звучат немного необычно. А теперь ваша очередь! Расскажите, может, у вас или ваших знакомых тоже есть «говорящие» фамилии или имена?
Комментарии
У меня отчество может писаться как с "Ь" так и без него.
Мой вариант это "без мягкого знака", у окружающих иногда мозг словно отключается от этого. Или лезут проверять документы, или доказывают мне что это неправильно, и надо по-другому.
"Адриан переименовался в Андрея - привычнее звучит и больше подходит к фамилии Картаполов". А в Италии его бы звали Адриано Картаполли.
А вообще - не раз встречал людей, которые говорили: не можешь выговорить имя по паспорту - низывай... Далее следовало более привычное и распространённое имя.
Немного не по теме, но все же, неужели действительно девушке по имени Любивая Оля могут звонить жены с разборками. Если ты нашла у мужа в телефоне контакт "любимая оля", то нужно с мужем разбираться, а не звонить с разборками любовнице