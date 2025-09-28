17 историй о том, как нужные знакомства могут добавить перчика в серые будни

Сотрудник, который в ситуации обоснованных претензий по его работе говорит «за меня есть, кому постоять» - это прям дно.
Полезные знакомства порой очень упрощают жизнь. Родственники могут помочь устроиться на новую работу, а в больнице будут относиться лучше, если там работает кто-то знакомый. А порой помощь приходит откуда вообще не ждешь. Но иногда бывает, что связи могут сыграть и злую шутку. На той же работе могут относиться предвзято и считать стукачом, если вы на короткой ноге с начальством.
- Работала в газете, и вот отправили меня взять интервью у одного певца. В нашем городке он был достаточно популярной персоной. Пыталась договориться по телефону с организаторами концерта о том, чтобы мне дали с ним немного поболтать, но они эту тему настойчиво игнорировали. Решила рискнуть и приехала на мероприятие, где он выступал, чтобы попробовать поговорить с его менеджером. Подхожу к ней с просьбой. Она на меня пристально смотрит, а потом говорит: «Слушай, а это ты у меня танцами занималась? Твое грустное лицо забыть невозможно». Оказалось, что еще в старшей школе я ходила на кружок, где она была тренером. Так я и получила интервью — благодаря тому, что мое лицо в расслабленном виде излучает вселенскую тоску.
- Маму администратором стоматологии устроил на работу родной брат моего папы — он был генеральным директором. Деньги в тот момент были очень нужны, и мама была рада любой работе. А главный врач заочно ее невзлюбил: мол, устроили здесь свою по связям, будет стучать. Неделю к ней придирался. На выходных решили сделать генеральную уборку — участвовал весь персонал. Главный врач сказал моей маме идти туалет мыть. Она спокойно согласилась и ушла убираться. Он был в шоке, что она так легко согласилась: думал, будет спорить и истерить. А мама только про себя порадовалась, что может там закрыться и спокойненько все сделать без его придирок. После этого он ее зауважал, понял, что она человек без каких-либо понтов. Он же ожидал, что раз она невестка генерального директора, то будет вести себя как капризная фифа. Потом они еще лучшими друзьями стали. Много лет прошло, а общаются до сих пор.
- На работе есть 40-летний зануда. Живет с мамой, она ему обеды собирает. Вчера его отчитывал шеф, а тот ему: «Сергей Витальевич, не думайте, что за меня некому постоять. У меня связи с влиятельными людьми». И в этот момент в кабинет зашла его мама. Ржали всем отделом. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Сижу на собеседовании, и видно, что начальнице не нравлюсь. Вдруг залетает в кабинет парниша и выдает: «Какие люди! Какими судьбами?» Начальница тут же: «Ты ее знаешь? Посчитаю за рекомендацию». А потом оказалось, что этот кадр принял меня за мою старшую сестру. Они вместе учились в университете. Мы с сестрой очень похожи, многие нас путают. Если бы не разница в возрасте в пять лет, можно было бы говорить, что мы близняшки. Так удачно нас еще точно не путали. © Рабочие истории / VK
- Пришел в школу физик. Строгий мужик, списывать не давал. Вызвал меня к доске по фамилии, назвал имя и отчество моего деда и спросил, не родственники ли мы. Оказалось, что дед преподавал у него в универе. Узнав это, физик неожиданно выдал: «Он очень умный мужчина с большим научным опытом. Но перед дипломом завалил мне несколько работ. Посмотрим, как будешь справляться ты». Улыбка в тот же момент сошла с моего лица. С тех пор я отдувался на уроках и за себя, и за дедушку. Отношение действительно стало особенным, но в обратную сторону. © ШКогвартс / VK
- В трудный момент «друг» позвал по знакомству работать поваром в кафе. Зарплата была $126. Ну ок, в момент безработицы можно и за такие деньги работать. Отработал неделю. «Друг» вдруг виновато говорит: мол, извини, только $105 зарплата будет. Ну, хорошо, смирился. Еще неделя, и зарплата уже $84 стала. Тут я уже начал возмущаться. Оказывается, он $42, которые вычел из моей зарплаты, решил отдавать второму повару, потому что тот его лучший друг. © Подслушано / Ideer
- Я не по блату: поступила в университет, где один из профильных предметов преподает моя мама. Сперва смотрели косо, но довольно скоро поняли, что учусь честно — лучший рейтинг на потоке и средний балл. И вот последний курс, конкурс с отличным грантом и трудоустройством, а моя мамочка забыла, что можно написать рекомендательное письмо нескольким людям. И написала его моему однокурснику — сыну своей подруги. Грант в итоге получил он. © Подслушано / Ideer
- Много лет работаю в госкорпорации. Денег или связей в семье у меня нет, поэтому карьерного роста толком не было, как и премий. А недавно назначили новую верхушку — это мой давний знакомый. Он увидел меня в коридоре, подошел, обнял и пригласил меня с семьей к ним с женой в гости. При всех. Неделю начальник меня избегает, не знает, как себя теперь вести. Коллеги заискивают. С одной стороны, все складывается здорово, а с другой — так противно смотреть на фальшивые улыбки коллег. © Подслушано / Ideer
- Мои родители устроили моего бывшего парня на приличную работу по связям, чтобы я была с обеспеченным молодым человеком. Он меня потом предал, и мы расстались. А теперь, когда я окончила универ, не получается устроиться в это же место. Вот не срастается никак. Приходится самой все искать. Я не жалуюсь: пусть я буду как все. Но просто обидно. © Подслушано / Ideer
- Стало резко плохо — вызвала скорую. Едем с бригадой в больницу. Вдруг фельдшер на меня смотрит задумчиво и говорит: «Слушай, а твоего папу случайно не Игорь зовут?» Я и так вся нервная, отвечаю испугано: «Да, а вы откуда знаете?» Женщина расхохоталась и говорит: «Так мы его лет пять назад с подозрением на аппендицит забирали. Он нам здесь шутки травил, такой мужик веселый». В итоге всю дорогу слушала про похождения папы в больнице, как он там персонал веселил. Меня еще и вкусным лимонадом напоили. Отнеслись как к родной. А папа у меня шутник еще тот.
- Устроили меня в отель на берегу моря к маминому мужчине. Ну, я-то думала, что денежек заработаю на каникулах перед университетом: днем буду работать, а вечером тусоваться. Не тут-то было. Один раз была на дискотеке, со мной познакомились два парня. Сидим, болтаем, настроение офигительное. Вдруг ко мне подходит менеджер и протягивает трубку. Я с удивлением беру и понимаю, что на том конце — строгий голос моей мамы. Оказывается, ей о каждом моем действии все это время докладывали.
- Мой муж сильно пострадал от своей измены и продолжает страдать. Почти 18 лет брака, и он увлекся коллегой из другого филиала, купил ей машину, умудрился даже на море отвезти. Я долго гнала от себя сомнения, пока он не прокололся. Предложил мирно разойтись: мне останется трешка, в которой мы жили, и дача, а остальное ему. Не знаю, на что он рассчитывал, ведь квартира и все остальное куплено в браке, а на дачу чаще всего ездит его мама. Я ему напомнила, как меня любит его мама, его сестра и племянники. Какие у него хорошие связи на работе, потому что многие из его коллег — мои бывшие однокурсники и друзья. Я напомнила и о том, что наша дочь — лучшая подруга дочери генерального. Мы с ее мамой часто ездим на сборы, поэтому нас регулярно приглашают на официальные мероприятия в дом его босса. Не говоря уже о том, что у меня есть доказательства его измены и что я буду судиться за каждую копейку. Даже за машину любовницы, которую он купил на семейные деньги. Он явно обо всем этом не думал, потому что был очень потерян во время моего выступления. В итоге девушка его бросила, потому что у него резко перестало хватать денег на ухаживания. Почти все общее имущество теперь по дарственной мое. На людях мы притворяемся парой, но в жизни я ему ни слова не скажу, ни рубашку не поглажу. Живем так уже второй год. Честно говоря, надоело. Думаю, когда оба ребенка поступят и уедут на учебу, развестись с ним. © Подслушано / Ideer
- Окончила универ. Работаю полтора года в проектной фирме. Попала сюда через родственников, но никак это не афиширую. С поставленными задачами справляюсь точно в срок и без грубых ошибок. Коллектив женский, работу распределяют всю между собой, а мне спихивают остатки. Неделями могу ничего не делать. При изменении каких-либо конструктивных решений мне сообщают последней, поэтому приходится переделывать. Хочу воспользоваться своими связями, чтобы некоторых личностей поставили на место. Жутко бесят. Но правильно ли это? © Подслушано / Ideer
- У меня два пафосных образования: философия и искусствоведение. Все по требованию семьи. Они потомственные интеллектуалы со связями, устроили по специальности, а мне тяжело и в работе, и в коллективе. Была в постоянном стрессе от этой работы. Плюнула на все и переучилась на мастера по маникюру. Это было 4 года назад, сейчас я абсолютно счастлива, хотя живу не так обеспеченно. А в семье считают предательницей. Общается со мной только младшая сестра, и то тайком. Бесит. © Подслушано / Ideer
- Старшая сестра работает в стоматологии, поэтому лечусь там бесплатно, все доктора ее друзья. Но вот хирурга удалить мне зуб мудрости уговаривала вся клиника. А все почему? Потому что он боялся удалять зубы родственникам своих близких, мол, вдруг после этого могут испортиться отношения. Он еще давно сказал сестре такую фразу: «Я планирую дружить с тобой ещё долго, поэтому удалять зубы мудрости твоей сестре будем откладывать до последнего». В итоге он мне все удалил, и все прошло удачно. Ощущение было, что он боялся даже больше, чем я. Стоило мне хоть разок пикнуть, он сразу начинал нервничать и спрашивать, как мое самочувствие. Я до конца приема старалась даже не дышать лишний раз, вдруг передумает, а мне что потом делать?
- Когда я был студентом, вечно денег не хватало. А потребностей было много: и девушку сводить куда-то, и вкусненького купить, и одежду новую. Друг у меня был один — голова большая, ума много. Придумал дело, которое приносило бы нам небольшой достаток: продавать первокурсникам характеристики преподавателей, всю информацию о них, как лучше общаться и получать зачеты. Занятие легкое, по связям можно было все узнать. А первокурсники этой услугой пользовались охотно — им страшно было ничего не знать о преподавателях. Кратко о том, как я тогда заработал на новый телефон. © Не все поймут / VK
- Большая часть моей карьеры связана с семьей. Сейчас я медбрат, но попал в эту сферу только потому, что моя сестра работала в доме престарелых и убедила меня попробовать. На собеседовании я назвал ее имя — лицо интервьюера сразу поменялось, а беседа прошла отлично. Параллельно я занимаюсь установкой шкафов, чему полностью обязан брату, который управляет мебельной мастерской. Последний год я учился у него, устанавливая шкафы вместе с ним. В ближайшие пару лет планирую полностью перейти из медицины в мебельное дело. Хотя семья сильно помогла, я бы хотел подчеркнуть, что свой успех в обеих профессиях связываю во многом с собственными навыками и талантом. Брат, кстати, не раз говорил мне прямо: если я буду работать плохо, он без колебаний меня уволит. © eragon511 / Reddit
Герои нашей статьи попадали в совершенно разные ситуации из-за своих связей. Где-то это сыграло им на руку, а где-то пришлось и хорошенько понервничать. Одна история о физике в школе чего стоит! А вы когда-нибудь устраивались на работу по знакомству?
